U.S./Canada daily earnings hits & misses May 9 - 1800 ET

May 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 51JOB INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.62 0.59 -0.03 61.2 61.2 0.0 AAON INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.24 0.29 0.05 -- -- -- ACETO CORP. Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.26 0.34 0.09 128.6 150.9 22.3 ACORN ENERGY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.23 -0.28 -0.05 5.5 5.7 0.2 ADVISORY BOARD CO. Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.33 0.05 117.9 119.7 1.8 AEROFLEX HOLDING CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.12 0.01 158.8 161.0 2.2 AES CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.27 0.26 -0.01 4344.7 4265.0 -79.7 AGRIUM INCORPORATED Q1 CHEMICALS USD 1.13 1.03 -0.10 3400.0 3224.0 -176.0 AGRIUM INCORPORATED Q1 CHEMICALS USD 1.07 1.03 -0.04 3465.0 3224.0 -241.0 AIR METHODS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.15 -0.09 187.5 179.2 -8.3 ALERE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.53 0.02 727.7 739.2 11.6 ALEXANDER & BALDWIN INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.12 0.07 39.2 41.5 2.3 ALIMERA SCIENCES INC Q1 DRUGS USD -0.27 -0.27 -0.01 0.0 0.0 0.0 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.14 0.09 -0.05 368.1 348.0 -20.1 AMARIN CORPORATION PLC Q1 DRUGS USD -0.39 -0.41 -0.02 3.7 2.3 -1.3 AMC NETWORKS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.80 0.85 0.05 366.7 382.0 15.2 AMERESCO INC Q1 ELECTRICAL USD 0.03 -0.04 -0.07 126.7 110.1 -16.5 AMERICAN PACIFIC CORP Q2 CHEMICALS USD 0.21 0.34 0.13 -- -- -- AMERICAN PUBLIC EDUCATIO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.58 0.63 0.05 84.3 83.8 -0.5 AMERIGO RESOURCES LTD. Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.02 0.02 0.00 41.1 43.2 2.1 AMICUS THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.33 -0.35 -0.02 0.0 0.0 0.0 AMTECH SYS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.33 -0.22 0.11 9.8 8.1 -1.7 ANACOR PHARMACEUTICALS I Q1 DRUGS USD -0.39 -0.42 -0.03 2.6 1.7 -0.9 APACHE CORP Q1 OIL USD 2.21 2.02 -0.19 4305.6 4076.0 -229.6 ASCENT CAPITAL GROUP INC Q1 LEISURE USD -0.48 -0.05 0.43 101.5 100.2 -1.3 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIE Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.12 -0.13 -0.01 0.8 0.2 -0.6 ASSURED GUARANTY LTD Q1 INSURANCE USD 0.68 1.34 0.66 222.8 248.0 25.2 AUREUS MINING INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.01 0.00 0.01 -- -- -- AVIGILON CORP Q1 ELECTRICAL CAD 0.05 0.07 0.02 29.4 32.0 2.6 BANKERS PETROLEUM LTD Q1 OIL USD 0.07 0.06 -0.01 129.5 -- -- BAYTEX ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.23 -- -- 254.0 272.9 19.0 BAYTEX ENERGY CORP Q1 OIL CAD 0.14 -- -- 265.7 272.9 7.3 BCE INCORPORATED Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.71 0.77 0.06 4955.2 4919.0 -36.2 BCE INCORPORATED Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.71 0.77 0.06 4963.6 4919.0 -44.6 BEBE STORES INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.15 -0.14 0.01 112.2 112.9 0.7 BG MEDICINE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.21 0.06 1.2 0.9 -0.3 BIODELIVERY SCIENCES INTL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.39 -0.34 0.05 1.2 1.6 0.4 BIOX CORP Q2 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.10 0.12 0.02 20.3 21.5 1.2 BITAUTO HOLDINGS LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 39.2 38.6 -0.6 BLACK DIAMOND GROUP LTD Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.41 0.46 0.06 85.9 91.0 5.1 BOINGO WIRELESS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.03 0.00 22.1 23.1 1.0 BOMBARDIER INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.08 0.08 0.00 4164.5 4339.0 174.5 BOMBARDIER INC Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 0.10 0.08 -0.02 4404.0 4339.0 -65.0 BRIGHT HORIZONS FAMILY S Q1 LEISURE USD 0.22 0.25 0.03 284.7 280.1 -4.5 BROADWIND ENERGY INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.21 -0.25 -0.04 48.8 45.7 -3.1 BROOKS AUTOMATION INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 0.05 0.07 107.0 116.6 9.6 CABLEVISION SYSTEMS CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.04 -0.06 -0.10 1553.6 1523.7 -30.0 CALLON PETE INC Q1 OIL USD -0.03 0.00 0.03 23.1 22.5 -0.6 CANADIAN TIRE CORP LTD ' Q1 RETAILING - GOODS CAD 0.89 0.90 0.01 2061.3 2479.8 418.5 CANELSON DRILLING INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.20 0.17 -0.03 70.4 72.3 1.9 CAREFUSION CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.53 0.59 0.06 909.2 901.0 -8.2 CARLYLE GROUP LP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.94 1.02 0.08 795.7 852.1 56.4 CASCADES INCORPORATED Q1 FOREST PRODUCTS CAD 0.02 -0.04 -0.06 937.0 914.0 -23.0 CEDAR REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD -0.04 -0.02 0.02 37.6 37.0 -0.6 CELSION CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.16 -0.12 0.04 0.2 0.1 -0.1 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.04 0.02 6.9 6.3 -0.6 CINCINNATI BELL INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 0.01 0.04 305.8 325.7 19.9 CINEPLEX INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.24 0.14 -0.10 248.9 248.1 -0.8 CLEVELAND BIOLABS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.22 -0.05 1.7 1.4 -0.4 COEUR D ALENE MINES CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.11 0.14 0.04 -- 171.8 -- COEUR D ALENE MINES CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.14 -0.08 211.4 171.8 -39.6 COLEMAN CABLE INC Q1 ELECTRICAL USD 0.30 0.37 0.07 221.6 222.5 0.9 COLUMBIA LABORATORIES INC Q1 DRUGS USD 0.03 0.01 -0.02 6.5 6.3 -0.2 CONNECTICUT WATER SERVICE Q1 WATER UTILITIES USD 0.23 0.24 0.01 20.2 -- -- CONSOLIDATED COMMUNICATI Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.13 0.17 0.04 157.0 156.3 -0.7 COOPER TIRE & RUBBER COM Q1 RUBBER USD 0.66 -- -- 965.0 861.7 -103.3 CORBY DISTILLERIES 'A' Q3 BEVERAGES CAD 0.18 0.14 -0.04 -- -- -- CORNERSTONE THERAPEUTICS Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.13 0.09 -0.04 35.4 38.0 2.5 CRESCENT POINT ENERGY CO Q1 OIL CAD 0.19 0.30 0.11 750.5 791.7 41.2 CROCOTTA ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.04 0.03 -0.01 28.9 28.3 -0.6 CROMBIE REAL ESTATE INVE Q1 INVESTMENTS CAD 0.11 0.14 0.04 70.0 71.0 1.0 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.05 -0.05 0.00 29.1 30.0 0.9 CYTRX CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.23 -0.08 0.0 0.0 0.0 DAKOTA PLAINS HOLDINGS Q1 OIL USD 0.05 0.01 -0.04 0.1 0.1 0.0 DEAN FOODS CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.27 0.29 0.02 2984.9 2878.8 -106.1 DENDREON CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -0.48 0.00 79.7 67.6 -12.1 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.52 -0.04 732.0 732.1 0.1 DIODES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.16 0.10 176.3 177.0 0.7 DISH NETWORK CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.53 0.47 -0.06 3611.2 3555.2 -55.9 DOREL INDUSTRIES B Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.86 0.70 -0.16 611.4 594.2 -17.2 DOT HILL SYSTEMS CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.03 0.03 0.06 44.5 54.6 10.1 DURATA THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.66 -0.86 -0.21 0.0 0.0 0.0 ECHOSTAR CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.06 0.04 0.10 797.3 -- -- EGI FINANCIAL HOLDINGS I Q1 INSURANCE CAD 0.17 -0.06 -0.23 47.0 48.1 1.1 EMAGIN Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.01 -0.05 8.3 8.5 0.2 EMC INSURANCE GROUP INC Q1 INSURANCE USD 0.96 0.97 0.01 121.7 -- -- EMCORE CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.00 -0.01 47.0 42.3 -4.7 ENCORE CAPITAL GRP INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.79 0.86 0.07 150.5 144.3 -6.2 ENDEAVOUR INTERNATIONAL Q1 OIL USD 0.02 -0.07 -0.09 90.9 57.7 -33.2 EQUAL ENERGY LTD Q1 OIL CAD -0.15 0.04 0.19 -- 14.8 -- EQUAL ENERGY LTD Q1 OIL CAD -0.15 0.04 0.19 -- 14.8 -- ERICKSON AIR-CRANE INC Q1 MACHINERY USD -0.13 0.01 0.14 33.1 36.9 3.8 EXACTTARGET INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -0.08 0.01 87.9 89.4 1.5 EXTENDICARE INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.11 0.03 -0.08 488.7 498.0 9.3 FLOTEK INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 0.18 0.15 -0.03 79.1 -- -- FTI CONSULTING Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.50 0.59 0.09 400.9 407.2 6.3 FULL CIRCLE CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.18 -0.02 3.1 2.8 -0.3 FX ENERGY INC Q1 OIL USD 0.00 -0.04 -0.04 9.7 9.5 -0.2 GALENA BIOPHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.11 -0.04 0.0 0.0 0.0 GENTIVA HEALTH SERVICES Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.30 0.23 -0.07 428.0 415.6 -12.4 GILAT SATELLITE NETWORKS Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 -0.06 -0.07 86.0 82.8 -3.2 GLOBAL EAGLE ENTERTAINME Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.03 -- -- 53.7 42.2 -11.5 GLOBAL PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.46 0.51 0.05 4232.1 5589.2 1357.1 GLOBAL POWER EQUIPMENT G Q1 MACHINERY USD 0.14 0.05 -0.09 112.9 116.7 3.8 GLOBAL SHIP LEASE INC Q1 MARITIME USD 0.10 0.15 0.06 34.4 35.2 0.8 GLOBALSTAR INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.07 -0.05 0.02 18.5 19.3 0.9 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIAT Q3 INVESTMENTS CAD 0.21 0.25 0.04 20.1 21.6 1.5 GRANITE CONSTRUCTION INC Q1 MACHINERY USD -0.22 -0.57 -0.35 353.9 378.7 24.8 GREAT PLAINS ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.12 0.17 0.05 516.9 542.2 25.3 GSE HOLDING INC Q1 CHEMICALS USD -0.11 -0.09 0.02 92.2 -- -- HARBINGER GROUP INC Q2 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.00 -0.05 1235.7 1411.9 176.2 HARSCO CORPORATION Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.05 0.09 0.04 714.9 713.4 -1.5 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.03 -0.07 -0.10 103.9 103.0 -1.0 HOUSTON WIRE & CABLE CO Q1 ELECTRICAL USD 0.23 0.22 -0.01 95.0 94.3 -0.7 HOWARD HUGHES CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.30 -0.03 54.4 90.1 35.7 HYPERION THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.58 -0.52 0.06 0.3 0.8 0.5 I.D. SYSTEMS INC. Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.03 -0.15 -0.13 10.1 9.8 -0.3 IMMUNOCELLULAR THERAPEUT Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 INDUSTRIAL ALLIANCE INSU Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.79 0.85 0.06 1894.7 1736.0 -158.7 INFINITY PROPERTY AND CA Q1 INSURANCE USD 0.57 0.53 -0.04 328.5 330.8 2.3 INLAND REAL ESTATE CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.01 0.03 0.03 38.8 40.9 2.1 INNERWORKINGS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 205.2 204.3 -0.8 INTER PIPELINE FUND Q1 GAS UTILITIES CAD 0.26 0.25 -0.01 263.1 -- -- INTERNATIONAL BANCSHARES Q1 BANKING USD 0.37 0.42 0.05 113.8 -- -- INUVO INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.02 0.04 16.0 15.9 -0.1 INVIVO THERAPEUTICS HOLD Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.07 -0.20 -0.13 0.0 0.0 0.0 KAYDON CORPORATION Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.36 0.37 0.01 112.1 110.7 -1.5 KEMET CORP Q4 ELECTRICAL USD -0.08 -0.22 -0.14 201.6 203.0 1.5 KIOR INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.31 -0.30 0.01 0.4 0.1 -0.3 KOSMOS ENERGY LTD Q1 OIL USD 0.06 0.05 -0.01 239.4 228.1 -11.3 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.09 -0.18 -0.09 237.0 252.8 15.8 LADENBURG THALMANN FIN S Q1 INVESTMENTS USD -0.03 0.00 0.03 166.8 187.3 20.5 LAREDO PETROLEUM HOLDING Q1 OIL USD 0.12 0.11 -0.01 168.5 163.7 -4.7 LIFEVANTAGE CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.03 -0.02 -- -- -- LIMELIGHT NETWORKS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.04 0.01 45.7 45.8 0.1 LIN TV CORP. Q1 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.02 0.00 139.5 141.0 1.5 LOCAL CORPORATION Q1 COMMUNICATIONS USD -0.09 -0.13 -0.04 22.2 21.8 -0.4 LONE PINE RESOURCES INC Q1 OIL USD -0.08 -0.22 -0.14 31.8 28.8 -3.0 LUCARA DIAMOND CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.02 0.00 -- -- -- MAIN STREET CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.49 0.50 0.01 25.9 25.6 -0.2 MANNKIND CORP Q1 DRUGS USD -0.15 -0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 MARKET LEADER INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.06 -0.10 -0.05 13.1 12.9 -0.2 MAXIMUS INC Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.70 0.72 0.03 310.1 -- -- MBIA INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.84 0.69 104.0 120.0 16.0 MEDIVATION INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.36 0.04 40.0 46.2 6.2 MEMC ELECTRONIC MATERIAL Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.15 -0.16 -0.01 423.1 431.3 8.2 METALICO INC Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.02 -0.02 -0.04 150.3 137.7 -12.6 MISONIX INC Q3 MACHINERY USD -0.06 -0.10 -0.04 -- -- -- MOLYCORP INC Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.27 -0.15 0.12 137.5 146.4 8.9 MOOD MEDIA CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.03 -0.03 0.00 134.4 129.1 -5.3 MRI INTERVENTIONS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.02 0.00 1.2 1.3 0.1 NATURAL GAS SERVICES GRO Q1 OIL USD 0.26 0.32 0.06 21.7 24.0 2.3 NATURAL GROCERS BY VITAM Q2 HOME PRODUCTS USD 0.13 0.14 0.01 102.6 -- -- NEKTAR THERAPEUTICS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.48 -0.06 26.3 23.0 -3.3 NELNET INC. Q1 FINANCIAL SERVICES USD 1.27 1.34 0.08 208.0 218.7 10.7 NEOPHOTONICS CORP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.15 -0.14 0.01 52.6 56.1 3.5 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.05 -0.12 111.1 111.1 0.1 NETSOL TECHNOLOGIES INCO Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.19 -0.02 11.9 12.8 0.9 NEVSUN RESOURCES LTD Q1 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.05 -0.01 72.6 71.1 -1.5 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q4 GAS USD 0.16 -0.02 -0.18 57.9 45.1 -12.8 NPS PHARMACEUTICALS INCO Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.09 0.04 27.6 25.4 -2.1 NUMEREX CORP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.03 0.00 -0.03 17.9 16.7 -1.2 NVIDIA CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.13 0.03 940.6 954.7 14.2 OFFICIAL PAYMENTS HOLDIN Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.04 -0.02 0.02 32.2 32.7 0.5 OFS CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.15 -0.12 4.7 4.4 -0.3 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q1 BIOTECHNOLOGY CAD -0.09 -0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 ONCOTHYREON INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.13 -0.14 -0.01 0.0 0.0 0.0 OPKO HEALTH INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -- -- 15.7 31.4 15.7 OPTIMER PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.42 -0.65 -0.24 21.1 19.4 -1.7 ORBCOMM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.02 0.00 17.1 16.7 -0.4 ORBIT INTERNATIONAL CP Q1 DEFENSE USD 0.07 -0.02 -0.09 6.3 6.4 0.1 ORBITZ WORLDWIDE INC. Q1 LEISURE USD -0.06 -- -- 198.1 202.9 4.8 OSISKO MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.06 0.08 0.02 174.7 159.4 -15.3 PACIFIC RUBIALES ENERGY Q1 OIL USD 0.55 0.45 -0.10 1116.6 1258.8 142.2 PALADIN LABS INC Q1 DRUGS CAD 0.53 0.55 0.02 61.4 69.0 7.5 PARALLEL ENERGY TRUST Q1 OIL CAD -- -- -- 26.0 20.9 -5.1 PARK ELECTROCHEMICAL CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.27 0.22 -0.05 42.9 42.7 -0.3 PCM INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.10 0.11 0.01 343.5 337.2 -6.4 PDL BIOPHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.35 0.36 0.01 91.7 91.8 0.2 PENNANTPARK FLOATING RAT Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.24 -0.05 3.8 4.1 0.3 PERFICIENT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.22 -0.01 82.9 84.9 2.0 PERFORMANT FINANCIAL CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.07 0.08 0.01 48.6 49.4 0.7 PETROMINERALES LTD Q1 OIL USD 0.26 0.08 -0.18 176.6 254.1 77.5 PLURISTEM THERAPEUTICS I Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -0.10 -0.01 0.2 0.2 0.0 PMFG INC Q3 MACHINERY USD 0.02 0.03 0.01 35.1 35.0 -0.1 PRECISION CASTPARTS CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 2.75 2.82 0.07 2507.1 2438.9 -68.2 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.12 0.06 -0.06 -- -- -- PRICELINE.COM Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 5.27 5.76 0.49 1275.1 -- -- PUBLIC STORAGE INC Q1 INVESTMENTS USD 0.95 0.94 -0.01 430.4 439.7 9.3 RCM TECHNOLOGIES INCORPO Q1 MACHINERY USD 0.09 0.08 -0.01 -- -- -- RENTECH INCORPORATED Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.02 -0.02 -0.01 80.1 59.7 -20.4 RENTECH NITROGEN PARTNER Q1 CHEMICALS USD 0.52 0.38 -0.14 82.2 59.6 -22.6 RETROCOM MID-MARKET REIT Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 21.8 21.9 0.1 RICHMONT MINES INC Q1 PRECIOUS METALS CAD -0.03 -0.06 -0.04 -- -- -- RICK'S CABARET INTERNATI Q2 RETAILING - FOODS USD 0.26 0.29 0.03 29.6 28.7 -0.9 RRSAT GLOBAL COMMS NETWO Q1 COMMUNICATIONS USD 0.13 0.11 -0.02 30.2 29.3 -0.9 SALIX PHARMACEUTICALS LTD Q1 DRUGS USD 0.68 0.63 -0.05 205.9 202.6 -3.3 SANTONIA ENERGY INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.01 0.01 0.02 15.1 15.4 0.4 SAREPTA THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.62 -0.41 0.21 5.8 4.5 -1.4 SECURE ENERGY SERVICES I Q1 OIL CAD 0.15 0.17 0.02 267.4 323.0 55.6 SEQUENOM Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.26 -0.02 38.3 38.5 0.2 SIMCERE PHARMACEUTICAL G Q1 DRUGS USD 0.08 0.09 0.01 83.0 85.1 2.1 SOTHEBY'S Q1 RETAILING - GOODS USD -0.12 -0.33 -0.21 116.9 101.7 -15.2 SOUNDBITE COMMUNICATIONS Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.03 0.05 -- -- -- SPECTRUM PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.16 -0.05 0.11 36.4 38.7 2.3 SPROTT RESOURCE LENDING Q1 BANKING CAD 0.03 0.04 0.01 5.9 5.5 -0.3 ST ANDREW GOLDFIELDS LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.03 0.00 -0.03 -- -- -- STANTEC INC Q1 MULTI-IND BASIC CAD 0.62 0.61 -0.01 410.0 426.9 16.8 STANTEC INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.63 0.61 -0.02 410.7 426.9 16.1 STARTEK INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.08 -0.15 -0.23 55.1 53.8 -1.3 STARWOOD PROPERTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD 0.46 0.43 -0.03 78.3 66.2 -12.1 STARZ Q1 COMMUNICATIONS USD 0.49 0.47 -0.02 404.6 399.3 -5.3 STIFEL FINL CORPORATION Q1 INVESTMENTS USD 0.57 0.58 0.01 450.3 441.8 -8.5 STONERIDGE INC. Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.10 0.15 0.05 221.4 235.7 14.3 STUDENT TRANSPORTATION I Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.06 0.02 -0.04 129.5 120.5 -9.0 SUBURBAN PROPANE PARTNER Q2 GAS UTILITIES USD 2.53 2.33 -0.20 700.2 678.4 -21.8 SUNESIS PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.23 -0.04 0.7 2.0 1.2 SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q1 OIL USD 0.82 1.09 0.27 3557.5 3512.0 -45.5 SYNERGY PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.16 -0.26 -0.10 0.0 0.0 0.0 TANGOE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 44.2 44.9 0.7 TEEKAY CORP Q1 MARITIME USD -0.22 -0.17 0.05 427.4 451.0 23.6 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q1 MARITIME USD 0.48 0.56 0.08 98.2 97.1 -1.1 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.26 0.24 -0.02 215.7 224.4 8.7 TEEKAY TANKERS LTD Q1 MARITIME USD -0.02 -0.04 -0.02 42.9 45.0 2.1 TELUS CORPORATION Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.54 0.55 0.01 2776.5 2756.0 -20.5 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q1 OIL CAD 0.54 0.54 0.00 100.8 102.9 2.1 TOWERSTREAM CORP Q1 COMMUNICATIONS USD -0.11 -0.09 0.02 8.4 8.3 -0.1 TRANS1 INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.21 -0.01 3.3 3.1 -0.2 TRANSACT TECHNOLOGY INC. Q1 OFFICE PRODUCTS USD 0.08 0.15 0.07 15.0 15.1 0.1 TREEHOUSE FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.70 0.74 0.04 557.1 540.1 -17.0 TRICON CAPITAL GROUP INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.03 0.20 0.17 19.6 -- -- TRONOX LIMITED Q1 CHEMICALS USD -0.22 -0.45 -0.23 448.5 470.0 21.5 UBIQUITI NETWORKS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.22 0.24 0.02 80.3 83.2 2.9 UNILIFE CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.17 -0.03 2.6 0.7 -1.9 UNIVERSAL DISPLAY CORP Q1 MACHINERY USD -0.10 -0.10 -0.01 14.4 15.0 0.6 UNWIRED PLANET INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 US AUTO PARTS NETWORK INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.10 -0.11 -0.01 65.4 65.4 0.0 US PHYSICAL THERAPY INC Q1 HOSPITALS USD 0.33 0.31 -0.02 62.3 63.1 0.8 USA COMPRESSION PARTNERS Q1 MACHINERY USD 0.09 0.07 -0.02 32.9 31.9 -1.0 VAALCO ENERGY GROUP INC Q1 GAS USD 0.25 0.12 -0.13 -- -- -- VANDA PHARMACEUTICALS INC Q1 DRUGS USD -0.25 -0.15 0.10 8.4 8.1 -0.4 VIASYSTEMS GROUP INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.25 -0.39 -0.14 271.0 272.9 1.9 VICAL INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 -0.01 2.0 1.6 -0.4 VISTEON CORP Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.08 -- -- 1744.4 1856.0 111.6 VRINGO INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.04 -0.15 -0.11 0.2 0.1 -0.1 WAGEWORKS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.16 0.20 0.04 54.5 56.1 1.6 WALTER INVESTMENT MANAGE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.46 1.50 1.04 271.2 291.8 20.6 WHITEWAVE FOODS CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.15 0.16 0.01 611.3 608.2 -3.1 WINDSTREAM CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.11 0.13 0.02 1527.6 1500.4 -27.2 WINSTAR RESOURCES LTD Q1 OIL CAD 0.02 0.00 -0.02 -- -- -- XO GROUP INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.07 0.02 31.3 30.3 -1.0 ZHONGPIN INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.33 0.28 -0.05 447.8 382.4 -65.4 ZOGENIX INC Q1 DRUGS USD -0.14 -0.21 -0.07 9.3 7.0 -2.3