U.S./Canada daily earnings hits & misses May 13 - 1800 ET

May 13 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 7 DAYS GROUP HOLDINGS LTD Q1 LEISURE CNY 0.67 0.13 -0.54 641.2 545.0 -96.2 ALLIANCE GRAIN TRADERS I Q1 FOOD PROCESSORS CAD 0.21 -- -- 225.7 276.4 50.7 ANTHERA PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.09 -0.05 0.04 0.0 0.0 0.0 ARMTEC INFRASTRUCTURE INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD -0.31 -0.32 -0.01 85.0 78.9 -6.0 ATLAS FINANCIAL HOLDINGS Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 16.3 16.6 0.3 ATNA RESOURCES LTD Q1 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.01 -0.01 25.8 12.5 -13.2 ATRIUM INNOVATIONS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.41 0.42 0.01 116.0 119.5 3.5 AUGME TECHNOLOGIES INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.04 -0.07 -0.03 8.3 7.5 -0.8 AURA MINERALS INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.05 -0.03 -- -- -- BREKFORD CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 0.00 0.01 4.5 4.4 -0.1 CAPSTONE INFRASTRUCTURE Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.13 -- -- 95.4 94.3 -1.1 CARDIOME PHARMA CORP Q1 DRUGS USD -- -- -- -- 0.1 -- CARDIOME PHARMA CORP Q1 DRUGS USD 1.48 -- -- 1.6 0.1 -1.5 CHEMOCENTRYX INC Q1 DRUGS USD -0.27 -0.28 -0.02 2.0 1.9 -0.1 CHINA YUCHAI INTERNATION Q1 TRUCK MFG USD 0.57 0.74 0.17 564.9 613.1 48.3 CONTRANS GROUP INC Q1 TRUCKING CAD 0.17 0.14 -0.03 127.4 134.8 7.4 COPA HOLDINGS SA Q1 AIRLINES USD 2.30 2.80 0.50 623.6 641.3 17.7 CTI INDUSTRIES CORP Q1 LEISURE TIME USD 0.06 0.04 -0.02 13.4 13.3 -0.1 EDGEN GROUP INC Q1 OIL USD 0.07 -0.07 -0.14 463.2 406.1 -57.0 ENGILITY HOLDINGS INC Q1 DEFENSE USD 0.78 0.79 0.02 380.3 361.7 -18.6 ESPEY MFG & ELECTRONICS Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.49 0.41 -0.08 -- -- -- ETRION CORP Q1 OIL USD -0.03 -0.03 0.00 10.6 8.3 -2.3 FORTEGRA FINANCIAL CORP Q1 INSURANCE USD 0.22 0.17 -0.05 31.3 35.0 3.7 GAMING PARTNERS INTERNAT Q1 LEISURE USD 0.18 0.07 -0.11 -- -- -- GOLD FIELDS LIMITED Q1 PRECIOUS METALS USD 0.16 0.09 -0.07 -- -- -- GUARDIAN CAPITAL GROUP ' Q1 INVESTMENTS CAD 0.16 0.18 0.02 23.3 23.2 -0.1 IFM INVESTMENTS LTD Q1 INVESTMENTS USD 0.02 0.06 0.04 42.1 41.8 -0.3 INFORMATION SERVICES GRO Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.01 0.00 -0.01 49.1 50.6 1.5 INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 0.00 -0.01 -- -- -- INTERMAP TECHNOLOGIES Q1 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.03 0.02 3.5 5.1 1.6 INTEROIL CORPORATION Q1 OIL USD -0.12 0.08 0.20 331.5 350.3 18.9 INTERRENT REAL ESTATE IN Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 13.6 13.1 -0.5 ITHACA ENERGY INC Q1 OIL USD 0.07 0.04 -0.03 61.0 59.8 -1.2 KYTHERA BIOPHARMACEUTICA Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.97 -0.77 0.20 0.0 0.0 0.0 LEHIGH GAS PARTNERS Q1 OIL USD 0.36 -- -- 499.3 471.4 -27.9 LONMIN PLC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.07 0.12 0.19 -- -- -- MEMSIC INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.10 -0.10 -0.01 11.5 11.4 0.0 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.29 -0.01 12.8 14.7 1.8 METHYLGENE INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF CAD -0.04 -0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 NORDIC AMERICAN TANKER L Q1 MARITIME USD -0.28 -0.43 -0.15 20.8 17.3 -3.5 NORTHERN TIER ENERGY LP Q1 OIL USD 1.04 1.18 0.14 984.0 1115.0 131.0 OTC MARKETS GROUP INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.11 -0.02 8.7 8.2 -0.6 PDI INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.11 -- -- 38.0 42.9 4.9 PERION NETWORK LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.45 0.09 23.8 27.6 3.8 POST HOLDINGS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.27 0.19 -0.08 255.7 248.2 -7.5 PRIMUS TELECOMMUNICATION Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.08 -0.14 -0.22 61.0 60.9 -0.1 PSIVIDA CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.12 0.01 0.7 0.5 -0.1 PURE TECHNOLOGIES LTD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.03 -0.02 -0.05 14.9 12.4 -2.5 RMP ENERGY INC Q1 GAS CAD 0.04 0.02 -0.02 31.1 28.1 -3.0 S&W SEED CO Q3 MULTI-IND BASIC USD -0.04 -0.07 -0.04 4.0 4.2 0.2 SARATOGA RESOURCES INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.01 -0.03 -0.04 23.9 18.7 -5.2 SEMAFO INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.07 0.01 92.8 106.1 13.2 SILVER BAY REALTY TRUST Q1 INVESTMENTS USD -0.06 -0.16 -0.10 7.9 7.7 -0.2 SOLARCITY CORP Q1 ELECTRICAL USD -0.26 -0.41 -0.15 29.1 30.0 0.9 SOUTHGOBI RESOURCES LTD Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.08 -0.07 0.01 0.0 3.3 3.3 STEREOTAXIS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.50 -0.61 -0.11 12.0 8.4 -3.6 STRATASYS LTD Q1 MACHINERY USD 0.38 0.43 0.05 98.3 98.2 -0.1 SUMMER INFANT INC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.01 0.06 0.05 58.9 59.1 0.2 SUMMIT MIDSTREAM PARTNER Q1 OIL USD 0.28 0.25 -0.03 41.9 43.6 1.7 SUPERNUS PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.71 -0.60 0.11 0.6 0.1 -0.4 SUTOR TECHNOLOGY GROUP L Q3 STEEL USD 0.05 0.10 0.05 135.2 139.5 4.4 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.38 0.15 280.1 303.1 23.0 TANDY LEATHER FACTORY INC Q1 TEXTILES USD 0.17 0.16 -0.01 -- -- -- TEMPLE HOTELS INC Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 35.8 32.2 -3.6 TUSCANY INTERNATIONAL DR Q1 OIL USD 0.00 -0.02 -0.02 75.8 59.1 -16.7 US SILVER AND GOLD INC Q1 MULTI-IND BASIC CAD -0.04 -0.06 -0.03 23.9 22.9 -1.0 VALENER INC Q2 GAS CAD 0.60 0.64 0.04 -- -- -- VELTI PLC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.33 -0.27 0.06 42.1 41.0 -1.1 VERSAR INC Q3 MACHINERY USD 0.11 0.11 0.00 26.4 31.6 5.2 WARWICK VALLEY TELEPHONE Q1 COMMUNICATIONS USD -0.01 -0.15 -0.15 7.9 7.7 -0.2 WUXI PHARMATECH CAYMAN I Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.31 0.35 0.04 130.0 131.9 1.8