U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 18 - 1730 ET

Oct 18 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACME UNITED CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.29 0.29 0.00 22.5 22.1 -0.4 BAKER HUGHES INCORPORATED Q3 OIL USD 0.78 -- -- 5773.2 5787.0 13.8 CELANESE CORP Q3 CHEMICALS USD 1.15 1.20 0.05 1648.8 1636.0 -12.8 COMMUNITY NATIONAL BANK Q3 BANKING USD 0.13 0.04 -0.09 -- -- -- FIRST HORIZON NATIONAL Q3 BANKING USD 0.18 0.19 0.01 307.1 309.3 2.2 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.19 0.20 0.01 365.8 369.0 3.2 GENERAL ELECTRIC CO Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.35 0.36 0.01 35955.2 35725.0 -230.2 GENUINE PARTS CO Q3 AUTO PART MFG USD 1.19 1.12 -0.07 3757.5 3685.2 -72.3 HONEYWELL INTERNATIONAL Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.24 -- -- 9919.0 9647.0 -272.0 INGERSOLL RAND PLC Q3 MACHINERY USD 1.10 -- -- 3731.7 3749.5 17.8 INTERPUBLIC GROUP OF COM Q3 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.17 -0.01 1710.6 1700.4 -10.2 KANSAS CITY SOUTHN Q3 RAILROADS USD 1.11 1.10 -0.01 622.3 621.6 -0.7 LABORATORY CORP OF AMERI Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.80 1.80 0.00 1450.2 1462.2 12.0 METROCORP BANCSHARES, IN Q3 BANKING USD 0.15 0.18 0.03 15.4 15.8 0.4 MORGAN STANLEY Q3 INVESTMENTS USD 0.40 0.50 0.10 7700.1 8103.0 402.9 MOSYS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.12 -0.01 1.4 1.0 -0.4 PARKER HANNIFIN CORP Q1 MACHINERY USD 1.48 1.61 0.14 3259.8 3226.1 -33.7 REPUBLIC BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.27 0.22 -0.05 38.5 36.1 -2.4 REPUBLIC FIRST BANCORP Q3 BANKING USD 0.04 -0.01 -0.05 10.3 10.1 -0.2 SCHLUMBERGER LTD Q3 OIL USD 1.24 1.29 0.05 11579.3 11608.0 28.7 SUNTRUST BANKS Q3 BANKING USD 0.69 0.66 -0.03 2073.1 1920.0 -153.1 TEXTRON INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.47 0.35 -0.12 2970.7 2904.0 -66.7 TOMPKINS FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.79 0.90 0.11 56.3 58.7 2.4 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780))