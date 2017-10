U.S./Canada daily earnings hits & misses March 13 - 1800 ET

March 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADDUS HOMECARE CORP Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.21 0.35 0.15 71.2 63.8 -7.5 ANTARES PHARMA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.04 -0.01 5.4 5.5 0.1 ARTESIAN RESOURCES Q4 WATER UTILITIES USD 0.21 0.20 -0.01 16.6 17.0 0.3 BG MEDICINE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -- -- 0.9 1.1 0.1 CAPSTONE MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.03 0.05 0.03 69.1 -- -- CHEMOCENTRYX INC Q4 DRUGS USD -0.28 -0.28 -0.01 1.2 2.1 0.9 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.27 0.09 25.7 34.0 8.3 CHRISTOPHER & BANKS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD -0.18 -0.11 0.07 120.7 116.0 -4.7 COASTAL CONTACTS INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.07 -0.12 -0.05 48.6 54.5 5.9 COLDWATER CREEK INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.79 -0.65 0.14 218.8 220.8 2.0 DISCOVERY LABORATORIES I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.16 0.12 0.1 0.2 0.1 EMERALD OIL INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.08 -0.06 8.1 9.2 1.1 EXPRESS INC Q4 CLOTHING USD 0.74 0.75 0.01 722.4 728.7 6.3 GASFRAC ENERGY SERVICES Q4 OIL CAD -0.05 -0.77 -0.72 49.7 46.9 -2.8 GENIVAR INC Q4 MACHINERY CAD 0.39 0.52 0.13 397.4 411.9 14.5 GLOBAL SOURCES LTD. Q4 COMMUNICATIONS USD 0.22 0.37 0.15 64.9 66.9 2.0 HOT TOPIC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.29 0.02 227.9 233.0 5.0 INUVO INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.04 -0.01 17.0 16.2 -0.8 INVIVO THERAPEUTICS HOLD Q4 HOME HEALTH CARE USD -0.05 -0.13 -0.08 0.0 0.0 0.0 KOPIN CORP Q4 ELECTRICAL USD -0.06 -0.08 -0.03 22.5 8.6 -13.9 MATADOR RESOURCES CO Q4 OIL USD 0.12 0.18 0.06 51.7 51.9 0.2 METHYLGENE INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF CAD -0.02 -0.02 0.00 0.0 0.0 0.0 NORTHERN TIER ENERGY LP Q4 OIL USD 1.45 1.08 -0.37 1131.3 1236.1 104.8 OREXIGEN THERAPEUTICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.44 -0.41 0.03 0.9 0.9 -0.1 PERION NETWORK LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.32 -0.02 21.0 21.4 0.4 PHARMATHENE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.02 0.02 6.5 6.0 -0.5 PHOTOMEDEX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.21 0.27 0.06 52.8 54.8 2.0 POWER CORPORATION CANADA Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.54 0.48 -0.06 7879.0 -- -- POWER FINANCIAL CORPORAT Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.58 0.57 -0.01 7721.0 -- -- PRIMUS TELECOMMUNICATION Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.11 0.16 0.05 62.1 63.3 1.2 PROVIDENCE SERVICE CORP Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.24 0.22 -0.02 283.9 286.5 2.7 RMP ENERGY INC Q4 GAS CAD 0.01 -0.11 -0.12 28.5 30.3 1.8 SIGMA DESIGNS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.25 -0.54 -0.29 43.4 44.2 0.8 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 0.12 0.32 0.20 32.2 34.9 2.6 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.20 -0.01 0.3 2.0 1.7 TRANSCONTINENTAL INC Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.38 0.37 -0.01 542.9 528.7 -14.2 TRANSGENOMICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.03 0.00 9.1 7.3 -1.8 TREE.COM INC Q4 INVESTMENTS USD 0.02 0.17 0.15 22.5 23.9 1.5 TRICON CAPITAL GROUP INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.04 0.02 -0.02 8.5 -- -- VERA BRADLEY INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.62 0.05 153.2 162.6 9.4 WINSTAR RESOURCES LTD Q4 OIL CAD 0.05 0.01 -0.04 -- -- --