U.S./Canada daily earnings hits & misses March 21 - 1700 ET

March 21 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AETERNA ZENTARIS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.29 0.05 8.8 9.5 0.8 AETERNA ZENTARIS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.29 0.01 8.2 9.5 1.3 ALIMERA SCIENCES INC Q4 DRUGS USD -0.23 -0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 ATHABASCA OIL CORP Q4 OIL CAD -0.03 0.76 0.79 16.5 16.2 -0.3 CATO CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.27 -0.01 230.2 234.6 4.4 CTI INDUSTRIES CORP Q4 LEISURE TIME USD 0.07 -0.07 -0.14 13.8 12.1 -1.6 EPSILON ENERGY LTD Q4 OIL USD 0.01 0.04 0.03 12.3 14.5 2.2 FIERA CAPITAL CORP Q4 INVESTMENTS CAD 0.11 0.16 0.05 27.7 27.0 -0.6 IHS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.85 0.86 0.01 378.4 382.5 4.1 KB HOME Q1 HOME BUILDING USD -0.22 -0.16 0.06 359.8 405.2 45.4 KYTHERA BIOPHARMACEUTICA Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.76 -1.04 -0.28 0.0 0.0 0.0 LULULEMON ATHLETICA INC Q4 CLOTHING USD 0.74 0.75 0.01 483.5 485.5 2.0 LULULEMON ATHLETICA INC Q4 CLOTHING USD 0.74 0.75 0.01 482.1 485.5 3.4 MARCUS CORPORATION Q3 RETAILING - FOODS USD 0.00 -0.27 -0.27 88.7 93.7 4.9 MEDICAL FACILITIES CORP Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.25 -- -- 68.0 71.9 3.9 MET-PRO CORP Q4 MACHINERY USD 0.16 0.16 0.00 29.3 27.0 -2.3 MICRON TECHNOLOGY INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.19 -0.28 -0.09 1922.3 2078.0 155.7 MOVADO GROUP INCORPORATED Q4 RETAILING - GOODS USD 0.26 0.41 0.15 -- 123.6 -- NEW YORK & CO INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.09 0.10 0.01 287.2 291.8 4.6 NIKE INC Q3 CLOTHING USD 0.67 0.73 0.06 6232.4 6187.0 -45.4 PAINTED PONY PETROLEUM L Q4 OIL CAD -0.01 -0.56 -0.56 21.2 -- -- PERRY ELLIS INTERNATIONAL Q4 CLOTHING USD 0.48 0.50 0.02 258.3 258.3 0.1 RESPONSE GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.01 0.05 5.2 5.5 0.4 ROSS STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.07 1.07 0.00 2748.4 2760.6 12.3 RUE21 INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.65 0.03 270.5 269.1 -1.4 SCHOLASTIC CORP Q3 COMMUNICATIONS USD -0.39 -0.57 -0.18 384.2 380.5 -3.7 SEMAFO INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.08 0.02 108.4 110.3 1.9 TIBCO SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.18 0.00 242.5 237.8 -4.7 TUSCANY INTERNATIONAL DR Q4 OIL USD 0.01 -0.01 -0.02 74.3 75.8 1.6 WET SEAL INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.06 0.00 160.9 161.7 0.8 WORTHINGTON INDS INC Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.49 0.52 0.03 652.8 619.5 -33.2