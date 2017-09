U.S./Canada daily earnings hits & misses May 22 - 1800 ET

May 22 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 8X8 INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.05 -0.01 28.3 28.7 0.4 AMARA MINING PLC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.01 -0.02 -0.03 -- -- -- AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Q1 RETAILING - GOODS USD 0.17 0.18 0.01 677.9 679.5 1.6 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.37 0.40 0.03 1513.3 1545.3 32.0 CITI TRENDS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.56 0.42 -0.14 186.6 181.8 -4.8 DIANA SHIPPING INC Q1 MARITIME USD -0.03 0.00 0.03 41.5 42.6 1.1 DRYSHIPS INC Q1 MARITIME USD -0.10 -0.10 0.00 309.2 247.5 -61.7 EATON VANCE CORPORATION Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.52 0.52 0.00 336.0 331.7 -4.3 HEICO CORP Q2 DEFENSE USD 0.40 0.44 0.04 229.2 237.7 8.5 HEWLETT PACKARD CO Q2 COMPUTER MFRS USD 0.81 0.87 0.06 28005.6 27582.0 -423.6 L BRANDS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.46 0.48 0.02 2255.1 2268.0 12.9 LEADER ENERGY SERVICES L Q1 OIL CAD 0.00 -0.03 -0.03 8.0 8.3 0.3 LOWE'S COMPANIES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.51 0.49 -0.02 13448.2 13088.0 -360.2 LTX-CREDENCE CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.06 -0.08 -0.02 38.2 36.3 -1.9 MAKEMYTRIP LTD Q4 MULTI-IND TRANSN USD -0.06 -0.17 -0.11 22.5 21.8 -0.8 OCEAN RIG UDW INC Q1 OIL USD -0.20 0.04 0.24 223.2 246.4 23.2 ORION ENERGY SYSTEMS INC Q4 ELECTRICAL USD 0.01 0.03 0.02 -- -- -- PACIFIC SUNWEAR OF CALIF Q1 RETAILING - GOODS USD -0.19 -0.14 0.05 164.2 169.8 5.6 PETSMART INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.96 0.98 0.02 1719.8 1710.6 -9.2 REX AMERICAN RESOURCES C Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.04 0.40 0.36 -- -- -- SEMTECH CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.46 0.46 0.00 158.7 162.4 3.7 SHANDA GAMES LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.14 -0.01 173.6 173.0 -0.6 SPARTAN STORES INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.37 0.48 0.11 586.5 592.8 6.4 STAPLES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.26 -0.01 5908.6 5814.6 -94.0 SYNERON MEDICAL LTD Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.02 0.00 61.2 61.2 0.0 SYNOPSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.63 0.66 0.03 496.3 499.3 3.0 TARGET CORPORATION Q1 RETAILING - GOODS USD 0.85 0.82 -0.03 16794.9 16706.0 -88.9 TOLL BROTHERS INC Q2 HOME BUILDING USD 0.07 0.09 0.02 512.4 516.0 3.6 VALUEVISION MEDIA INC. Q1 COMMUNICATIONS USD 0.01 0.02 0.01 146.8 151.4 4.6 WESTELL TECHNOLOGIES INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.03 -0.02 0.01 11.3 10.7 -0.6 WORKDAY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.18 -0.15 0.03 86.9 91.6 4.7 YOHO RESOURCES INC Q2 OIL CAD -0.01 0.25 0.26 -- -- -- ZALE CORP Q3 RETAILING - GOODS USD -0.01 0.13 0.14 442.9 442.7 -0.2 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)