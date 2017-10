U.S./Canada daily earnings hits & misses April 1 - 1800 ET

April 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ARES COMMERCIAL REAL EST Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.19 0.13 -0.06 4.1 3.6 -0.5 ASURE SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -0.09 -0.10 -- -- -- BONA FILM GROUP LTD Q4 LEISURE USD 0.08 -0.09 -0.17 55.3 53.2 -2.0 CAL-MAINE FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 1.40 1.27 -0.13 -- -- -- CORTEX BUSINESS SOLUTION Q2 ELECTRICAL CAD -0.01 -0.01 0.00 1.8 1.5 -0.3 DARA BIOSCIENCES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.05 0.05 0.3 0.1 -0.3 DERMA SCIENCES INC. Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.27 0.04 19.7 20.1 0.4 EAGLE BULK SHIPPING INC Q4 MARITIME USD -1.93 -1.92 0.01 42.8 42.8 0.0 FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q4 CHEMICALS USD -0.03 -0.03 0.00 3.7 3.8 0.2 FORBES ENERGY SERVICES L Q4 OIL USD -0.20 -0.22 -0.02 112.8 107.0 -5.8 FORBES ENERGY SERVICES L Q4 OIL USD -0.16 -0.22 -0.06 110.8 107.0 -3.8 INDUSTRIAL SERVICES OF A Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.09 -0.02 45.2 37.0 -8.3 INTELGENX TECHNOLOGIES C Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.00 0.01 0.5 1.1 0.6 LIFEWAY FOODS Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.03 0.06 0.04 19.3 20.8 1.5 MAG SILVER CORP Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.04 -0.08 -0.04 0.0 0.0 0.0 MAGNEGAS CORP Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.08 -0.04 0.04 0.2 0.2 -0.1 MULTIBAND CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.24 0.20 73.9 77.9 4.0 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q4 COAL USD -0.13 -0.38 -0.25 88.9 -- -- PERNIX GROUP INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.04 -- -- 25.1 24.8 -0.3 PUMA BIOTECHNOLOGY INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.75 -0.83 -0.08 0.0 0.0 0.0 SCICLONEPHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 0.12 0.03 -0.09 35.3 33.1 -2.2 SHOE CARNIVAL, INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.16 -- -- 210.1 205.7 -4.3 SORL AUTO PARTS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.21 0.21 0.00 48.1 48.8 0.7 TRI-TECH HOLDING INC Q4 WATER UTILITIES USD -0.22 -0.54 -0.32 -- -- -- TROVAGENE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -- -- 0.1 0.2 0.0 VRINGO INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 -0.21 -0.18 0.3 0.1 -0.2 WIDEPOINT CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.00 -0.01 14.2 14.4 0.2