U.S./Canada daily earnings hits & misses May 6 - 1800 ET

May 6 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AG MORTGAGE INVESTMENT T Q1 INVESTMENTS USD 0.84 0.75 -0.09 31.6 31.7 0.1 ALARIS ROYALTY CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.27 0.25 -0.02 10.8 10.8 0.0 ALICO INCORPORATED Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.54 0.43 -0.11 53.1 38.4 -14.7 ALLEGHANY CORPORATION DEL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 8.01 11.67 3.66 1136.1 1075.0 -61.1 ALNYLAM PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.16 0.13 15.6 18.6 3.1 AMERICAN REALTY CAPITAL Q1 INVESTMENTS USD 0.05 -0.01 -0.06 5.4 40.2 34.8 ANADARKO PETROLEUM CO Q1 OIL USD 0.94 1.08 0.14 3485.8 3893.0 407.2 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.24 1.89 0.65 976.7 1309.1 332.4 APOLLO RESIDENTIAL MORTG Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.68 0.74 0.06 26.4 32.0 5.6 ARRAY BIOPHARMA INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.15 -0.19 -0.04 14.5 10.0 -4.6 ARTIO GLOBAL INVESTORS I Q1 FINANCIAL SERVICES USD -0.02 -0.09 -0.07 17.9 15.6 -2.3 ASTRONICS CORPORATION Q1 DEFENSE USD 0.43 0.56 0.13 72.0 74.0 2.0 BERRY PETROLEUM CO Q1 OIL USD 0.86 0.67 -0.19 262.2 266.8 4.6 BLACK DIAMOND INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.04 -0.10 -0.14 55.5 51.0 -4.5 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.41 0.43 0.02 217.4 222.0 4.6 BROADSOFT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.18 0.07 38.6 36.6 -2.0 CALGON CARBON CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.15 0.18 0.03 138.6 135.0 -3.6 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q1 HOSPITALS USD 0.11 0.07 -0.04 85.3 86.2 1.0 CAREER EDUCATION CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.13 -0.12 0.01 338.2 340.5 2.3 CARGOJET INC Q1 AIRLINES CAD 0.21 -0.02 -0.23 41.7 40.7 -1.0 CARMIKE CINEMAS INC Q1 LEISURE USD 0.07 -0.10 -0.17 130.3 130.1 -0.2 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q1 OIL CAD 0.16 0.06 -0.10 55.8 54.1 -1.7 CHUYS HOLDINGS INC Q1 UNCLASSIFIED USD 0.14 0.15 0.01 46.2 46.7 0.5 COAST WHOLESALE APPLIANC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.00 0.04 0.04 -- -- -- COLONY FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD 0.31 0.22 -0.09 33.8 33.6 -0.2 CRAWFORD & CO Q1 INSURANCE USD 0.24 0.17 -0.07 285.1 286.3 1.2 CUI GLOBAL INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.04 0.03 10.2 10.1 -0.1 CUTERA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.15 -0.03 18.3 16.0 -2.3 DIADEXUS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.02 0.00 5.7 5.6 -0.1 DOUGLAS DYNAMICS INC Q1 AUTO PART MFG USD -0.16 -0.13 0.03 10.2 14.1 3.9 DUCOMMUN INC DELAWARE Q1 DEFENSE USD 0.41 0.35 -0.06 185.7 179.9 -5.8 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.11 -0.02 3.2 2.1 -1.2 ENBRIDGE INCOME FUND Q1 INVESTMENTS CAD 0.33 -- -- 104.8 102.6 -2.2 ENDEAVOUR SILVER CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.13 0.02 69.9 69.9 0.0 ENERGY XXI (BERMUDA) LIM Q3 OIL USD 0.46 0.44 -0.02 317.7 303.8 -13.9 ENERNOC INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -1.09 -1.12 -0.03 31.1 32.9 1.7 ENSIGN ENERGY SERVICES I Q1 OIL CAD 0.47 0.42 -0.05 615.7 581.1 -34.6 EOG RESOURCES INC Q1 OIL USD 1.17 1.80 0.63 3040.3 3356.5 316.2 EW SCRIPPS CO Q1 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.05 0.02 203.2 198.7 -4.5 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -1.74 -1.94 -0.20 239.0 235.5 -3.6 FARMER BROTHERS COMPANY Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.09 -0.09 -0.18 125.6 126.3 0.8 FEDERAL SIGNAL CORPORATI Q1 TRUCK MFG USD 0.10 0.12 0.03 199.6 199.8 0.2 FIRST QUANTUM MINERALS L Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.29 0.27 -0.02 785.8 901.2 115.4 FIRST SOLAR INC Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.75 0.69 -0.06 725.3 755.2 29.9 FRANKLIN FINANCIAL CORP Q2 BANKING USD 0.16 0.23 0.07 -- -- -- FRONTIER COMMUNICATIONS Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.05 -0.01 1217.4 1205.4 -12.0 GRAN TIERRA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.16 0.20 0.05 184.2 205.4 21.2 GRAN TIERRA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.16 0.20 0.05 180.1 205.4 25.3 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD Q1 INSURANCE USD 1.90 1.52 -0.38 175.8 127.0 -48.8 GREENWAY MEDICAL TECHNOL Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.01 -0.03 35.5 33.8 -1.7 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO I Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.31 0.21 -0.10 99.8 96.0 -3.8 HILLTOP HOLDINGS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.35 0.39 0.04 61.6 67.2 5.6 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.08 0.01 173.8 175.7 1.9 HOLOGIC INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.34 0.35 0.01 639.4 619.1 -20.4 HORSEHEAD HOLDING CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.05 0.05 0.01 113.7 118.3 4.6 HUDSON PACIFIC PROPERTIE Q1 INVESTMENTS USD -0.11 -0.06 0.05 47.1 49.4 2.3 INNOSPEC INC Q1 CHEMICALS USD 0.85 0.72 -0.13 208.2 199.4 -8.8 INSULET CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.21 -0.20 0.01 57.3 57.4 0.1 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.17 0.15 64.4 73.2 8.8 INTERVAL LEISURE GROUP I Q1 LEISURE USD 0.40 0.44 0.04 133.8 134.9 1.1 JMP GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.16 0.05 29.2 32.0 2.8 LANDAUER INCORPORATED Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.65 0.54 -0.11 41.6 37.1 -4.5 LEGACY RESERVES LP Q1 OIL USD 0.30 -0.12 -0.42 111.7 108.9 -2.9 LIBERTY GLOBAL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.23 -- -- 2703.0 2767.7 64.7 LSB INDUSTRIES INC Q1 CHEMICALS USD 0.09 -0.02 -0.11 168.3 150.7 -17.6 MARTIN MIDSTREAM PARTNER Q1 MARITIME USD 0.50 0.61 0.11 423.3 433.7 10.4 MATERIAL SCIENCES CORP Q4 STEEL USD 0.18 0.10 -0.08 30.8 25.9 -4.9 MATSON INC Q1 MARITIME USD 0.15 0.21 0.06 379.5 394.7 15.2 MEDALLION FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.30 0.03 7.9 8.2 0.4 MERCADOLIBRE INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.54 0.40 -0.14 97.4 102.7 5.3 MIDSTATES PETROLEUM CO I Q1 OIL USD -0.01 0.02 0.03 90.1 71.0 -19.1 MINDRAY MEDICAL INTERNAT Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.41 0.48 0.07 256.2 242.1 -14.1 MOBILE MINI INC Q1 CONTAINERS USD 0.22 0.27 0.05 93.9 97.9 4.0 MTS SYS CORPORATION Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.86 0.69 -0.17 135.0 136.9 1.9 NATIONAL HEALTH INVS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.72 -- -- 27.2 28.1 0.9 NATURAL RESOURCE PARTNERS Q1 COAL USD 0.39 0.43 0.04 87.6 94.3 6.7 NAUTILUS INC Q1 LEISURE TIME USD 0.12 0.18 0.06 54.9 59.2 4.3 NEW MOUNTAIN FINANCE CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.35 0.34 -0.01 25.3 25.3 0.0 NEWLINK GENETICS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.33 -0.05 0.4 0.3 -0.1 NIC INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.15 0.05 57.7 61.2 3.5 NOAH HOLDINGS LTD Q1 INVESTMENTS USD 0.10 0.19 0.09 22.9 32.6 9.7 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q1 PRECIOUS METALS USD 0.00 0.00 -0.01 43.7 47.1 3.3 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.00 -0.01 43.8 47.1 3.3 NORTHERN OIL AND GAS INC Q1 OIL USD 0.28 0.29 0.02 83.2 83.2 0.0 NORTHWEST PIPE CO Q1 STEEL USD 0.33 1.00 0.67 127.0 140.6 13.6 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.07 -0.04 7.0 -- -- ORBOTECH LTD Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.00 0.11 0.11 90.5 95.5 5.0 PAA NATURAL GAS STORAGE Q1 GAS USD 0.23 0.26 0.03 67.0 128.9 61.9 PEGASYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.33 0.12 118.1 116.2 -1.9 PETMED EXPRESS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.21 0.23 0.02 55.3 51.1 -4.1 PIKE ELECTRIC CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.10 0.08 -0.02 202.9 200.2 -2.7 PLAINS ALL AMERICAN PIPE Q1 OIL USD 0.98 1.26 0.28 11267.3 10620.0 -647.3 PLANAR SYSTEMS INCORPORA Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.06 -0.03 0.03 35.0 39.4 4.4 PNM RESOURCES INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.19 0.18 -0.01 318.0 -- -- PROASSURANCE CORP Q1 INSURANCE USD 0.76 0.97 0.21 176.9 195.0 18.1 PROSPECT CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.31 0.27 -0.04 128.9 120.2 -8.7 PROTECTIVE LIFE CORP Q1 INSURANCE USD 0.92 0.89 -0.03 907.4 -- -- QUALYS INC Q1 COMPUTER MFRS USD 0.00 0.01 0.01 24.7 24.9 0.2 RESOLUTE ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.01 0.06 0.05 77.1 78.9 1.8 RESPONSYS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.07 0.02 44.4 48.5 4.1 RETAIL PROPERTIES OF AME Q1 INVESTMENTS USD -0.05 -- -- 139.0 140.5 1.5 RIGNET INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.23 0.22 -0.01 50.4 52.8 2.5 ROSETTA RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.93 1.18 0.25 193.3 178.1 -15.2 RUCKUS WIRELESS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.04 0.03 -0.01 63.3 57.2 -6.0 SAFETY INSURANCE GROUP I Q1 INSURANCE USD 0.79 0.91 0.12 -- -- -- SANTARUS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.14 0.25 0.11 74.7 79.4 4.7 SAVANNA ENERGY SERVICES Q1 OIL CAD 0.33 0.32 -0.01 218.3 236.9 18.6 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q2 CHEMICALS USD 2.00 1.60 -0.40 1129.0 1019.6 -109.4 SKILLED HEALTHCARE GROUP Q1 HOSPITALS USD 0.18 0.10 -0.08 222.5 218.9 -3.6 STAG INDUSTRIAL INC Q1 INVESTMENTS USD -0.04 -0.04 0.00 28.8 30.3 1.6 STONE ENERGY CORP. Q1 OIL USD 0.70 0.82 0.12 221.7 233.7 12.0 SUN HYDRAULICS INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.36 0.37 0.01 51.8 51.1 -0.7 SUNSTONE HOTEL INVESTORS Q1 INVESTMENTS USD -0.10 0.12 0.22 192.8 194.9 2.1 SYKES ENTERPRISES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.23 0.04 299.5 301.2 1.7 SYSCO CORPORATION Q3 RETAILING - FOODS USD 0.43 0.40 -0.03 11096.4 10926.4 -170.0 TESCO CORP Q1 OIL USD 0.25 0.23 -0.02 126.2 127.1 0.9 TESORO LOGISTICS LP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.48 0.40 -0.08 53.3 51.6 -1.7 THL CREDIT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.28 -0.05 15.5 14.4 -1.1 TW TELECOM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.09 -0.02 382.6 381.2 -1.4 TYSON FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.45 0.36 -0.09 8579.1 8419.0 -160.1 USA TRUCK INC Q1 TRUCKING USD -0.28 -0.24 0.04 134.7 132.0 -2.7 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q1 CHEMICALS USD 1.25 1.84 0.59 870.1 864.6 -5.5 WHITECAP RESOURCES INC Q1 OIL CAD 0.12 0.04 -0.08 100.5 100.2 -0.2 WHITESTONE REIT Q1 INVESTMENTS USD 0.05 0.06 0.01 14.8 13.9 -0.9 WMS INDUSTRIES INC Q3 LEISURE PRODUCTS USD 0.26 0.20 -0.06 175.4 177.9 2.5