U.S./Canada daily earnings hits & misses March 14 - 1800 ET

March 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AAON INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.23 0.31 0.09 69.1 78.0 8.9 ADA-ES INC Q4 CHEMICALS USD -0.26 -0.54 -0.28 79.0 67.4 -11.5 AEROCENTURY CORPORATION Q4 LEASING USD 0.67 1.14 0.47 7.4 8.0 0.6 AEROPOSTALE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.24 0.02 775.7 797.7 22.0 AG GROWTH INTERNATIONAL Q4 MACHINERY CAD 0.06 -0.11 -0.17 61.8 60.0 -1.8 AIRMEDIA GROUP INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.07 -0.01 -- -- -- ALARIS ROYALTY CORP Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.26 -- -- 9.1 9.0 -0.1 ANACOR PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -0.44 -0.36 0.08 3.3 3.3 0.0 ARQULE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.09 0.04 5.2 5.1 0.0 ASSISTED LIVING CONCEPTS Q4 HOSPITALS USD -0.02 -0.03 -0.01 54.2 57.0 2.8 AURIZON MINES LTD Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.06 0.00 61.6 56.2 -5.4 AURIZON MINES LTD Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.06 0.00 62.4 56.2 -6.2 BUCKLE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.25 1.28 0.03 356.6 360.6 4.0 CALLON PETE INC Q4 OIL USD 0.04 0.01 -0.03 31.9 28.7 -3.2 CARMANAH TECHNOLOGIES CO Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.02 -- -- 7.3 8.4 1.1 CARMIKE CINEMAS INC Q4 LEISURE USD 0.24 0.29 0.05 144.2 146.6 2.3 CLEVELAND BIOLABS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 0.07 0.28 0.5 2.2 1.7 COLUMBIA LABORATORIES INC Q4 DRUGS USD 0.02 -- -- 7.6 7.1 -0.5 CORE-MARK HOLDING CO INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.84 0.83 -0.01 2223.1 2189.5 -33.6 CORNERSTONE THERAPEUTICS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.10 -0.26 -0.36 36.0 34.9 -1.1 COSI INC Q4 RETAILING - FOODS USD -0.01 -0.02 -0.01 23.7 22.6 -1.1 COUNTERPATH CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.01 -0.03 5.0 3.3 -1.7 CRAILAR TECHNOLOGIES INC Q4 CLOTHING USD -0.04 -0.06 -0.02 0.0 0.0 0.0 CRESCENT POINT ENERGY CO Q4 OIL CAD 0.13 -0.26 -0.39 673.9 727.4 53.5 DIANA SHIPPING INC Q4 MARITIME USD 0.09 0.06 -0.03 49.7 49.4 -0.4 DOT HILL SYSTEMS CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.05 -0.03 0.02 50.0 46.2 -3.8 DYNEGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.45 -0.88 -0.44 677.3 312.0 -365.3 EASTERN PLATINUM LTD Q4 PRECIOUS METALS USD 0.00 -0.01 -0.01 12.9 14.6 1.6 EBIX INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.45 0.48 0.04 54.3 54.0 -0.3 EDGEN GROUP INC Q4 OIL USD 0.28 0.22 -0.06 519.6 522.1 2.5 FX ENERGY INC Q4 OIL USD 0.01 -0.12 -0.13 9.4 11.8 2.4 GLOBAL PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.50 0.81 0.31 4360.8 5117.3 756.5 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q4 MARITIME USD 0.19 0.01 -0.18 193.3 207.1 13.8 GSE HOLDING INC Q4 CHEMICALS USD 0.13 0.26 0.13 115.6 121.4 5.8 HALLMARK FINANCIAL SERVI Q4 INSURANCE USD 0.11 0.09 -0.02 78.3 77.4 -0.9 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.44 0.73 0.29 97.0 96.6 -0.4 KIRKLAND'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.82 0.08 162.6 162.9 0.3 KRISPY KREME DOUGHNUTS I Q4 RETAILING - FOODS USD 0.12 0.09 -0.03 115.9 118.1 2.2 LIFETIME BRANDS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.55 0.67 0.12 144.5 154.8 10.3 LONE PINE RESOURCES INC Q4 OIL USD -0.06 -0.15 -0.09 46.5 36.8 -9.7 MEDGENICS INC Q4 HOME HEALTH CARE USD -0.27 -0.17 0.10 0.0 0.0 0.0 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.26 0.00 11.8 14.2 2.4 MOLYCORP INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.31 -0.45 -0.14 166.0 134.3 -31.7 NATURAL GAS SERVICES GRO Q4 OIL USD 0.23 0.29 0.06 20.0 23.5 3.5 NEONODE INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.04 -0.06 -0.02 2.2 2.3 0.1 NORTH WEST COMPANY INC Q4 RETAILING - GOODS CAD 0.32 0.32 0.00 397.2 386.6 -10.6 NORTHWEST PIPE CO Q4 STEEL USD 0.28 0.48 0.20 117.2 136.2 19.0 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.07 0.02 1.5 1.1 -0.4 OBAGI MEDICAL PRODUCTS I Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.14 0.15 0.01 30.1 30.3 0.2 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q4 BIOTECHNOLOGY CAD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 ONCOTHYREON INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.16 -0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.8 11.6 -0.2 ORBCOMM INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.11 0.04 0.15 16.6 16.2 -0.4 PACIFIC RUBIALES ENERGY Q4 OIL USD 0.53 0.13 -0.40 850.2 1046.7 196.5 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q4 FOOD PROCESSORS CAD 0.19 0.12 -0.07 265.7 244.0 -21.6 PURE TECHNOLOGIES LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.06 0.10 0.04 24.6 15.3 -9.4 QUEBECOR INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 1.09 0.75 -0.34 1183.5 1142.3 -41.2 RENESOLA LTD Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.37 -0.53 -0.16 253.5 306.5 53.0 SILVERCREST MINES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.13 0.07 19.3 18.1 -1.3 SILVERCREST MINES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.13 0.07 19.3 18.2 -1.1 SILVERCREST MINES INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.13 0.07 19.3 18.1 -1.3 SILVERCREST MINES INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.13 0.07 19.3 18.2 -1.1 STEC INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.32 -0.35 -0.03 37.8 35.1 -2.6 STR HOLDINGS INC Q4 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.07 -0.09 -0.02 15.1 16.1 0.9 SUPERNUS PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.71 -0.51 0.20 0.1 1.1 1.0 SYNTA PHARMACEUTICALS CO Q4 DRUGS USD -0.26 -0.29 -0.03 0.5 0.0 -0.5 TAOMEE HOLDINGS LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.06 0.07 7.5 7.5 0.0 TEMPLE HOTELS INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.04 -- -- 28.5 29.8 1.3 TRANSAT AT INC Q1 LEISURE CAD -0.45 -0.56 -0.11 781.6 805.7 24.1 ULTA SALON COSMETICS & F Q4 RETAILING - GOODS USD 0.98 1.00 0.02 752.3 758.8 6.6 VALEURA ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.03 -0.21 -0.24 -- -- -- VOC ENERGY TRUST Q4 OIL USD 0.42 0.26 -0.16 17.3 17.3 0.0 ZHONGPIN INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.31 -- -- 419.5 441.5 22.1 ZUMIEZ INC Q4 CLOTHING USD 0.73 0.76 0.03 223.4 224.4 1.0 ZYNEX INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.01 -0.01 10.8 10.6 -0.2