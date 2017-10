U.S./Canada daily earnings hits & misses March 19 - 1800 ET

March 19 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AAR CORPORATION Q3 DEFENSE USD 0.43 0.46 0.03 517.0 520.2 3.2 ADOBE SYSTEMS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.31 0.35 0.04 986.0 1007.9 21.9 ALIMENTATION COUCHE-TARD Q3 RETAILING - FOODS USD 0.87 0.81 -0.06 11102.7 11573.7 471.1 ARSENAL ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- CINTAS CORPORATION Q3 CLOTHING USD 0.62 0.60 -0.02 1057.7 1075.7 18.0 COAST WHOLESALE APPLIANC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.11 0.17 0.06 -- -- -- DSW INC Q4 CLOTHING USD 0.72 0.69 -0.03 601.8 594.3 -7.6 FACTSET RESEARCH SYSTEMS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.12 1.14 0.02 213.3 213.1 -0.2 FRANCESCA'S HOLDINGS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.30 0.33 0.03 84.9 86.7 1.8 FUEL TECH INC Q4 MACHINERY USD 0.05 0.03 -0.02 28.4 26.6 -1.8 MAST THERAPEUTICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.08 0.05 0.0 0.0 0.0 MOBILE TELESYSTEMS OJSC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.40 0.29 -0.11 3134.8 3167.6 32.8 PINECREST ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.04 0.05 0.01 31.0 26.6 -4.4 RENTECH INCORPORATED Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.02 -0.02 -0.04 91.7 92.5 0.8 RENTECH NITROGEN PARTNER Q4 CHEMICALS USD 0.55 -0.02 -0.57 75.4 92.5 17.0 SAVIENT PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.39 0.05 6.2 4.9 -1.2 STAR BULK CARRIERS CORP Q4 MARITIME USD -0.61 0.05 0.66 16.8 17.9 1.1 SWISHER HYGIENE INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 -- -- 78.5 60.2 -18.3 WALGREEN CO Q2 RETAILING - GOODS USD 0.94 0.96 0.02 18728.2 18647.0 -81.2 WILLIAMS SONOMA INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.29 1.34 0.05 1398.0 1406.4 8.4