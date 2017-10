U.S./Canada daily earnings hits & misses April 29 - 1800 ET

April 29 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACTUATE CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.08 0.00 34.2 34.9 0.8 ADVANCED ENERGY INDUSTRI Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.24 0.07 110.6 111.8 1.2 ADVENT SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.32 0.02 91.6 92.5 0.9 AGREE REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.35 0.41 0.06 10.4 10.2 -0.2 ALCATEL-LUCENT Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.11 -0.21 -0.10 4305.9 4256.7 -49.2 ALEXANDRIA REAL ESTATE E Q1 INVESTMENTS USD 0.37 0.36 -0.01 152.7 150.4 -2.3 ALLISON TRANSMISSION HOL Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.20 0.15 -0.05 464.2 457.4 -6.8 ALPHA & OMEGA SEMICONDUC Q3 ELECTRONICS USD -0.09 -0.07 0.02 78.5 75.0 -3.5 ANADIGICS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.20 -0.20 0.00 26.9 26.4 -0.5 ANWORTH MORTGAGE ASSET C Q1 INVESTMENTS USD 0.13 0.13 0.00 23.6 22.2 -1.3 ARCH CAPITAL GROUP Q1 INSURANCE USD 0.96 1.17 0.21 933.0 952.8 19.8 ARMSTRONG WORLD INDUSTRI Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.39 0.22 -0.17 633.2 622.3 -10.9 ASSET ACCEPTANCE CAPITAL Q1 UNDESIGNATED FINANCE USD 0.14 0.03 -0.11 60.4 55.0 -5.3 ASTEX PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 0.10 0.16 18.5 22.1 3.6 ATLAS PIPELINE PARTNERS- Q1 GAS USD 0.35 -0.04 -0.39 439.4 407.9 -31.5 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.02 -0.12 -0.14 81.2 66.2 -15.0 AVEO PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -0.69 0.03 2.5 0.3 -2.2 BAR HARBOR BANKSHARES Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.77 0.82 0.05 11.7 11.2 -0.5 BERKSHIRE HILLS BANCORP Q1 BANKING USD 0.55 0.54 -0.01 56.8 56.7 -0.1 BNC BANCORP Q1 BANKING USD 0.13 0.14 0.01 31.0 32.0 1.0 BOARDWALK PIPELINE PARTN Q1 OIL USD 0.39 0.42 0.03 333.5 328.5 -5.0 BRAVO BRIO RESTAURANT GR Q1 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.17 0.00 101.6 103.1 1.5 BUFFALO WILD WINGS INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.99 0.87 -0.12 303.0 304.4 1.4 CAPITALSOURCE INC. Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 96.0 94.9 -1.1 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.12 0.00 45.1 44.3 -0.8 CBL & ASSOCIATES PROPERT Q1 INVESTMENTS USD 0.09 0.12 0.03 260.2 266.0 5.7 CHANGYOU.COM LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.42 1.45 0.03 172.7 177.6 4.9 CHOICE HOTELS INTL INC Q1 LEISURE USD 0.27 0.26 -0.01 135.1 136.9 1.7 CLECO CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.48 0.44 -0.04 241.4 229.4 -12.0 CNA FINANCIAL CORPORATION Q1 INSURANCE USD 0.71 0.82 0.11 2278.8 3734.0 1455.2 COGNEX CORPORATION Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.33 0.35 0.02 79.6 80.9 1.3 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS Q1 HOSPITALS USD 0.85 0.87 0.02 3395.8 3311.8 -84.0 COMPASS MINERALS INTERNA Q1 CHEMICALS USD 1.12 1.38 0.26 364.3 383.7 19.4 COMSTOCK RESOURCES Q1 OIL USD -0.47 -0.54 -0.07 105.6 111.3 5.7 CONCEPTUS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.05 0.06 32.0 34.1 2.1 DANAOS CORP Q1 MARITIME USD 0.11 0.13 0.02 141.1 146.1 4.9 DATALINK CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.18 0.18 0.00 132.1 133.6 1.5 DSP GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.11 0.06 38.7 39.7 1.0 EATON CORPORATION PLC Q1 AUTO PART MFG USD 0.79 0.84 0.06 5424.4 5310.0 -114.4 EDUCATION REALTY TRUST I Q1 INVESTMENTS USD 0.03 0.03 0.01 42.0 46.6 4.7 ENERGEN CORPORATION Q1 OIL USD 1.21 1.14 -0.07 517.5 492.7 -24.9 EPALS CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.04 -0.04 0.00 4.7 4.6 -0.1 ERIE INDEMNITY COMPANY - Q1 INSURANCE USD 0.72 0.69 -0.03 302.9 303.0 0.1 EXPRESS SCRIPTS HOLDING Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.97 0.99 0.02 25550.8 26063.0 512.2 EXTRA SPACE STORAGE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.24 0.28 0.04 112.7 119.3 6.6 FABRINET Q3 ELECTRICAL USD 0.31 0.33 0.02 149.9 155.6 5.6 FARMERS & MERCHANTS BANC Q1 BANKING USD 0.49 0.46 -0.03 6.6 6.5 -0.1 FIRST FINANCIAL CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.57 0.58 0.01 36.5 36.1 -0.5 FIRST MARBLEHEAD CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.11 -0.08 0.03 9.9 12.8 2.9 FIVE STAR QUALITY CARE I Q1 HOSPITALS USD 0.07 0.02 -0.05 357.3 360.1 2.8 GENERAL GROWTH PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.00 -- -- 645.3 637.8 -7.5 GLADSTONE COMMERCIAL COR Q1 INVESTMENTS USD -0.07 -0.06 0.01 13.9 14.0 0.1 GLOBUS MARITIME LTD Q4 MARITIME USD -0.08 -0.10 -0.02 7.1 -- -- HANOVER INSURANCE GROUP Q1 INSURANCE USD 1.07 1.32 0.25 1079.8 1076.7 -3.1 HARTFORD FINANCIAL SERVI Q1 INSURANCE USD 0.82 0.92 0.10 5370.3 9178.0 3807.7 HEALTH NET INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.41 0.62 0.21 2786.2 2797.0 10.9 HEARTLAND FINANCIAL USA, Q1 BANKING USD 0.57 0.70 0.13 67.2 65.1 -2.0 HELEN OF TROY LIMITED Q4 COSMETICS USD 0.94 0.98 0.05 318.9 326.0 7.1 HERBALIFE LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.07 1.27 0.21 1114.6 1123.6 9.1 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.17 0.21 0.05 2393.7 2436.5 42.8 HOMESTREET INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.84 0.74 -0.10 84.1 74.1 -10.0 HOMETRUST BANCSHARES INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.13 -0.01 16.6 13.0 -3.6 ICAD INC Q1 OFFICE PRODUCTS USD -0.25 -0.11 0.14 7.2 7.9 0.7 INNOPHOS HOLDINGS INC Q1 CHEMICALS USD 0.79 0.55 -0.24 229.7 214.4 -15.3 INSPERITY INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.50 0.51 0.01 617.9 611.8 -6.1 INTEGRATED DEVICE TECHNO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.01 0.00 107.3 108.5 1.3 INTERNATIONAL RECTIFIER Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.40 -0.29 0.11 229.5 224.3 -5.2 INTEVAC INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.35 -0.32 0.03 14.8 13.0 -1.8 J & J SNACK FOODS CORP Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.63 0.67 0.04 202.5 201.3 -1.2 KADANT Q1 MACHINERY USD 0.37 0.44 0.08 76.0 76.2 0.2 KAMAN CORPORATION Q1 DEFENSE USD 0.32 0.33 0.01 396.6 388.1 -8.5 KEATING CAPITAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 -0.14 -0.31 -- -- -- KONA GRILL INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.11 0.12 0.01 23.9 23.5 -0.4 LOEWS CORPORATION Q1 INSURANCE USD 0.84 0.82 -0.02 -- -- -- LSI INDUSTRIES INC OHIO Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.06 0.00 -0.06 71.8 66.2 -5.6 LUMINEX Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.11 0.03 52.0 53.2 1.2 MASCO CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.14 0.13 -0.01 1965.3 1876.0 -89.3 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.23 0.35 0.12 61.3 63.3 1.9 MERCURY GENERAL CORPORAT Q1 INSURANCE USD 0.48 0.69 0.21 703.3 740.2 36.9 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.17 0.01 51.0 51.5 0.4 MORGANS HOTEL GROUP CO Q1 LEISURE USD -0.45 -0.44 0.01 39.9 47.7 7.8 NAM TAI ELECTRONICS INCO Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.11 0.06 150.0 177.5 27.5 NATIONAL BANK HOLDINGS C Q1 BANKING USD 0.07 0.04 -0.03 55.4 52.7 -2.7 NEWMONT MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.77 0.71 -0.06 2268.8 2177.0 -91.8 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.07 -0.04 7.0 7.3 0.3 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.07 -0.03 6.9 7.3 0.3 OLD NATIONAL BANCORP Q1 BANKING USD 0.27 0.24 -0.03 130.5 129.3 -1.3 ONEBEACON INSURANCE GROU Q1 INSURANCE USD 0.28 0.52 0.24 -- -- -- PARTNERRE LTD Q1 INSURANCE USD 2.36 3.39 1.03 1544.9 1636.4 91.5 PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.62 0.63 0.01 3480.5 3399.9 -80.6 PEOPLES FEDERAL BANCSHAR Q2 FINANCE & LOAN USD 0.13 0.09 -0.04 -- -- -- PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 0.01 0.03 45.8 46.6 0.8 PETROAMERICA OIL CORP Q4 OIL CAD 0.01 0.01 0.00 24.0 27.4 3.4 PETROLEO BRASILEIRO SA Q1 OIL USD 0.57 0.30 -0.27 35941.9 36345.0 403.1 PETROLEUM GEO-SERVICES Q1 OIL USD 0.15 0.29 0.14 323.0 394.8 71.8 PLUM CREEK TIMBER CO INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.32 0.35 0.03 335.3 340.0 4.7 POST PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.23 0.35 0.12 87.6 87.5 0.0 QUAKER CHEM CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.84 0.96 0.12 181.2 176.9 -4.3 RIVERBED TECHNOLOGY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.24 0.23 -0.01 261.1 252.6 -8.5 ROPER INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 1.22 1.27 0.05 776.6 740.7 -35.8 SBA COMMUNICATIONS CORP Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.21 -0.18 0.03 301.8 313.1 11.3 SCORPIO TANKERS INC Q1 MARITIME USD 0.05 0.08 0.03 48.2 44.9 -3.2 SENIOR HOUSING PROPERTIE Q1 INVESTMENTS USD 0.25 0.20 -0.05 190.8 189.4 -1.3 SINCLAIR BROADCAST GROUP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.20 0.04 290.7 282.6 -8.1 SOHU.COM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.45 0.60 0.15 297.0 307.6 10.6 STRATEGIC HOTELS AND RES Q1 INVESTMENTS USD -0.12 -0.12 0.00 200.4 201.5 1.0 STURM RUGER & CO INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD 1.01 1.20 0.19 131.7 155.9 24.3 TEMBEC INC Q2 FOREST PRODUCTS CAD 0.03 0.02 -0.01 402.0 407.0 5.0 TENNECO INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.65 0.72 0.07 1858.2 1903.0 44.8 TEXAS ROADHOUSE INC Q1 LEISURE USD 0.35 0.37 0.02 357.9 359.7 1.8 TGC INDUSTRIES INC Q1 OIL USD 0.42 0.32 -0.10 70.4 63.2 -7.2 TRICO BANCSHARES Q1 BANKING USD 0.33 0.53 0.20 34.6 34.8 0.2 UNIVERSAL AMERICAN CORPO Q1 INSURANCE USD 0.17 0.20 0.03 549.1 560.8 11.7 UNS ENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.22 0.27 0.05 322.1 332.1 10.1 VISION-SCIENCES INCORPOR Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.04 0.02 4.1 4.2 0.1 WAUSAU PAPER CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.01 -0.04 -0.03 192.6 188.0 -4.6 WESCO AIRCRAFT HOLDINGS Q2 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.33 0.06 214.0 225.9 11.9 WHITE MOUNTAINS INSURANC Q1 INSURANCE USD 7.22 27.47 20.26 -- -- --