U.S./Canada daily earnings hits & misses May 2 - 1800 ET

May 2 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABIOMED INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.07 0.09 0.02 42.0 43.7 1.7 ACI WORLDWIDE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.33 -0.05 -0.38 168.5 162.0 -6.5 ACORDA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.14 -0.03 -0.17 81.0 71.9 -9.2 ACTAVIS INC Q1 DRUGS USD 1.86 1.99 0.13 1965.9 1895.5 -70.4 ACTIVE NETWORK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.15 0.03 104.9 106.0 1.1 ADDUS HOMECARE CORP Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.14 0.20 0.06 62.1 63.0 0.9 AIRCASTLE LTD Q1 AIRLINES USD 0.27 0.40 0.13 166.5 176.2 9.7 AIRGAS INCORPORATED Q4 CHEMICALS USD 1.13 1.14 0.01 1260.1 1262.9 2.8 ALASKA COMMUNICATIONS SY Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.07 0.04 89.5 91.1 1.5 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q4 DEFENSE USD 1.98 2.23 0.25 1094.9 1153.9 59.0 ALPHA NATURAL RESOURCES Q1 COAL USD -0.58 -0.47 0.11 1322.6 1333.6 11.0 AMEREN CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.28 0.22 -0.06 1633.2 1475.0 -158.2 AMERICAN CAPITAL AGENCY Q1 INVESTMENTS USD 1.11 0.64 -0.47 366.4 407.0 40.6 AMERICAN INTERNATIONAL G Q1 INSURANCE USD 0.87 1.34 0.47 8638.9 8558.0 -80.9 AMERICAN VANGAURD CORP Q1 CHEMICALS USD 0.46 0.59 0.14 115.4 121.5 6.2 AMN HEALTHCARE SERVICES Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.13 0.16 0.04 247.9 252.1 4.3 ANSYS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.69 0.71 0.02 204.1 199.5 -4.6 APARTMENT INVESTMENT& MA Q1 INVESTMENTS USD -0.05 0.03 0.08 253.1 255.5 2.3 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q3 MACHINERY USD 0.68 0.69 0.01 627.2 621.7 -5.6 ARABIAN AMERICAN DEVELOP Q1 OIL USD 0.07 0.08 0.02 48.3 52.7 4.4 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.09 -0.09 -0.18 44.5 -- -- ARGO GROUP INTERNATIONAL Q1 INSURANCE USD 0.67 0.78 0.11 336.3 -- -- ARMOUR RESIDENTIAL REIT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.18 -0.05 103.9 -- -- ATHENAHEALTH INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.23 0.38 0.15 121.2 125.6 4.4 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLD Q1 AIRLINES USD 0.15 0.22 0.07 389.4 377.3 -12.0 ATRICURE INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.11 -0.10 0.01 18.6 19.4 0.8 AUDIENCE INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 0.27 0.09 44.6 47.2 2.7 AUTOBYTEL INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.04 0.00 17.6 18.3 0.6 AXCELIS TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.07 0.00 43.6 40.7 -2.8 BALDWIN & LYONS INC Q1 INSURANCE USD 0.40 0.38 -0.02 -- -- -- BEAM INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.54 0.64 0.10 565.9 577.7 11.8 BEAZER HOMES Q2 HOME BUILDING USD -0.75 -0.65 0.10 252.2 287.9 35.7 BECTON DICKINSON & CO Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.35 -- -- 1987.7 2000.4 12.7 BELDEN INC Q1 ELECTRONICS USD 0.80 0.84 0.04 509.7 510.4 0.7 BGC PARTNERS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.00 446.3 449.8 3.5 BILL BARRETT CORP Q1 OIL USD 0.00 -0.25 -0.25 142.5 138.3 -4.2 BLACK HILLS CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.75 0.87 0.12 374.6 380.7 6.2 BLACKROCK KELSO CAPITAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.17 -0.10 33.0 31.1 -1.8 BLUCORA INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.50 0.53 0.04 158.8 165.3 6.5 BLUE NILE INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.06 0.07 0.01 96.9 97.1 0.2 BODY CENTRAL CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.18 0.17 -0.01 85.9 81.4 -4.5 BOISE INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.09 0.02 -0.07 641.3 607.0 -34.3 BONAVISTA ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.09 0.09 0.00 229.1 227.5 -1.6 BOTTOMLINE TECHNOLOGIES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.32 0.07 63.9 64.4 0.6 BOULDER BRANDS INC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.04 0.07 0.03 105.5 106.7 1.2 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -- -0.17 -- 590.0 612.0 22.0 BROOKFIELD INFRASTRUCTUR Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.18 -0.17 -0.35 644.4 612.0 -32.4 BRUKER CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.08 -0.06 417.3 393.4 -23.9 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.06 0.14 0.20 -- 104.3 -- CADENCE PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.15 -0.13 0.02 19.8 23.6 3.8 CAFEPRESS INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.08 0.01 47.0 52.5 5.6 CALLIDUS SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.02 -0.02 25.5 25.5 0.0 CALPINE CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.13 -0.15 -0.03 1080.7 1241.0 160.3 CAMDEN PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.40 0.72 0.32 195.5 196.2 0.7 CANADA BREAD COMPANY LTD Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.35 0.45 0.10 370.2 368.7 -1.5 CANADIAN NATURAL RESOURC Q1 OIL CAD 0.42 0.37 -0.05 3610.4 3755.0 144.6 CANADIAN NATURAL RESOURC Q1 OIL CAD 0.44 0.37 -0.07 9128.0 3755.0 -5373.0 CANADIAN REAL ESTATE INV Q1 INVESTMENTS CAD 0.27 0.29 0.02 99.3 -- -- CARBONITE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.18 0.00 24.5 24.5 0.1 CARDINAL HEALTH INCORPOR Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.95 1.20 0.25 24717.7 24552.0 -165.7 CARDTRONICS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.38 0.40 0.02 200.8 197.7 -3.0 CBIZ INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.39 0.37 -0.02 237.1 234.8 -2.3 CC MEDIA HOLDINGS INC Q1 COMMUNICATIONS USD -2.13 -- -- 1344.0 1343.1 -0.9 CCL INDUSTRIES 'B' Q1 COSMETICS CAD 0.88 1.02 0.14 355.1 363.6 8.5 CDI CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.23 0.13 -0.10 271.7 269.5 -2.3 CEC ENTERTAINMENT INC. Q1 RETAILING - FOODS USD 1.81 1.90 0.10 247.8 255.3 7.5 CELL THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.18 0.26 0.0 1.1 1.1 CELLDEX THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.23 -0.01 2.4 2.4 0.0 CENTERPOINT ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.37 0.31 -0.06 2319.9 2388.0 68.1 CEVA INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.14 0.13 -0.01 12.6 12.1 -0.5 CHEFS' WAREHOUSE INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.14 0.14 0.00 138.1 139.4 1.4 CHEMTURA CORP Q1 CHEMICALS USD 0.20 0.15 -0.05 634.9 606.0 -28.9 CHESAPEAKE UTILITIES Q1 GAS UTILITIES USD 1.35 1.54 0.19 131.8 140.7 8.9 CHICAGO BRIDGE & IRON Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.74 0.82 0.08 2179.7 2251.4 71.8 CHURCH & DWIGHT INCORPOR Q1 HOME PRODUCTS USD 0.72 0.76 0.04 776.6 779.3 2.7 CIGNA CORPORATION Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.43 1.72 0.29 7428.7 7314.0 -114.7 CIRCOR INTERNATIONAL Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.51 0.52 0.01 204.3 205.4 1.1 CITIZENS INCORPORATED Q1 INSURANCE USD 0.02 0.02 0.00 49.3 49.5 0.2 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HL Q1 COMMUNICATIONS USD -0.14 -0.22 -0.08 654.9 650.2 -4.7 CME GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.73 0.00 714.6 718.6 4.0 COMSCORE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.06 0.01 66.0 68.8 2.9 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.10 -0.11 -0.02 2.5 1.7 -0.8 CTC MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -- -- -- 197.1 195.3 -1.8 CUBESMART Q1 INVESTMENTS USD -0.04 -0.02 0.02 75.7 78.5 2.7 CUBIC CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.66 1.13 0.47 334.8 364.3 29.5 CUMBERLAND PHARMACEUTICA Q1 DRUGS USD 0.05 0.05 0.01 10.0 10.3 0.3 CVR ENERGY INC Q1 OIL USD 1.48 1.81 0.33 2185.5 2352.4 166.9 CVR REFINING LP Q1 OIL USD 1.58 1.52 -0.06 -- -- -- DCT INDUSTRIAL TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.01 0.00 0.01 70.4 73.2 2.8 DENBURY RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.29 0.33 0.05 533.7 583.1 49.4 DIGITAL RIVER INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.20 0.30 0.10 102.6 113.7 11.1 DINEEQUITY INC Q1 RETAILING - FOODS USD 1.00 1.14 0.14 163.8 163.2 -0.6 DOLAN CO/THE Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.13 -0.25 -0.12 54.4 54.7 0.3 DUN & BRADSTREET CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 1.37 1.36 -0.01 387.3 381.0 -6.3 DURECT CORPORATION Q1 DRUGS USD -0.07 -0.05 0.02 3.9 4.2 0.3 DYNEGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.10 -1.39 -1.29 404.0 318.0 -86.0 EARTHLINK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.07 0.03 317.2 320.0 2.8 EASTERN INSURANCE HOLDIN Q1 INSURANCE USD 0.30 0.35 0.05 45.2 44.4 -0.8 ECHELON CORPORATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.14 0.02 24.6 25.2 0.6 EINSTEIN NOAH RESTAURANT Q1 RETAILING - FOODS USD 0.22 -- -- 109.7 106.1 -3.6 ELIZABETH ARDEN INC Q3 COSMETICS USD 0.02 0.02 0.00 261.3 264.5 3.2 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q1 DRUGS USD -0.14 -0.22 -0.08 46.2 43.1 -3.1 EMERITUS CORP Q1 HOSPITALS USD -0.54 -0.88 -0.34 474.7 463.5 -11.2 EMULEX CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.13 0.14 0.01 112.5 116.8 4.3 ENDOCYTE INC Q1 DRUGS USD -0.06 -0.11 -0.05 14.2 14.5 0.3 ENPRO INDUSTRIES INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.59 0.39 -0.20 290.8 286.9 -3.9 ENTRAVISION COMMUNICATIO Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 -0.01 0.00 49.0 49.1 0.1 ESTEE LAUDER COMPANIES Q3 COSMETICS USD 0.34 0.45 0.11 2329.2 2386.1 56.9 EXTERRAN PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.24 0.34 0.10 106.0 106.1 0.0 FAIRFAX FINANCIAL HOLDIN Q1 FINANCIAL SERVICES USD -0.05 4.59 4.64 1874.7 1784.6 -90.1 FBL FINANCIAL GROUP - CL Q1 INSURANCE USD 0.79 0.89 0.10 89.7 90.8 1.2 FEMALE HEALTH COMPANY Q2 COSMETICS USD 0.08 0.12 0.04 -- -- -- FIDUS INVESTMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.40 0.38 -0.02 10.0 9.8 -0.2 FIFTH & PACIFIC COMPANIE Q1 CLOTHING USD -0.18 -0.16 0.02 360.5 371.8 11.3 FIRST COMMUNITY BANCSHAR Q1 BANKING USD 0.37 0.33 -0.04 33.0 31.2 -1.7 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.83 0.90 0.07 182.4 193.7 11.3 FLUOR CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.96 1.02 0.06 6906.5 7185.6 279.1 FLY LEASING LTD Q1 AIRLINES USD 0.76 1.15 0.39 103.6 114.4 10.7 FORTRESS INVESTMENT GROU Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.23 0.08 218.8 244.4 25.6 FORTUNE BRANDS HOME & SE Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.17 0.24 0.08 862.9 890.0 27.1 FOSTER WHEELER AG Q1 MACHINERY USD 0.22 0.14 -0.08 862.4 796.3 -66.1 FOSTER WHEELER AG Q1 MACHINERY USD 0.22 0.14 -0.08 862.4 796.9 -65.5 GARTNER INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.40 0.38 -0.02 408.2 406.8 -1.4 GASTAR EXPLORATION LTD Q1 OIL USD 0.01 0.09 0.08 17.2 11.3 -5.9 GENERAC HOLDINGS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.96 1.21 0.25 365.8 399.6 33.7 GENERAL MOTORS CO Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.54 0.67 0.13 36601.0 36884.0 283.0 GENESIS ENERGY LP Q1 OIL USD 0.35 0.28 -0.07 1126.0 1147.2 21.2 GENOMIC HEALTH INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.03 -0.01 62.9 63.1 0.2 GETTY REALTY CORP Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 24.3 23.8 -0.5 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q1 STEEL USD 0.12 0.04 -0.08 208.3 196.8 -11.5 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q2 CLOTHING USD 0.56 0.59 0.03 519.7 523.0 3.3 GILDAN ACTIVEWEAR INC Q2 CLOTHING USD 0.57 0.59 0.02 519.0 523.0 4.0 GILEAD SCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.50 0.48 -0.02 2583.6 2531.6 -52.0 GLOBUS MEDICAL INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.20 0.21 0.02 103.2 105.0 1.8 GOLDCORP 'A' Q1 PRECIOUS METALS USD 0.39 0.31 -0.08 1334.4 1015.0 -319.4 GOLDCORP 'A' Q1 PRECIOUS METALS USD 0.39 0.31 -0.08 1344.7 1015.0 -329.7 GP STRATEGIES CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.26 0.24 -0.02 103.1 101.4 -1.8 GRAY TELEVISION INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.02 0.03 76.6 78.2 1.6 GREAT WEST LIFECO INC Q1 INSURANCE CAD 0.53 0.54 0.01 6896.7 7185.0 288.3 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.03 1.16 0.13 1906.9 1963.8 56.9 GSI TECHNOLOGY INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.03 -0.01 16.1 15.7 -0.4 GUIDANCE SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.15 -0.12 30.2 27.2 -3.0 H&E EQUIPMENT SERVICES I Q1 MACHINERY USD 0.13 0.14 0.01 196.3 212.4 16.1 HAIN CELESTIAL GROUP Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.72 0.72 0.00 480.8 -- -- HARMAN INTL INDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.79 0.18 1062.3 1061.8 -0.5 HARRIS TEETER SUPERMARKE Q2 RETAILING - FOODS USD 0.60 0.67 0.08 1181.2 1169.1 -12.1 HAYNES INTERNATIONAL INC. Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.55 0.52 -0.03 125.2 129.2 4.0 HCA HOLDINGS INC Q1 HOSPITALS USD 0.82 0.77 -0.05 8614.5 8440.0 -174.5 HEALTH MANAGEMENT ASSOCI Q1 HOSPITALS USD 0.15 0.13 -0.02 1713.4 1483.0 -230.5 HERCULES TECHNOLOGY GROW Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.27 0.02 29.6 28.9 -0.6 HERITAGE CRYSTAL CLEAN I Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.03 -0.02 -0.05 61.3 60.0 -1.3 HILL INTERNATIONAL INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.03 -0.01 0.02 117.6 136.1 18.4 HILLENBRAND INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.53 0.49 -0.04 437.9 398.5 -39.4 HILLSHIRE BRANDS CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.33 0.35 0.02 953.3 924.0 -29.3 HOME PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.28 0.22 -0.06 169.4 167.1 -2.3 HOMEOWNERS CHOICE INC Q1 INSURANCE USD 1.13 1.81 0.68 59.6 61.8 2.2 HSN INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.52 0.56 0.04 773.0 772.7 -0.4 ICG GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.22 -- -- 48.9 46.3 -2.5 IDACORP INC. Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.55 0.67 0.12 253.1 264.9 11.8 IDENTIVE GROUP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.05 -0.08 -0.04 22.5 21.1 -1.4 IMMERSION CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.08 0.01 11.1 13.9 2.7 IMPERVA INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.13 -0.03 27.5 28.6 1.1 IMRIS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.16 -0.18 -0.02 6.4 8.1 1.7 IMRIS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.16 -0.18 -0.02 6.4 8.1 1.7 INCONTACT INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.04 -0.02 0.02 31.5 31.6 0.1 INCYTE CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.12 0.08 68.2 71.1 2.9 INGREDION INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.33 1.41 0.08 1663.2 1584.0 -79.2 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.45 0.39 -0.06 197.9 196.7 -1.2 INTERNATIONAL PAPER CO Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.74 0.65 -0.09 7046.9 7090.0 43.1 INVENSENSE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.15 0.01 53.2 55.2 2.0 INVENTURE FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.09 0.05 -0.04 49.6 48.5 -1.1 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q1 INVESTMENTS USD 0.17 0.24 0.07 130.6 132.1 1.5 IRIDEX CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.09 0.06 -- -- -- IRIDIUM COMMUNICATIONS I Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.19 0.19 0.00 97.6 89.2 -8.4 ITT CORP Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.43 0.47 0.04 611.5 608.2 -3.3 JOURNAL COMMUNICATIONS I Q1 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.08 -0.02 94.9 94.7 -0.2 KEARNY FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.01 -0.10 -0.11 17.0 17.8 0.8 KELLOGG CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 1.02 1.02 0.00 3936.1 3861.0 -75.1 KEMPER CORP Q1 INSURANCE USD 0.53 0.72 0.19 589.4 590.9 1.5 KEY TECHNOLOGY Q2 MACHINERY USD 0.09 0.38 0.30 30.9 35.5 4.6 KIMBALL INTL INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.11 0.10 -0.01 -- -- -- KITE REALTY GROUP TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.01 0.00 0.01 26.8 32.1 5.3 KRAFT FOODS GROUP INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.64 0.76 0.12 4478.7 4546.0 67.3 LANTRONIX INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.05 -0.01 12.4 12.2 -0.2 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q1 LEISURE TIME USD -0.07 -0.04 0.03 79.5 82.9 3.5 LEXINGTON REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.01 -0.04 -0.04 96.1 97.1 0.9 LIFE TECHNOLOGIES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.04 1.07 0.03 958.6 962.5 4.0 LIFETIME BRANDS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.12 -0.05 -0.17 112.3 98.7 -13.6 LIGHTPATH TECHNOLOGIES Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.01 0.02 0.01 3.3 2.8 -0.4 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.31 -0.29 0.02 90.3 90.1 -0.2 LINKEDIN CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.45 0.14 317.2 324.7 7.5 LIQUIDITY SERVICES INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.48 0.48 0.00 140.1 130.3 -9.7 LNB BANCORP Q1 BANKING USD 0.16 0.16 0.00 12.4 12.0 -0.4 MACDONALD DETTWILER & AS Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 1.29 0.07 -1.22 452.2 428.6 -23.6 MAC-GRAY CORP Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.23 0.19 -0.04 85.0 81.6 -3.4 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN Q1 GAS UTILITIES USD 0.48 0.50 0.02 514.3 432.4 -81.9 MANCHESTER UNITED PLC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC BPN 1.83 2.00 0.17 84.9 91.7 6.8 MANCHESTER UNITED PLC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC GBP 1.83 2.00 0.17 84.9 91.7 6.8 MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 0.32 0.00 10269.1 6140.0 -4129.1 MANULIFE FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.32 0.32 0.00 -- 6140.0 -- MAPLE LEAF FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.12 -0.06 -0.18 1147.8 1112.8 -34.9 MARCHEX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.04 0.02 35.1 36.2 1.1 MARSH & MCLENNAN COS INC Q1 INSURANCE USD 0.69 0.73 0.04 3181.8 3126.0 -55.8 MARSH & MCLENNAN COS INC Q2 INSURANCE USD 0.67 0.73 0.06 3161.6 3126.0 -35.6 MASIMO CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.31 0.03 134.5 135.9 1.5 MASTEC INCORPORATED Q1 ELECTRICAL USD 0.24 0.27 0.03 854.9 918.6 63.8 MDC HOLDINGS Q1 HOME BUILDING USD 0.25 0.45 0.20 308.2 331.7 23.6 MEDLEY CAPITAL CORP Q2 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.37 0.36 -0.01 18.7 20.2 1.5 MEDNAX INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.09 1.10 0.01 504.2 502.7 -1.5 MEGA BRANDS INC Q1 LEISURE TIME USD -0.38 -0.43 -0.05 63.8 64.5 0.8 MERCER INTERNATIONAL INC Q1 FOREST PRODUCTS EUR 0.01 -0.01 -0.02 211.0 -- -- META FINANCIAL GROUP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.51 -- -- 21.7 24.0 2.3 METTLER-TOLEDO INTL Q1 MACHINERY USD 1.80 1.84 0.04 534.3 524.4 -9.9 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q1 LEISURE USD -0.10 0.03 0.13 2340.8 2535.2 194.4 MICHAEL BAKER CORP Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.19 -- -- 137.7 144.0 6.3 MICROCHIP TECHNOLOGY INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.47 0.52 0.05 426.9 430.1 3.2 MICROVISION INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.14 -0.14 0.00 2.4 1.8 -0.6 MOHAWK INDS INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.85 0.87 0.02 1531.4 1486.8 -44.6 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.27 0.03 342.7 340.5 -2.2 MONSTER WORLDWIDE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.08 0.00 210.5 212.0 1.5 MORGUARD NORTH AMERICAN Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 25.1 24.8 -0.2 MOVE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.00 0.00 53.8 54.2 0.4 MRC GLOBAL INC Q1 MACHINERY USD 0.43 0.45 0.02 1349.5 1305.1 -44.4 MULTI FINELINE ELECTRONI Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.62 -0.97 -0.36 183.0 173.7 -9.3 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 1.17 1.19 0.02 571.1 563.1 -8.0 MYLAN INC Q1 DRUGS USD 0.62 0.62 0.01 1690.2 1619.4 -70.8 NATIONAL CINEMEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.00 0.01 80.2 82.2 2.0 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q1 INVESTMENTS USD 0.29 -- -- 90.5 92.6 2.1 NAVIGATORS GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.75 0.75 0.00 209.8 202.3 -7.5 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.00 0.01 0.01 43.9 44.2 0.3 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.18 0.00 1.1 0.7 -0.4 NEUSTAR INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.79 0.80 0.01 217.4 216.4 -1.0 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q2 GAS UTILITIES USD 1.67 1.64 -0.03 518.9 960.9 442.0 NII HOLDINGS INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.65 -1.21 -0.56 1456.9 -- -- NORTHWEST NAT GAS CO Q1 GAS UTILITIES USD 1.48 1.40 -0.08 313.6 277.9 -35.7 NOVABAY PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.11 -0.04 1.2 0.1 -1.1 NU SKIN ENTERPRISES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.79 0.90 0.11 506.3 550.1 43.8 NXSTAGE MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.08 0.00 61.1 61.6 0.5 OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEM Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.29 0.13 150.3 228.6 78.3 OCWEN FINANCIAL CORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.73 -- -- 359.0 406.7 47.7 OGE ENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.34 0.23 -0.11 -- -- -- OM GROUP INC Q1 CHEMICALS USD -0.01 0.15 0.16 281.2 364.3 83.1 OMNICELL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.21 0.02 87.2 87.1 -0.1 ON SEMICONDUCTOR CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.10 0.02 666.1 661.0 -5.1 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.71 -0.46 0.25 5.9 5.1 -0.9 OPENTABLE INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.45 0.02 45.6 45.5 -0.1 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.18 -0.01 44.1 44.1 0.0 ORION MARINE GROUP INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.07 -0.04 0.03 70.5 75.1 4.6 P G & E CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.63 -0.05 3753.0 3672.0 -81.0 PALOMAR MEDICAL TECHNOLO Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 0.00 0.01 20.3 23.2 3.0 PBF ENERGY INC Q1 OIL USD 1.04 0.48 -0.56 3510.7 4797.8 1287.2 PC CONNECTION INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.23 0.01 505.7 505.4 -0.2 PENN WEST PETROLEUM LTD Q1 OIL CAD -0.05 -0.20 -0.15 709.4 696.0 -13.4 PENN WEST PETROLEUM LTD Q1 OIL CAD -0.07 -0.20 -0.14 700.5 696.0 -4.5 PIEDMONT OFFICE REALTY T Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.12 0.02 113.9 108.0 -5.9 PILGRIM'S PRIDE CORP Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.21 0.21 0.00 2020.5 2036.9 16.4 PLAINS EXPLORATION & PRO Q1 OIL USD 0.82 1.05 0.23 1154.3 1232.1 77.8 POINTS INTERNATIONAL LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 0.00 0.02 32.7 36.9 4.2 POINTS INTERNATIONAL LTD Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 0.00 0.02 32.0 36.9 4.9 POWER INTEGRATIONS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.48 0.47 -0.01 79.6 77.0 -2.5 PPL CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.70 0.71 0.01 3369.6 2457.0 -912.6 PROCERA NETWORKS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.16 -0.09 13.5 14.2 0.7 PROS HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.15 0.02 33.0 33.6 0.6 QLOGIC CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.17 0.02 115.3 116.9 1.6 QLT INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 QLT INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 QUANTA SERVICES INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.29 0.34 0.05 1404.4 1585.7 181.3 RAIT FINANCIAL TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.08 -1.50 -1.58 32.0 31.3 -0.7 RANDGOLD RESOURCES LTD. Q1 PRECIOUS METALS USD 0.83 0.75 -0.08 -- -- -- REALPAGE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 88.9 89.0 0.1 REDWOOD TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.46 0.69 0.23 29.1 -- -- REGIONAL MANAGEMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.52 0.54 0.02 38.2 38.6 0.4 REIS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.06 0.03 -0.03 8.2 8.2 0.1 REPLIGEN CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.07 -0.04 -- -- -- RETAIL OPPORTUNITY INVES Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.13 0.04 -0.09 23.1 24.4 1.3 RHINO RESOURCES INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.20 -0.01 -0.21 76.5 74.7 -1.8 RIVERVIEW BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.05 0.07 0.02 7.3 6.2 -1.1 ROADRUNNER TRANSPORTATIO Q1 TRUCKING USD 0.28 0.29 0.01 88.2 93.0 4.8 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q2 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.28 0.26 -0.02 136.1 131.1 -4.9 ROYAL GOLD INCORPORATED Q3 PRECIOUS METALS USD 0.43 0.37 -0.06 78.0 74.2 -3.8 ROYAL GOLD INCORPORATED Q3 PRECIOUS METALS USD 0.39 0.37 -0.02 77.5 74.2 -3.3 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.05 0.00 45.7 41.7 -4.1 RUSSEL METALS Q1 STEEL CAD 0.44 0.36 -0.08 849.1 821.8 -27.3 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC Q2 COSMETICS USD 0.39 0.36 -0.03 919.7 898.2 -21.4 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.74 0.77 0.03 584.3 594.4 10.1 SELECT INCOME REIT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.51 0.58 0.07 41.6 43.9 2.3 SELECT MEDICAL HOLDINGS Q1 HOSPITALS USD 0.27 0.25 -0.02 760.6 750.0 -10.6 SEMPRA ENERGY Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.01 -- -- 2383.9 2650.0 266.1 SHIRE PLC Q1 DRUGS USD 1.57 1.63 0.06 1212.1 1161.9 -50.2 SIERRA WIRELESS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 0.09 0.14 100.5 101.4 0.9 SIERRA WIRELESS INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 0.09 0.14 100.0 101.4 1.4 SKULLCANDY INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD -0.27 -0.25 0.02 37.3 37.1 -0.2 SNC-LAVALIN GROUP 'A' Q1 BUILDING MATERIALS CAD 0.49 0.35 -0.14 1903.8 1900.3 -3.6 SOUTHWESTERN ENERGY CO Q1 OIL USD 0.38 0.42 0.04 669.7 733.6 63.9 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS Q1 DEFENSE USD 0.46 0.57 0.11 1405.4 1442.2 36.8 STANDARD PACIFIC CORP Q1 HOME BUILDING USD 0.05 0.05 0.00 353.3 357.7 4.5 STATOIL ASA Q1 OIL USD 0.76 0.67 -0.09 28180.1 28817.3 637.2 STELLA-JONES INC Q1 FOREST PRODUCTS CAD 1.01 1.09 0.08 224.6 217.0 -7.6 STRAYER EDUCATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.46 1.59 0.13 139.6 137.5 -2.1 SUNPOWER CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.22 0.16 507.7 574.6 66.9 SWIFT ENERGY COMPANY Q1 OIL USD 0.11 0.16 0.06 138.4 146.2 7.9 SYMMETRY MEDICAL INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.15 0.06 -0.09 106.0 98.9 -7.2 TASEKO MINES LTD Q1 MULTI-IND BASIC CAD 0.00 -- -- 58.3 60.2 1.9 TASEKO MINES LTD Q1 MULTI-IND BASIC CAD -0.01 -- -- 61.0 60.2 -0.8 TELECOMMUNICATION SYSTEM Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.04 0.00 102.1 94.8 -7.3 TELULAR CORPORATION Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.11 0.10 -0.01 24.7 24.8 0.1 TEMPUR-PEDIC INTERNATION Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.61 0.62 0.01 348.3 -- -- TENARIS SA Q1 OIL USD 0.73 0.72 -0.01 2740.6 2678.3 -62.3 TERADATA CORP Q1 COMPUTER MFRS USD 0.53 0.43 -0.10 611.2 587.0 -24.2 TEVA PHARMACEUTICAL INDU Q1 DRUGS USD 1.10 1.12 0.02 4853.8 4901.0 47.2 THORATEC CORPORATION Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.46 0.41 -0.05 122.7 117.7 -5.0 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.16 -0.07 2.8 2.9 0.1 TOWER INTERNATIONAL INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.09 0.32 0.23 519.8 534.1 14.3 TREDEGAR CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.35 0.28 -0.07 246.9 241.5 -5.4 TRIANGLE PETROLEUM CORP Q4 OIL USD 0.00 -0.19 -0.19 24.0 -- -- TTM TECHNOLOGIES Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.09 0.13 0.04 318.9 325.4 6.5 UIL HOLDING CORPORATION Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.98 1.01 0.03 495.0 548.0 53.1 ULTRALIFE CORP Q1 ELECTRICAL USD 0.00 0.01 0.01 27.0 21.0 -6.0 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.22 0.26 0.04 108.1 114.7 6.6 VALEANT PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.28 1.30 0.02 1101.6 1068.4 -33.2 VALEANT PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 1.25 1.30 0.05 1090.4 1068.4 -22.1 VOLCANO CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.00 0.02 0.02 96.2 93.2 -2.9 VULCAN MATERIALS CO Q1 BUILDING & RELATED USD -0.36 -0.49 -0.13 535.7 538.2 2.5 WEATHERFORD INTERNATIONA Q1 OIL USD 0.15 0.15 0.00 3896.6 3837.0 -59.6 WEB.COM GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.45 0.48 0.03 127.7 115.5 -12.1 WEIGHT WATCHERS INTL INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.62 0.87 0.25 484.3 486.9 2.6 WEST PHARMACEUTICAL SERV Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.86 0.87 0.01 344.2 339.4 -4.8 WESTERN ENERGY SERVICES Q1 OIL CAD 0.29 0.24 -0.05 106.1 98.0 -8.1 WESTERN REFINING INC Q1 OIL USD 0.97 0.94 -0.03 2148.5 2186.2 37.7 WESTPORT INNOVATIONS INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.49 -0.57 -0.08 41.9 30.1 -11.8 WESTPORT INNOVATIONS INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.49 -0.57 -0.08 38.9 30.1 -8.8 WINTHROP REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 19.9 20.5 0.6 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q1 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.01 -0.06 122.0 124.0 2.0 WPX ENERGY INC Q1 OIL USD -0.23 -0.25 -0.02 731.1 631.0 -100.1 XCEL ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.48 0.03 2765.3 2782.8 17.6 XL GROUP PLC Q1 INSURANCE USD 0.65 0.93 0.28 1507.5 1464.2 -43.3 ZAGG INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.21 0.03 -0.18 66.5 51.5 -15.0 ZALICUS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.06 0.01 3.4 3.7 0.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.63 0.46 -0.17 249.1 236.9 -12.1