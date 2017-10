U.S./Canada daily earnings hits & misses March 15 - 1815 ET

March 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALARMFORCE INDUSTRIES INC Q1 ELECTRONICS CAD 0.03 0.11 0.08 12.0 11.9 -0.1 BANKERS PETROLEUM LTD Q4 OIL USD 0.06 -- -- 117.3 115.8 -1.4 BROWN SHOE COMPANY Q4 CLOTHING USD 0.08 0.14 0.06 634.3 640.2 5.8 CARDIOME PHARMA CORP Q4 DRUGS USD -0.06 -0.06 -0.01 0.1 0.1 0.0 CARDIOME PHARMA CORP Q4 DRUGS USD -0.05 -0.06 -0.01 0.8 0.1 -0.7 CARNIVAL CORPORATION Q1 LEISURE USD 0.02 0.08 0.06 3555.1 3593.0 37.9 CITI TRENDS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.02 -0.05 -0.07 191.1 175.7 -15.4 CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q4 CHEMICALS USD -0.16 -0.39 -0.23 17.4 12.4 -5.0 COFFEE HOLDING CO INC Q1 BEVERAGES USD 0.23 0.14 -0.09 45.0 31.3 -13.7 CRIMSON EXPLORATION INC Q4 OIL USD -0.04 0.06 0.10 28.7 27.9 -0.7 FEDERAL SIGNAL CORPORATI Q4 TRUCK MFG USD 0.11 -- -- 208.4 217.7 9.4 FIRM CAPITAL MORTGAGE IN Q4 INVESTMENTS CAD 0.24 0.24 0.01 -- -- -- HEALTH INSURANCE INNOVAT Q4 INSURANCE USD 0.08 -- -- 11.5 11.8 0.3 HIBBETT SPORTS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.73 0.02 216.9 217.4 0.5 HILLTOP HOLDINGS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.07 0.13 0.06 115.8 -- -- INNERGEX RENEWABLE ENERG Q4 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.02 -0.05 -0.07 48.3 48.5 0.2 JINPAN INTERNATIONAL LTD Q4 ELECTRICAL USD 0.19 0.23 0.04 55.7 53.4 -2.3 MCCOY CORP Q4 TRUCK MFG CAD 0.15 0.23 0.08 -- 44.3 -- NEURALSTEM INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.03 0.03 0.1 0.0 -0.1 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP Q4 DRUGS CAD -0.08 -0.08 0.00 0.8 0.8 0.0 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.31 -0.01 0.30 1.2 8.9 7.7 SENOMYX INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.06 -0.02 8.4 8.2 -0.2 STONEMOR PARTNERS LP Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.06 -0.20 -0.14 62.3 59.3 -3.0 WESDOME GOLD MINES LTD Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.04 -0.46 -0.50 -- -- -- ZOGENIX INC Q4 DRUGS USD -0.17 -0.01 0.16 9.9 9.5 -0.4