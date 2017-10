U.S./Canada daily earnings hits & misses May 1 - 1800 ET

May 1 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ADT CORP Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.41 -0.02 823.5 821.0 -2.5 ALACER GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.03 -0.01 163.2 169.5 6.3 ALBANY INTERNATIONAL Q1 MACHINERY USD 0.30 0.29 -0.01 187.3 186.7 -0.6 ALLERGAN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.96 -- -- 1443.1 1459.6 16.5 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.38 0.03 683.6 709.1 25.5 ALLSTATE CORPORATION Q1 INSURANCE USD 1.30 1.35 0.05 6602.5 6625.0 22.5 AMBASSADOR GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.46 -0.39 0.07 -- -- -- AMERICAN EQUITY INVT LIF Q1 INSURANCE USD 0.44 0.49 0.05 326.5 329.7 3.2 AMERICAN TOWER CORP - CL Q1 COMMUNICATIONS USD 0.48 0.43 -0.05 791.9 802.7 10.9 AMERISAFE INC Q1 INSURANCE USD 0.48 0.47 -0.01 88.7 86.5 -2.2 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.81 0.08 454.9 408.0 -46.9 ANIKA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.17 0.20 0.03 15.5 15.2 -0.2 ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q1 INVESTMENTS USD 0.34 0.47 0.13 424.6 559.6 135.0 APOLLO COMMERCIAL REAL E Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.39 0.07 15.7 17.1 1.4 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.51 0.48 -0.03 21331.4 21727.0 395.6 ARROW ELECTRONICS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.88 0.89 0.01 4823.9 4849.6 25.8 ATMEL CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.03 0.00 321.6 329.1 7.5 ATMOS ENERGY CORPORATION Q2 GAS UTILITIES USD 1.31 1.25 -0.06 1254.8 -- -- ATWOOD OCEANICS INCORPOR Q2 OIL USD 1.23 1.28 0.05 254.0 253.2 -0.8 AVIAT NETWORKS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.02 -0.02 118.2 118.3 0.2 AVIS BUDGET GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.02 0.08 0.06 1697.9 1691.0 -6.9 AVISTA CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.70 0.71 0.01 468.2 482.9 14.7 AXT INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.08 -0.01 20.3 22.4 2.1 BALTIC TRADING LTD Q1 MARITIME USD -0.20 -0.23 -0.03 5.1 6.0 0.9 BEL FUSE INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.14 -0.04 -0.18 67.0 63.0 -4.0 BELL ALIANT INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.40 0.43 0.03 680.2 683.6 3.4 BLACKBAUD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.20 0.26 0.06 114.0 116.2 2.2 BLUELINX HOLDINGS INC Q1 BUILDING & RELATED USD -0.17 -0.11 0.06 -- -- -- BOSTON BEER Q1 BEVERAGES USD 0.62 0.45 -0.17 131.4 -- -- BOVIE MEDICAL CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 0.00 0.00 6.7 6.7 0.0 BROOKDALE SENIOR LIVING Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.03 0.03 0.00 707.6 712.3 4.7 C&J ENERGY SERVICES INC Q1 OIL USD 0.55 0.46 -0.09 288.3 276.1 -12.3 CACI INTERNATIONAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.64 1.62 -0.02 936.8 906.2 -30.6 CAESARS ENTERTAINMENT CO Q1 LEISURE USD -1.59 -1.74 -0.15 2184.9 2143.2 -41.7 CALIFORNIA WATER SERVICE Q1 WATER UTILITIES USD 0.00 -0.03 -0.03 113.6 111.4 -2.1 CAMECO CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.08 0.07 -0.01 474.2 444.0 -30.2 CAMECO CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.09 0.07 -0.02 466.6 444.0 -22.6 CARDIOVASCULAR SYSTEMS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.29 0.03 26.0 26.5 0.5 CBEYOND INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.09 -0.02 0.07 117.8 119.9 2.2 CBS CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.68 -- -- 4017.7 4040.0 22.3 CHARLES RIVER LABORATORI Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.71 0.69 -0.02 294.5 291.2 -3.3 CHELSEA THERAPEUTICS INT Q1 DRUGS USD -0.05 -0.06 -0.01 0.0 0.0 0.0 CHESAPEAKE ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.25 0.30 0.05 2847.3 3424.0 576.7 CLEAN HARBORS Q1 MACHINERY USD 0.33 -- -- 892.6 862.2 -30.4 CLEARONE INCOPRORATED Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.10 0.10 0.00 10.9 11.3 0.4 CLOROX COMPANY Q3 HOME PRODUCTS USD 1.05 -- -- 1435.0 1413.0 -22.0 COHU INC Q1 ELECTRICAL USD -0.33 -0.32 0.01 55.0 56.0 1.0 COMCAST CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.51 0.01 15379.6 15310.0 -69.6 COMFORT SYSTEMS USA INC. Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.02 0.07 0.09 329.9 325.9 -4.0 CONCHO RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.78 0.58 -0.20 494.9 472.1 -22.8 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.24 0.08 127.3 127.4 0.0 CONSTELLATION SOFTWARE I Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.77 1.56 -0.21 257.7 256.4 -1.3 CON-WAY INC Q1 TRUCKING USD 0.26 0.19 -0.07 1388.1 1336.6 -51.5 CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.63 0.67 0.04 193.2 190.3 -2.9 COTT CORPORATION Q1 BEVERAGES USD -- 0.00 -- -- 505.4 -- COTT CORPORATION Q1 BEVERAGES USD 0.09 0.00 -0.09 508.5 505.4 -3.1 COVANCE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.72 0.75 0.03 569.0 580.2 11.2 COVENTRY HEALTH CARE INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.82 1.00 0.19 3711.5 3520.2 -191.2 CRESCENT FINANCIAL BANCS Q1 BANKING USD 0.03 -0.03 -0.06 13.4 13.4 0.0 CURTISS WRIGHT CORPORATI Q1 MACHINERY USD 0.41 0.50 0.10 565.3 592.7 27.4 CVS CAREMARK CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.79 0.83 0.04 30357.6 30763.0 405.4 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q1 AUTO PART MFG USD 0.96 1.07 0.11 4000.8 4024.0 23.2 DEVON ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.55 0.66 0.11 2346.0 1972.0 -374.0 DEXCOM INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.17 -0.16 0.01 28.3 29.6 1.3 DFC GLOBAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.24 0.02 285.9 283.6 -2.3 DIXIE GROUP INC Q1 CLOTHING USD -0.03 0.05 0.08 70.4 75.4 5.0 DXP ENTERPRISES INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.95 0.87 -0.08 314.3 290.1 -24.2 DYNEX CAPITAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.32 0.32 0.00 21.4 22.5 1.1 EAGLE ROCK ENERGY PARTNE Q1 OIL USD 0.05 -- -- 307.2 257.7 -49.4 EDGEWATER TECH INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.01 -0.08 -0.09 25.5 23.5 -2.0 EL PASO ELEC CO Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.10 0.19 0.09 175.8 120.0 -55.8 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q1 INSURANCE USD 1.11 2.08 0.97 907.7 908.9 1.2 ENERGIZER HOLDINGS INC Q2 HOME PRODUCTS USD 1.27 1.80 0.53 1089.3 1095.9 6.6 ENSIGN GROUP INC Q1 HOSPITALS USD 0.68 0.65 -0.03 224.0 218.2 -5.8 ENTEROMEDICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.13 -0.14 -0.01 0.1 0.0 -0.1 EQUITY ONE INC. Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.21 0.10 85.8 86.4 0.6 ESSEX PROPERTY TRUST, IN Q1 INVESTMENTS USD 0.59 0.68 0.09 145.9 -- -- EXACT SCIENCES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.17 0.03 1.0 1.0 0.0 EXCEL TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.04 -0.06 -0.03 24.7 27.5 2.9 EXELON CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.70 0.02 6181.7 6894.0 712.3 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.39 0.40 0.01 118.1 116.0 -2.1 EXPEDITORS INTL WASH INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.39 0.39 0.00 1405.7 1410.5 4.8 FACEBOOK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.12 -0.01 1439.5 1458.0 18.5 FEDERAL REALTY INV TR Q1 INVESTMENTS USD 0.58 0.53 -0.05 155.6 153.2 -2.4 FIDELITY NATIONAL FINANC Q1 INSURANCE USD 0.41 0.39 -0.02 2005.0 2050.0 45.0 FLUIDIGM CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.19 -0.14 0.05 14.3 14.5 0.3 FORMFACTOR INC. Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.22 -0.13 0.09 51.7 52.6 0.9 GARMIN LTD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.41 0.40 -0.01 515.6 532.0 16.4 GENCO SHIPPING & TRADING Q1 MARITIME USD -1.08 -1.12 -0.04 38.6 40.5 1.9 GENESEE & WYOMING INC Q1 RAILROADS USD 0.89 0.89 0.00 384.2 375.2 -9.0 GENPACT LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 499.0 503.8 4.9 GLU MOBILE INC Q1 LEISURE USD -0.07 -0.03 0.04 18.0 19.0 1.0 GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.15 -0.07 0.08 58.8 57.8 -1.0 HAEMONETICS CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.46 0.48 0.02 249.3 249.9 0.6 HANGER INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.25 0.28 0.03 236.8 233.5 -3.2 HAVERTY FURNITURE COS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.27 0.34 0.07 186.1 186.1 0.0 HEALTHCARE REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.03 -0.01 -0.04 81.9 82.6 0.7 HFF INC Q1 INVESTMENTS USD 0.12 0.06 -0.06 60.8 54.2 -6.6 HORNBECK OFFSHORE SVCS I Q1 OIL USD 0.30 0.59 0.29 136.6 147.5 10.9 HOSPIRA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.44 0.52 0.08 986.6 988.3 1.7 HUDSON TECHNOLOGIES, INC. Q1 MACHINERY USD 0.10 0.17 0.07 17.7 22.9 5.2 HUMANA INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.81 2.69 0.89 10251.8 10486.0 234.2 HYATT HOTELS CORP Q1 LEISURE USD 0.08 0.09 0.01 1006.4 975.0 -31.4 HYSTER-YALE MATERIALS HA Q1 MACHINERY USD 0.88 1.47 0.59 604.4 644.9 40.5 IMATION CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.22 -0.31 -0.09 264.0 224.4 -39.6 IMPAX LABORATORIES INC Q1 DRUGS USD 0.20 0.37 0.17 128.8 148.5 19.6 INPHI CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.00 0.00 21.6 22.6 1.0 INSIGHT ENTERPRISES, INC. Q1 RETAILING - GOODS USD 0.37 0.20 -0.17 1231.1 1181.6 -49.4 INTEGRATED SILICON SOLUT Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.21 0.05 72.8 75.0 2.2 INTEGRYS ENERGY GROUP INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.61 1.76 0.15 1350.0 1678.2 328.2 INTELIQUENT Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.21 0.22 65.7 69.7 4.0 INTERCONTINENTALEXCHANGE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.97 2.03 0.06 348.3 351.9 3.6 INTEST CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.01 0.03 0.02 -- -- -- INTREPID POTASH INC Q1 CHEMICALS USD 0.19 0.20 0.01 90.8 99.3 8.4 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.64 0.64 0.00 92.4 92.9 0.5 IONA ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.00 -0.01 -0.01 45.0 0.0 -45.0 IPG PHOTONICS CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.70 0.67 -0.03 150.3 141.9 -8.5 IRON MOUNTAIN INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.27 0.27 0.00 761.6 747.0 -14.6 JAMES RIVER COAL CO Q1 COAL USD -1.60 -1.21 0.39 190.5 193.3 2.8 JDS UNIPHASE CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.10 -0.01 417.1 405.3 -11.8 JEAN COUTU GROUP INC Q4 RETAILING - GOODS CAD 0.26 0.25 -0.01 682.0 682.7 0.7 KAR AUCTION SERVICES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.31 -0.01 541.4 557.6 16.2 KIMCO REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.09 0.12 0.03 226.2 232.8 6.6 KINDRED HEALTHCARE INC Q1 HOSPITALS USD 0.37 0.38 0.01 1516.8 1554.9 38.1 KKR FINANCIAL HOLDINGS L Q1 INVESTMENTS USD 0.35 0.46 0.11 138.0 140.5 2.4 KNIGHT CAPITAL GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.04 0.06 0.02 312.4 285.2 -27.2 KRATON PERFORMANCE POLYM Q1 CHEMICALS USD 0.28 0.07 -0.21 363.2 340.1 -23.1 LAS VEGAS SANDS CORP Q1 LEISURE USD 0.66 0.71 0.05 3270.0 3302.7 32.7 LEMAITRE VASCULAR INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.05 0.02 14.9 15.4 0.4 LIFELOCK INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 79.8 82.1 2.3 LINCOLN NATL CP IND Q1 INSURANCE USD 1.10 1.02 -0.08 2945.5 2934.0 -11.5 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.47 0.47 0.00 7004.4 7202.0 197.6 LRR ENERGY LP Q1 OIL USD 0.13 -0.32 -0.45 28.5 21.6 -6.9 LYDALL INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.21 0.23 0.02 -- -- -- MACERICH COMPANY Q1 INVESTMENTS USD 0.12 0.13 0.02 237.0 249.0 12.0 MANNING AND NAPIER INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 89.6 90.3 0.6 MANTECH INTERNATIONAL CO Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.58 0.54 -0.04 646.1 646.0 -0.1 MARRIOTT INTERNATIONAL I Q1 LEISURE USD 0.40 0.43 0.03 2804.9 3142.0 337.1 MASTERCARD INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 6.18 6.23 0.05 1930.0 1906.0 -24.0 MCGRATH RENTCORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.36 -0.03 82.3 88.7 6.4 MEDASSETS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.29 0.41 0.12 164.7 172.8 8.1 MERCK & CO INC Q1 DRUGS USD 0.79 0.85 0.06 11094.5 10671.0 -423.5 METLIFE INC Q1 INSURANCE USD 1.30 1.48 0.18 17320.4 16975.0 -345.4 MFA FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.21 0.20 -0.01 87.7 82.6 -5.1 MID-AMERICA APARTMENT CO Q1 INVESTMENTS USD 0.43 0.50 0.07 131.4 133.2 1.8 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q1 BANKING USD 0.23 0.19 -0.04 9.8 9.4 -0.4 MIMEDX GROUP INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.02 -0.02 -0.01 11.3 11.6 0.2 MIRABELA NICKEL LIMITED Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.01 0.00 90.4 62.5 -27.9 MONOTYPE IMAGING HOLDING Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.30 0.30 0.00 41.9 42.0 0.1 MSCI INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.57 0.03 257.8 251.9 -5.9 MURPHY OIL CORPORATION Q1 OIL USD 0.98 1.08 0.11 7168.1 6640.0 -528.1 NCI INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.15 0.07 81.9 91.5 9.6 NEW GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.04 -0.06 225.2 201.8 -23.4 NEW GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.09 0.04 -0.05 264.6 201.8 -62.8 NEWPORT CORP Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.19 0.07 -0.12 138.2 132.6 -5.6 NEWSTAR FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.12 0.00 21.4 24.1 2.7 NEXJ SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.22 -0.31 -0.09 7.5 6.5 -1.0 NORTHEAST UTILS Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.65 0.73 0.08 1870.6 1995.0 124.4 NUTRISYSTEM INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.06 0.00 0.06 121.9 105.4 -16.5 NVE CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.70 0.64 -0.06 7.8 7.2 -0.6 O2MICRO INTERNATIONAL Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.18 -0.15 0.03 17.6 17.3 -0.2 OMNIAMERICAN BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.11 0.30 0.19 13.4 14.8 1.4 ORCHID ISLAND CAPITAL INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.18 0.20 0.02 -- -- -- PAR TECHNOLOGY CORP Q1 COMPUTER MFRS USD 0.05 0.01 -0.04 -- -- -- PARKER DRILLING CO Q1 OIL USD 0.00 0.03 0.03 166.1 167.2 1.1 PARK-OHIO HOLDINGS CORP Q1 OIL USD 0.87 0.85 -0.02 305.9 285.1 -20.8 PATRIOT TRANSPORTATION H Q2 MULTI-IND TRANSN USD 0.20 0.24 0.05 32.3 33.9 1.6 PDC ENERGY INC Q1 OIL USD 0.16 -- -- 94.4 71.8 -22.6 PGT INC Q1 HOME BUILDING USD 0.03 0.06 0.03 45.9 49.6 3.7 PHARMACYCLICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.73 -0.56 21.7 2.8 -18.9 PHARMERICA CORP Q1 DRUGS USD 0.34 0.33 -0.01 436.7 498.9 62.2 PHH CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.43 0.21 -0.22 770.1 730.0 -40.1 PHILLIPS 66 Q1 OIL USD 1.89 2.19 0.30 41436.3 -- -- PINNACLE ENTERTAINMENT I Q1 LEISURE USD 0.19 0.25 0.06 316.1 312.6 -3.5 PIONEER NATURAL RESOURCE Q1 OIL USD 0.97 1.02 0.05 825.6 831.6 5.9 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q1 OIL USD 0.49 0.46 -0.03 45.5 47.7 2.1 POLYONE CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.26 0.31 0.05 807.9 801.1 -6.8 PORTLAND GENERAL ELECTRI Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.64 0.65 0.01 536.9 473.0 -63.9 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q1 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.20 0.24 0.04 468.0 486.6 18.5 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q1 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.20 0.24 0.04 466.7 486.6 19.8 PRUDENTIAL FINANCIAL INC Q1 INSURANCE USD 1.89 2.28 0.39 12418.5 11834.0 -584.5 QUALITY DISTRIBUTION INC. Q1 TRUCKING USD 0.14 0.14 0.01 226.6 229.4 2.8 QUICKLOGIC CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -- -- 3.3 3.0 -0.3 RADIAN GROUP INC Q1 INSURANCE USD -0.03 -1.30 -1.27 199.3 192.6 -6.7 REALOGY HOLDINGS CORP Q1 INVESTMENTS USD -0.43 -0.52 -0.09 963.6 -- -- RENAISSANCERE HOLDINGS L Q1 INSURANCE USD 3.06 3.92 0.86 331.3 343.3 12.0 RENEWABLE ENERGY GROUP I Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.51 1.25 0.74 223.4 339.3 115.9 ROGERS SUGAR INC Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.09 0.08 -0.01 143.8 131.8 -12.0 ROVI CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.46 0.45 -0.01 152.3 154.7 2.4 ROWAN COS INC Q1 OIL USD 0.53 0.55 0.03 386.3 394.2 7.9 SCHAWK INC Q1 MACHINERY USD 0.04 0.09 0.05 -- -- -- SEAGATE TECHNOLOGY Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.15 1.26 0.11 3375.7 3526.0 150.3 SEALED AIR CORPORATION Q1 CONTAINERS USD 0.18 0.17 -0.01 1864.6 1852.8 -11.8 SHARPS COMPLIANCE CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.04 -0.02 5.9 5.4 -0.5 SHUTTERFLY INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.40 -0.33 0.07 109.7 116.7 7.0 SILVER SPRING NETWORKS I Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.99 -0.80 0.19 70.1 73.7 3.6 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.08 0.00 11.4 -- -- SOLTA MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.04 -0.02 37.8 34.5 -3.2 SOVRAN SELF STORAGE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.46 0.47 0.01 60.6 64.3 3.7 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 -0.03 -0.04 86.0 84.2 -1.8 SPX CORPORATION Q1 AUTO PART MFG USD 0.26 -- -- 1211.4 1133.7 -77.7 SS&C TECHNOLOGIES HOLDIN Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 0.45 0.02 173.0 -- -- STAAR SURGICAL CO Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.00 0.01 0.01 17.3 18.0 0.7 STR HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.09 -0.07 0.02 9.7 11.2 1.5 SUPERIOR PLUS CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD CAD 0.43 0.29 -0.14 1059.0 1049.9 -9.1 SUPPORT.COM INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.06 0.02 20.0 20.2 0.2 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 76.6 79.5 2.9 TALISMAN ENERGY INC Q1 OIL USD 0.03 -0.06 -0.09 1561.2 1123.0 -438.2 TALISMAN ENERGY INC Q1 OIL USD 0.02 -0.06 -0.08 1447.4 1123.0 -324.4 TELETECH HOLDINGS Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.31 0.32 0.01 290.3 288.4 -1.9 TERRITORIAL BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.31 0.36 0.05 13.9 14.5 0.6 TESORO CORP Q1 OIL USD 0.70 0.73 0.04 6584.7 8156.0 1571.3 TETRA TECH INC Q2 MACHINERY USD 0.40 0.38 -0.02 532.4 520.9 -11.5 THE JONES GROUP INC Q1 CLOTHING USD 0.15 0.15 0.00 995.4 -- -- TILE SHOP HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 55.6 56.8 1.3 TIME WARNER INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.75 0.82 0.07 7152.6 6939.0 -213.6 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.35 0.55 0.20 591.8 589.6 -2.2 TUTOR PERINI CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.24 0.31 0.08 983.2 992.9 9.8 UNI-SELECT Q1 AUTO PART MFG USD 0.16 0.33 0.18 422.9 421.8 -1.1 UNITED INSURANCE HOLDING Q1 INSURANCE USD 0.26 0.27 0.02 41.9 42.3 0.4 UNIVERSAL STAINLESS & AL Q1 STEEL USD 0.10 0.01 -0.09 50.9 49.1 -1.8 UNUM GROUP Q1 INSURANCE USD 0.78 0.80 0.02 2619.4 2624.8 5.4 UROLOGIX INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.06 -0.06 0.00 3.9 4.1 0.2 VERMILION ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.77 0.51 -0.26 292.4 293.8 1.4 VIACOM INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.95 0.96 0.01 3185.1 3135.0 -50.1 VIROPHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.04 -- -- 108.5 107.1 -1.3 VISA INC Q2 FINANCIAL SERVICES USD 1.81 1.92 0.11 2852.0 2958.0 106.0 VONAGE HOLDINGS CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.07 0.09 0.03 222.4 209.1 -13.3 WALTER ENERGY INC Q1 COAL USD -0.90 -0.64 0.26 507.5 489.6 -17.8 WESTERN GAS PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.37 -- -- 250.5 229.7 -20.7 WESTFIELD FINANCIAL INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.06 0.08 0.02 7.6 7.7 0.1 WEX INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.96 0.98 0.02 165.9 165.4 -0.5 XENITH BANKSHARES INC Q1 BANKING USD 0.04 0.04 0.00 -- -- -- YELP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.06 0.00 44.6 46.1 1.6