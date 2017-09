U.S./Canada daily earnings hits & misses Oct 22 - 1800 ET

Oct 22 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ABAXIS INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.21 0.18 -0.03 48.6 45.9 -2.8 ACADIA REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.16 -0.02 28.3 29.9 1.6 ACE LIMITED Q3 INSURANCE USD 2.23 2.49 0.26 4269.3 4141.0 -128.3 AK STEEL HOLDING CORPORA Q3 STEEL USD -0.24 -0.23 0.01 1350.3 1331.3 -19.0 ALTERA CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.34 0.37 0.03 451.8 445.9 -5.9 ALTISOURCE RESIDENTIAL C Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.53 0.48 17.5 19.6 2.1 AMGEN INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 1.77 1.94 0.17 4600.6 4748.0 147.4 AMSURG INC Q3 HOSPITALS USD 0.53 0.53 0.00 264.2 286.2 22.1 ANIXTER INTERNATIONAL INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.62 1.52 -0.10 1640.7 1557.6 -83.1 APOLLO GROUP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.25 0.55 0.30 823.6 845.0 21.4 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.87 0.91 0.04 1332.6 1390.0 57.4 ASSOCIATED ESTATES REALT Q3 INVESTMENTS USD 0.06 -- -- 47.2 47.3 0.1 ASTEC INDUSTRIES INC Q3 BUILDING & RELATED USD 0.37 0.28 -0.09 232.9 213.2 -19.7 BANKUNITED INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.46 0.52 0.06 174.2 165.4 -8.7 BROADCOM CORP CL A Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.69 0.76 0.07 2128.6 2146.0 17.4 C.I.T. GROUP INC-A Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.94 0.99 0.05 75.1 59.4 -15.7 CALAMOS ASSET MANAGEMENT Q3 INVESTMENTS USD 0.13 0.13 0.00 64.0 65.0 0.9 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q3 RAILROADS CAD 1.62 1.72 0.10 2644.4 2698.0 53.6 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q3 RAILROADS CAD 1.62 1.72 0.10 2645.5 2698.0 52.5 CAPELLA EDUCATION CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.40 0.48 0.08 99.9 100.7 0.8 CARLISLE COMPANIES Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.20 1.18 -0.02 977.2 968.8 -8.4 CELESTICA INC Q3 ELECTRONICS USD 0.21 0.22 0.01 1490.2 1491.9 1.8 CELESTICA INC Q3 ELECTRONICS USD 0.21 0.22 0.01 1489.4 1491.9 2.5 CENTENE CORP Q3 INSURANCE USD 0.84 0.88 0.04 2675.7 2803.7 127.9 CNB FINANCIAL CORP-PA Q3 BANKING USD 0.35 0.38 0.03 14.6 14.6 0.1 COACH INC Q1 CLOTHING USD 0.76 0.77 0.01 1189.4 1150.8 -38.6 COMMUNITY BANK SYSTEMS I Q3 BANKING USD 0.52 0.54 0.02 88.1 -- -- CR BARD INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.40 1.50 0.10 739.6 758.0 18.4 CREE INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.39 0.39 0.00 392.3 391.0 -1.3 CUBIST PHARMACEUTICALS I Q3 DRUGS USD 0.35 0.26 -0.09 268.8 266.0 -2.8 DATALINK CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.24 0.13 -0.11 144.7 139.6 -5.1 DELTA AIR LINES INC Q3 AIRLINES USD 1.36 1.41 0.05 10474.1 10490.0 15.9 DYAX CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.05 -0.06 -0.01 14.8 13.7 -1.1 EI DU PONT DE NEMOURS & Q3 CHEMICALS USD 0.41 0.45 0.04 7776.7 7735.0 -41.7 EMC CORPORATION MASS Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.45 0.40 -0.06 5795.1 5539.0 -256.1 ENTEGRIS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.14 0.01 175.1 164.6 -10.5 EPIZYME INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.34 -0.04 9.5 8.4 -1.1 EXACTECH INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.21 0.23 0.02 55.4 55.7 0.3 FIRSTMERIT CORPORATION Q3 BANKING USD 0.34 0.23 -0.11 273.8 274.4 0.7 FLAGSTAR BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.29 0.16 -0.13 50.3 42.7 -7.6 FMC TECHNOLOGIES Q3 OIL USD 0.59 0.53 -0.06 1750.6 1724.5 -26.1 FOREST LABORATORIES INC Q2 DRUGS USD 0.15 0.36 0.21 841.0 855.3 14.3 FREEPORT MCMORAN COPPER Q3 NONFERROUS BASE METALS USD 0.62 -- -- 5688.9 6165.0 476.1 FULTON FINANCIAL CP PA Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.20 0.21 0.01 135.8 132.5 -3.3 GENTEX CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.33 0.38 0.06 278.4 288.6 10.2 GREAT SOUTHERN BANCORP I Q3 BANKING USD 0.46 0.61 0.16 38.5 39.4 0.9 HANMI FINANCIAL Q3 BANKING USD 0.32 0.32 0.00 35.9 35.8 -0.1 HARLEY-DAVIDSON INC Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.73 0.73 0.01 1166.2 1180.3 14.0 HAWAIIAN HOLDINGS INC Q3 AIRLINES USD 0.69 0.69 0.00 600.6 599.3 -1.3 HORACE MANN EDUCATORS CO Q3 INSURANCE USD 0.59 0.59 0.01 250.7 251.9 1.2 HUDSON VALLEY HOLDING CO Q3 BANKING USD 0.19 0.17 -0.02 26.2 25.2 -1.0 IDEXX LABS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.83 0.86 0.03 339.9 338.3 -1.6 IROBOT CORP Q3 ELECTRONICS USD 0.24 0.26 0.02 127.3 124.5 -2.8 IRONWOOD PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.57 -0.51 0.06 6.5 4.9 -1.6 JUNIPER NETWORKS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.31 0.33 0.02 1169.5 1185.6 16.1 KIMBERLY CLARK CORP Q3 HOME PRODUCTS USD 1.40 1.44 0.04 5229.2 5262.0 32.8 LENDER PROCESSING SERVIC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.56 0.51 -0.05 428.6 419.0 -9.6 LEXMARK INTERNATIONAL INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.91 0.95 0.04 872.2 896.0 23.8 LIBERTY PROPERTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.28 0.21 -0.07 184.9 183.4 -1.6 LOCKHEED MARTIN CORPORAT Q3 DEFENSE USD 2.26 2.57 0.31 11148.7 11347.0 198.3 MANHATTAN ASSOCIATES INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.85 1.05 0.20 105.0 107.8 2.8 MATTSON TECHNOLOGY Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 0.01 0.03 30.9 33.8 2.9 MCGRAW HILL FINANCIAL INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.77 0.80 0.03 1172.0 1194.0 22.0 MERIDIAN INTERSTATE BANC Q3 BANKING USD 0.10 0.16 0.06 19.2 19.1 -0.1 MONARCH CASINO & RESORT, Q3 LEISURE USD 0.32 0.32 0.00 49.5 49.0 -0.5 MUELLER INDUSTRIES INCOR Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.91 0.69 -0.22 570.0 528.9 -41.1 NABORS INDUSTRIES LTD Q3 OIL USD 0.19 0.51 0.33 1586.3 1549.4 -36.9 NORTHRIM BANCORP Q3 BANKING USD 0.43 0.53 0.10 11.0 11.0 0.0 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.02 0.00 8.9 8.9 0.0 NOVADAQ TECHNOLOGIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.02 0.01 8.7 8.9 0.2 NU SKIN ENTERPRISES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.42 1.80 0.38 813.4 927.6 114.2 PACIFIC BIOSCIENCES OF C Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.28 0.02 7.1 7.4 0.3 PANERA BREAD CO Q3 RETAILING - FOODS USD 1.35 1.35 0.01 584.2 572.5 -11.7 PEOPLES BANCORP INC (OHI Q3 FINANCE & LOAN USD 0.40 0.44 0.04 23.1 23.3 0.2 POLARIS INDUSTRIES INCOR Q3 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.61 1.64 0.03 1049.7 1102.6 53.0 POTLATCH CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.62 0.54 -0.08 161.7 157.9 -3.8 PREFERRED BANK LOS ANGEL Q3 BANKING USD 0.32 0.37 0.05 15.3 16.5 1.2 PZENA INVESTMENT MANAGEM Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.10 0.11 0.01 23.2 24.0 0.8 RADIOSHACK CORPORATION Q3 RETAILING - GOODS USD -0.35 -1.11 -0.76 891.7 805.4 -86.3 RAMCO-GERSHENSON PROPERT Q3 INVESTMENTS USD 0.05 0.06 0.01 44.3 45.7 1.3 REGIONS FINANCIAL CORPOR Q3 FINANCE & LOAN USD 0.21 0.20 -0.01 1317.2 1319.0 1.8 REYNOLDS AMERICAN INC Q3 TOBACCO USD 0.86 0.86 0.00 2137.8 2135.0 -2.8 RF MICRO DEVICES INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.10 0.12 0.02 308.2 310.7 2.5 ROBERT HALF INTERNATIONA Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.48 0.48 0.00 1080.4 1075.1 -5.2 RYDER SYS INC Q3 TRUCKING USD 1.44 1.46 0.02 1629.8 1634.5 4.7 SIGMA-ALDRICH CORP Q3 CHEMICALS USD 0.99 1.05 0.06 661.3 664.0 2.7 SIGNATURE BANK Q3 BANKING USD 1.18 1.25 0.07 171.6 175.3 3.6 SOUTHERN FIRST BANCSHARE Q3 BANKING USD 0.26 0.27 0.01 8.0 8.4 0.4 SOUTHWEST BANCORP INC/OK Q3 BANKING USD 0.16 0.19 0.03 18.8 18.8 0.0 STANCORP FINANCIAL GROUP Q3 INSURANCE USD 1.07 1.45 0.38 712.2 702.0 -10.2 STATE STREET CORP Q3 BANKING USD 1.18 1.19 0.01 2513.0 2469.0 -44.0 SUPER MICRO COMPUTER INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.22 0.22 0.01 307.2 309.0 1.8 SUPERTEX INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.18 0.24 0.07 17.2 17.7 0.6 SYNOVUS FINANCIAL CORPOR Q3 BANKING USD 0.04 0.04 0.00 270.7 267.5 -3.1 TOTAL SYSTEM SVCS Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.47 0.37 -0.10 586.3 588.1 1.8 TRAVELERS COS INC Q3 INSURANCE USD 2.07 2.35 0.29 5740.5 5713.0 -27.5 TRUSTMARK CP Q3 BANKING USD 0.47 0.56 0.09 146.9 149.3 2.4 TWIN DISC INC Q1 MACHINERY USD 0.13 0.15 0.03 69.3 66.4 -2.8 UMB FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.74 0.83 0.10 204.3 207.2 2.9 UNISYS CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.40 -0.26 -0.66 854.1 792.1 -62.0 UNITED TECHNOLOGIES CP Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.54 1.55 0.01 16182.5 15462.0 -720.5 USANA HEALTH SCIENCES INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 1.14 1.16 0.02 172.4 173.7 1.3 VASCULAR SOLUTIONS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.17 0.19 0.02 27.1 28.0 0.9 VOCUS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.08 0.05 46.7 46.6 -0.1 WASTE CONNECTIONS INC Q3 MACHINERY USD 0.51 0.51 0.01 502.0 503.6 1.7 WATERS CORPORATION Q3 MACHINERY USD 1.23 1.19 -0.04 463.5 457.3 -6.2 WESBANCO, INC. Q3 BANKING USD 0.57 0.53 -0.04 47.5 46.1 -1.4 WHIRLPOOL CORP Q3 HOME FURNISHINGS USD 2.61 2.72 0.11 4738.5 4683.0 -55.5 WIPRO LIMITED Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.13 0.02 1780.5 -- -- XOOM CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.06 0.07 29.2 32.3 3.0 ZIX CORPORATION Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.05 0.06 0.01 12.2 12.2 0.0