U.S./Canada daily earnings hits & misses April 30 - 1805 ET

April 30 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tueday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1-800-FLOWERS.COM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.04 0.04 0.00 194.5 192.6 -1.9 ACCELRYS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.08 0.06 -0.02 45.4 43.9 -1.4 ACTIVE POWER INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.01 -0.01 -0.02 18.7 18.6 -0.1 AEGERION PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.74 -0.64 0.10 0.6 1.2 0.6 AETNA INCORPORATED Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.39 1.50 0.11 9642.7 8506.7 -1136.0 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q1 INVESTMENTS USD 2.03 2.27 0.24 519.7 502.2 -17.5 AFFYMETRIX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 80.0 77.9 -2.0 AGCO CORP Q1 MACHINERY USD 0.88 1.19 0.31 2239.8 2403.1 163.4 AGL RESOURCES INC Q1 GAS UTILITIES USD 1.31 1.23 -0.08 1463.0 1709.0 246.0 ALPHATEC HOLDINGS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.03 -0.02 50.1 50.4 0.4 AM CASTLE & CO Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.09 -0.35 -0.26 289.1 292.7 3.6 AMDOCS LTD Q2 COMMUNICATIONS USD 0.72 0.73 0.01 834.9 832.9 -2.0 AMEDISYS INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.18 0.13 -0.05 356.7 339.2 -17.6 AMERIGAS PARTNERS, L.P. Q2 GAS UTILITIES USD 2.47 1.67 -0.80 1300.7 1184.9 -115.8 AMYRIS INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.40 -0.39 0.01 9.8 7.9 -1.9 ARCOS DORADOS HOLDINGS I Q1 RETAILING - FOODS USD 0.05 0.04 -0.01 960.4 976.9 16.5 ARKANSAS BEST CORP Q1 TRUCKING USD -0.41 -0.52 -0.11 518.7 520.7 2.0 ARTHUR J GALLAGHER & CO Q1 INSURANCE USD 0.24 -- -- 610.7 674.1 63.4 ARTISAN PARTNERS ASSET M Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.53 0.47 -0.06 146.4 148.2 1.8 ASPEN TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.14 0.09 73.1 79.4 6.3 AVALONBAY COMMUNITIES INC Q1 INVESTMENTS USD -1.15 0.63 1.78 306.1 -- -- AVON PRODUCTS INCORPORAT Q1 COSMETICS USD 0.14 0.26 0.12 2509.1 2432.0 -77.1 AXOGEN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.28 -0.31 -0.03 2.3 2.1 -0.2 BALLARD POWER SYSTEMS Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.07 -0.09 -0.02 12.9 12.3 -0.5 BALLARD POWER SYSTEMS Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.06 -0.09 -0.03 13.9 12.3 -1.6 BANK OF COMMERCE HOLDINGS Q1 BANKING USD 0.14 0.13 -0.01 10.0 9.3 -0.7 BANKRATE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.12 0.03 102.6 108.4 5.9 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.21 0.34 0.13 239.3 246.3 6.9 BLOOMIN' BRANDS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.44 0.50 0.06 1081.6 1092.3 10.6 BOK FINANCIAL CORPORATION Q1 BANKING USD 1.18 1.31 0.14 340.2 329.5 -10.7 BP PLC Q1 OIL USD 1.01 1.31 0.30 -- -- -- BRE PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.26 0.25 -0.01 100.2 100.9 0.6 BRF SA Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.15 0.21 0.06 3569.0 3609.0 40.1 BRIGHTCOVE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -0.06 0.03 23.8 24.7 0.9 BUCKEYE TECHNOLOGIES INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.51 0.49 -0.02 199.7 195.6 -4.2 CABOT CORPORATION Q2 CHEMICALS USD 0.69 0.63 -0.06 892.5 842.0 -50.5 CANADIAN OIL SANDS LTD Q1 OIL CAD 0.41 0.37 -0.04 845.8 828.0 -17.8 CAPITAL PRODUCT PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.07 0.03 -0.04 39.5 40.0 0.5 CASCADE MICROTECH INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.05 -0.04 28.0 27.5 -0.5 CAVIUM INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.19 0.01 69.3 69.5 0.3 CERUS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.17 -0.09 10.1 9.7 -0.4 CGI GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.50 0.56 0.07 2556.9 2526.2 -30.7 CGI GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.50 0.56 0.06 2560.6 2526.2 -34.4 CHEROKEE INCORPORATED Q4 CLOTHING USD 0.18 0.13 -0.05 -- -- -- CIA DE BEBIDAS DAS AMERI Q1 BEVERAGES USD 0.40 0.37 -0.03 4016.5 3841.3 -175.2 CIBER INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 223.3 225.0 1.6 CLOUD PEAK ENERGY INC Q1 COAL USD 0.27 0.11 -0.16 347.0 338.1 -9.0 CNH GLOBAL NV Q1 MACHINERY USD 0.97 1.33 0.36 4580.2 4697.0 116.8 COBALT INTERNATIONAL ENE Q1 OIL USD -0.14 -0.15 -0.01 0.2 0.0 -0.2 COGO GROUP INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.12 0.11 -0.01 228.6 198.8 -29.8 CONCURRENT COMPUTER CORP Q3 COMPUTER MFRS USD 0.09 0.11 0.02 16.3 16.9 0.6 CONVERGYS GROUP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.23 0.27 0.04 499.8 493.5 -6.3 CORINTHIAN COLLEGES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.05 0.04 -0.01 406.2 400.2 -6.1 CRAY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.24 -0.23 0.01 70.3 79.5 9.2 CREDIT ACCEPTANCE CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 2.31 2.48 0.17 161.0 164.7 3.7 CRYOLIFE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.08 0.01 35.0 35.5 0.5 CSG SYSTEMS INTERNATIONA Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.52 0.48 -0.04 187.0 180.6 -6.4 CUMMINS INCORPORATED Q1 MACHINERY USD 1.86 -- -- 3965.6 3922.0 -43.6 CURIS INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.06 -0.01 3.1 0.9 -2.2 CYNOSURE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.12 0.12 0.00 38.5 40.7 2.2 CYTOKINETICS INC Q1 DRUGS USD -0.09 -0.09 0.00 0.7 0.8 0.1 DDR CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.05 0.00 -0.05 208.6 210.8 2.3 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q1 LEISURE USD 0.20 0.21 0.01 58.5 59.8 1.3 DENNY'S CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.07 0.08 0.01 112.7 114.5 1.8 DIEBOLD INCORPORATED Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.16 -0.04 -0.20 659.0 633.5 -25.5 DOMINOS PIZZA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.55 0.59 0.04 413.3 417.6 4.3 DORMAN PRODUCTS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.50 0.52 0.03 153.5 154.4 0.9 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q1 LEISURE USD -0.03 0.07 0.10 99.3 134.6 35.3 DYNAMIC MATERIALS CORP Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.09 -0.07 -0.16 45.9 46.3 0.3 ECOLAB INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.59 0.60 0.02 2881.4 2872.1 -9.3 EDISON INTERNATIONAL Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.66 0.77 0.11 2360.1 2632.0 271.9 EDWARDS GROUP LTD Q1 MACHINERY BPN 9.87 9.57 -0.30 140.6 144.2 3.6 EDWARDS GROUP LTD Q1 MACHINERY GBP 9.87 9.57 -0.30 140.6 144.2 3.6 ELLIE MAE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.27 0.03 30.5 30.9 0.3 EMBRAER SA Q1 AIRLINES USD 0.40 0.16 -0.24 1154.2 1085.9 -68.3 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS Q1 GAS UTILITIES USD 0.18 0.21 0.03 1839.5 1693.0 -146.5 ENDOLOGIX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.07 -0.01 29.2 29.8 0.6 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q1 OIL USD 0.65 0.77 0.12 11610.7 11383.1 -227.6 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.00 0.00 75.1 74.5 -0.6 EPIQ SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 98.3 124.0 25.7 EPR PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.66 0.65 -0.01 63.1 83.4 20.2 EXAR CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.10 0.01 31.6 31.2 -0.5 EXCO RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.08 0.13 0.05 139.6 138.2 -1.4 EXTREME NETWORKS INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.06 0.04 -0.02 71.9 68.2 -3.7 EZCORP INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.63 0.63 0.01 272.3 272.1 -0.3 FARO TECHNOLOGIES INC. Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.28 0.27 -0.01 68.0 65.4 -2.7 FEI COMPANY Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.63 0.65 0.02 220.9 221.2 0.3 FELCOR LODGING TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.31 -0.28 0.03 219.0 220.7 1.7 FIDELITY NATIONAL INFORM Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.60 0.62 0.02 1468.4 1478.0 9.6 FIRST BUSEY CORPORATION- Q1 FINANCE & LOAN USD 0.06 0.06 0.00 42.0 41.2 -0.8 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q1 BANKING USD 0.11 0.05 -0.06 16.2 16.2 0.0 FIRST LONG ISLAND CORP Q1 BANKING USD 0.58 0.62 0.04 16.9 16.8 -0.1 FIRST NATIONAL FINANCIAL Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.43 0.36 -0.07 81.6 145.2 63.6 FISERV INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 1.34 1.33 -0.01 1204.4 1152.0 -52.4 FLEXTRONICS INTERNATIONA Q4 ELECTRONICS USD 0.13 0.13 0.00 5189.1 5295.3 106.2 FMC CORP Q1 CHEMICALS USD 1.08 1.10 0.02 1037.0 990.2 -46.8 FORTINET INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.10 0.00 135.6 135.8 0.2 FRANKLIN ELEC INC Q1 ELECTRICAL USD 0.33 0.33 0.00 224.5 222.5 -2.0 FRANKLIN RES INC Q2 INVESTMENTS USD 2.50 2.69 0.19 1989.4 2013.6 24.2 FRANKLIN STREET PROPERTI Q1 INVESTMENTS USD 0.07 0.05 -0.02 42.6 44.8 2.2 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.95 0.71 -0.24 877.2 918.8 41.6 G&K SERVICES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.62 0.69 0.07 229.4 226.6 -2.7 GENERAL CABLE CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.26 0.23 -0.03 1577.0 1533.1 -43.9 GENWORTH FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.30 0.03 2489.9 2364.0 -125.9 GENWORTH MI CANADA INC Q1 INSURANCE CAD 0.81 0.89 0.08 145.1 144.0 -1.1 GERMAN AMERICAN BANCORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.44 0.46 0.02 21.7 22.1 0.4 GEVO INC Q1 OIL USD -0.40 -0.43 -0.03 0.9 3.5 2.6 GLADSTONE CAPITAL Q2 INVESTMENTS USD 0.20 0.21 0.01 9.2 8.4 -0.7 GLATFELTER Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.35 0.40 0.05 412.5 405.2 -7.3 GOVERNMENT PROPERTIES IN Q1 INVESTMENTS USD 0.84 0.30 -0.54 57.6 57.7 0.1 GREEN DOT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 0.42 0.05 143.7 155.8 12.1 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.10 0.08 0.18 731.5 765.5 34.0 HARRIS CORPORATION DEL Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.12 1.12 0.00 1207.7 1203.7 -4.0 HCP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.48 0.51 0.03 512.8 516.3 3.5 HEADWATERS Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.11 -0.14 -0.03 137.3 141.0 3.7 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.44 0.04 143.9 146.8 2.9 HERSHA HOSPITALITY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.06 -0.06 0.00 75.4 77.0 1.6 HICKORY TECH CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.20 0.15 -0.05 -- -- -- HIGHWOODS PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.19 0.20 0.01 135.3 137.0 1.7 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.33 0.17 -0.16 74.0 74.3 0.3 HOPFED BANCORP INCORPORA Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.10 0.13 0.04 8.4 8.9 0.5 HUDSON CITY BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.10 -0.02 188.0 177.4 -10.6 HUNTSMAN CORP Q1 CHEMICALS USD 0.16 0.19 0.03 2705.4 2702.0 -3.4 HUTCHINSON TECHNOLOGY INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.34 -0.16 0.18 62.6 60.9 -1.7 IAC/INTERACTIVECORP Q1 LEISURE USD 0.69 0.83 0.14 757.3 742.2 -15.0 IDENIX PHARMACEUTICALS I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.23 -0.05 0.1 0.9 0.8 INVESCO LTD Q1 INVESTMENTS USD 0.47 0.52 0.05 1137.1 1163.1 26.0 ION GEOPHYSICAL CORP Q1 OIL USD 0.07 0.01 -0.06 120.2 129.7 9.5 ISTAR FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD -0.44 -- -- 94.5 94.5 0.1 ITAU UNIBANCO HOLDING SA Q1 BANKING USD 0.38 0.38 0.00 9984.1 9735.4 -248.7 IXIA INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.22 0.25 0.03 122.2 122.1 0.0 JACK HENRY & ASSOCIATES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.51 0.53 0.02 276.0 281.5 5.5 JAMBA INC Q1 BEVERAGES USD -0.02 -0.02 0.00 54.1 55.1 1.0 JIVE SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.15 0.01 34.1 33.9 -0.3 JONES LANG LASALLE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.23 0.36 0.13 844.7 856.0 11.3 KEYNOTE SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 29.0 29.3 0.3 KEYW HOLDING CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.06 -0.02 77.5 77.9 0.4 KFORCE INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.11 0.09 -0.02 272.3 265.6 -6.6 KULICKE & SOFFA INDS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.10 0.08 97.9 106.1 8.2 LACLEDE GROUP INC Q2 GAS UTILITIES USD 1.49 -- -- 380.3 397.6 17.3 LB FOSTER CO Q1 STEEL USD 0.40 0.48 0.08 127.8 129.3 1.6 LCA-VISION INCORPORATED Q1 HOSPITALS USD 0.06 0.06 0.00 28.2 28.3 0.1 LEAP WIRELESS INTERNATIO Q1 COMMUNICATIONS USD -1.26 -1.43 -0.17 735.7 789.9 54.1 LEGG MASON INC Q4 INVESTMENTS USD 0.20 0.23 0.03 645.7 667.8 22.1 LITTELFUSE INC Q1 ELECTRICAL USD 0.94 0.95 0.01 169.5 170.9 1.4 LTC PROPERTIES INCORPORA Q1 INVESTMENTS USD 0.43 0.40 -0.03 24.9 25.7 0.7 M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q2 ELECTRONICS USD 0.22 0.22 0.00 77.6 77.8 0.2 MACQUARIE INFRASTRUCTURE Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.04 0.12 0.08 274.6 264.2 -10.4 MADALENA VENTURES INC Q4 OIL CAD 0.00 -0.02 -0.02 9.5 3.0 -6.5 MAGELLAN HEALTH SERVICES Q1 HOSPITALS USD 0.88 1.01 0.13 864.0 821.8 -42.3 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.47 0.53 0.06 205.1 205.3 0.2 MANITOWOC INC Q1 MACHINERY USD 0.14 0.09 -0.05 911.6 898.0 -13.6 MARATHON PETROLEUM CORP Q1 OIL USD 2.17 2.17 0.00 19797.9 23345.0 3547.1 MARKEL CORPORATION Q1 INSURANCE USD 5.37 -- -- 791.5 801.9 10.5 MARLIN BUSINESS SERVICES Q1 LEASING USD 0.24 0.28 0.05 16.7 17.0 0.3 MARTHA STEWART LIVING Q1 COMMUNICATIONS USD -0.08 -0.10 -0.02 39.2 37.2 -1.9 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q1 BUILDING & RELATED USD -0.36 -0.63 -0.27 394.4 385.0 -9.4 MAXLINEAR INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.07 0.04 26.6 26.5 0.0 MCG CAPITAL CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.11 0.00 13.5 13.2 -0.3 MCGRAW HILL COMPANIES INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.73 0.80 0.07 1171.5 1181.0 9.5 MDU RESOURCES GP Q1 GAS UTILITIES USD 0.23 0.32 0.09 899.3 931.6 32.3 MEADOWBROOK INSURANCE GR Q1 INSURANCE USD 0.14 0.18 0.05 208.8 191.7 -17.1 MEADWESTVACO CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.24 0.16 -0.08 1358.3 1344.0 -14.3 MELA SCIENCES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.17 0.01 0.6 0.1 -0.5 MERCURY SYSTEMS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.05 0.03 0.08 47.8 54.1 6.3 MERGE HEALTHCARE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.03 -0.01 -0.04 63.8 63.6 -0.1 MERITOR INC Q2 AUTO PART MFG USD 0.05 0.06 0.01 914.0 908.0 -6.0 MERU NETWORKS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.22 -0.10 0.12 24.1 24.7 0.7 MGIC INVT CORP WIS Q1 INSURANCE USD -0.14 -0.32 -0.18 279.5 269.2 -10.3 MIDSOUTH BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.27 0.27 0.00 22.2 22.8 0.7 MINDSPEED TECHNOLOGIES I Q2 COMPUTER MFRS USD -0.04 -0.02 0.02 35.3 35.4 0.1 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.48 -0.04 9.7 7.6 -2.1 MPLX LP Q1 OIL USD 0.26 0.26 0.00 124.0 114.7 -9.3 MUELLER WATER PRODUCTS I Q2 WATER UTILITIES USD 0.02 0.05 0.03 270.8 283.1 12.3 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q2 LEISURE USD 0.19 0.31 0.12 43.2 46.6 3.4 NANOMETRICS INC Q1 ELECTRICAL USD -0.27 -0.22 0.05 26.5 24.6 -1.9 NATIONAL INTERSTATE CORP Q1 INSURANCE USD 0.44 0.41 -0.03 118.4 124.8 6.4 NATIONAL TECHNICAL SYSTE Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.11 0.01 -0.10 -- -- -- NCR CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.41 0.54 0.13 1336.9 1410.0 73.1 NEXTERA ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.02 1.12 0.10 3588.7 3279.0 -309.7 NISOURCE INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.69 -0.02 1694.6 1794.3 99.7 NORBORD INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 1.36 1.26 -0.10 356.6 365.0 8.4 NORTH VALLEY BANCORP Q1 BANKING USD 0.18 0.18 0.00 11.2 11.8 0.6 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.13 0.01 26.0 27.4 1.5 NUANCE COMMUNICATIONS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.34 -0.06 516.5 484.0 -32.5 NUVASIVE INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.22 0.26 0.04 157.4 159.5 2.1 NYSE EURONEXT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.56 0.57 0.01 605.0 600.0 -5.0 OFFICE DEPOT Q1 RETAILING - GOODS USD 0.05 0.00 -0.05 2754.5 2718.3 -36.2 OLD LINE BANCSHARES, INC. Q1 BANKING USD 0.23 0.20 -0.03 9.1 8.9 -0.3 ONEOK INC Q1 GAS UTILITIES USD 0.59 0.54 -0.05 3746.5 3541.4 -205.1 ONEOK PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.58 0.54 -0.04 2383.3 -- -- OSHKOSH CORP Q2 TRUCK MFG USD 0.89 -- -- 2019.4 1984.4 -35.0 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.40 0.50 0.10 438.1 454.5 16.4 PERICOM SEMICONDUCTOR CO Q3 ELECTRONICS USD 0.02 0.04 0.03 29.1 30.4 1.3 PFIZER INC Q1 DRUGS USD 0.56 0.54 -0.02 13988.8 13500.0 -488.8 PIONEER ENERGY SERVICES Q1 OIL USD -0.04 -0.02 0.02 226.1 229.7 3.6 PITNEY BOWES INC Q1 OFFICE PRODUCTS USD 0.44 0.42 -0.02 1198.3 1167.0 -31.4 PORTER BANCORP INC Q1 BANKING USD -0.12 -0.04 0.08 10.6 9.9 -0.6 PORTFOLIO RECOVERY ASSOC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 2.10 2.26 0.16 164.4 169.6 5.2 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.74 0.85 0.11 2927.6 2786.0 -141.6 QEP RESOURCES INC Q1 GAS USD 0.30 0.28 -0.02 710.7 696.5 -14.2 QUESTAR CORPORATION Q1 GAS UTILITIES USD 0.43 0.41 -0.02 435.9 476.9 41.0 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.96 0.76 -0.20 157.2 135.1 -22.0 QUINSTREET INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.16 0.03 77.7 79.0 1.4 REGAL BELOIT CORP Q1 TOOLS AND HARDWARE USD 1.15 1.08 -0.07 804.3 778.2 -26.1 REGAL ENTERTAINMENT GROUP Q1 LEISURE USD 0.13 0.13 0.00 649.0 642.8 -6.2 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.09 0.30 0.21 1091.0 1074.0 -17.0 RESOLUTE FOREST PRODUCTS Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.14 0.30 0.16 1091.0 1074.0 -17.0 REX ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.10 0.10 0.00 47.5 47.5 -0.1 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q1 MACHINERY USD 0.14 0.13 -0.01 98.7 102.1 3.4 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q1 MACHINERY USD 0.15 0.13 -0.02 100.4 102.1 1.7 ROCKWOOD HOLDINGS INC Q1 CHEMICALS USD 0.68 0.68 0.01 908.7 934.6 25.9 ROGERS CORPORATION Q1 ELECTRICAL USD 0.49 0.44 -0.05 128.0 126.0 -2.0 RPX CORP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.29 0.33 0.04 60.1 61.2 1.1 RTI INTERNATIONAL METALS Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.14 -- -- 178.6 187.5 8.9 SAUL CENTERS INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 48.3 49.2 0.9 SCIQUEST INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.08 0.01 21.0 20.7 -0.3 SHORETEL INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.05 -0.01 0.04 75.2 78.3 3.1 SILICON GRAPHICS INTERNA Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.14 0.18 0.04 214.7 232.6 17.9 SILICON IMAGE INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.04 0.04 60.2 62.0 1.9 SIMPLICITY BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.13 0.18 0.05 8.7 8.6 -0.1 SIRIUS XM RADIO INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.02 -0.01 905.6 897.4 -8.2 SOLARWINDS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.41 0.04 75.6 72.9 -2.7 SONUS NETWORKS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 -0.02 0.01 61.1 63.3 2.2 SOURCEFIRE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.11 -0.01 57.4 56.2 -1.2 SPANSION INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.03 0.01 195.2 189.6 -5.7 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q2 HOME PRODUCTS USD 0.52 0.44 -0.08 970.2 987.8 17.6 SPIRIT AIRLINES INC Q1 AIRLINES USD 0.42 0.45 0.03 366.7 370.4 3.7 STANDEX INTERNATIONAL CO Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.73 0.74 0.01 -- -- -- STARWOOD HOTELS & RESORT Q1 LEISURE USD 0.53 0.76 0.23 1470.7 1539.0 68.3 STATE AUTO FINL CORP Q1 INSURANCE USD 0.31 0.38 0.07 281.3 285.3 4.0 STEPAN COMPANY Q1 CHEMICALS USD 1.18 0.94 -0.24 456.0 456.5 0.5 SYNTA PHARMACEUTICALS CO Q1 DRUGS USD -0.27 -0.30 -0.03 0.3 0.0 -0.3 SYSTEMAX INC. Q1 RETAILING - GOODS USD 0.05 -0.02 -0.07 920.8 888.7 -32.1 TANGER FACTORY OUTLET CE Q1 INVESTMENTS USD 0.15 0.16 0.01 88.1 88.7 0.6 TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.44 0.44 0.00 560.5 575.9 15.5 TECHNE CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.90 0.88 -0.02 84.0 81.0 -3.0 TECO ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.17 0.19 0.02 668.1 661.1 -7.0 TELEFLEX INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.01 1.03 0.02 416.3 411.9 -4.4 TENET HEALTHCARE CORPORA Q1 HOSPITALS USD 0.30 0.33 0.03 2438.1 2387.0 -51.1 TERNIUM SA Q1 STEEL USD 0.52 0.66 0.14 2156.7 2135.7 -21.0 THOMSON REUTERS CORPORAT Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.32 0.38 0.06 3148.4 3097.0 -51.4 THOMSON REUTERS CORPORAT Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.32 0.38 0.06 3148.4 3097.0 -51.4 THREE-D SYSTEMS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.21 0.00 101.6 102.1 0.5 TOR MINERALS INTERNATION Q1 BUILDING & RELATED USD -0.07 -0.03 0.04 -- -- -- TRILOGY ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.08 0.08 0.00 147.0 142.7 -4.4 TRILOGY ENERGY CORP Q1 OIL CAD -- 0.08 -- -- 142.7 -- TRIMBLE NAVIGATION LTD Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.38 0.38 0.00 578.3 556.1 -22.2 TRINITY INDS INC Q1 MACHINERY USD 0.81 0.91 0.10 972.9 932.9 -40.0 TRULIA INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.02 -0.01 21.1 24.0 2.9 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.43 1.51 0.08 4128.9 4213.0 84.1 UGI CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 1.44 1.51 0.07 2915.0 2545.8 -369.2 ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.32 0.07 97.9 97.9 0.0 UNI-PIXEL INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.13 0.07 -0.06 5.0 5.1 0.1 UNITED ONLINE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.16 0.00 243.4 247.4 4.0 UNITED STATES STEEL CORP Q1 STEEL USD -0.19 -0.35 -0.16 4656.5 4595.0 -61.5 UNIVERSAL TECHNICAL INST Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 -0.04 -0.08 95.7 95.1 -0.6 US SILICA HOLDINGS INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.36 0.32 -0.04 121.7 122.3 0.6 VALERO ENERGY CORPORATION Q1 OIL USD 0.99 1.18 0.19 30411.9 33474.0 3062.1 VANGUARD HEALTH SYSTEMS Q3 HOSPITALS USD 0.24 0.26 0.02 1575.0 1498.1 -76.9 VANGUARD NATURAL RESOURC Q1 OIL USD 0.27 0.26 -0.01 112.9 96.7 -16.3 VERISK ANALYTICS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.53 0.53 0.00 403.3 403.3 0.1 VERTEX PHARMACEUTICALS I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.11 0.07 307.9 328.4 20.5 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.08 0.04 21.5 18.8 -2.7 VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.72 1.73 0.01 85.4 86.2 0.7 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.18 0.07 542.6 554.3 11.7 WABASH NATL CORP Q1 TRUCK MFG USD 0.09 0.09 0.00 336.1 324.2 -11.9 WATTS WATER TECHNOLOGIES Q1 MACHINERY USD 0.58 0.49 -0.09 370.5 362.1 -8.4 WEINGARTEN RLTY INVS Q1 INVESTMENTS USD 0.13 0.24 0.11 126.5 131.7 5.1 WESTERN UNION COMPANY (T Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.37 0.05 1345.8 1325.4 -20.4 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC Q1 INSURANCE USD 1.31 1.46 0.15 1054.1 1051.0 -3.1 WISCONSIN ENERGY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.71 0.76 0.05 1254.4 1275.2 20.8 WORLD FUEL SERVICES CORP Q1 OIL USD 0.64 0.68 0.04 10339.5 10184.0 -155.5 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.02 0.03 121.1 120.4 -0.8 XYLEM INC Q1 MACHINERY USD 0.27 0.27 0.00 892.7 879.0 -13.7 YAMANA GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.19 0.16 -0.03 570.8 534.9 -36.0 ZOETIS INC Q1 DRUGS USD 0.33 0.36 0.03 1078.4 1090.0 11.6