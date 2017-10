U.S./Canada daily earnings hits & misses May 16 - 1810 ET

May 16 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 21VIANET GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.08 -0.04 70.3 70.2 -0.1 APPLIED MATERIALS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.16 0.03 1909.0 1973.0 64.0 ARUBA NETWORKS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.12 0.11 -0.01 145.4 147.1 1.7 AUTODESK INCORPORATED Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.45 0.42 -0.03 583.4 570.4 -13.0 BONA FILM GROUP LTD Q1 LEISURE USD 0.01 0.01 0.00 54.1 43.3 -10.8 BRADY CORPORATION Q3 ELECTRICAL USD 0.60 0.55 -0.05 368.4 305.7 -62.6 BROCADE COMMUNICATIONS S Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.15 0.17 0.02 538.7 538.8 0.1 CAE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.18 0.21 0.03 585.2 587.9 2.7 CAE INC Q4 DEFENSE CAD 0.18 0.21 0.03 593.4 587.9 -5.5 CHIPMOS TECHNOLOGIES (BE Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.16 0.41 0.26 149.1 148.3 -0.8 COMMTOUCH SOFTWARE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.04 -0.04 7.6 8.1 0.5 COSI INC Q1 RETAILING - FOODS USD -0.05 -0.13 -0.08 23.4 21.6 -1.8 DELL INC Q1 COMPUTER MFRS USD 0.35 0.21 -0.14 13497.2 14074.0 576.8 DERMA SCIENCES INC. Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.37 -0.38 -0.01 19.0 18.8 -0.2 DUNDEE CORP Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 11.7 164.0 152.3 E-COMMERCE CHINA DANGDAN Q1 RETAILING - GOODS USD -0.19 -0.15 0.04 214.7 214.7 0.1 ENVESTNET INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.12 0.01 46.1 46.8 0.7 FLOWERS FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.43 0.46 0.03 1095.2 1130.8 35.6 GABRIEL RESOURCES LTD. Q1 PRECIOUS METALS CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- ITERIS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.00 -0.01 15.3 15.9 0.6 JC PENNEY COMPANY INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.85 -1.31 -0.46 2735.8 2635.0 -100.8 KOHL'S CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.57 0.66 0.10 4261.8 4199.0 -62.8 MEDICAL FACILITIES CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.15 -0.30 -0.45 71.7 72.9 1.1 NETEASE, INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.20 1.32 0.12 348.1 346.6 -1.5 NORDSTROM INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.76 0.73 -0.03 2810.4 2749.0 -61.4 ORBITE ALUMINAE INC Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 0.00 0.02 3.8 0.0 -3.8 PINNACLE FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.27 -- -- 616.3 613.0 -3.3 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.35 0.36 0.01 157.8 154.5 -3.3 RENESOLA LTD Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.28 -0.45 -0.17 264.2 284.2 20.0 SINA CORPORATION Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.03 0.02 0.05 117.5 121.3 3.7 SMART TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -0.10 -0.07 101.0 105.2 4.2 SMART TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.10 -0.06 107.5 105.2 -2.3 STORM RESOURCES LTD Q1 OIL CAD -0.01 0.01 0.02 8.7 7.9 -0.8 VIASAT INC. Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 0.19 0.17 285.2 308.7 23.5 WAL-MART STORES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 1.15 1.14 -0.01 116287.3 114187.0 -2100.3 XUEDA EDUCATION GROUP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.02 0.03 0.01 79.3 83.9 4.7