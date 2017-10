U.S./Canada daily earnings hits & misses June 5 - 1800 ET

June 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 01 COMMUNIQUE LABORATORY Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD -0.01 -0.01 0.00 0.2 0.2 0.0 AMERCO Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.23 0.32 -0.91 -- -- -- ASCENA RETAIL GROUP INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.30 0.26 -0.04 1172.1 1142.2 -29.9 BROWN-FORMAN CORP Q4 BEVERAGES USD 0.46 0.45 -0.01 861.7 866.0 4.3 CALAVO GROWERS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.38 0.15 -0.23 162.1 166.3 4.3 COLDWATER CREEK INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.77 -0.66 0.11 166.6 155.7 -10.8 CYBERONICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.43 0.46 0.03 64.0 68.3 4.4 ENGHOUSE SYSTEMS LTD Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.19 0.19 0.01 43.7 44.5 0.8 FRANCESCA'S HOLDINGS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.26 0.26 0.00 79.6 79.0 -0.6 GREIF INC Q2 CONTAINERS USD 0.69 0.70 0.01 1110.0 1088.9 -21.1 HOVNANIAN ENTERPRISES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD -0.05 0.01 0.06 408.6 423.0 14.4 JOS A BANK CLOTHIERS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.29 0.29 0.00 195.4 196.1 0.6 LAURENTIAN BANK OF CANADA Q2 BANKING CAD 1.24 1.29 0.05 210.2 214.9 4.7 LAYNE CHRISTENSEN COMPANY Q1 MACHINERY USD -0.21 -0.81 -0.60 251.8 226.4 -25.3 MAJOR DRILLING GROUP INTL Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.09 0.11 0.02 151.8 135.5 -16.2 MEASUREMENT SPECIALTIES Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.48 0.53 0.05 89.0 89.0 0.0 NORDION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.05 -0.03 -0.08 52.5 56.1 3.6 NORDION INC Q2 BIOTECHNOLOGY USD 0.06 -0.03 -0.09 52.4 56.1 3.7 NORTH WEST COMPANY INC Q1 RETAILING - GOODS CAD 0.29 0.27 -0.02 364.9 364.5 -0.4 RUE21 INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.46 0.44 -0.02 229.8 224.4 -5.5 SAPUTO INC Q4 FOOD PROCESSORS CAD 0.72 0.65 -0.07 2150.2 2053.3 -96.9 THERMON GROUP HOLDINGS I Q4 MACHINERY USD 0.24 0.18 -0.06 75.9 71.7 -4.2 VERA BRADLEY INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.21 0.23 0.02 121.0 123.0 2.0 VERIFONE SYSTEMS INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.47 0.42 -0.05 440.3 429.7 -10.5