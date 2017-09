U.S./Canada daily earnings hits & misses Sept 12 - 1800 ET

Sept 12 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ANALOGIC CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.01 1.30 0.30 164.2 166.2 2.0 BRADY CORPORATION Q4 ELECTRICAL USD 0.51 -- -- 307.1 309.1 2.0 BRICK BREWING CO LTD Q2 BEVERAGES CAD 0.05 -0.01 -0.06 12.3 11.4 -0.9 BRP INC Q2 LEISURE TIME CAD 0.04 0.07 0.03 640.6 620.9 -19.7 CHEROKEE INCORPORATED Q2 CLOTHING USD 0.21 0.23 0.02 -- -- -- COASTAL CONTACTS INC Q3 RETAILING - GOODS CAD -0.13 -0.08 0.05 54.9 55.5 0.6 COMVERSE INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 -0.47 -0.66 148.9 169.8 20.9 COUNTERPATH CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.03 -0.02 3.6 2.9 -0.8 CROSSROADS SYSTEMS INC. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.21 -0.29 -0.08 -- -- -- EMPIRE CO 'A' Q1 RETAILING - FOODS CAD 1.55 1.32 -0.23 4728.7 4609.4 -119.3 FREQUENCY ELECTRS INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.16 0.08 -0.08 -- -- -- HUDSONS BAY COMPANY Q2 RETAILING - GOODS CAD 0.12 0.03 -0.09 925.9 947.7 21.8 KROGER CO/THE Q2 RETAILING - FOODS USD 0.60 0.60 0.00 22706.2 22722.0 15.8 LIFEVANTAGE CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 0.00 0.02 -- -- -- LULULEMON ATHLETICA INC Q2 CLOTHING USD 0.35 0.39 0.04 343.0 344.5 1.5 NATIONAL TECHNICAL SYSTE Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.19 0.07 -0.12 -- -- -- NETSOL TECHNOLOGIES INCO Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.35 0.13 13.5 15.1 1.6 TRANSAT AT INC Q3 LEISURE CAD 0.40 0.80 0.40 858.2 927.0 68.8 TRANSCONTINENTAL INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.37 0.46 0.09 510.1 493.8 -16.3 TRC COS INC Q4 MACHINERY USD 0.17 0.21 0.04 -- -- -- ULTA SALON COSMETICS & F Q2 RETAILING - GOODS USD 0.67 0.70 0.03 588.4 601.0 12.6 UNITED NATURAL FOODS Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.60 0.65 0.05 1628.1 1642.4 14.3