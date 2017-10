U.S./Canada daily earnings hits & misses April 25 - 1800 ET

April 25 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 3M CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.65 1.61 -0.04 7806.0 7634.0 -172.0 AARON'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.67 -0.04 631.0 595.1 -35.8 ABAXIS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.26 0.30 0.04 52.6 50.0 -2.7 AGNICO EAGLE MINES LTD Q1 PRECIOUS METALS USD 0.34 0.31 -0.03 400.7 423.2 22.5 AGNICO EAGLE MINES LTD Q1 PRECIOUS METALS USD 0.33 0.31 -0.02 416.9 423.2 6.3 ALAMOS GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.26 0.06 78.3 86.3 8.0 ALASKA AIR GROUP Q1 AIRLINES USD 0.56 0.62 0.06 1133.3 1133.0 -0.3 ALEXION PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.61 0.65 0.05 336.4 338.9 2.5 ALTAGAS LTD Q1 GAS CAD 0.53 0.53 0.00 454.6 237.1 -217.5 ALTERA CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.33 0.37 0.04 413.6 410.5 -3.1 ALTRIA GROUP INC Q1 TOBACCO USD 0.53 0.54 0.01 4035.6 5528.0 1492.4 AMAZON.COM INC. Q1 RETAILING - GOODS USD 0.08 0.18 0.10 16144.5 16070.0 -74.5 AMERISOURCEBERGEN CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.88 0.87 -0.01 21325.3 20523.7 -801.6 AMETEK INCORPORATED Q1 ELECTRICAL USD 0.51 0.53 0.02 905.8 882.9 -23.0 AMKOR TECHNOLOGY INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.07 0.02 672.4 687.5 15.2 APPLIED MICRO CIRCUITS C Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.01 0.00 0.01 56.1 56.3 0.3 APTARGROUP INC Q1 CONTAINERS USD 0.66 0.64 -0.02 630.9 617.6 -13.3 ASTRAZENECA PLC Q1 DRUGS USD 1.33 1.41 0.08 6533.7 6385.0 -148.7 ATRIUM MORTGAGE INVESTME Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.20 0.20 0.00 4.9 5.1 0.1 AVNET INCORPORATED Q3 ELECTRICAL USD 0.87 0.90 0.03 6242.0 6298.7 56.7 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Q1 INSURANCE USD 1.19 1.92 0.73 1423.8 1028.0 -395.8 BAIDU INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.03 0.95 -0.08 969.2 961.0 -8.2 BALL CORPORATION Q1 CONTAINERS USD 0.64 0.58 -0.06 2091.8 1991.0 -100.8 BELO CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.16 0.01 159.5 160.3 0.9 BEMIS INCORPORATED Q1 CONTAINERS USD 0.54 0.53 -0.01 1299.4 1255.0 -44.4 BENCHMARK ELECTRS INC Q1 ELECTRONICS USD 0.20 0.22 0.02 547.0 542.4 -4.5 BENEFICIAL MUTUAL BANCOR Q1 BANKING USD 0.04 0.04 0.00 37.0 38.5 1.5 BIOGEN IDEC INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.61 1.97 0.36 1419.6 1415.1 -4.5 BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.31 -0.02 131.4 127.9 -3.5 BJ'S RESTAURANTS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.28 -- -- 188.4 188.6 0.2 BORGWARNER INC Q1 AUTO PART MFG USD 1.24 1.30 0.06 1830.9 1851.1 20.2 BOSTON SCIENTIFIC CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.10 0.01 1786.9 1761.0 -25.9 BRIDGE BANCORP INC. Q1 BANKING USD 0.35 0.35 0.00 -- -- -- BRIDGE CAPITAL HOLDINGS Q1 BANKING USD 0.24 0.23 -0.01 17.0 15.5 -1.5 BRINKS COMPANY Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.30 0.35 0.05 966.6 -- -- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q1 DRUGS USD 0.41 0.41 0.00 3875.8 3831.0 -44.8 BRUNSWICK CORPORATION Q1 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.63 0.76 0.13 998.3 995.3 -3.0 BRYN MAWR BK CORP Q1 BANKING USD 0.45 0.40 -0.05 29.8 29.2 -0.6 BUILDERS FIRSTSOURCE INC. Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.10 -0.07 0.03 288.4 319.7 31.3 BUNGE LIMITED Q1 CHEMICALS USD 0.92 1.15 0.23 13994.7 -- -- CABELAS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.59 0.70 0.11 772.4 802.5 30.1 CABOT MICROELECTRONICS C Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.45 0.40 -0.05 104.8 100.4 -4.4 CALAMP CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.16 0.02 46.5 48.4 1.9 CALIFORNIA UNITED BANK Q1 BANKING USD 0.17 0.20 0.03 13.0 13.0 0.0 CALLAWAY GOLF CO Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.21 0.33 0.12 284.4 287.8 3.4 CAMERON INTERNATIONAL CO Q1 OIL USD 0.74 0.70 -0.04 2174.2 2117.7 -56.5 CANAM GROUP INC Q1 METAL FABRICATORS & DIST CAD 0.01 0.07 0.07 201.5 209.8 8.2 CARBO CERAMICS INC Q1 OIL USD 0.89 0.76 -0.13 155.6 147.7 -8.0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q3 STEEL USD 0.74 -- -- 604.7 581.4 -23.3 CARTERS INC Q1 CLOTHING USD 0.69 0.79 0.10 577.5 591.0 13.5 CASH AMERICA INTERNATION Q1 FINANCE & LOAN USD 1.37 1.40 0.03 475.0 468.1 -6.9 CBRE GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.17 0.16 -0.01 1455.6 1475.1 19.4 CELADON GROUP INC Q3 TRUCKING USD 0.26 0.19 -0.07 151.7 149.6 -2.0 CEMPRA INC Q1 DRUGS USD -0.35 -0.42 -0.07 0.0 0.0 0.0 CENTER BANCORP INC. Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.30 0.04 11.6 11.4 -0.3 CENTURY ALUMINUM CO Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.08 -0.03 323.5 321.3 -2.2 CERNER CORPORATION Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.63 0.66 0.03 708.5 680.0 -28.4 CHART INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 0.66 0.54 -0.12 285.1 273.6 -11.4 CHEMUNG FINL CORP Q1 BANKING USD 0.54 0.52 -0.02 -- -- -- CHUBB CORPORATION Q1 INSURANCE USD 1.74 2.14 0.40 3023.8 3057.0 33.2 CINCINNATI FINANCIAL CORP Q1 INSURANCE USD 0.66 0.78 0.12 1066.0 1103.0 37.0 CIRRUS LOGIC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.58 0.59 0.01 206.9 206.9 0.0 CLEARFIELD INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.04 0.02 -- -- -- CLEARWIRE CORP Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.25 -0.31 -0.06 304.2 318.0 13.8 CMS ENERGY CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.48 0.53 0.05 1887.3 1979.0 91.7 COCA-COLA ENTERPRISES INC Q1 BEVERAGES USD 0.38 0.39 0.02 1899.4 1850.0 -49.4 COINSTAR INC Q1 LEISURE USD 0.86 0.93 0.07 579.4 574.7 -4.7 COLFAX CORP Q1 MACHINERY USD 0.24 0.26 0.02 958.6 -- -- COLGATE PALMOLIVE COMPANY Q1 HOME PRODUCTS USD 1.32 1.32 0.00 4295.7 4315.0 19.3 COLONIAL PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.03 -0.03 0.00 102.0 -- -- COLUMBIA SPORTSWEAR COMP Q1 CLOTHING USD 0.14 0.29 0.15 334.6 348.3 13.8 COMPUTER PROGRAMS AND SY Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.75 0.63 -0.12 49.8 49.5 -0.3 CONMED CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.45 0.45 0.00 196.9 187.0 -9.9 CONOCOPHILLIPS Q1 OIL USD 1.41 1.42 0.01 13573.5 14651.0 1077.5 CONSOL ENERGY INCORPORAT Q1 COAL USD 0.19 0.19 0.00 1271.6 1289.6 18.1 CONSTANT CONTACT INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.03 0.05 0.08 68.1 68.2 0.1 CRA INTERNATIONAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.31 0.00 66.7 62.0 -4.6 DANA HOLDING CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.42 0.28 -0.14 1751.5 1676.0 -75.5 DATAWATCH CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.10 -0.08 7.4 6.8 -0.6 DECKERS OUTDOOR CORP. Q1 CLOTHING USD -0.09 0.03 0.12 253.3 263.8 10.4 DELTA APPAREL INC Q3 CLOTHING USD 0.60 0.19 -0.41 130.4 120.1 -10.3 DELUXE CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.87 0.91 0.04 379.9 387.6 7.7 DESTINATION MATERNITY CO Q2 RETAILING - GOODS USD 0.43 0.44 0.02 138.0 134.9 -3.1 DIAMOND OFFSHORE DRILLING Q1 OIL USD 1.16 1.27 0.12 712.7 729.7 17.0 DIGI INTL INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.04 0.07 0.03 48.0 48.2 0.2 DIME COMMUNITY BANCSHARES Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.33 0.30 -0.03 33.5 32.3 -1.2 DOLBY LABORATORIES INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.60 0.04 246.1 249.3 3.3 DOMINION RESOURCE INC VA Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.88 0.83 -0.05 3438.9 -- -- DOMTAR CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 1.42 0.95 -0.47 1325.0 1345.0 20.0 DOMTAR CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 1.45 0.95 -0.50 1363.0 1345.0 -18.0 DOVER DOWNS GAMING & ENT Q1 LEISURE USD 0.10 -0.01 -0.11 -- -- -- DOVER MOTORSPORTS INC Q1 LEISURE USD -0.07 -0.06 0.01 -- -- -- DOW CHEMICAL COMPANY Q1 CHEMICALS USD 0.61 0.69 0.08 14879.3 14383.0 -496.3 DRESSER RAND GROUP INC Q1 OIL USD 0.41 0.43 0.03 735.2 766.4 31.2 DST SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.08 0.99 -0.09 477.0 495.2 18.2 DUNKIN BRANDS GROUP INC Q1 LEISURE USD 0.29 0.29 0.00 161.4 161.9 0.4 EASTMAN CHEMICAL COMPANY Q1 CHEMICALS USD 1.57 1.57 0.00 2375.0 2307.0 -68.0 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.16 0.15 -0.01 211.9 204.0 -8.0 EHEALTH INC Q1 INSURANCE USD 0.10 0.10 0.00 41.5 37.1 -4.5 EMCOR GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.44 0.44 0.00 1598.9 1568.4 -30.5 EMPIRE DIST ELEC CO Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.27 0.30 0.03 141.5 -- -- ENTERGY CP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.83 0.94 0.11 2577.2 2608.9 31.6 ENTERPRISE FINANCIAL SER Q1 BANKING USD 0.33 0.53 0.20 35.8 39.8 4.0 EQT CORP Q1 GAS UTILITIES USD 0.52 0.66 0.14 426.9 558.7 131.7 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.47 0.63 0.16 40.5 44.4 3.9 EXPEDIA INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.23 0.25 0.02 967.7 1012.4 44.7 EXXON MOBIL CORP Q1 OIL USD 2.05 2.12 0.07 119834.3 108807.0 -11027.3 FEDERATED INVESTORS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.42 0.41 -0.01 250.8 228.0 -22.9 FIRST BANCORP N C Q1 BANKING USD 0.18 0.14 -0.04 34.6 39.0 4.4 FIRST BUSINESS FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.69 0.83 0.14 11.2 12.2 1.0 FIRST FINANCIAL HOLDINGS Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.29 0.26 -0.03 30.4 33.1 2.7 FIRST MERCHANTS CORPORAT Q1 BANKING USD 0.30 0.38 0.08 51.9 53.3 1.4 FIRST POTOMAC REATLY TRU Q1 INVESTMENTS USD -0.05 -0.02 0.03 47.2 51.4 4.1 FREESCALE SEMICONDUCTOR Q1 ELECTRONICS USD -0.09 -0.03 0.06 966.1 981.0 14.9 GFI GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.06 0.06 0.01 243.2 244.4 1.2 GORMAN RUPP CO Q1 MACHINERY USD 0.35 -- -- 96.0 92.5 -3.6 GRAFTECH INTERNATIONAL L Q1 ELECTRICAL USD 0.01 0.03 0.02 274.4 253.7 -20.6 GRAPHIC PACKAGING HOLDIN Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.08 0.10 0.02 1127.0 1100.5 -26.5 GREATBATCH INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.42 0.44 0.02 159.2 148.3 -10.9 HANCOCK HLDG CO Q1 BANKING USD 0.60 0.56 -0.04 244.6 236.9 -7.6 HANMI FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.29 0.32 0.03 34.8 34.0 -0.9 HARLEY-DAVIDSON INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.99 0.99 0.01 1463.3 1414.2 -49.0 HARTE-HANKS INC. Q1 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.11 0.00 178.9 178.3 -0.6 HEALTHSOUTH CORPORATION Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.41 0.43 0.02 563.6 572.6 9.0 HELMERICH & PAYNE INC Q2 OIL USD 1.29 1.36 0.07 824.1 838.3 14.2 HERCULES OFFSHORE INC Q1 OIL USD -0.04 -0.02 0.02 203.3 205.3 2.1 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.23 0.27 0.04 14.5 19.1 4.5 HERITAGE OAKS BANCORP Q1 BANKING USD 0.10 0.13 0.03 13.6 15.9 2.2 HERSHEY CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.04 1.09 0.05 1840.4 1827.4 -13.0 HITTITE MICROWAVE CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.57 0.01 67.5 49.9 -17.6 HURON CONSULTING GROUP I Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.45 0.51 0.06 162.4 164.0 1.6 ICON PLC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.34 0.36 0.02 302.2 316.8 14.6 IGI LABORATORIES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 -0.01 -0.01 2.4 3.7 1.3 IKANOS COMMUNICATIONS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.05 0.00 27.0 26.2 -0.8 IMAX CORP Q1 LEISURE USD 0.08 0.08 0.00 53.7 49.9 -3.8 IMPERIAL OIL LIMITED Q1 OIL CAD 0.93 0.93 0.01 7820.8 8014.0 193.2 IMPERIAL OIL LIMITED Q1 OIL CAD 0.91 0.93 0.02 9147.0 8014.0 -1133.0 INDEPENDENT BANK CORP MA Q1 BANKING USD 0.55 0.58 0.03 62.4 60.6 -1.8 INFORMATICA CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.31 0.00 202.2 214.3 12.1 INGRAM MICRO Q1 RETAILING - GOODS USD 0.43 0.41 -0.02 10103.0 10262.4 159.5 INNODATA INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.01 0.04 16.8 16.9 0.1 INTERDIGITAL INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.20 -- -- 46.5 47.4 0.9 INTERMOLECULAR INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.00 0.00 16.9 17.4 0.6 INTERNAP NETWORK SVCS. C Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.00 -0.02 69.6 69.7 0.1 INTERNATIONAL GAME TECHNO Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.30 0.36 0.07 571.1 600.0 28.9 INVACARE CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.36 -0.27 -- 337.6 -- ITT EDUCATIONAL SERVICES Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.26 1.41 0.15 277.6 287.7 10.1 JAKKS PACIFIC INC Q1 LEISURE TIME USD -0.84 -1.47 -0.63 71.2 78.1 6.8 JETBLUE AIRWAY CORP Q1 AIRLINES USD 0.10 0.05 -0.05 1291.1 1299.0 7.9 KBR INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.47 0.59 0.13 1920.0 1859.0 -61.0 KENNAMETAL INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.70 0.65 -0.05 675.4 655.4 -20.0 KKR & CO LP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.82 0.88 0.06 230.0 221.1 -8.9 KLA-TENCOR CORPORATION Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.86 1.01 0.15 726.8 729.0 2.2 L-3 COMMUNICATION HOLDIN Q1 DEFENSE USD 1.93 2.11 0.18 3033.2 3185.0 151.8 LAKELAND FINANCIAL CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.53 0.56 0.03 28.2 28.7 0.6 LANCASTER COLONY CORP Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.80 0.80 0.00 280.1 279.5 -0.6 LANDSTAR SYSTEM Q1 TRUCKING USD 0.57 0.57 0.00 648.6 628.3 -20.2 LAWSON PRODS INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.09 -0.05 0.04 74.4 72.0 -2.4 LEAR CORP Q1 AUTO PART MFG USD 1.10 1.30 0.20 3708.8 3947.1 238.3 LEGGETT & PLATT INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.38 0.33 -0.05 963.3 936.0 -27.3 LEVEL 3 COMMUNICATIONS I Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.17 -0.13 0.04 1607.0 1577.0 -30.0 LIBBEY INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.10 0.28 0.19 186.7 184.2 -2.5 LIFE TIME FITNESS INC Q1 LEISURE USD 0.65 0.67 0.02 286.9 290.7 3.9 LINN ENERGY LLC Q1 OIL USD 0.23 0.16 -0.07 582.8 -- -- LKQ CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.29 0.28 -0.01 1159.8 1196.0 36.1 LOGMEIN INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.10 0.12 0.02 36.3 37.4 1.1 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q1 INVESTMENTS USD 0.55 0.64 0.09 976.5 974.8 -1.7 M/I HOMES INC Q1 HOME BUILDING USD 0.05 0.20 0.15 186.5 190.7 4.2 MACATAWA BANK CORPORATION Q1 BANKING USD 0.06 0.09 0.03 14.7 14.4 -0.2 MACK-CALI REALTY CORPORA Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.13 0.02 176.8 181.8 5.0 MARINEMAX INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.12 0.01 -0.11 148.2 160.0 11.8 MATERION CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.34 0.33 -0.01 316.4 299.2 -17.3 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS Q3 ELECTRICAL USD 0.42 0.45 0.03 595.8 604.9 9.1 MDC PARTNERS INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.33 0.48 0.81 259.7 267.0 7.3 MEAD JOHNSON NUTRITION CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.85 0.85 0.00 1019.1 1037.9 18.8 MEREDITH CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.68 0.72 0.04 354.5 369.6 15.1 MERIDIAN BIOSCIENCE Q2 DRUGS USD 0.24 0.24 0.00 49.7 47.3 -2.4 MERIT MED SYS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.10 -0.04 108.3 103.9 -4.4 MICREL INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 -- -- 61.2 59.7 -1.5 MICROS SYSTEM INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.62 0.62 0.01 330.9 315.1 -15.8 MICROSEMI CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.40 0.43 0.03 233.0 235.3 2.3 MINERALS TECHNOLOGIES INC Q1 CHEMICALS USD 0.51 0.53 0.03 253.8 251.3 -2.5 MINES MANAGEMENT INC Q4 PRECIOUS METALS USD -0.09 -0.06 0.03 0.0 0.0 0.0 MOLINA HEALTHCARE INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.25 0.64 0.39 1593.0 1590.6 -2.4 MONARCH CASINO & RESORT, Q1 LEISURE USD 0.16 0.26 0.10 46.3 47.6 1.3 NASH FINCH CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.20 0.07 1110.0 1094.3 -15.8 NATIONAL INSTRUMENTS COR Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.21 0.03 287.8 286.5 -1.3 NAVIGANT CONSULTING CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.27 0.03 211.2 214.8 3.6 NAVIOS MARITIME PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.25 0.24 -0.01 49.6 50.3 0.7 NEOGENOMICS INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.00 0.00 0.00 15.8 15.7 -0.2 NETGEAR INC. Q1 ELECTRONICS USD 0.49 0.50 0.01 292.2 293.4 1.2 NETSCOUT SYSTEMS INC. Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.41 0.43 0.02 97.2 -- -- NETSUITE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.04 0.01 91.0 91.3 0.3 NEW YORK TIMES CO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.04 0.00 470.4 465.9 -4.5 NEW ZEALAND ENERGY CORP Q4 OIL CAD 0.01 -- -- 4.1 2.9 -1.2 NEWPARK RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.17 0.18 0.01 278.2 282.5 4.3 NIELSEN HOLDINGS NV Q1 COMMUNICATIONS USD 0.36 0.38 0.02 1381.8 1376.0 -5.8 NOBLE ENERGY INC Q1 OIL USD 1.24 1.48 0.24 1082.3 1143.0 60.7 NORTHWESTERN CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.94 1.01 0.07 318.5 313.0 -5.5 NOVUS ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.02 0.01 -0.01 21.0 21.3 0.3 OCCIDENTAL PETE CORP Q1 OIL USD 1.54 1.69 0.15 6018.2 5872.0 -146.2 OLD DOMINION FREIGHT LIN Q1 TRUCKING USD 0.42 0.47 0.05 531.7 532.6 0.8 OLD REP INTL CORP Q1 INSURANCE USD 0.04 0.20 0.16 1219.0 1265.4 46.4 ORIENTAL FINANCIAL GROUP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.36 0.37 0.01 81.2 -- -- PARAGON SHIPPING INC Q1 MARITIME USD -0.48 -0.28 0.20 12.4 13.5 1.1 PARK STERLING BANK Q1 BANKING USD 0.08 0.09 0.01 19.0 17.7 -1.3 PARKER HANNIFIN CORP Q3 MACHINERY USD 1.67 1.68 0.01 3337.7 3307.0 -30.7 PATRICK INDUSTRIES Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.42 0.55 0.13 -- -- -- PATTERSON UTI ENERGY INC Q1 OIL USD 0.36 0.39 0.03 660.2 667.0 6.9 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.09 -0.08 0.01 105.5 104.9 -0.6 PEOPLES FINANCIAL CORPOR Q1 BANKING USD 0.13 0.12 -0.01 5.9 5.4 -0.5 PERKINELMER INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.48 0.36 -0.12 532.3 507.3 -24.9 PIXELWORKS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.23 -0.25 -0.02 10.1 8.3 -1.8 PMC-SIERRA INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.07 -0.01 127.8 125.2 -2.6 POTASH CORP SASK INC Q1 CHEMICALS USD 0.59 0.63 0.04 1908.4 2100.0 191.6 POTASH CORP SASK INC Q1 CHEMICALS USD 0.59 0.63 0.04 1824.3 2100.0 275.7 PRECISION DRILLING CORP Q1 OIL CAD 0.29 0.33 0.04 593.2 595.7 2.5 PRECISION DRILLING CORP Q1 OIL CAD 0.28 0.33 0.05 591.4 595.7 4.3 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP Q1 INSURANCE USD 0.74 0.79 0.05 2304.2 2238.3 -65.9 PROOFPOINT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.12 0.00 29.4 30.8 1.4 PROTO LABS INC Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.31 0.35 0.04 36.8 37.3 0.5 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.42 0.45 0.03 26.1 23.5 -2.6 PULTEGROUP INC Q1 HOME BUILDING USD 0.15 0.21 0.06 1194.4 1162.8 -31.6 PVR PARTNERS LP Q1 COAL USD 0.06 -- -- 300.4 263.4 -37.0 QLIK TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.09 0.03 91.3 96.5 5.3 RADISYS CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.01 0.00 0.01 68.0 68.2 0.2 RANGE RESOURCES CORP Q1 OIL USD 0.29 0.33 0.04 388.9 419.7 30.8 RAYONIER INC. Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.61 0.79 0.18 378.0 393.7 15.7 RAYTHEON CO Q1 DEFENSE USD 1.28 1.41 0.13 5692.4 5879.0 186.6 REALTY INCOME CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.21 0.42 0.21 167.1 171.7 4.6 REINSURANCE GROUP OF AME Q1 INSURANCE USD 1.61 1.65 0.04 2404.2 2601.1 196.9 RELIANCE STEEL & ALUMINUM Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 1.15 1.10 -0.05 2072.2 2025.3 -46.9 REPUBLIC SERVICES INC-CL Q1 MACHINERY USD 0.41 0.46 0.05 2003.5 1998.6 -4.9 RESMED INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.59 0.03 387.7 383.6 -4.1 REVLON INC Q1 COSMETICS USD 0.26 0.04 -0.22 351.0 331.9 -19.1 ROCHESTER MEDICAL CORPOR Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.12 0.10 -0.02 16.5 16.6 0.1 ROYAL CARIBBEAN CRUISES Q1 MARITIME USD 0.20 0.35 0.16 1884.3 1911.2 26.9 RR DONNELLEY & SONS COM Q1 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.37 0.05 2457.9 2538.5 80.7 RTI BIOLOGICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.02 0.02 0.00 38.8 40.4 1.7 SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.44 -0.57 -0.13 0.0 0.0 0.0 SAFEWAY INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.35 0.35 0.00 10161.3 9994.0 -167.3 SANDRIDGE PERMIAN TRUST Q1 OIL USD 0.65 0.51 -0.14 35.7 27.4 -8.3 SCANA CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.05 1.11 0.06 1216.1 1311.0 94.9 SCANSOURCE INC Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.49 0.53 0.04 677.4 683.0 5.6 SEACOAST BANKING FLORIDA Q1 BANKING USD 0.00 0.01 0.01 21.3 22.0 0.6 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q1 ELECTRONICS USD -0.22 -0.23 -0.01 3.0 2.3 -0.7 SHOPPERS DRUG MART CORP Q1 RETAILING - GOODS CAD 0.59 0.59 0.00 2490.2 2486.0 -4.2 SIGMA-ALDRICH CORP Q1 CHEMICALS USD 1.00 1.03 0.03 672.9 675.0 2.1 SIMPSON MANUFACTURING CO Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.18 0.10 -0.08 168.4 154.5 -13.9 SKYWORKS SOLUTIONS INC Q2 LEISURE PRODUCTS USD 0.47 0.48 0.01 420.3 425.2 4.9 SONIC FOUNDRY INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.01 0.06 6.2 6.4 0.2 SOUTHERN NATIONAL BANCOR Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.13 -0.02 8.0 8.3 0.3 SOUTHWEST AIRLS CO Q1 AIRLINES USD 0.02 0.07 0.05 4071.7 4084.0 12.3 SPS COMMERCE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 23.1 23.8 0.7 STANLEY BLACK & DECKER I Q1 TOOLS AND HARDWARE USD 0.96 1.03 0.07 2579.1 2487.2 -91.9 STARBUCKS CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.48 0.48 0.00 3585.6 3555.9 -29.7 STATE BANK FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.26 -0.04 -0.30 38.2 35.5 -2.8 STELLARONE CORP Q1 BANKING USD 0.25 0.26 0.01 32.9 31.6 -1.3 STEWART INFORMATION SVCS Q1 INSURANCE USD 0.08 0.33 0.25 460.9 423.7 -37.2 STRATTEC SECURITY CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.73 0.74 0.01 71.3 74.7 3.4 SUN COMMUNITIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.21 0.19 -0.02 84.0 103.4 19.3 SUNCOKE ENERGY INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.05 0.03 -0.02 395.5 453.9 58.4 SUNCOKE ENERGY PARTNERS Q1 COAL USD 0.43 0.37 -0.06 154.0 184.9 30.9 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q1 OIL USD 0.39 0.40 0.01 1145.8 1135.5 -10.3 SUPREME INDUSTRIES INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.14 0.15 0.01 -- -- -- SVB FINANCIAL GROUP Q1 BANKING USD 0.88 0.90 0.02 224.6 241.8 17.2 SYNAPTICS INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.57 0.79 0.22 145.6 163.2 17.6 TASER INTERNATIONAL INC Q1 ELECTRONICS USD 0.05 0.06 0.01 28.2 30.4 2.3 TAUBMAN CENTERS INCORPOR Q1 INVESTMENTS USD 0.31 0.43 0.12 179.5 183.3 3.8 TELENAV INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.08 0.17 0.09 52.3 55.0 2.7 TESARO INC Q1 DRUGS USD -0.66 -0.66 0.00 0.0 0.0 0.0 TESSERA TECHNOLOGIES INC. Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.27 -- -- 30.6 31.1 0.6 TFS FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 0.04 0.01 67.0 67.9 1.0 THERAVANCE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.39 -0.01 2.3 1.3 -0.9 TIME WARNER CABLE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.37 1.34 -0.03 5488.5 5475.0 -13.5 TMS INTERNATIONAL CORP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.26 0.22 -0.04 643.7 589.6 -54.1 TOWER FINANCIAL CORPORAT Q1 BANKING USD 0.29 0.43 0.14 -- -- -- TOWN SPORTS INTERNATIONA Q1 LEISURE USD 0.16 0.18 0.03 119.6 119.2 -0.4 TRIMAS CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.41 0.44 0.03 324.2 337.8 13.6 TRINITY BIOTECH PLC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.19 0.19 0.00 21.2 20.3 -0.9 TUESDAY MORNING CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.11 -0.03 178.1 178.1 0.0 UNITED BANKSHARES INC WV Q1 BANKING USD 0.43 0.43 0.00 87.5 86.7 -0.8 UNITED COMMUNITY BANKS I Q1 BANKING USD 0.15 0.15 0.00 69.9 67.5 -2.4 UNITED CONTINENTAL HOLDI Q1 AIRLINES USD -1.10 -0.98 0.12 8701.7 8721.0 19.3 UNITED PARCEL SERVICE-CL Q1 MULTI-IND TRANSN USD 1.01 1.04 0.03 13461.6 13434.0 -27.6 UNITED THERAPEUTICS CORP Q1 DRUGS USD 1.47 1.19 -0.28 241.1 245.1 4.0 UNIVERSAL HEALTH SERVICE Q1 HOSPITALS USD 1.19 1.04 -0.15 1899.6 1831.6 -68.0 UNIVERSAL TRUCKLOAD SERV Q1 TRUCKING USD 0.33 0.38 0.05 259.0 248.1 -10.8 US ECOLOGY INC Q1 MACHINERY USD 0.25 0.32 0.08 38.4 42.9 4.5 UTAH MEDICAL PROD Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.70 0.73 0.03 -- -- -- VALASSIS COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.69 0.54 -0.15 489.8 482.5 -7.3 VALIDUS HOLDINGS LTD Q1 INSURANCE USD 1.43 1.83 0.40 500.0 531.1 31.0 VASCO DATA SECURITY INTL Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.06 0.01 34.8 35.4 0.6 VCA ANTECH INC Q1 HOSPITALS USD 0.36 0.40 0.04 447.2 438.6 -8.6 VERISIGN INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.54 0.58 0.04 232.6 236.4 3.9 VISTAPRINT NV Q3 COMMUNICATIONS USD 0.36 0.48 0.12 284.3 287.7 3.4 VITRAN CORP Q1 TRUCKING USD -0.45 -1.07 -0.62 -- 161.1 -- VITRAN CORP Q1 TRUCKING USD -0.41 -1.07 -0.66 174.0 161.1 -12.9 WABCO HOLDINGS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.07 1.17 0.10 625.7 644.7 19.0 WASHINGTON REAL EST INV Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 76.5 76.9 0.4 WEBSENSE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.20 0.03 85.8 87.5 1.7 WEST BANCORPORATION Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.23 0.01 12.8 13.0 0.3 WEST FRASER TIMBER LIMIT Q1 FOREST PRODUCTS CAD 2.09 2.42 0.33 827.0 863.0 36.0 WEST MARINE INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.32 -0.38 -0.06 -- -- -- WORLD ACCEP CORP DEL Q4 FINANCE & LOAN USD 3.06 3.01 -0.05 160.5 161.8 1.3 WSFS FINANCIAL CORPORATI Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.77 1.02 0.26 31.5 31.6 0.1 WYNN RESORTS Q1 LEISURE USD 1.56 2.03 0.48 1377.5 1378.7 1.2 YADKIN VALLEY FINANCIAL Q1 BANKING USD 0.04 0.10 0.06 19.0 -- -- YANDEX NV Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES RUB 6.04 7.16 1.12 7856.2 7999.0 142.8 ZIMMER HOLDINGS INCORPOR Q1 DRUGS USD 1.40 1.41 0.01 1142.3 1138.9 -3.4