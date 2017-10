U.S./Canada daily earnings hits & misses May 8 - 1800 ET

May 8 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST CENTURY BANCSHARES Q1 BANKING USD 0.11 0.16 0.05 3.9 3.9 0.0 AASTROM BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 ABSOLUTE SOFTWARE CORPOR Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.01 -0.01 -0.02 20.1 20.9 0.8 ACELRX PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.27 -0.34 -0.07 0.8 0.9 0.1 ACTIVISION BLIZZARD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.17 0.06 704.6 804.0 99.4 ADA-ES INC Q1 CHEMICALS USD -0.20 -0.22 -0.02 71.8 68.3 -3.5 AIR TRANSPORT SERVICES Q1 AIRLINES USD 0.12 0.13 0.01 146.8 143.3 -3.5 ALLETE INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.75 0.83 0.08 249.2 263.8 14.6 AMERICAN APPAREL INC Q1 CLOTHING USD -0.21 -0.21 0.00 138.7 138.1 -0.7 AMERICAN FINANCIAL GROUP Q1 INSURANCE USD 0.83 0.92 0.09 713.0 687.0 -26.0 AMERICAN SAFETY INSURANC Q1 INSURANCE USD 0.37 0.44 0.07 71.7 72.3 0.6 ANGLE ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.04 0.02 -0.02 -- -- -- ANTARES PHARMA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.03 0.00 5.1 4.5 -0.6 AOL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.33 0.32 -0.01 537.1 538.3 1.2 ARQULE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.09 0.02 3.8 5.7 1.9 ASHFORD HOSPITALITY TRUS Q1 INVESTMENTS USD -0.15 -0.24 -0.09 233.7 231.9 -1.8 ATLANTIC POWER CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD -0.10 0.05 0.15 121.7 140.2 18.5 AVANIR PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.12 -0.03 17.4 17.4 0.0 BANKFINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.03 -0.01 12.4 -- -- BELLATRIX EXPLORATION LTD Q1 OIL CAD 0.08 0.12 0.04 56.0 53.8 -2.2 BIODEL INC Q2 DRUGS USD -0.43 -0.37 0.06 0.0 0.0 0.0 BIOSCRIP INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.02 -0.13 -0.15 189.4 199.1 9.7 BOFI HOLDING INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.71 0.74 0.03 25.4 26.2 0.9 BORALEX INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.01 0.11 0.10 50.9 51.1 0.2 BROOKFIELD RENEWABLE Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.12 0.23 0.11 412.9 437.0 24.1 CAESARSTONE SDOT YAM LTD Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.27 0.32 0.05 74.0 76.4 2.4 CALFRAC WELL SERVICES LTD Q1 OIL CAD 0.49 0.54 0.05 418.0 423.4 5.4 CALUMET SPECIALTY PRODUCT Q1 OIL USD 1.04 0.66 -0.38 1281.7 1318.6 36.9 CAPLEASE INC Q1 INVESTMENTS USD -0.02 -0.02 0.00 36.8 35.3 -1.5 CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.17 0.18 0.01 41.1 34.4 -6.7 CEDAR FAIR L P Q1 LEISURE USD -1.20 -1.10 0.10 30.0 41.8 11.8 CENTRAL GARDEN & PET Q2 HOME PRODUCTS USD 0.55 0.46 -0.09 493.5 498.2 4.7 CENTURYLINK INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.68 0.49 -0.19 4509.3 4513.0 3.7 CENVEO INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.18 -0.15 434.2 432.3 -1.9 CF INDUSTRIES HOLDINGS Q1 CHEMICALS USD 6.02 6.03 0.01 1447.2 1336.5 -110.7 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.46 0.59 0.13 50.1 54.0 3.9 CHINA LODGING GROUP LTD Q1 LEISURE CNY -0.22 -0.16 0.06 849.9 649.5 -200.4 CLEAN ENERGY FUELS CORP Q1 GAS UTILITIES USD -0.07 0.03 0.10 99.1 93.0 -6.1 CLEARWATER SEAFOODS Q1 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 73.3 68.3 -5.0 CML HEALTHCARE INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.17 0.16 -0.01 62.9 62.2 -0.7 COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.93 0.93 0.00 2008.4 2020.7 12.3 COMMONWEALTH REIT Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 266.3 275.0 8.7 COMSTOCK MINING INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.07 -0.13 -0.07 5.0 3.8 -1.3 CONTINENTAL RESOURCES Q1 OIL USD 1.14 1.17 0.04 766.5 710.2 -56.3 CORRECTIONS CORP OF AMER Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.47 0.50 0.03 429.6 425.7 -3.9 COUSINS PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 38.0 36.1 -1.9 CRAFT BREW ALLIANCE INC Q1 BEVERAGES USD 0.04 -0.07 -0.11 39.5 39.4 -0.1 DATA GROUP INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.10 0.06 -0.04 85.0 82.9 -2.1 DDS WIRELESS INTERNATION Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.04 0.03 -0.01 9.0 8.5 -0.5 DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.27 0.02 106.6 109.1 2.5 DELCATH SYSTEMS INC Q1 DRUGS USD -0.12 -0.15 -0.03 0.3 0.4 0.1 DENISON MINES CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- DENISON MINES CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- DEPOMED INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.10 -0.04 28.9 26.2 -2.8 DRAGONWAVE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.33 -0.64 -0.31 31.9 28.3 -3.6 DTS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.22 0.08 29.9 32.7 2.9 EMERALD OIL INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.12 -0.06 7.8 7.4 -0.3 EMMIS COMMUNICATIONS CORP Q4 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.14 -0.07 -- -- -- EMPLOYERS HOLDINGS INC Q1 INSURANCE USD 0.09 0.11 0.02 165.1 166.3 1.2 ENBRIDGE INC Q1 GAS UTILITIES CAD 0.52 0.62 0.10 6602.9 -- -- ENBRIDGE INC Q1 GAS UTILITIES CAD 0.54 0.62 0.08 6248.0 -- -- ENERGY RECOVERY INC Q1 WATER UTILITIES USD -0.05 -0.09 -0.04 7.3 6.4 -1.0 ENERGY TRANSFER EQUITY LP Q1 OIL USD 0.48 0.24 -0.24 9950.0 11179.0 1229.0 ENERGY TRANSFER PARTNERS Q1 OIL USD 0.46 0.63 0.17 7918.3 10854.0 2935.7 ENERSYS INC Q4 ELECTRICAL USD 0.77 0.80 0.03 581.0 572.2 -8.8 ENTERCOM COMMUNICATIONS Q1 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.02 0.02 78.3 78.4 0.1 EXAMWORKS GROUP INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.11 -0.13 -0.02 145.6 123.7 -21.8 EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.23 0.23 0.00 15.1 12.3 -2.8 FIFTH STREET FINANCE CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 54.0 54.7 0.6 FINNING INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY CAD 0.47 0.43 -0.04 1590.4 1584.5 -5.9 FIRST PACTRUST BANCORP Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.03 0.05 0.02 14.9 15.4 0.4 FLEETMATICS GROUP PLC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 37.5 38.4 0.9 FORESTAR GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD 0.02 0.11 0.09 49.4 97.5 48.1 FRANCO-NEVADA CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.27 0.28 0.01 106.1 108.8 2.7 FRANCO-NEVADA CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.28 0.28 0.00 102.3 108.8 6.5 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS Q1 AUTO PART MFG USD 0.04 -0.04 -0.08 96.3 98.6 2.3 GASFRAC ENERGY SERVICES Q1 OIL CAD -0.03 -0.12 -0.09 41.6 31.5 -10.1 GEEKNET INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.29 -0.35 -0.07 21.2 19.6 -1.6 GENIVAR INC Q1 MACHINERY CAD 0.35 0.36 0.01 403.1 406.8 3.7 GENMARK DIAGNOSTICS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.17 -0.13 0.04 9.5 11.1 1.6 GIVEN IMAGING LTD Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.05 -0.08 44.6 40.6 -4.0 GLOBECOMM SYSTEMS INC. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.18 -0.01 88.0 78.1 -9.9 GOLD RESOURCE CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.14 0.07 27.8 42.3 14.5 GOLDEN MINERALS CO Q1 PRECIOUS METALS USD -- -0.15 -- -- 5.4 -- GOLDEN MINERALS CO Q1 PRECIOUS METALS USD -0.15 -0.15 0.00 7.3 -- -- GREAT CANADIAN GAMING CO Q1 LEISURE CAD 0.16 0.16 0.00 104.8 100.5 -4.3 GREAT PANTHER SILVER LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.02 0.01 -0.01 18.3 12.6 -5.6 GREEN MOUNTAIN COFFEE Q2 RETAILING - FOODS USD 0.74 0.93 0.20 1025.1 1004.8 -20.3 GROUPON INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 590.0 601.4 11.4 GSI GROUP INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.04 -0.09 82.4 83.1 0.7 HALLMARK FINANCIAL Q1 INSURANCE USD 0.05 0.04 -0.01 90.1 93.9 3.8 HALOZYME THERAPEUTICS INC Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.15 -0.17 -0.02 7.0 11.8 4.8 HANSEN MEDICAL INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.13 -0.26 -0.13 5.8 3.0 -2.8 HAWAIIAN ELEC INDS INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.38 0.34 -0.04 822.1 784.1 -38.0 HECKMANN CORP Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.01 -0.03 -0.02 165.0 159.5 -5.6 HEMISPHERE GPS INC Q1 ELECTRONICS USD 0.03 0.02 -0.01 20.2 16.6 -3.6 HOME CAPITAL GROUP INC Q1 FINANCE & LOAN CAD 1.65 1.76 0.11 104.3 101.9 -2.4 HUNTINGTON INGALLS INDUS Q1 SHIPBUILDING USD 0.86 1.17 0.31 1607.9 1562.0 -45.9 HYDROGENICS CORP Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.33 -0.20 0.13 10.5 12.3 1.8 HYPERDYNAMICS CORP Q3 OIL USD -0.03 -0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -- -- 1.0 1.7 0.8 INSPIREMD INC Q3 DRUGS USD -0.20 -0.27 -0.07 1.8 1.5 -0.3 INTACT FINANCIAL CORP Q1 INSURANCE CAD 1.32 1.27 -0.05 1719.6 -- -- INTER PARFUMS INC Q1 COSMETICS USD 0.60 1.03 0.43 213.9 213.8 0.0 INTERXION HOLDING NV Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.12 0.10 -0.02 75.4 74.4 -1.0 INTL FCSTONE INC Q2 INVESTMENTS USD 0.45 0.06 -0.39 135.8 116.6 -19.2 INTRALINKS HOLDINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.02 0.01 52.3 55.0 2.7 IPASS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.05 -0.01 30.0 29.6 -0.4 J2 GLOBAL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.63 0.58 -0.05 114.9 113.6 -1.4 KELLY SERVICES INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.23 0.34 0.11 1317.2 1314.8 -2.4 KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD Q1 MARITIME USD -0.02 -0.02 0.00 6.2 6.5 0.3 KOPIN CORP Q1 ELECTRICAL USD -0.07 -- -- 5.1 5.6 0.4 KRONOS WORLDWIDE INC Q1 CHEMICALS USD 0.08 -0.30 -0.38 452.8 463.6 10.8 LAMAR ADVERTISING CO Q1 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.07 -0.04 283.8 283.5 -0.3 LANNETT CO INC Q3 DRUGS USD 0.07 0.14 0.07 36.1 39.0 2.9 LHC GROUP INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.33 0.37 0.04 164.7 162.0 -2.7 LIBERTY MEDIA CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.32 -- -- 37.6 789.0 751.4 LIGAND PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD 0.09 0.16 0.07 10.0 11.7 1.7 LINAMAR CORP Q1 AUTO PART MFG CAD 0.60 0.75 0.15 869.1 846.6 -22.5 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 -0.05 -0.09 116.9 113.7 -3.3 LIVEPERSON INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.06 -0.01 42.5 42.5 0.0 MAIDEN HOLDINGS LTD Q1 INSURANCE USD 0.27 0.29 0.02 495.4 488.4 -6.9 MAIDENFORM BRANDS INC Q1 CLOTHING USD -0.07 -0.05 0.02 137.3 131.2 -6.2 MANITEX INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY USD 0.15 0.16 0.02 56.0 59.6 3.5 MARIN SOFTWARE INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.40 -0.39 0.01 16.5 17.2 0.7 MARKWEST ENERGY PARTNERS Q1 GAS USD 0.26 -- -- 428.6 376.0 -52.6 MATADOR RESOURCES CO Q1 OIL USD 0.10 0.20 0.10 55.0 54.9 -0.2 MATRIX SERVICE CO Q3 OIL USD 0.23 0.25 0.02 213.0 226.0 13.0 MATTERSIGHT CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.22 -0.23 -0.01 8.5 8.6 0.1 MCDERMOTT INTERNATIONAL Q1 MACHINERY USD 0.15 0.09 -0.06 748.6 807.5 58.9 MEDIFAST INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.34 0.43 0.09 93.8 96.0 2.3 MEETME INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.10 -0.10 0.00 7.3 7.8 0.5 MEMORIAL PRODUCTION PART Q1 OIL USD 0.46 -0.14 -0.60 52.1 44.3 -7.8 MILLENNIAL MEDIA INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.01 0.01 49.5 49.4 -0.1 MONMOUTH REAL ESTATE INV Q2 INVESTMENTS USD 0.04 0.13 0.09 13.3 11.7 -1.5 MONSTER BEVERAGE CORP Q1 BEVERAGES USD 0.46 -- -- 501.7 484.2 -17.5 MPG OFFICE TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 31.1 45.0 13.9 MYR GROUP INC Q1 ELECTRICAL USD 0.35 0.32 -0.03 245.5 201.3 -44.2 NANOSPHERE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.15 -0.01 2.1 2.4 0.3 NATURES SUNSHINE PRODUCTS Q1 RETAILING - GOODS USD 0.36 0.30 -0.06 93.8 96.5 2.7 NAVIDEA BIOPHARMACEUTICA Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 NEENAH PAPERS INC Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.69 0.74 0.05 211.3 213.2 2.0 NEONODE INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.11 -0.11 -0.01 0.9 0.5 -0.3 NEWS CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.35 0.36 0.01 9194.8 9538.0 343.2 NEXSTAR BROADCASTING GRO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.02 -0.10 110.8 112.2 1.4 NORSAT INTERNATIONAL INC Q1 ELECTRONICS USD 0.01 0.01 0.00 11.1 8.4 -2.8 NUVISTA ENERGY LTD. Q1 GAS CAD -0.04 -0.07 -0.03 48.2 37.7 -10.5 ONE LIBERTY PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.6 12.1 0.5 ORASURE TECHNOLOGIES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.06 0.12 20.8 21.2 0.3 OREXIGEN THERAPEUTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.34 -0.21 0.13 0.9 0.9 0.0 ORTHOFIX INTL N V Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.66 0.23 -0.43 111.2 100.3 -10.9 PACIRA PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.71 -0.30 13.2 11.6 -1.6 PENN VIRGINIA CORP Q1 OIL USD -0.23 -0.19 0.04 82.2 82.2 0.1 PENNANTPARK INVESTMENT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.21 -0.06 33.3 31.1 -2.3 PEYTO EXPLORATION & DEVE Q1 OIL CAD 0.25 0.25 0.00 129.7 133.2 3.5 PHARMATHENE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.04 0.01 5.5 6.5 1.0 PHOTOMEDEX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.29 0.34 0.05 58.0 57.2 -0.8 POLYPORE INTERNATIONAL Q1 CHEMICALS USD 0.40 0.27 -0.13 176.0 163.5 -12.5 POWERSECURE INTERNATIONA Q1 OIL USD 0.04 0.04 0.00 39.7 45.0 5.3 POZEN INC Q1 DRUGS USD -0.19 -0.19 -0.01 1.4 1.4 0.0 PREFERRED APARTMENT COMM Q1 INVESTMENTS USD -0.33 -0.79 -0.46 5.6 6.0 0.4 PRIMERO MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.10 0.04 42.9 46.3 3.5 PROVIDENCE SERVICE CORP Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.32 0.49 0.17 282.5 281.5 -1.0 QUANTUM CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -0.02 -0.01 146.5 140.0 -6.5 QUEBECOR INC Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.62 -- -- 1090.7 1052.1 -38.6 RACKSPACE HOSTING INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.17 -0.02 366.7 301.4 -65.3 RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.30 -0.02 0.0 0.0 0.0 REGENCY ENERGY PARTNERS Q1 GAS USD 0.04 -- -- 388.6 349.0 -39.6 RELM WIRELESS CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.02 0.03 0.01 5.8 7.1 1.3 RESEARCH FRONTIER INC. Q1 MACHINERY USD -0.03 -0.05 -0.02 0.7 0.7 0.0 RLJ LODGING TRUST Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.03 0.08 0.05 208.1 215.9 7.8 ROCKWELL MEDICAL INC Q1 DRUGS USD -0.48 -0.72 -0.24 13.1 12.3 -0.7 ROSE ROCK MIDSTREAM LP Q1 OIL USD 0.37 0.10 -0.27 198.1 171.2 -26.8 ROSETTA STONE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.03 0.05 64.5 63.9 -0.6 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.13 0.03 3.8 4.6 0.8 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL Q1 TOBACCO USD 0.92 1.01 0.09 202.1 194.5 -7.6 SHUTTERSTOCK INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.16 0.18 0.02 50.3 51.1 0.8 SKYWEST INC Q1 AIRLINES USD -0.01 0.06 0.07 824.2 803.5 -20.7 SODASTREAM INTERNATIONAL Q1 BEVERAGES USD 0.55 0.57 0.02 113.1 117.6 4.5 SOLAZYME INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.43 -0.43 0.00 8.5 6.7 -1.8 SOUFUN HOLDINGS LTD Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.26 0.38 0.12 76.5 91.0 14.5 SPARTAN MOTORS Q1 TRUCK MFG USD -0.05 -0.04 0.01 108.2 96.1 -12.1 SPREADTRUM COMMUNICATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.38 0.38 0.00 184.5 189.0 4.5 ST JOE COMPANY Q1 FOREST PRODUCTS USD -0.01 -0.03 -0.02 25.1 26.8 1.7 STANDARD PARKING CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.14 0.11 -0.03 205.4 210.5 5.2 STEC INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.42 -0.41 0.01 22.0 22.0 0.1 STEINWAY MUSICAL INSTRUM Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.19 0.21 0.02 82.3 76.8 -5.5 STRAD ENERGY SERVICES Q1 OIL CAD 0.01 0.03 0.02 43.9 44.7 0.9 SUN LIFE FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.66 0.94 0.28 5853.5 -- -- SUN LIFE FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.66 0.94 0.28 -- -- -- SUPERTEX INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.13 0.08 14.2 14.6 0.5 SUSSER HOLDINGS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.05 -0.01 0.04 1480.1 1486.3 6.3 SUSSER PETROLEUM PARTNER Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.41 0.38 -0.03 1080.6 1081.2 0.5 TECHTARGET INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -0.01 0.00 20.9 19.5 -1.3 TERAGO INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.07 0.11 0.04 12.3 12.6 0.2 TESLA MOTORS INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.04 0.12 0.08 496.2 561.8 65.6 TESSCO TECHNOLOGIES INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.30 0.35 0.05 146.7 158.5 11.8 TETRA TECHNOLOGIES INC Q1 OIL USD 0.11 0.06 -0.05 223.5 208.6 -14.9 THE GEO GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.38 0.38 0.00 378.5 377.0 -1.5 THERAPEUTICSMD INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.06 -0.01 1.3 1.5 0.2 TIM HORTONS INC Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.61 0.61 0.00 749.1 731.5 -17.5 TIM HORTONS INC Q1 RETAILING - FOODS CAD 0.62 0.61 -0.01 751.9 731.5 -20.3 TIMMINS GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.10 0.02 44.6 45.9 1.3 TORSTAR 'B' Q1 COMMUNICATIONS CAD 0.17 0.14 -0.03 334.5 313.4 -21.0 TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.28 0.08 -1.5 -5.8 -4.3 TRANSGENOMICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.04 -0.01 7.7 7.4 -0.3 TRANSOCEAN LTD Q1 OIL USD 1.00 0.93 -0.07 2362.1 2197.0 -165.1 TRC COS INC Q3 MACHINERY USD 0.15 0.10 -0.05 -- -- -- TRIANGLE CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.57 0.56 -0.01 25.9 24.5 -1.5 TSO3 INCORPORATED Q1 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.04 -0.03 0.01 -- -- -- TUMI HOLDINGS INC Q1 CLOTHING USD 0.15 0.16 0.02 96.1 102.9 6.9 VERESEN INC Q1 OIL CAD 0.05 0.01 -0.04 96.9 100.0 3.1 VIRTUSA CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.31 0.35 0.04 89.7 89.9 0.2 VITACOST.COM INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.11 -0.09 0.02 97.5 97.8 0.3 VIVUS, INC. Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.51 -0.47 0.04 5.2 4.1 -1.1 WENDYS CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.03 0.03 0.00 614.2 603.7 -10.5 WESTAR ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.31 0.40 0.09 511.0 546.2 35.2 WI-LAN INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.01 0.01 0.02 18.5 18.4 -0.2 WI-LAN INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.01 0.01 18.4 18.4 0.0 XOMA LTD Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.14 0.06 8.6 9.5 0.9 YORK WATER CO Q1 WATER UTILITIES USD 0.16 0.17 0.01 10.1 10.1 0.0 ZYNEX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 -0.01 -0.02 9.7 7.7 -2.1