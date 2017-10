U.S./Canada daily earnings hits & misses May 14 - 1800 ET

May 14 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROCENTURY CORPORATION Q1 LEASING USD 3.33 2.25 -1.08 13.5 12.8 -0.7 AGILENT TECHNOLOGIES INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.67 0.77 0.10 1740.5 1732.0 -8.5 AMERICAN MIDSTREAM PARTN Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.10 -0.29 -0.19 49.6 63.0 13.4 AMERICAN POWER GROUP CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.00 -0.02 -0.02 1.5 1.9 0.4 ARADIGM CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.3 0.0 ARGONAUT GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.08 0.00 42.8 43.1 0.3 ATHERSYS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.18 -0.08 1.6 0.3 -1.3 BANCO MACRO SA Q1 BANKING USD 1.47 1.50 0.03 222.7 227.9 5.1 CACHE INCORPORATED Q1 RETAILING - GOODS USD -0.12 -0.51 -0.39 54.0 53.5 -0.5 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q1 AUTO PART MFG USD 0.18 0.21 0.03 99.6 97.2 -2.4 COASTAL ENERGY CO Q1 OIL USD 0.55 0.47 -0.08 162.5 203.0 40.5 CONNACHER OIL & GAS LTD Q1 UNDESIGNATED ENERGY CAD -0.07 -0.10 -0.03 -- -- -- COPPER MOUNTAIN MINING C Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.06 0.08 0.02 61.1 55.1 -6.1 COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 6.8 6.9 0.1 CVTECH GROUP INC Q1 AUTOMOTIVE MFG CAD 0.03 0.00 -0.03 55.1 56.4 1.3 DEETHREE EXPLORATION LTD Q1 GAS CAD 0.04 0.07 0.03 37.3 30.5 -6.8 DHX MEDIA LTD Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.02 0.03 0.01 33.4 31.2 -2.2 DIGITAL CINEMA DESTINATI Q3 COMMUNICATIONS USD -0.11 -0.25 -0.14 8.9 8.8 -0.2 EAGLE MATERIALS INC Q4 BUILDING & RELATED USD 0.40 0.42 0.03 171.4 159.1 -12.3 ELECTROMED INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.05 -0.02 4.2 3.2 -1.0 ENERCARE INC Q1 HOME FURNISHINGS CAD -0.22 -0.18 0.04 66.0 74.3 8.3 EXCHANGE INCOME CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.20 0.13 -0.07 165.2 219.6 54.3 EXONE CO Q1 MACHINERY USD -0.11 -0.20 -0.09 9.2 7.9 -1.2 FIERA CAPITAL CORP Q1 INVESTMENTS CAD 0.12 0.13 0.01 31.2 30.1 -1.1 GALANE GOLD LTD Q1 FINANCIAL SERVICES CAD -0.03 -0.08 -0.05 -- -- -- GENCOR INDUSTRIES Q2 MACHINERY USD 0.14 0.31 0.17 -- -- -- GENERAL FINANCE CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.03 -0.08 -- -- -- GENTIUM SPA Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.06 0.02 9.0 10.4 1.4 GLADSTONE INVESTMENT CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.15 0.22 0.07 7.1 10.7 3.6 GLOBAL SOURCES LTD. Q1 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.05 -0.12 31.8 31.3 -0.6 GSE SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.06 -0.06 12.5 12.4 -0.1 HESKA CORPORATION Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.12 -0.07 -0.19 20.9 19.0 -2.0 HI-CRUSH PARTNERS LP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.50 0.40 -0.10 19.3 19.6 0.3 INNERGEX RENEWABLE ENERG Q1 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.07 -0.02 0.05 39.5 35.7 -3.8 KALOBIOS PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.45 -0.55 -0.10 0.5 0.0 -0.5 KP TISSUE INC Q1 HOME PRODUCTS CAD 0.09 0.08 -0.01 227.9 221.8 -6.1 MERUS LABS INTERNATIONAL Q2 COMMUNICATIONS CAD -0.01 -0.07 -0.07 6.5 5.8 -0.6 MINERA IRL LTD Q1 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- MONROE CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.26 -0.07 4.2 3.7 -0.5 NETLIST INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.13 -0.09 0.04 5.9 5.7 -0.2 NEW MILLENNIUM IRON CORP Q1 STEEL CAD -0.02 -0.01 0.01 -- -- -- NUPATHE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.21 -0.04 0.0 0.0 0.0 ORBIT GARANT DRILLING INC Q3 OIL CAD 0.00 -0.02 -0.02 26.2 23.7 -2.5 PALATIN TECHNOLOGIES INC Q3 LEISURE USD -0.06 -0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 PAN AMERICAN SILVER CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.24 0.26 0.02 260.3 243.0 -17.3 PAN AMERICAN SILVER CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.25 0.26 0.01 257.0 243.0 -14.0 PATIENT SAFETY TECHNOLOG Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 -0.02 -0.02 5.3 4.8 -0.6 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q1 COMMUNICATIONS USD 0.05 0.08 0.03 45.6 45.3 -0.3 PHOTRONICS INCORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.08 -0.01 108.5 106.7 -1.8 PLANET PAYMENT INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.01 0.01 0.01 12.0 12.1 0.1 PLUG POWER INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.16 -0.18 -0.02 6.3 6.4 0.1 PNI DIGITAL MEDIA INC Q2 LEISURE TIME CAD -0.02 -0.04 -0.03 4.9 4.0 -0.9 POWER FINANCIAL CORPORAT Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.57 0.57 0.00 7781.0 7782.0 1.0 PROVECTUS PHARMACEUTICAL Q4 DRUGS USD -0.03 -0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 QUALSTAR Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.09 -0.18 -0.10 3.8 3.0 -0.9 RADIANT LOGISTICS INC Q3 UNDESIGNATED TRANSPORT USD 0.02 0.02 0.00 80.0 72.8 -7.2 REED'S INC Q1 BEVERAGES USD -0.01 -0.03 -0.02 -- -- -- REGULUS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.20 -0.09 3.2 3.2 0.1 RESPONSE GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 -0.03 0.01 4.9 5.6 0.7 RIO ALTO MINING LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.04 0.05 0.01 -- -- -- RONA INCORPORATED Q1 TOOLS AND HARDWARE CAD -0.14 -0.19 -0.05 932.7 929.4 -3.3 STRONGCO CORP Q1 MACHINERY CAD -0.01 -- -- 98.7 97.5 -1.2 SUNSHINE HEART INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.51 -0.47 0.04 0.3 0.0 -0.3 SYPRIS SOLUTIONS INCORPO Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.02 -0.03 75.5 78.4 2.9 TORC OIL & GAS LTD Q1 OIL CAD 0.02 0.01 -0.01 23.8 -- -- TRANSWITCH CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.08 -0.03 5.7 4.6 -1.1 TREE.COM INC Q1 INVESTMENTS USD 0.15 -- -- 27.5 28.1 0.6 TRI POINTE HOMES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.02 0.01 0.03 20.7 27.9 7.2 TWIN BUTTE ENERGY LTD Q1 OIL CAD 0.00 -0.13 -0.13 78.3 71.8 -6.5 US GEOTHERMAL INC. Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.02 0.01 -0.01 6.4 7.1 0.7 VALSPAR CORPORATION Q2 BUILDING & RELATED USD 0.90 0.91 0.01 1051.1 1031.2 -19.9 VECIMA NETWORKS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.04 0.09 0.05 23.5 21.6 -1.9 VIPSHOP HOLDINGS LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.17 0.13 268.7 310.7 41.9 VOXX INTERNATIONAL CORP Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.19 0.43 0.25 202.8 206.8 4.0 WHITEHORSE FINANCE INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.27 -0.01 8.2 8.4 0.2 ZAIS FINANCIAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.38 0.13 -0.25 3.9 4.1 0.2 ZARGON OIL & GAS LTD Q1 OIL CAD 0.09 0.01 -0.08 40.0 37.1 -2.9