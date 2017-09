U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 17 - 1805 ET

Oct 17 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AASTRA TECHNOLOGIES LTD Q3 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.37 0.47 0.10 139.5 139.6 0.1 ACACIA RESEARCH CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.39 0.11 -0.28 50.7 15.5 -35.2 ADVANCED MICRO DEVICES I Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.04 0.02 1416.3 1461.0 44.7 ALIGN TECHNOLOGY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.30 0.42 0.12 158.6 164.5 5.9 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 2.65 2.67 0.02 1071.2 1096.4 25.2 AMERICAN NATIONAL BANKSH Q3 BANKING USD 0.47 0.54 0.08 11.0 11.5 0.5 AMERICAN RIVER BANKSHARES Q3 BANKING USD 0.08 0.10 0.03 4.6 4.9 0.3 AMPHENOL CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.97 0.98 0.02 1140.1 1153.1 12.9 AMR CORPORATION Q3 AIRLINES USD 1.34 -- -- 6784.6 6828.0 43.4 ASSOCIATED BANC CORP Q3 BANKING USD 0.26 0.27 0.01 244.5 231.4 -13.0 ATHENAHEALTH INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.31 0.29 -0.02 155.0 141.3 -13.7 B&G FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.40 0.35 -0.05 184.8 181.4 -3.5 BANCFIRST CORP Q3 BANKING USD 0.85 0.93 0.08 64.4 64.4 0.0 BANK OF KENTUCKY FINANCI Q3 BANKING USD 0.63 0.72 0.10 19.7 20.0 0.2 BAXTER INTERNATIONAL Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.19 1.19 0.00 3810.6 3774.0 -36.6 BAYLAKE CORP Q3 BANKING USD 0.21 0.24 0.03 10.0 9.9 -0.1 BB&T CORPORATION Q3 BANKING USD 0.70 0.70 0.00 2396.7 2359.0 -37.7 BLACKSTONE GROUP LP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.56 0.01 1252.5 1225.8 -26.7 BOSTON PRIVATE FINL HOLD Q3 FINANCE & LOAN USD 0.19 0.22 0.03 45.1 44.4 -0.6 BRIDGE CAPITAL HOLDINGS Q3 BANKING USD 0.27 0.29 0.02 17.5 17.8 0.3 BRIGGS & STRATTON CORP Q1 MACHINERY USD -0.29 -0.35 -0.06 307.9 317.3 9.4 CAPITAL BANK FINANCIAL C Q3 BANKING USD 0.20 0.24 0.04 79.7 80.7 1.0 CAPITAL ONE FINANCIAL CO Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.80 1.86 0.06 5582.9 5651.0 68.1 CEPHEID INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.02 0.10 93.9 100.1 6.2 CHIPOTLE MEXICAN GRILL I Q3 RETAILING - FOODS USD 2.78 2.66 -0.12 820.3 826.9 6.6 CONSUMER PORTFOLIO SERVI Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.19 0.03 44.2 46.6 2.4 COVENANT TRANSPORTATION Q3 TRUCKING USD 0.09 0.13 0.04 170.0 170.8 0.9 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.14 0.02 185.4 188.7 3.3 CYTEC INDUSTRIES, INC. Q3 CHEMICALS USD 1.32 1.34 0.02 482.6 463.9 -18.7 DANAHER CORPORATION Q3 MACHINERY USD 0.83 0.84 0.01 4616.5 4669.1 52.6 DOVER CORPORATION Q3 BUILDING MATERIALS USD 1.50 1.54 0.04 2306.5 2252.3 -54.1 ELECTRONICS FOR IMAGING Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.39 0.05 172.5 178.8 6.3 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 0.17 0.05 363.1 364.6 1.5 FIDELITY SOUTHERN CORPOR Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.30 0.02 20.6 21.5 0.9 FIFTH THIRD BANCORP Q3 BANKING USD 0.41 -- -- 1546.5 1619.0 72.5 FIRST CASH FINANCIAL SER Q3 FINANCE & LOAN USD 0.65 0.68 0.03 166.2 174.2 8.0 FIRST FINANCIAL BANKSHAR Q3 BANKING USD 0.65 0.61 -0.04 63.5 62.6 -0.9 FNB CORPORATION Q3 BANKING USD 0.21 0.22 0.01 132.2 133.9 1.7 GOLDMAN SACHS GROUP INC. Q3 INVESTMENTS USD 2.43 2.88 0.45 7361.1 6722.0 -639.1 GOOGLE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 10.34 10.74 0.40 14792.5 14893.0 100.5 GREENHILL & CO INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.08 0.06 -0.02 47.2 44.5 -2.7 HOME BANCSHARES INC Q3 BANKING USD 0.31 0.33 0.02 54.6 55.7 1.1 HOME LOAN SERVICING SOLU Q3 FINANCE & LOAN USD 0.49 0.49 0.00 197.5 200.8 3.4 HUB GROUP INC. CL-A Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.49 0.50 0.01 862.2 883.0 20.8 HUBBELL INC Q3 ELECTRICAL USD 1.60 1.62 0.02 849.1 835.9 -13.2 HUNTINGTON BANCSHARES INC Q3 BANKING USD 0.17 -- -- 684.8 682.0 -2.8 INDEPENDENT BANK CORP MA Q3 BANKING USD 0.60 0.63 0.04 63.0 63.3 0.4 INSTEEL INDUSTRIES INCOR Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.19 0.13 -0.06 102.0 98.2 -3.8 INTUITIVE SURGICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 3.40 3.99 0.60 526.0 499.0 -27.0 KAISER ALUMINUM CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.98 0.90 -0.08 339.1 319.9 -19.2 LAS VEGAS SANDS CORP Q3 LEISURE USD 0.76 0.82 0.06 3471.6 3759.1 287.5 M & T BANK CORP Q3 BANKING USD 2.08 2.11 0.03 1118.9 1150.5 31.6 MONARCH FINANCIAL HOLDIN Q3 BANKING USD 0.24 0.23 -0.01 9.8 9.7 -0.1 NETSCOUT SYSTEMS INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.30 0.34 0.05 88.9 92.1 3.2 NUCOR CORPORATION Q3 STEEL USD 0.39 0.49 0.10 4801.9 4940.9 139.0 OCEANFIRST FINANCIAL CORP Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.29 0.29 0.00 17.5 17.5 0.1 ORBITAL SCIENCES CORP Q3 DEFENSE USD 0.23 0.26 0.03 360.1 322.0 -38.1 OVERSTOCK.COM Q3 RETAILING - GOODS USD 0.15 0.14 -0.01 301.3 301.4 0.1 PEABODY ENERGY CORPORATI Q3 COAL USD -0.04 0.05 0.09 1790.4 1797.6 7.2 PENN NATIONAL GAMING INC Q3 LEISURE USD 0.46 0.40 -0.06 724.7 714.4 -10.3 PEOPLES UNITED FINANCIAL Q3 BANKING USD 0.21 0.19 -0.02 311.1 307.5 -3.6 PHILIP MORRIS INTERNATIO Q3 TOBACCO USD 1.43 1.44 0.01 7940.0 7927.0 -13.0 POOL CORP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.72 0.68 -0.04 569.3 578.2 8.9 PPG INDS INC Q3 CHEMICALS USD 2.34 2.44 0.10 3961.0 3980.0 19.0 PRIVATEBANCORP INC. Q3 BANKING USD 0.37 0.42 0.05 131.8 133.6 1.8 QUEST DIAGNOSTICS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.20 1.02 -0.18 1822.3 1787.1 -35.2 RAMBUS INC. Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.05 -0.03 70.5 73.3 2.8 SANDY SPRING BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.42 0.48 0.06 32.8 35.0 2.2 SENSIENT TECHNOLOGIES CO Q3 CHEMICALS USD 0.71 0.72 0.01 372.4 372.0 -0.4 SIMMONS FIRST NATIONAL C Q3 BANKING USD 0.41 0.45 0.04 42.9 41.9 -1.0 SNAP-ON INCORPORATED Q3 TOOLS AND HARDWARE USD 1.42 1.43 0.02 744.0 753.2 9.2 SONOCO PRODS Q3 CONTAINERS USD 0.61 0.63 0.02 1236.6 1227.7 -8.8 STRYKER CORPORATION Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.00 0.98 -0.02 2150.8 2151.0 0.2 SUPERVALU INCORPORATED Q2 RETAILING - FOODS USD 0.11 0.13 0.02 3881.2 3948.0 66.9 SYNTEL INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.24 1.42 0.18 208.6 209.9 1.2 TRAVELZOO INC Q3 LEISURE USD 0.17 0.19 0.02 38.2 37.3 -1.0 TRINITY BIOTECH PLC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.21 -- -- 24.7 24.1 -0.6 ULTRATECH INCORPORATED Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 -0.28 -0.32 42.8 29.7 -13.0 UNION PACIFIC CORP Q3 RAILROADS USD 2.47 2.48 0.01 5579.3 5573.0 -6.3 UNITED FINANCIAL BANCORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.23 -0.03 20.4 19.3 -1.0 UNITEDHEALTH GROUP INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.53 1.53 0.00 30779.4 30624.0 -155.4 USA TRUCK INC Q3 TRUCKING USD -0.10 -0.06 0.04 135.8 141.8 6.0 VALMONT INDUSTRIES INC Q3 MACHINERY USD 2.43 2.41 -0.02 801.0 778.0 -22.9 VERIZON COMMUNICATION Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.74 0.77 0.03 30160.5 30279.0 118.5 WD 40 CO Q4 HOME PRODUCTS USD 0.45 0.53 0.08 90.1 93.5 3.4 WERNER ENTERPRISES INC Q3 TRUCKING USD 0.29 0.29 0.00 503.8 511.7 7.9 WESTERN ALLIANCE BANCORP Q3 BANKING USD 0.32 0.32 0.00 91.5 87.2 -4.3 WINNEBAGO INDS INC Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.27 0.38 0.11 206.1 214.2 8.2