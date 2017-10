U.S./Canada daily earnings hits & misses March 28 - 1800 ET

March 28 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCENTURE PLC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.97 1.00 0.03 7073.3 7058.0 -15.3 ATOSSA GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 0.1 0.1 0.0 B2GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.04 -0.01 65.7 70.8 5.1 CENTURY CASINOS INC Q4 LEISURE USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- CLAUDE RESOURCES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.01 0.00 21.7 21.2 -0.5 CLAUDE RESOURCES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.01 0.00 21.7 21.2 -0.5 COASTAL ENERGY CO Q4 OIL USD 0.51 -- -- 180.4 176.9 -3.5 COMMERCIAL METALS COMPANY Q2 STEEL USD 0.18 0.04 -0.14 1859.9 1729.7 -130.3 CVTECH GROUP INC Q4 AUTOMOTIVE MFG CAD 0.03 0.05 0.02 -- -- -- DELIA*S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.02 -0.19 -0.21 -- -- -- ENTERPRISE GROUP INC Q4 OIL CAD 0.02 0.00 -0.02 8.3 6.6 -1.7 FINISH LINE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.74 0.76 0.02 450.0 442.7 -7.3 FORTEGRA FINANCIAL CORP Q4 INSURANCE USD 0.28 0.21 -0.07 32.5 30.5 -2.1 FRED'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.18 -0.02 532.0 533.4 1.4 GAMESTOP CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 2.09 2.16 0.07 3453.6 3561.5 107.9 GENTIUM SPA Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 0.05 0.08 8.6 9.7 1.1 GWR GLOBAL WATER RESOURC Q4 WATER UTILITIES CAD 0.01 -0.11 -0.12 8.2 -- -- INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.01 -0.01 -- -- -- INTERNATIONAL ISOTOPES Q4 DRUGS USD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- MINERA IRL LTD Q4 PRECIOUS METALS USD -0.01 0.01 0.02 -- -- -- MOOD MEDIA CORP Q4 RETAILING - GOODS USD -0.01 -0.08 -0.08 125.0 131.9 7.0 MOSAIC CO Q3 CHEMICALS USD 0.88 0.90 0.02 2289.7 2240.6 -49.1 NETLIST INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.13 -0.02 5.7 6.0 0.3 PAN ORIENT ENERGY CORP Q4 OIL CAD 0.03 0.00 -0.03 11.0 9.2 -1.8 PC-TEL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.07 -0.04 26.1 25.8 -0.2 PETROCHINA CO LTD Q4 OIL USD -- -- -- 86915.5 95614.4 8698.9 PLC SYSTEMS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 0.09 0.14 0.3 0.5 0.2 PLUG POWER INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.16 -0.22 -0.06 6.0 5.9 -0.1 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH. Q4 DEFENSE USD -0.07 -0.06 0.01 6.9 5.6 -1.3 RESEARCH IN MOTION LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.34 0.22 0.56 2901.3 2678.0 -223.3 RESEARCH IN MOTION LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.29 0.22 0.51 2840.6 2678.0 -162.6 REX AMERICAN RESOURCES C Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.17 -0.56 -0.73 191.4 174.6 -16.8 RICHELIEU HARDWARE LTD Q1 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.41 0.39 -0.02 -- -- -- RIO ALTO MINING LTD Q4 PRECIOUS METALS CAD 0.10 0.17 0.07 -- -- -- SIGNET JEWELERS LTD Q4 RETAILING - GOODS USD 2.09 2.12 0.03 1490.4 1513.3 22.9 SOUTHCROSS ENERGY PARTNE Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.10 0.01 -0.09 160.2 151.7 -8.5 SPROTT INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.05 0.02 -0.03 40.3 50.5 10.3 TRANZYME PHARMA Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.18 0.12 1.7 1.6 -0.1 TRI POINTE HOMES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.18 -- -- 54.1 56.0 1.9 US SILVER AND GOLD INC Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.01 0.01 0.01 27.0 25.5 -1.5 UTI WORLDWIDE INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.14 -0.13 -0.27 1016.4 1099.3 82.9 WINNEBAGO INDS INC Q2 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.15 0.22 0.08 170.9 177.2 6.3