U.S./Canada daily earnings hits & misses March 20 - 1830 ET

March 20 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACQUITY GROUP LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.08 -0.06 38.3 33.8 -4.5 ACTUANT CORPORATION Q2 MACHINERY USD 0.37 0.38 0.01 365.6 370.4 4.8 AIRBOSS OF AMERICA CORP Q4 RUBBER CAD 0.05 0.08 0.03 57.1 -- -- AURA MINERALS INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.01 -0.04 -0.05 -- -- -- CANADIAN ZINC CORP Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.00 -0.02 -0.02 -- -- -- COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.08 -0.10 6.8 4.0 -2.9 CRH MEDICAL CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.01 0.01 -0.01 -- -- -- ENDURO ROYALTY TRUST Q4 OIL USD 0.41 0.44 0.03 29.9 -- -- FEDEX CORP Q3 MULTI-IND TRANSN USD 1.38 1.23 -0.15 10848.7 10953.0 104.3 GENERAL MILLS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.57 0.64 0.07 4360.5 4430.6 70.1 GUESS ? Q4 CLOTHING USD 0.87 0.95 0.08 785.3 815.1 29.8 HARRIS & HARRIS Q4 INSURANCE USD -0.12 -0.21 -0.09 0.0 0.2 0.2 HEMISPHERE GPS INC Q4 ELECTRONICS USD -0.18 -0.12 0.06 12.4 10.2 -2.3 HERMAN MILLER INC Q3 OFFICE PRODUCTS USD 0.28 0.32 0.04 436.3 423.5 -12.8 IGNITE RESTAURANT GROUP Q4 LEISURE USD -0.14 -0.15 -0.01 112.5 112.6 0.1 JABIL CIRCUIT INCORPORAT Q2 ELECTRONICS USD 0.54 0.53 -0.01 4378.6 4417.3 38.7 LENNAR CORPORATION Q1 HOME BUILDING USD 0.15 0.26 0.11 898.0 989.9 92.0 LUBY'S INC. Q2 RETAILING - FOODS USD 0.05 0.00 -0.05 -- -- -- MARTINREA INTERNATIONAL Q4 AUTO PART MFG CAD 0.18 0.15 -0.03 690.9 705.6 14.7 NEVSUN RESOURCES LTD Q4 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.10 0.00 80.7 98.9 18.3 NEVSUN RESOURCES LTD Q4 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.10 0.00 74.6 98.9 24.3 ORACLE CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.66 0.65 -0.01 9382.4 8970.0 -412.4 PACIFIC SUNWEAR OF CALIF Q4 RETAILING - GOODS USD -0.16 -0.17 -0.01 227.9 228.0 0.2 PRIMO WATER CORP Q4 BEVERAGES USD -0.06 -0.12 -0.06 24.8 20.9 -3.9 SUPERTEL HOSPITALITY INC Q4 INVESTMENTS USD -- -- -- 18.4 16.4 -1.9 SURGE ENERGY INC Q4 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.06 -0.96 -1.02 50.1 49.4 -0.6 TILLY'S INC Q4 CLOTHING USD 0.30 0.32 0.02 141.1 140.8 -0.3 TIMMINS GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.09 -0.01 41.4 40.6 -0.8 TIMMINS GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.09 0.01 -- -- -- TSO3 INCORPORATED Q4 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.03 -0.02 0.01 -- -- -- TUMI HOLDINGS INC Q4 CLOTHING USD 0.26 0.25 -0.01 129.4 126.8 -2.5