U.S./Canada daily earnings hits & misses May 7 - 1800 ET

May 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIA PHARMACEUTICALS Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.08 0.00 0.4 0.4 0.0 ACCURAY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.22 -0.37 -0.15 78.0 70.6 -7.4 ACHILLION PHARMACEUTICAL Q1 DRUGS USD -0.15 -0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 AECOM TECHNOLOGY CORP Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.51 0.53 0.02 2077.5 -- -- AECON GROUP INC Q1 HOME BUILDING CAD -0.28 -0.53 -0.25 521.0 567.4 46.4 AERCAP HOLDINGS NV Q1 AIRLINES USD 0.54 0.66 0.12 242.9 245.8 2.9 AETERNA ZENTARIS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 0.07 0.39 7.9 16.6 8.7 AETERNA ZENTARIS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 0.07 0.36 8.3 16.6 8.3 AKORN INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.13 -0.01 74.1 73.9 -0.2 ALLIED PROPERTIES REAL Q1 INVESTMENTS CAD 0.40 0.40 0.00 70.1 70.3 0.2 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.11 0.02 -0.09 27.1 24.2 -3.0 ALMOST FAMILY INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.43 0.35 -0.08 88.4 86.9 -1.5 AMERICAN SCIENCE & ENGIN Q4 ELECTRICAL USD 0.66 0.57 -0.09 51.6 42.3 -9.4 AMERICAN WATER WORKS COM Q1 WATER UTILITIES USD 0.32 0.32 0.00 649.2 636.1 -13.0 AMREIT INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 10.3 11.9 1.6 ANDERSONS (THE) Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.87 0.67 -0.20 1344.8 1272.0 -72.8 ARBITRON INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.71 0.72 0.01 111.2 111.8 0.6 ARC DOCUMENT SOLUTIONS Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.01 0.01 0.00 100.1 100.0 -0.1 ARES CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.39 0.38 -0.01 193.2 195.1 1.8 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.36 0.02 5.0 6.5 1.5 ARTESIAN RESOURCES Q1 WATER UTILITIES USD 0.28 0.19 -0.09 17.2 16.3 -0.9 ARTHROCARE CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.37 0.46 0.09 94.4 92.3 -2.1 AVIV REIT INC Q1 INVESTMENTS USD -0.36 -0.33 0.03 33.0 34.7 1.7 BIO RAD LABORATORIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.04 0.68 -0.36 506.3 499.7 -6.7 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.09 0.06 1.3 3.6 2.2 BIOLASE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.08 -0.06 14.5 14.6 0.1 BIOLINE RX LTD Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.13 -0.02 0.11 0.0 0.0 0.0 BLUEKNIGHT ENERGY PARTNE Q1 OIL USD -0.01 0.20 0.21 46.4 44.6 -1.8 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.33 0.39 0.06 560.0 576.7 16.7 CA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.55 0.68 0.13 1141.6 1151.0 9.4 CALAMOS ASSET MANAGEMENT Q1 INVESTMENTS USD 0.18 0.16 -0.02 71.5 71.0 -0.6 CARRIAGE SERVICES Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.34 0.32 -0.02 57.9 58.1 0.2 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q1 OIL USD 0.44 0.54 0.10 113.1 118.2 5.1 CARROLS RESTAURANT GROUP Q1 RETAILING - FOODS USD -0.24 -0.18 0.06 152.7 156.1 3.4 CH ROBINSON WORLDWIDE INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.69 0.64 -0.05 2981.0 2994.3 13.2 CHARTER COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD -0.61 -0.42 0.19 1899.8 1917.0 17.2 CHATHAM LODGING TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.08 -- -- 25.6 25.8 0.2 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.12 -0.11 0.01 70.0 70.6 0.6 CHIQUITA BRANDS INTERNAT Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.15 0.09 -0.06 777.3 774.0 -3.3 CHURCHILL CORP-A Q1 BUILDING MATERIALS CAD -0.12 -0.05 0.07 253.8 236.8 -17.0 CI FINANCIAL CORP Q1 INVESTMENTS CAD 0.36 0.35 -0.01 384.8 -- -- CIMAREX ENERGY CO Q1 OIL USD 1.08 1.06 -0.02 429.2 426.4 -2.8 CINEMARK HOLDINGS INC Q1 LEISURE USD 0.24 0.28 0.05 550.0 547.8 -2.3 CLOVIS ONCOLOGY INC Q1 DRUGS USD -0.60 -0.60 0.00 0.0 0.0 0.0 COCA-COLA BOTTLING CO CO Q1 BEVERAGES USD 0.64 0.51 -0.13 -- -- -- CODEXIS INC Q1 CHEMICALS USD -0.35 -0.25 0.10 7.6 11.5 3.8 COGENT COMMUNICATIONS GR Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.01 -0.01 85.5 84.6 -1.0 COMMVAULT SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.41 0.07 133.4 138.3 4.8 COMPASS DIVERSIFIED HOLD Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.36 0.36 0.00 220.3 241.6 21.3 COMPRESSCO PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.31 -- -- 32.4 30.8 -1.6 CORE-MARK HOLDING CO INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.42 0.36 -0.06 2241.9 2145.7 -96.2 CPI AEROSTRUCTURES INC Q1 DEFENSE USD 0.20 0.20 0.00 17.8 19.9 2.1 CRESTWOOD MIDSTREAM PART Q1 GAS USD 0.13 -- -- 77.6 72.4 -5.2 CRIMSON EXPLORATION INC Q1 OIL USD -0.06 -0.07 -0.01 26.2 24.1 -2.1 CROSS COUNTRY HEALTHCARE Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.00 0.01 0.01 111.8 110.3 -1.5 CUMULUS MEDIA INC - CL A Q1 COMMUNICATIONS USD -0.06 -- -- 234.0 232.9 -1.1 DAVIS & HENDERSON INCOME Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.43 0.39 -0.04 170.0 171.7 1.7 DAVITA HEALTHCARE PARTNE Q1 HOSPITALS USD 1.79 1.84 0.05 2782.3 2829.6 47.3 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q2 OIL USD 0.41 0.78 0.37 81.5 83.4 1.9 DEMAND MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.09 0.01 95.3 95.2 -0.1 DEMANDWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.13 -0.13 0.00 19.9 20.5 0.6 DIAMONDBACK ENERGY INC Q1 OIL USD 0.17 0.12 -0.05 33.0 28.9 -4.1 DIGITAL GENERATION INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.04 0.01 0.05 91.5 92.0 0.5 DIGITALGLOBE INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.49 -0.37 0.12 136.8 127.6 -9.2 DIRECTV Q1 COMMUNICATIONS USD 1.07 1.20 0.13 7526.6 7580.0 53.4 DISCOVERY COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.64 0.63 -0.01 1151.8 1156.0 4.2 DISCOVERY LABORATORIES Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.29 -0.03 0.0 0.1 0.1 DOUGLAS EMMETT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.07 0.08 0.01 142.9 145.5 2.5 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.12 -0.01 88.8 87.8 -1.0 EGAIN COMM. CORP. Q3 COMMUNICATIONS USD -0.04 0.04 0.08 14.1 15.5 1.4 ELECTRO SCIENTIFIC INDS Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.07 -0.03 0.04 38.1 39.6 1.4 ELECTRONIC ARTS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.58 0.55 -0.03 1029.5 1040.0 10.5 EMERA INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.67 0.88 0.21 629.3 638.1 8.8 EMERSON ELECTRIC CO Q2 ELECTRICAL USD 0.78 0.77 -0.01 6032.8 5960.0 -72.8 ENDO HEALTH SOLUTIONS INC Q1 DRUGS USD 1.07 1.09 0.02 736.2 708.5 -27.6 ENPHASE ENERGY INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.23 -0.21 0.02 45.1 45.6 0.5 ESCO TECHNOLOGIES INC Q2 DEFENSE USD 0.34 0.28 -0.06 170.5 166.2 -4.3 ESSEX RENTAL CORP Q1 SHIPBUILDING USD -0.12 -0.09 0.03 24.8 25.1 0.3 EVOLVING SYSTEMS INC. Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.11 0.00 6.7 6.7 0.0 EXELIXIS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.24 0.04 5.3 9.7 4.3 FIESTA RESTAURANT GROUP Q1 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.20 0.03 132.4 133.6 1.3 FINANCIAL ENGINES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.15 0.02 53.1 53.9 0.8 FIRSTENERGY CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.76 0.08 3655.1 3700.0 44.9 FLAMEL TECHNOLOGIES Q1 DRUGS USD -0.33 -0.35 -0.02 6.1 5.1 -1.0 FORACO INTERNATIONAL Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.01 -0.03 -0.02 78.4 59.8 -18.6 FORTIS INCORPORATED Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.67 0.66 -0.01 1213.3 1113.0 -100.3 FOSSIL INC Q1 HOME PRODUCTS USD 0.97 -- -- 650.9 680.9 30.0 FUEL TECH INC Q1 MACHINERY USD 0.03 0.00 -0.03 27.3 22.5 -4.8 FURIEX PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD 0.79 0.82 0.03 33.4 39.3 5.9 FUTUREFUEL CORP Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.19 0.29 0.11 82.3 92.2 9.9 FXCM INC Q1 INVESTMENTS USD 0.23 0.23 0.00 127.6 122.9 -4.7 GAIAM INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.01 -0.01 0.00 53.8 56.6 2.8 GAMCO INVESTORS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.84 0.88 0.04 -- -- -- GENIE ENERGY LTD Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.02 -0.09 -0.11 68.0 85.3 17.3 GENTHERM INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.16 0.24 0.08 138.2 148.1 9.9 GEORGE WESTON LIMITED Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.90 0.88 -0.02 7388.5 7494.0 105.5 GIANT INTERACTIVE GROUP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.21 0.21 0.00 92.2 92.2 0.0 GLOBAL CASH ACCESS HOLDI Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.19 0.00 149.2 146.8 -2.4 GRAND CANYON EDUCATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.39 0.43 0.04 137.9 142.0 4.1 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q1 MARITIME USD 0.04 0.01 -0.03 168.9 188.8 19.9 GRIFFON CORPORATION Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.05 0.08 0.03 494.0 488.7 -5.3 GULFPORT ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.15 0.61 0.46 58.0 55.0 -3.0 HACKETT GROUP INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.10 0.10 0.00 55.8 54.3 -1.5 HAMPDEN BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.17 0.15 -0.02 -- -- -- HEALTH CARE REIT Q1 INVESTMENTS USD 0.27 0.21 -0.06 541.5 633.9 92.4 HENRY SCHEIN Q1 RETAILING - GOODS USD 1.07 1.06 -0.01 2250.4 2293.5 43.2 HIGHER ONE HOLDINGS INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.24 0.25 0.01 60.4 57.4 -3.0 HOLLYFRONTIER CORP Q1 OIL USD 1.76 1.63 -0.13 4592.8 4707.8 115.0 HORIZON TECHNOLOGY FINAN Q1 FINANCE & LOAN USD 0.34 0.29 -0.05 7.1 7.4 0.2 HOSPITALITY PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.18 0.15 -0.03 322.6 354.5 31.9 HUDSON GLOBAL INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.15 -0.25 -0.10 165.6 165.7 0.1 HUSKY ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.54 0.56 0.02 5565.4 -- -- IAMGOLD CORPORATION Q1 PRECIOUS METALS USD 0.14 0.15 0.01 385.6 305.3 -80.3 IAMGOLD CORPORATION Q1 PRECIOUS METALS USD 0.14 0.15 0.01 381.3 305.3 -76.0 IGNITE RESTAURANT GROUP Q1 LEISURE USD 0.12 0.11 -0.01 120.6 118.2 -2.4 INERGY LP Q2 GAS USD 0.05 -0.04 -0.09 382.2 450.4 68.2 INERGY MIDSTREAM LP Q2 GAS USD 0.15 0.03 -0.12 82.1 63.8 -18.3 INFINITY PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.67 -0.57 0.10 0.0 0.0 0.0 INSITE VISION INC Q1 DRUGS USD -0.01 -0.01 0.00 6.9 5.3 -1.6 INSMED INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.46 -0.43 0.03 0.0 0.0 0.0 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q1 COSMETICS USD 1.13 1.19 0.06 751.5 727.8 -23.7 ISIS PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.03 -0.01 45.2 43.4 -1.9 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q1 DRUGS USD 1.35 1.37 0.02 190.2 196.2 6.1 JOHN BEAN TECHNOLOGIES Q1 MACHINERY USD 0.19 0.14 -0.05 209.7 185.7 -24.0 KAPSTONE PAPER AND PACKA Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.42 0.39 -0.03 311.5 319.8 8.3 KENNEDY-WILSON HOLDINGS Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.14 -0.21 -0.07 14.6 22.4 7.8 KERYX BIOPHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.03 -0.02 5.8 7.0 1.2 KEYERA CORP Q1 GAS UTILITIES CAD 0.55 0.30 -0.25 750.4 -- -- KILLAM PROPERTIES INC. Q1 INVESTMENTS CAD 0.32 0.17 -0.15 34.9 33.2 -1.6 KINROSS GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.14 0.15 0.01 1079.0 1058.1 -20.9 KINROSS GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.13 0.15 0.02 1033.7 1058.1 24.4 LIVE NATION ENTERTAINMEN Q1 LEISURE USD -0.37 -0.33 0.04 914.4 923.7 9.3 LOUISIANA PACIFIC CORP Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.45 0.41 -0.04 558.3 537.5 -20.8 LUNDIN PETROLEUM AB Q1 OIL USD 0.11 0.16 0.05 329.7 327.6 -2.1 LUXFER HOLDINGS PLC Q1 MACHINERY USD 0.34 0.34 0.01 125.3 122.4 -2.9 MAGIC SOFTWARE ENTERPRIS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.11 -0.01 33.8 33.4 -0.4 MAKO SURGICAL CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.19 -0.20 -0.01 24.8 24.8 0.0 MARATHON OIL CORP Q1 OIL USD 0.72 0.51 -0.21 4253.1 4106.0 -147.1 MCKESSON CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 2.30 1.45 -0.85 32010.8 30620.0 -1390.8 MID-CON ENERGY PARTNERS Q1 OIL USD 0.44 0.30 -0.14 20.0 20.8 0.9 MIDWAY GOLD CORPORATION Q1 PRECIOUS METALS CAD -0.03 -0.03 0.00 0.0 0.0 0.0 MITEK SYS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.08 -0.09 -0.01 2.4 3.2 0.9 MOLSON COORS BREWING CO Q1 BEVERAGES USD 0.34 0.30 -0.04 854.2 828.5 -25.7 MONDELEZ INTERNATIONAL Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.33 0.34 0.01 8677.3 8713.0 35.7 MTR GAMING GROUP INC Q1 LEISURE USD -0.06 -0.03 0.03 127.0 127.3 0.3 MYRIAD GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.40 0.46 0.06 148.3 156.5 8.2 NATIONAL RESEARCH CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.61 0.64 0.03 25.8 24.9 -0.9 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.85 0.12 382.5 431.1 48.6 NEW YORK MORTGAGE TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.24 0.31 0.07 14.3 13.1 -1.3 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.11 -0.03 6.6 5.8 -0.8 NN INC. Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.30 0.19 -0.11 94.1 94.0 -0.1 NOVATEL WIRELESS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.15 -0.22 -0.07 86.3 85.9 -0.4 NOVAVAX INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.07 -0.01 5.5 3.8 -1.7 NRG ENERGY INC. Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.29 -0.79 -0.50 1918.0 2081.0 163.0 NTELOS HOLDINGS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.26 0.25 -0.01 120.3 119.3 -0.9 OAKTREE CAPITAL GROUP LLC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 1.53 1.95 0.43 518.3 593.4 75.2 OASIS PETROLEUM INC Q1 OIL USD 0.51 0.67 0.16 222.0 248.3 26.3 OCLARO INC Q3 ELECTRONICS USD -0.33 -0.37 -0.04 148.1 141.6 -6.5 OFFICEMAX INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.23 0.11 -0.12 1825.7 1766.7 -59.0 OMEGA PROTEIN CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.09 0.14 0.05 41.8 48.9 7.2 ONYX PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.19 0.28 134.4 145.5 11.1 ORMAT TECHNOLOGIES INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.03 0.26 0.23 121.4 121.7 0.4 OSIRIS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.08 0.01 3.5 4.1 0.5 PANTRY INC. Q2 RETAILING - FOODS USD -0.25 -0.28 -0.03 1891.5 1892.2 0.8 PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q1 RETAILING - FOODS USD 0.81 0.85 0.04 358.1 355.6 -2.4 PARAMOUNT RESOURCES LTD Q1 OIL CAD -0.26 0.00 0.26 56.0 61.3 5.3 PERRIGO CO Q3 DRUGS USD 1.44 1.42 -0.02 934.8 919.8 -14.9 PETROBANK ENERGY & RESOU Q1 OIL CAD -0.03 -0.03 -0.01 -- -- -- PETROQUEST ENERGY INC Q1 OIL USD 0.02 0.05 0.03 37.0 36.0 -1.0 PLANTRONICS INCORPORATED Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.71 0.71 0.01 192.1 204.2 12.0 POWELL INDS INC Q2 ELECTRICAL USD 0.48 0.57 0.09 164.5 153.9 -10.6 PRIMERICA INC Q1 INSURANCE USD 0.69 0.66 -0.03 311.8 308.4 -3.3 PRIMORIS SERVICES CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.18 0.19 0.01 352.6 410.0 57.4 QUICKSILVER RESOURCES INC Q1 OIL USD -0.01 -0.04 -0.03 147.7 132.6 -15.0 RDA MICROELECTRONICS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.28 0.00 96.7 97.1 0.5 REACHLOCAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.02 -0.01 122.7 121.8 -0.9 RED LION HOTELS CORP Q1 LEISURE USD -0.16 -0.17 -0.02 31.7 30.3 -1.4 REGENCY CENTERS CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.17 0.01 117.7 -- -- REGIS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.14 0.01 -0.13 519.7 504.9 -14.7 RG BARRY CORP Q3 CLOTHING USD 0.05 0.13 0.08 23.8 25.8 2.1 RIGEL PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.29 0.01 1.7 0.0 -1.7 RUBICON TECHNOLOGY INC Q1 ELECTRONICS USD -0.11 -0.15 -0.04 7.9 8.3 0.4 RYMAN HOSPITALITY PROPER Q1 LEISURE USD 0.35 0.86 0.51 245.2 222.1 -23.1 SAGA COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.46 0.47 0.02 29.2 29.0 -0.2 SALEM COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.07 0.04 -0.03 55.4 54.3 -1.1 SANDRIDGE ENERGY INC Q1 OIL USD -0.06 0.00 0.06 479.0 -- -- SCIENTIFIC GAMES CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.02 -0.15 -0.17 227.6 219.6 -8.0 SEATTLE GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.14 0.06 53.7 57.3 3.6 SNYDERS-LANCE INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.25 0.28 0.03 431.8 418.6 -13.2 SOLAR CAPITAL LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.58 0.58 0.00 46.0 46.1 0.1 SOLAR SENIOR CAPITAL LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.28 -0.01 4.8 3.1 -1.6 SOLERA HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.67 0.71 0.04 213.2 214.6 1.4 SOLIUM CAPITAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.05 0.06 0.01 15.0 18.2 3.2 SOTHERLY HOTELS INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 21.0 20.2 -0.8 SPARTON CORP Q3 DEFENSE USD 0.20 0.14 -0.06 64.0 63.9 -0.1 STERIS CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.65 0.70 0.05 405.8 426.2 20.5 STEVEN MADDEN LTD Q1 CLOTHING USD 0.52 0.52 0.00 280.9 278.9 -2.0 STONEMOR PARTNERS LP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.04 -0.11 -0.07 63.6 59.6 -4.0 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.10 -0.08 0.02 16.3 16.9 0.6 SUNOPTA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.09 0.01 -- 282.8 -- SUNOPTA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.09 0.01 281.3 282.8 1.6 SURMODICS INC Q2 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.21 0.25 0.04 13.9 13.7 -0.2 SWS GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.02 -0.09 -0.11 83.7 78.1 -5.6 SYMANTEC CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.44 0.06 1726.8 1748.0 21.2 SYNACOR INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.00 0.00 29.1 29.1 0.1 TARGACEPT INC Q1 DRUGS USD -0.34 -0.24 0.10 0.6 3.5 2.9 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.92 0.81 -0.11 135.0 128.8 -6.3 TICC CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.27 0.24 -0.03 22.0 21.7 -0.3 TORNIER NV Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.17 -0.07 81.6 82.7 1.1 TOWERS WATSON & CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.49 1.60 0.11 951.1 941.0 -10.1 TRANSDIGM GROUP INC Q2 DEFENSE USD 1.73 1.74 0.01 466.2 465.6 -0.6 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.28 0.24 -0.04 77.6 79.4 1.8 TRANSITION THERAPEUTICS Q3 HOME HEALTH CARE CAD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 TRANSMONTAIGNE PARTNERS Q1 OIL USD 0.65 0.70 0.05 41.2 41.6 0.4 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q1 LEISURE USD -0.43 -0.41 0.02 2039.5 1957.4 -82.2 TRIPADVISOR INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.46 0.50 0.04 224.3 229.9 5.6 TRIUS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.38 -0.02 5.5 1.7 -3.8 TVA GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS CAD -0.26 -0.21 0.05 107.5 111.1 3.6 UNIT CORPORATION Q1 OIL USD 0.88 0.92 0.04 330.5 318.5 -12.0 UNITED FIRE & CAS CO Q1 INSURANCE USD 0.66 0.84 0.19 213.6 203.4 -10.2 URS CORPORATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.12 0.96 -0.16 2915.2 2802.5 -112.7 VALUECLICK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.40 0.42 0.02 166.7 165.4 -1.3 VANTIV INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.30 0.31 0.01 272.8 272.9 0.1 VISHAY PRECISION GROUP Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.14 -0.02 -- -- -- VITAMIN SHOPPE INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.69 0.72 0.03 281.3 279.1 -2.2 VITESSE SEMICONDUCTOR CO Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.14 -0.10 0.04 26.1 24.8 -1.4 WALT DISNEY COMPANY Q2 LEISURE USD 0.77 0.79 0.02 10491.0 10554.0 63.0 WARREN RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.05 0.06 0.01 31.2 30.8 -0.4 WEBMD HEALTH CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.15 -0.03 0.12 106.9 112.8 5.9 WESTJET AIRLINES LTD Q1 AIRLINES CAD 0.64 0.68 0.05 972.0 967.2 -4.8 WHOLE FOODS MARKET INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.73 0.76 0.03 3028.0 3027.0 -1.0 WILLIAMS COS INC Q1 GAS UTILITIES USD 0.24 0.22 -0.02 2029.5 -- -- XPO LOGISTICS INC Q1 UNDESIGNATED TRANSPORT USD -0.76 -0.85 -0.09 135.3 114.0 -21.3 ZILLOW INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.03 0.01 0.04 37.4 39.0 1.6 ZIOPHARM ONCOLOGY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.27 -0.15 0.12 0.2 0.2 0.0