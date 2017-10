U.S./Canada daily earnings hits & misses April 17 - 1800 ET

April 17 (Reuters) - The following U.S.- listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. ***** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABBOTT LABS Q1 DRUGS USD 0.41 0.42 0.01 5411.1 5378.0 -33.1 ALBEMARLE CORP. Q1 CHEMICALS USD 1.00 0.93 -0.07 681.1 641.6 -39.5 AMERICAN EXPRESS COMPANY Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.12 1.15 0.03 8032.8 7881.0 -151.8 ASML HOLDING NV Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.54 0.30 -0.24 1272.5 1177.1 -95.4 ASTORIA FINANCIAL CORPOR Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.13 0.14 0.01 84.9 84.0 -0.9 BANCO LATINOAMERICANO DE Q1 FINANCE & LOAN USD 0.58 0.43 -0.15 29.3 26.0 -3.3 BANK MUTUAL CORPORATION Q1 BANKING USD 0.05 0.05 0.00 24.0 27.6 3.6 BANK OF AMERICA CORP Q1 BANKING USD 0.22 0.20 -0.02 23409.1 23497.0 87.9 CENTRAL VALLEY COMMUNITY Q1 BANKING USD 0.17 0.18 0.01 9.2 9.1 -0.1 COHEN & STEERS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.41 0.44 0.03 73.9 72.5 -1.4 COMMUNITY TRUST BANCORP Q1 BANKING USD 0.68 0.76 0.08 44.4 45.1 0.8 COVANTA HOLDING CORP Q1 INSURANCE USD -0.13 -0.21 -0.08 392.6 373.0 -19.6 CROWN HOLDINGS INC Q1 CONTAINERS USD 0.49 0.50 0.01 2014.9 1973.0 -41.9 CVB FINANCIAL CORPORATION Q1 FINANCE & LOAN USD 0.21 0.21 0.00 59.9 61.3 1.5 CYS INVESTMENTS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.30 0.16 -0.14 75.3 73.1 -2.2 DONEGAL GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.33 0.20 -0.13 -- -- -- DOVER CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 1.08 1.10 0.02 2074.0 2039.6 -34.4 EAST WEST BANCORP, INC. Q1 BANKING USD 0.49 0.50 0.01 215.8 209.3 -6.5 EBAY INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.62 0.63 0.01 3764.7 3748.0 -16.7 EL PASO PIPELINE PARTNER Q1 GAS USD 0.56 0.60 0.04 401.3 386.0 -15.3 EXPONENT INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.44 0.56 0.12 64.9 69.0 4.1 FIRST CASH FINANCIAL SER Q1 FINANCE & LOAN USD 0.68 0.68 0.00 157.4 160.8 3.5 FIRST COMMUNITY CORP Q1 BANKING USD 0.20 0.20 0.01 4.2 4.3 0.1 GREENHILL & CO INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.68 0.45 -0.23 98.4 79.6 -18.8 GUARANTY BANCORP Q1 BANKING USD 0.02 0.02 0.00 18.5 18.3 -0.1 HNI CORP Q1 OFFICE PRODUCTS USD -0.02 0.03 0.05 438.3 442.3 4.0 HORIZON BANCORP INDIANA Q1 FINANCE & LOAN USD 0.58 0.58 0.00 24.1 23.5 -0.6 HUNTINGTON BANCSHARES INC Q1 BANKING USD 0.16 0.17 0.01 696.2 682.3 -13.9 KID BRANDS INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.06 -0.18 -0.12 57.9 57.9 0.0 KINDER MORGAN ENERGY PAR Q1 GAS UTILITIES USD 0.66 0.43 -0.23 2462.7 3060.0 597.3 LASALLE HOTEL PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD -0.11 -0.08 0.03 188.6 191.7 3.1 MATTEL INC Q1 LEISURE TIME USD 0.09 0.11 0.03 986.5 995.6 9.2 MECHEL OAO Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.14 -- -- 2578.0 2524.1 -53.9 MICROFINANCIAL INCORPORA Q1 LEASING USD 0.16 0.15 -0.01 -- -- -- NOBLE CORP Q1 OIL USD 0.51 0.58 0.07 980.7 971.0 -9.8 PACWEST BANCORP Q1 BANKING USD 0.49 0.36 -0.13 74.7 68.5 -6.2 PIPER JAFFRAY COMPANIES Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.50 0.60 0.10 113.2 109.5 -3.7 PLATINUM UNDERWRITER HOL Q1 INSURANCE USD 1.36 -- -- 158.1 159.7 1.6 PLEXUS CORP Q2 ELECTRONICS USD 0.52 0.52 0.00 567.9 557.8 -10.1 PNC FINANCIAL SERVICES Q1 BANKING USD 1.57 -- -- 3976.9 3955.0 -21.9 PREFERRED BANK LOS ANGEL Q1 BANKING USD 0.22 0.30 0.08 14.5 14.7 0.1 QUEST DIAGNOSTICS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.03 0.89 -0.14 1861.2 1786.6 -74.6 RLI CORPORATION Q1 INSURANCE USD 1.05 1.04 -0.01 151.6 160.7 9.1 SANDISK CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.79 0.84 0.05 1306.7 -- -- SELECT COMFORT CORPORATI Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.43 0.41 -0.02 288.0 258.2 -29.7 SLM CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.60 0.61 0.01 755.0 795.0 40.0 ST JUDE MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.91 0.92 0.01 1360.1 1338.0 -22.1 TEXTRON INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.45 0.40 -0.05 2886.5 2855.0 -31.5 THE BANK OF NEW YORK MEL Q1 BANKING USD 0.52 0.50 -0.02 3607.0 3587.0 -20.0 UMPQUA HOLDINGS CORP Q1 BANKING USD 0.24 0.22 -0.02 141.2 128.2 -13.0 UNIVERSAL FOREST PRODUCT Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.01 0.26 0.27 554.5 554.5 0.0 WINTRUST FINL CP Q1 BANKING USD 0.59 0.65 0.06 187.5 188.1 0.6 WNS HOLDINGS LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.30 0.01 114.1 112.8 -1.3