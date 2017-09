U.S./Canada daily earnings hits & misses June 26 - 1800 ET

June 26 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. **** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGF MANAGEMENT LTD Q2 FINANCIAL SERVICES CAD 0.16 0.17 0.01 120.9 126.9 6.1 BED BATH & BEYOND INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.93 0.92 -0.01 2603.0 2612.1 9.1 CASELLA WASTE SYSTEMS INC Q4 MACHINERY USD -0.23 -0.22 0.01 111.0 108.7 -2.3 CHIMERA INVESTMENT CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.11 0.08 -0.03 158.3 113.3 -45.0 CORTEX BUSINESS SOLUTION Q3 ELECTRICAL CAD -0.01 -0.01 -0.01 2.4 1.6 -0.8 EXFO INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 0.02 0.00 59.0 58.9 -0.1 EXFO INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.02 0.01 59.0 58.9 -0.1 GENERAL MILLS INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.53 0.53 0.00 4318.0 4410.7 92.7 HERMAN MILLER INC Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.36 0.43 0.07 440.2 460.0 19.8 LINDSAY CORP Q3 MACHINERY USD 1.80 2.01 0.21 208.1 219.5 11.4 MONSANTO CO/NEW Q3 CHEMICALS USD 1.60 1.66 0.06 4408.9 4248.0 -160.9 PARK ELECTROCHEMICAL CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.25 -0.03 46.7 43.4 -3.3 PAYCHEX INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.38 0.38 0.01 586.0 585.3 -0.7 PROGRESS SOFTWARE CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.27 0.05 79.0 81.7 2.7 TIO NETWORKS CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 -- -- 10.4 10.0 -0.4 UNIFIRST CORPORATION Q3 RETAILING - GOODS USD 1.37 1.16 -0.21 336.4 335.8 -0.6