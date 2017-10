U.S./Canada daily earnings hits & misses March 11 - 1800 ET

March 11 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 7 DAYS GROUP HOLDINGS LTD Q4 LEISURE CNY 0.93 0.78 -0.15 679.7 696.0 16.3 ANALOGIC CORP Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.62 0.78 0.17 137.4 138.6 1.2 BALLANTYNE STRONG INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.03 0.11 0.09 32.1 39.1 7.0 BIOSCRIP INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.01 -0.03 -0.04 173.9 180.7 6.9 BLACK DIAMOND INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.03 0.02 0.05 48.7 48.8 0.1 CANADIAN SOLAR INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.95 -- -- 318.5 294.8 -23.7 CASEYS GENERAL STORES INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.47 -- -- 1710.5 1662.4 -48.1 CHIQUITA BRANDS INT'L Q4 FOOD PROCESSORS USD -0.34 -0.28 0.06 709.0 738.0 29.1 CITIZENS INCORPORATED Q4 INSURANCE USD 0.04 0.00 -0.04 -- -- -- CLEARWATER SEAFOODS INCO Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.07 0.15 0.08 87.0 93.0 6.0 COASTAL CONTACTS INC Q1 RETAILING - GOODS CAD -0.05 -0.12 -0.07 50.1 54.9 4.8 COM DEV INTERNATIONAL LTD Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.06 0.06 0.00 55.4 52.3 -3.1 CYTRX CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 0.25 0.45 0.0 -- -- DIAMOND FOODS INC Q2 BEVERAGES USD 0.06 0.05 -0.01 239.0 220.8 -18.2 DICK'S SPORTING GOODS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.06 1.03 -0.03 1863.6 1805.3 -58.3 DOUGLAS DYNAMICS INC Q4 AUTO PART MFG USD -0.05 -0.05 0.00 28.0 28.2 0.2 DTS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.33 0.18 31.2 29.8 -1.4 EMAGIN Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.03 -0.02 9.1 8.3 -0.8 ERICKSON AIR-CRANE INC Q4 MACHINERY USD 0.19 -0.03 -0.22 38.2 39.1 0.9 FLOW INTERNATIONAL CORPO Q3 MACHINERY USD 0.06 0.06 0.00 67.2 67.7 0.5 GASTAR EXPLORATION LTD Q4 OIL USD 0.03 0.07 0.04 18.8 18.9 0.0 GEOVAX LABS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.06 -0.03 0.03 -- -- -- GLOBAL SHIP LEASE INC Q4 MARITIME USD 0.07 0.17 0.10 36.0 36.2 0.2 GSE SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.02 -0.04 13.6 12.7 -0.9 HECKMANN CORP Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.02 0.06 0.08 108.0 113.2 5.2 HILL INTERNATIONAL INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.02 0.02 0.04 105.3 125.7 20.4 IDERA PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.24 -0.05 0.0 0.0 0.0 INTERMAP TECHNOLOGIES Q4 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.01 0.01 6.8 7.6 0.8 KERYX BIOPHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.09 -0.02 0.0 0.0 0.0 KIRKLAND LAKE GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.06 -0.08 -0.02 30.2 29.5 -0.8 LUXFER HOLDINGS PLC Q4 MACHINERY USD 0.32 0.92 0.60 120.1 130.0 10.0 MANITEX INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.16 0.16 0.01 51.9 56.5 4.7 NEOSTEM INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.10 -0.05 3.6 2.8 -0.8 NN INC. Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.16 0.11 -0.05 84.7 80.2 -4.5 PERFECT WORLD CO LTD Q4 LEISURE TIME CNY 2.53 2.61 0.09 679.3 679.9 0.6 RENREN INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.07 -0.06 0.01 46.4 48.8 2.4 REVETT MINERALS INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -0.03 -0.04 20.6 7.2 -13.4 REVETT MINERALS INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.01 -0.03 -0.04 -- 7.2 -- RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q4 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.14 0.02 29.0 29.4 0.4 SAFETY INSURANCE GROUP I Q4 INSURANCE USD 0.63 0.59 -0.04 -- -- -- SCIENTIFIC GAMES CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.05 -0.29 -0.34 237.2 249.2 12.1 STEWART ENTERPRISES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.13 0.15 0.03 129.9 135.7 5.7 URBAN OUTFITTERS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.56 -0.01 848.2 856.8 8.6 WESTERNONE INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.14 0.15 0.01 58.1 54.5 -3.6 XENOPORT INC Q4 DRUGS USD -0.41 -0.38 0.03 1.0 0.5 -0.5