U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 15 - 1830 ET

Oct 15 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev CHARLES SCHWAB CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.22 0.02 1339.8 1373.0 33.2 CITIGROUP INC Q3 FINANCE & LOAN USD 1.04 1.02 -0.02 18615.0 18216.0 -399.0 COCA-COLA CO Q3 BEVERAGES USD 0.53 0.53 0.00 12052.9 12030.0 -22.9 COMMERCE BANCSHARES INC Q3 BANKING USD 0.72 0.75 0.03 254.9 261.0 6.1 CSX CORPORATION Q3 RAILROADS USD 0.43 0.46 0.03 2954.4 2999.0 44.6 DOMINOS PIZZA INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.52 0.51 -0.01 402.6 404.1 1.5 ENZO BIOCHEM INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.08 0.00 -- -- -- GENCORP INC Q3 DEFENSE USD 0.12 -0.12 -0.24 425.9 367.5 -58.4 INTEL CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.53 -- -- 13467.6 13483.0 15.4 INTERACTIVE BROKERS Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.39 0.05 336.5 326.3 -10.2 JB HUNT TRANSPORT SERVICE Q3 TRUCKING USD 0.78 0.75 -0.03 1445.6 1435.9 -9.7 JOE'S JEANS INC Q3 TEXTILES USD 0.02 0.01 -0.01 33.4 29.4 -4.0 JOHNSON & JOHNSON Q3 DRUGS USD 1.32 1.36 0.04 17457.1 17575.0 117.9 LINEAR TECHNOLOGY CP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.46 0.47 0.01 339.3 340.4 1.1 MARTEN TRANS LTD Q3 TRUCKING USD 0.23 0.24 0.01 168.3 167.1 -1.2 MERCANTILE BANK CORP Q3 BANKING USD 0.38 0.40 0.02 13.4 13.7 0.3 OMNICOM GROUP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.80 0.82 0.02 3481.9 3490.5 8.6 PINNACLE FINANCIAL Q3 BANKING USD 0.42 0.42 0.01 57.0 56.0 -1.0 ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE Q2 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.16 0.02 8.3 8.7 0.4 URANIUM ENERGY CORP Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.05 -0.06 -0.01 -- -- -- WASHINGTON FEDERAL INCOR Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.36 0.41 0.06 96.2 97.0 0.7