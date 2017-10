U.S./Canada daily earnings hits & misses May 10 - 1800 ET

May 10 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABRAXAS PETROLEUM CORPOR Q1 OIL USD 0.01 0.03 0.02 20.0 22.0 1.9 ADEPT TECHNOLOGY INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.17 -0.01 12.0 10.9 -1.1 AG GROWTH INTERNATIONAL Q1 MACHINERY CAD 0.14 0.26 0.12 68.7 59.9 -8.8 AMERICAN STATES WATER CO Q1 WATER UTILITIES USD 0.52 0.69 0.17 105.8 110.6 4.8 AP PHARMA INC. Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.03 -0.04 -0.01 0.0 0.0 0.0 AUTONAVI HOLDINGS LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.17 -0.02 40.4 34.3 -6.1 BALLANTYNE STRONG INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.05 0.04 -0.01 33.2 27.6 -5.6 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q2 BUILDING & RELATED USD 0.01 -0.02 -0.03 418.7 416.3 -2.4 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIE Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.14 0.19 0.05 3.1 4.0 0.8 BT GROUP PLC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 7198.1 7423.7 225.5 CEL-SCI CORP Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 50.0 -- -- CLEAN DIESEL TECHNOLOGIE Q1 CHEMICALS USD -0.46 -0.29 0.17 11.3 13.3 2.0 CONSOLIDATED WATER COMPA Q1 WATER UTILITIES USD 0.16 0.18 0.02 17.1 16.6 -0.6 CORENERGY INFRASTRUCTURE Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.07 0.10 0.03 7.9 8.2 0.2 DIAMONDROCK HOSPITALITY Q1 INVESTMENTS USD -0.05 -0.02 0.03 169.4 181.3 11.9 EBIX INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.44 0.45 0.01 54.2 52.6 -1.6 ECHO THERAPEUTICS INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.10 -0.13 -0.03 0.0 0.0 0.0 ENERPLUS CORP Q1 OIL CAD 0.16 -0.03 -0.19 355.8 -- -- ENERPLUS CORP Q1 OIL CAD 0.12 -0.03 -0.15 -- -- -- ENSTAR GROUP LTD Q1 INSURANCE USD 0.39 0.72 0.34 -- -- -- EV ENERGY PARTNER LP Q1 OIL USD 0.17 -1.08 -1.25 85.2 73.7 -11.5 FIRSTHAND TECHNOLOGY VAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.36 0.31 0.4 0.3 -0.1 HECLA MINING CO Q1 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.01 -0.03 94.8 76.5 -18.3 HORIZON PHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.36 -0.01 9.5 9.2 -0.3 IMPLANT SCIENCES CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.04 -0.10 -0.06 -- -- -- INOVIO BIOMEDICAL CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.06 -0.02 1.0 1.5 0.4 LEXICON PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 0.3 0.4 0.1 LMI AEROSPACE INC Q1 DEFENSE USD 0.34 0.30 -0.04 108.2 106.1 -2.1 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.45 1.57 0.12 8151.0 8361.0 210.0 MAGNA INTERNATIONAL 'A' Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.43 1.57 0.14 8094.1 8361.0 266.9 MERCATOR MINERALS LTD. Q1 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.03 -0.03 60.0 54.5 -5.5 NEURALSTEM INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.04 0.01 0.1 0.1 0.1 OMEROS CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.40 -0.40 -0.01 1.4 1.1 -0.3 PERMA-FIX ENVIRONMENTAL Q1 MACHINERY USD -0.02 -0.05 -0.04 23.9 19.8 -4.1 PROGENICS PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.19 -0.22 -0.03 1.7 2.2 0.5 PULSE SEISMIC INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.00 0.04 0.04 21.4 26.9 5.6 RADNET INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.02 0.02 0.00 167.5 179.8 12.2 REPROS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.35 -0.41 -0.07 0.0 0.0 0.0 SHAWCOR LTD Q1 OIL CAD 0.96 1.00 0.04 452.4 454.7 2.3 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC Q2 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.72 0.75 0.03 255.8 267.3 11.5 STELLUS CAPITAL INVEST Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.34 0.00 6.4 6.4 0.1 STEMCELLS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.17 -0.04 0.3 0.3 0.0 STERLING CONSTRUCTION INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.10 -0.11 -0.02 102.0 111.0 9.0 SURGE ENERGY INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD 0.07 -0.02 -0.09 54.0 53.6 -0.4 TAHOE RESOURCES INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.07 -0.16 -0.10 0.0 0.0 0.0 TMX GROUP LTD Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.73 0.78 0.05 183.7 172.2 -11.5 TRUE RELIGION APPAREL INC Q1 CLOTHING USD 0.34 0.22 -0.12 113.2 120.8 7.6 US ENERGY CORP. Q1 OIL USD 0.04 -0.21 -0.25 9.0 7.9 -1.1 USA TECHNOLOGIES INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.00 0.00 0.00 9.5 9.0 -0.5 VANTAGE DRILLING CO Q1 OIL USD -0.06 -0.08 -0.02 146.7 147.0 0.4 WAJAX CORP Q1 MACHINERY CAD 0.72 0.61 -0.11 336.8 336.3 -0.5 WARNER CHILCOTT PLC Q1 DRUGS USD 0.85 0.92 0.07 591.0 593.0 2.0 ZOLTEK COMPANIES INC Q2 CHEMICALS USD 0.10 0.05 -0.05 37.5 33.3 -4.2