U.S./Canada daily earnings hits & misses May 30 - 1800 ET

May 30 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev BIG LOTS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.61 0.61 0.00 1318.2 1311.3 -6.9 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q2 BANKING CAD 2.08 2.12 0.04 3144.3 3139.0 -5.3 CANADIAN IMPERIAL BANK C Q2 BANKING CAD 2.09 2.12 0.04 3136.0 3139.0 3.0 COSTCO WHOLESALE CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 1.03 1.04 0.02 24211.1 24083.0 -128.1 DELIA*S INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.07 -0.29 -0.22 -- -- -- DESCARTES SYSTEMS GROUP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.15 0.09 -0.06 33.4 34.0 0.7 DESCARTES SYSTEMS GROUP Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.15 0.09 -0.06 33.7 34.0 0.3 ENVIVIO INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.17 -0.16 0.01 7.5 7.5 0.0 ESTERLINE TECHNOLOGIES C Q2 ELECTRICAL USD 1.25 1.12 -0.13 509.6 499.6 -10.0 EXPRESS INC Q1 CLOTHING USD 0.36 0.38 0.02 498.2 508.5 10.3 FORBES & MANHATTAN COAL Q4 MULTI-IND BASIC CAD -0.05 -- -- 17.0 13.5 -3.5 FRED'S INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.31 0.04 499.4 501.5 2.1 FRONTLINE LTD Q1 MARITIME USD -0.50 -0.36 0.14 69.4 55.8 -13.6 GOLAR LNG PARTNERS LP Q1 MARITIME USD 0.48 0.54 0.07 75.2 74.9 -0.2 GUESS ? Q1 CLOTHING USD 0.08 0.14 0.06 549.0 548.9 0.0 JOY GLOBAL INC Q2 MACHINERY USD 1.56 1.73 0.17 1275.7 1360.4 84.7 KRISPY KREME DOUGHNUTS I Q1 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.20 0.04 116.0 120.6 4.7 LIONS GATE ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD 0.44 0.51 0.07 753.0 785.7 32.7 MGC DIAGNOSTICS CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 0.06 0.10 -- -- -- MODINE MFG CO Q4 AUTO PART MFG USD 0.16 0.18 0.02 356.8 359.6 2.8 OMNIVISION TECHNOLOGIES Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.31 0.10 318.9 336.2 17.3 PALL CORPORATION Q3 MACHINERY USD 0.73 0.74 0.01 664.8 641.2 -23.6 PALO ALTO NETWORKS Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.06 0.01 103.5 101.3 -2.2 ROYAL BANK OF CANADA Q2 BANKING CAD 1.31 1.29 -0.02 7626.3 -- -- ROYAL BANK OF CANADA Q2 BANKING CAD 1.30 1.29 -0.01 7866.5 -- -- SANDERSON FARMS INC. Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.71 1.06 0.35 624.0 621.2 -2.8 SHIP FINANCE INTERNATION Q1 MARITIME USD 0.34 0.38 0.04 71.0 65.1 -5.9 SPLUNK INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.06 0.00 54.0 57.2 3.2 UROPLASTY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.05 -0.01 5.6 5.5 0.0 YINGLI GREEN ENERGY HOLD Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.42 -0.63 -0.21 390.9 431.4 40.5 ZENN MOTOR COMPANY INC Q2 AUTOMOTIVE MFG CAD -0.01 -0.01 0.00 0.0 0.0 0.0