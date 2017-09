U.S./Canada daily earnings hits & misses May 15 - 1815 ET

May 15 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACXIOM CORPORATION Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.19 0.03 280.0 277.1 -2.8 AEGEAN MARINE PETROLEUM Q1 MARITIME USD 0.14 0.15 0.02 1733.8 1810.9 77.1 AEOLUS PHARMACEUTICALS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 2.3 0.9 -1.4 ANTRIM ENERGY INC Q1 OIL USD 0.04 -0.02 -0.06 -- -- -- ARCTIC CAT INC Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD -0.40 -0.38 0.02 121.2 113.2 -8.0 ATOSSA GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.14 -0.04 0.5 0.2 -0.3 AURIZON MINES LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.01 0.02 0.01 40.1 43.2 3.1 AURIZON MINES LTD Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 0.02 0.02 40.5 43.2 2.8 B2GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.07 0.01 136.5 154.9 18.4 BIOANALYTICAL SYSTEMS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 -0.02 -0.03 5.7 5.2 -0.6 BIRCHCLIFF ENERGY LTD Q1 OIL CAD 0.04 0.04 0.00 76.2 75.7 -0.5 BOARDWALK REAL ESTATE IN Q1 INVESTMENTS CAD 0.68 1.65 0.97 111.3 113.1 1.9 BRIDGELINE DIGITAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.05 -0.02 6.3 6.0 -0.3 CARMANAH TECHNOLOGIES CO Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -0.01 0.00 8.5 7.0 -1.5 CENTAMIN PLC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.07 0.01 110.9 138.2 27.3 CENTURY CASINOS INC Q1 LEISURE USD 0.06 0.07 0.01 -- -- -- CHEMTRADE LOGISTICS INCO Q1 CHEMICALS CAD 0.30 0.10 -0.20 220.6 210.0 -10.6 CISCO SYS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.49 0.51 0.02 12177.5 12216.0 38.5 COMPUTER SCIENCES CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.98 0.55 -0.43 3844.7 3697.0 -147.7 CONSOLIDATED GRAPHICS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.42 0.76 0.34 252.8 251.0 -1.8 CONSTELLATION ENERGY PAR Q1 OIL USD -0.04 -0.06 -0.02 12.8 14.4 1.6 DEEP DOWN INC Q1 OIL USD 0.01 0.02 0.01 7.1 6.2 -1.0 DEERE & COMPANY Q2 MACHINERY USD 2.72 2.76 0.04 9846.9 10265.0 418.1 DILLARD INC Q1 RETAILING - GOODS USD 2.11 2.41 0.30 1600.2 1549.1 -51.1 E-HOUSE CHINA HOLDINGS L Q1 INVESTMENTS USD -0.12 -0.21 -0.10 90.8 59.1 -31.6 FORBES ENERGY SERVICES L Q1 OIL USD -0.16 -0.13 0.03 116.8 101.7 -15.1 FORBES ENERGY SERVICES L Q1 OIL USD -0.16 -0.13 0.03 109.6 101.7 -7.8 FREEHOLD ROYALTIES LTD Q1 OIL CAD -- -- -- 46.0 40.6 -5.4 GASLOG LTD Q1 OIL USD 0.06 0.05 -0.01 21.7 21.8 0.1 GUESTLOGIX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 -0.01 -0.01 8.1 7.0 -1.1 IDERA PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 INTERTAPE POLYMER Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.21 0.24 0.03 196.9 196.7 -0.2 ISORAY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.02 0.01 1.1 1.3 0.1 IVANPLATS LTD Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.06 -0.07 -0.01 0.0 0.0 0.0 JACK IN THE BOX INC Q2 RETAILING - FOODS USD 0.31 0.33 0.02 359.1 355.6 -3.5 JINPAN INTERNATIONAL LTD Q1 ELECTRICAL USD 0.04 0.07 0.03 42.6 35.2 -7.5 LEISUREWORLD SENIOR CARE Q1 UNDESIGNATED HEALTH CAD -0.10 -- -- 86.1 83.7 -2.4 MACY'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.53 0.55 0.02 6394.1 6387.0 -7.1 MAST THERAPEUTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.08 -0.12 -0.04 0.0 0.0 0.0 NQ MOBILE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.18 0.19 0.01 33.0 33.2 0.3 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP Q1 DRUGS CAD -0.05 -0.03 0.02 0.8 0.8 0.1 OMNITEK ENGINEERING CORP Q1 MACHINERY USD -0.01 -0.01 0.00 675.0 349.3 -325.7 OVASCIENCE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.39 -0.12 0.0 0.0 0.0 OVERHILL FARMS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- OVERLAND STORAGE INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.15 -0.17 -0.02 12.8 11.6 -1.2 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q1 COAL USD -0.21 -0.29 -0.08 88.7 84.8 -3.9 PFSWEB INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.12 -0.02 0.10 51.9 63.1 11.2 PLC SYSTEMS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.16 -0.13 0.3 0.3 0.0 POWER CORPORATION CANADA Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.51 0.54 0.03 7900.0 7995.0 95.0 REDLINE COMMUNICATIONS G Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.02 -0.18 -0.20 10.5 8.0 -2.5 SAFE BULKERS INC Q1 MARITIME USD 0.20 0.21 0.01 41.1 44.2 3.1 SAPIENT CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.05 -0.02 295.3 292.6 -2.6 SAVIENT PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.34 -0.03 5.7 4.7 -1.0 SIGA TECHNOLOGIES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.09 0.00 2.8 1.3 -1.5 SILVERCREST MINES INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.06 0.01 17.4 15.3 -2.0 SKECHERS USA INCORPORATED Q1 CLOTHING USD 0.18 0.21 0.04 443.7 451.6 7.9 SPROTT POWER CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.01 0.00 -0.01 6.3 6.0 -0.2 SYMBILITY SOLUTIONS INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 -0.01 -0.01 5.1 5.0 -0.1 TEARLAB CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.11 -0.11 0.00 2.4 2.5 0.1 TERANGA GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.19 0.12 -- -- -- TUCOWS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.00 -0.02 30.3 30.0 -0.3 TUCOWS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.00 -0.02 30.3 30.0 -0.3 VERMILLION INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.17 -0.02 0.3 0.3 0.0 VICWEST INC Q1 BUILDING & RELATED CAD -0.13 -0.31 -0.18 71.9 72.9 1.0 VIMPELCOM LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.26 0.04 5653.9 5591.0 -62.9 WESTERN ASSET MORTGAGE C Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.94 0.93 -0.01 28.8 28.6 -0.2 WESTERNONE INC Q1 INVESTMENTS CAD 0.32 -- -- 89.7 77.0 -12.7