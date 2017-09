U.S./Canada daily earnings hits & misses Sept 9 - 1800 ET

Sept 9 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEP INDUSTRIES INCORPORA Q3 LEISURE TIME USD 0.26 0.32 0.06 -- -- -- CASEYS GENERAL STORES INC Q1 RETAILING - FOODS USD 1.26 1.43 0.17 2098.6 2114.7 16.2 CONATUS PHARMACEUTICALS Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.21 0.16 0.37 0.0 0.0 0.0 FIVE BELOW INC Q2 HOME PRODUCTS USD 0.09 0.11 0.02 112.7 117.1 4.4 GENERAL FINANCE CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.01 -0.03 62.7 65.0 2.3 HD SUPPLY HOLDINGS INC Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.29 0.23 -0.06 2323.1 2257.0 -66.1 HI-TECH PHARMACAL Q1 DRUGS USD 0.44 0.44 0.00 57.8 50.5 -7.3 HOVNANIAN ENTERPRISES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.07 0.06 -0.01 504.7 478.4 -26.3 INVESTORS REAL ESTATE TR Q1 INVESTMENTS USD 0.05 0.01 -0.04 64.1 67.2 3.0 JOHN WILEY & SONS INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.43 0.51 0.09 406.7 411.0 4.3 KIRKLAND LAKE GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 -0.03 -0.03 48.1 43.4 -4.7 LIMONEIRA CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.44 0.49 0.05 30.6 29.9 -0.6 MAJESCO ENTERTAINMENT CO Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.08 -0.01 8.8 4.0 -4.8 MAJOR DRILLING GROUP INTL Q1 MULTI-IND BASIC CAD 0.07 0.04 -0.03 131.9 108.2 -23.7 MILLER ENERGY RESOURCES Q1 OIL USD -0.17 -0.15 0.02 11.9 13.0 1.1 MVC CAPITAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.12 -- -- 6.4 7.2 0.8 PALO ALTO NETWORKS Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.06 0.00 109.0 112.4 3.4 PEP BOYS MANNY MOE & JACK Q2 RETAILING - GOODS USD 0.19 0.10 -0.09 539.3 527.6 -11.7 PEREGRINE PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.05 0.00 4.7 4.7 -0.1 PVH CORP Q2 CLOTHING USD 1.37 1.39 0.02 1891.0 1964.8 73.9 STEWART ENTERPRISES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.12 0.09 -0.03 131.3 127.1 -4.2 STREAMLINE HEALTH SOLUTI Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -- -- -- 8.3 8.8 0.5