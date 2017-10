U.S./Canada daily earnings hits & misses March 12 - 1800 ET

March 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA PHARMACEUTICALS I Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.11 -0.02 0.5 0.4 -0.1 ACELRX PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -0.40 -0.41 -0.01 0.2 1.7 1.4 AECON GROUP INC Q4 HOME BUILDING CAD 0.54 0.72 0.18 832.4 948.7 116.3 AMEDISYS INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.22 0.23 0.01 373.3 362.9 -10.4 AMICUS THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.37 -0.20 0.17 0.0 0.0 0.0 ATHERSYS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.07 0.03 1.7 2.3 0.6 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.49 0.16 -0.33 5.3 3.5 -1.8 BON-TON STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 3.57 3.73 0.16 1042.3 1034.2 -8.1 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.28 0.29 0.01 217.6 209.4 -8.2 CACHE INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD -0.11 -0.36 -0.25 60.8 60.8 0.0 COSTCO WHOLESALE CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 1.06 -- -- 25030.6 24871.0 -159.6 CPI AEROSTRUCTURES INC Q4 DEFENSE USD 0.44 0.43 -0.01 27.7 27.4 -0.3 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q4 BEVERAGES USD 0.01 0.01 0.00 40.7 44.9 4.2 CROSSROADS SYSTEMS INC. Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.27 -0.22 -- -- -- CVR ENERGY INC Q4 OIL USD 0.89 1.20 0.31 1784.5 1880.8 96.3 E-HOUSE CHINA HOLDINGS L Q4 INVESTMENTS USD 0.09 0.08 -0.01 141.7 -- -- EMPIRE CO 'A' Q3 RETAILING - FOODS CAD 1.15 1.17 0.02 4303.2 4342.0 38.8 ENGILITY HOLDINGS INC Q4 DEFENSE USD 0.50 2.38 1.89 374.9 395.7 20.8 ETRION CORP Q4 OIL USD -0.04 -0.04 0.00 8.0 7.4 -0.6 EVOLVING SYSTEMS INC. Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.13 0.01 6.9 6.9 0.0 GALENA BIOPHARMA INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.04 0.06 0.0 0.0 0.0 GENMARK DIAGNOSTICS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.21 -0.13 0.08 7.1 9.3 2.2 GERON CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.10 0.04 0.5 0.7 0.2 GLOBAL CASH ACCESS HOLDI Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.17 0.00 139.6 136.1 -3.5 GSI GROUP INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 -0.01 -0.13 65.7 66.4 0.7 HORIZON TECHNOLOGY FINAN Q4 FINANCE & LOAN USD 0.35 0.36 0.01 7.3 7.9 0.7 INTER PARFUMS INC Q4 COSMETICS USD 0.18 -0.88 -1.06 157.8 176.9 19.1 INVESTORS REAL ESTATE TR Q3 INVESTMENTS USD 0.02 0.03 0.01 65.4 66.2 0.8 JTH HOLDING INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.39 0.08 -0.31 42.2 30.5 -11.7 KENNEDY-WILSON HOLDINGS Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.07 0.15 0.22 14.7 22.9 8.1 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.07 -0.04 0.03 262.3 263.6 1.3 LAREDO PETROLEUM HOLDING Q4 OIL USD 0.11 0.11 0.00 159.7 152.4 -7.3 LIMONEIRA CO Q1 FOOD PROCESSORS USD -0.27 -0.28 -0.01 11.8 17.4 5.6 LMI AEROSPACE INC Q4 DEFENSE USD 0.40 0.38 -0.02 72.4 71.9 -0.5 MAJESCO ENTERTAINMENT CO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.02 0.01 28.7 23.5 -5.2 MIDWAY GOLD CORPORATION Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.02 -0.04 -0.02 0.0 0.0 0.0 MILLER ENERGY RESOURCES Q3 OIL USD -0.03 -0.10 -0.08 15.9 8.0 -7.9 NEVADA GOLD & CASINOS Q3 LEISURE USD 0.01 0.01 0.00 17.1 17.3 0.1 ODYSSEY MARINE EXPLORATI Q4 MARITIME USD -0.01 -0.01 0.00 4.5 7.9 3.4 OTC MARKETS GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.10 0.15 0.05 9.0 8.5 -0.6 PEREGRINE PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.04 0.03 3.8 7.0 3.2 RADNET INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.05 -0.10 -0.15 160.7 159.3 -1.4 RAVEN INDS INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.25 0.30 0.05 92.7 89.6 -3.2 SAGA COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.93 1.02 0.09 34.5 35.5 1.0 STAGE STORES Q4 RETAILING - GOODS USD 1.16 1.09 -0.07 528.9 527.9 -1.0 SUMMER INFANT INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.03 -0.09 -0.12 57.2 58.5 1.3 SYNERGETICS USA INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.07 -0.05 -0.12 16.1 14.1 -2.0 SYPRIS SOLUTIONS INCORPO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 -0.04 -0.05 75.7 67.5 -8.2 TANDY LEATHER FACTORY INC Q4 TEXTILES USD 0.13 0.22 0.09 -- -- -- TICC CAPITAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.27 0.25 -0.02 20.8 20.4 -0.4 TORC OIL & GAS LTD Q4 OIL CAD 0.00 -0.09 -0.09 13.8 14.6 0.8 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q4 OIL CAD 0.34 0.34 0.00 75.4 78.4 3.0 TRANSMONTAIGNE PARTNERS Q4 OIL USD 0.67 0.39 -0.28 41.0 40.1 -0.9 TRIUS THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.36 0.11 4.6 5.2 0.6 URANIUM ENERGY CORP Q2 NONFERROUS BASE METALS USD -0.08 -0.06 0.02 -- -- -- VELTI PLC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.59 0.39 -0.20 106.0 97.5 -8.5 WHITESTONE REIT Q4 INVESTMENTS USD 0.02 0.05 0.03 13.6 13.5 0.0 XOMA LTD Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -- -- 7.9 7.4 -0.5 YORK WATER CO Q4 WATER UTILITIES USD 0.18 0.18 0.00 10.5 10.4 -0.1 ZARGON OIL & GAS LTD Q4 OIL CAD 0.14 -0.33 -0.47 -- -- -- ZELTIQ AESTHETICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.15 -0.18 -0.03 18.1 18.6 0.5