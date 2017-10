U.S./Canada daily earnings hits & misses April 16 - 1700 ET

April 16 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADCARE HEALTH SYSTEMS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.02 -- -- 62.3 58.2 -4.2 BADGER METER INCORPORATED Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.50 0.20 -0.30 79.8 71.8 -8.0 BANCFIRST CORP Q1 BANKING USD 0.78 0.86 0.08 62.6 62.8 0.2 BLACKROCK INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 3.58 3.65 0.07 2434.0 2449.0 15.0 CATHAY GENERAL BANCORP Q1 BANKING USD 0.31 0.30 -0.01 91.0 95.0 4.0 COCA-COLA CO Q1 BEVERAGES USD 0.45 0.46 0.01 10942.6 11035.0 92.4 COMERICA INCORPORATED Q1 BANKING USD 0.68 0.70 0.02 622.0 616.0 -6.0 CONSUMER PORTFOLIO SERVI Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 32.1 51.2 19.1 CSX CORPORATION Q1 RAILROADS USD 0.40 0.45 0.05 2917.7 2958.0 40.3 E2OPEN INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.06 -0.02 19.7 18.1 -1.6 FULTON FINANCIAL CP PA Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.20 0.00 135.5 133.9 -1.6 GOLDMAN SACHS GROUP INC. Q1 INVESTMENTS USD 3.88 4.29 0.41 9715.2 10090.0 374.8 HEARTLAND EXPRESS Q1 TRUCKING USD 0.19 0.23 0.04 138.0 134.3 -3.7 INTEL CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.40 -0.01 12587.6 12580.0 -7.6 INTERACTIVE BROKERS GROU Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.06 -0.07 244.2 216.1 -28.1 JOHNSON & JOHNSON Q1 DRUGS USD 1.40 1.44 0.04 17421.4 17505.0 83.6 MARTEN TRANS LTD Q1 TRUCKING USD 0.26 0.32 0.06 161.4 164.5 3.1 MERCANTILE BANK CORP Q1 BANKING USD 0.33 0.50 0.17 13.5 13.3 -0.3 NORTHERN TRUST CORP Q1 BANKING USD 0.72 0.71 -0.01 1000.5 976.4 -24.1 QHR TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 -- -- 7.6 8.1 0.5 SYNTHETIC BIOLOGICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.34 -0.31 0.0 0.0 0.0 TD AMERITRADE HOLDING CO Q2 INVESTMENTS USD 0.26 0.26 0.00 677.1 679.0 1.9 US BANCORP Q1 BANKING USD 0.73 0.73 0.00 5025.2 4874.0 -151.2 WASHINGTON FEDERAL INCOR Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.33 0.34 0.01 96.8 93.0 -3.8 WESTAMERICA BANCORPORATI Q1 BANKING USD 0.64 0.64 0.00 57.0 58.1 1.1 WOLVERINE WORLD WIDE INC Q1 CLOTHING USD 0.55 0.81 0.26 631.6 645.9 14.3 WW GRAINGER INC Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 2.73 2.94 0.21 2303.9 2280.4 -23.4 YAHOO! INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.35 0.11 1099.3 1074.3 -25.0