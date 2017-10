U.S./Canada daily earnings hits & misses March 18 - 1700 ET

March 18 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AASTROM BIOSCIENCES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.23 -0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 ACORN ENERGY INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.22 -0.31 -0.09 5.8 7.2 1.3 AMERESCO INC Q4 ELECTRICAL USD 0.14 0.13 -0.01 162.1 156.6 -5.5 AROTECH CORP. Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.02 0.00 -0.02 21.0 22.1 1.1 BONANZA CREEK ENERGY INC Q4 OIL USD 0.37 0.39 0.02 68.6 73.6 5.0 CELSION CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.21 -0.04 0.0 0.0 0.0 CHARM COMMUNICATIONS INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.10 -0.06 48.0 47.1 -0.9 CHESAPEAKE GRANITE WASH Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.77 0.63 -0.14 33.1 25.8 -7.3 CHIPMOS TECHNOLOGIES (BE Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.30 0.03 168.3 167.6 -0.7 CHURCHILL CORP-A Q4 BUILDING MATERIALS CAD 0.02 -0.02 -0.04 291.6 289.9 -1.7 COPPER MOUNTAIN MINING C Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.01 0.07 0.06 54.6 50.1 -4.5 CUMULUS MEDIA INC - CL A Q4 COMMUNICATIONS USD 0.06 -- -- 287.1 284.2 -2.9 ECHO THERAPEUTICS INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.10 -0.04 0.06 0.0 -- -- ENSIGN ENERGY SERVICES I Q4 OIL CAD 0.30 0.32 0.02 526.9 530.1 3.2 ESSEX RENTAL CORP Q4 SHIPBUILDING USD -0.10 -0.12 -0.03 25.1 23.2 -1.9 FALCONSTOR SOFTWARE INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.00 0.00 19.9 22.5 2.6 FUTUREFUEL CORP Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.19 0.15 -0.04 82.2 74.6 -7.6 GAIAM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.13 0.07 -0.06 59.1 66.7 7.6 GOLD RESOURCE CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.21 -0.01 43.4 28.4 -15.0 HASTINGS ENTERTAINMENT I Q4 RETAILING - GOODS USD 0.26 0.15 -0.11 142.3 141.6 -0.7 HORIZON PHARMA INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.40 0.07 7.6 6.7 -0.8 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q4 ELECTRICAL USD 0.21 0.25 0.04 92.6 104.4 11.8 INSMED INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.49 -0.17 0.0 0.0 0.0 INTERCEPT PHARMACEUTICAL Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -2.02 -1.68 1.1 0.4 -0.7 KIOR INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.32 -0.28 0.04 1.6 0.1 -1.5 LADENBURG THALMANN FIN S Q4 INVESTMENTS USD -0.03 -0.01 0.02 164.9 172.2 7.3 NUMEREX CORP Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.06 0.06 0.00 18.5 18.2 -0.3 OMEROS CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -- -- 1.5 1.6 0.1 OMNITEK ENGINEERING CORP Q4 MACHINERY USD -0.01 -0.02 -0.01 600.0 650.5 50.5 PARKERVISION INCORPORATED Q4 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.07 -0.01 0.3 0.0 -0.3 PATIENT SAFETY TECHNOLOG Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 -0.01 -0.01 5.1 5.1 0.0 REPROS THERAPEUTICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.27 0.01 0.0 0.0 0.0 ROCKWELL MEDICAL INC Q4 DRUGS USD -0.66 -0.66 0.00 13.0 13.0 0.0 SCORPIO MINING CORP Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.01 -0.01 -- -- -- STERLING CONSTRUCTION INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.04 -- -- 162.4 158.1 -4.3 SYMBILITY SOLUTIONS INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 0.00 0.00 5.0 4.7 -0.4 TOWERSTREAM CORP Q4 COMMUNICATIONS USD -0.11 -0.12 -0.01 8.2 8.2 0.0 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q4 LEISURE USD -0.11 -0.08 0.03 1929.5 1925.2 -4.3 US ENERGY CORP. Q4 OIL USD -0.01 -0.29 -0.29 8.3 8.0 -0.2 WHITING USA TRUST I Q4 OIL USD 0.66 0.51 -0.15 16.6 16.1 -0.5 ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.29 -0.37 -0.08 0.2 0.2 0.0