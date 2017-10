U.S./Canada daily earnings hits & misses April 11 - 1800 ET

April 11 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed company reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADF GROUP INC Q4 STEEL CAD -0.03 -0.01 0.02 -- -- -- ASTRAL MEDIA Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.71 0.73 0.02 237.4 237.1 -0.3 CERES INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.36 -0.06 1.1 1.0 -0.1 COMMERCE BANCSHARES INC Q1 BANKING USD 0.68 0.67 -0.01 252.0 250.2 -1.7 CORUS ENTERTAINMENT INC Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.36 0.29 -0.07 199.7 183.7 -16.0 CORUS ENTERTAINMENT INC Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.36 0.29 -0.07 200.4 183.7 -16.7 CRUMBS BAKE SHOP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.20 -0.49 -0.29 12.6 10.8 -1.8 HOOKER FURNITURE CORP Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.21 0.34 0.13 56.8 59.6 2.8 IGATE CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.41 0.51 0.10 271.9 274.9 3.1 JB HUNT TRANSPORT SERVIC Q1 TRUCKING USD 0.64 0.61 -0.03 1293.1 1291.6 -1.5 NORTHERN TECHNOLOGIES IN Q2 ELECTRONICS USD 0.16 0.10 -0.06 5.7 5.2 -0.5 NOVAGOLD RESOURCES INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.03 -0.05 -0.02 0.0 0.0 0.0 OPMEDIC GROUP INC Q2 HOME HEALTH CARE CAD 0.04 0.01 -0.03 4.6 4.3 -0.3 PIER 1 IMPORTS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.60 0.60 0.00 551.4 551.6 0.2 POSTMEDIA NETWORK CANADA Q2 COMMUNICATIONS CAD -0.20 -- -- 185.7 178.8 -6.9 RITE AID CORPORATION Q4 RETAILING - GOODS USD -0.02 0.13 0.15 6433.8 6455.2 21.5 ROUTE1 INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 1.4 2.3 0.8 SEMILEDS CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.24 -0.19 0.05 5.4 4.8 -0.5 SIRIUS XM CANADA HOLDING Q2 COMMUNICATIONS CAD 0.04 0.03 -0.01 71.2 70.7 -0.5 STRATEGIC OIL & GAS LTD Q4 OIL CAD 0.00 -0.03 -0.03 16.3 15.9 -0.4