U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 4 - 1800 ET

Nov 4 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACURA PHARMACEUTICALS INC Q3 DRUGS USD -0.07 -0.07 0.00 0.1 0.1 0.0 ADVANCED ENERGY INDUSTRI Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.33 0.43 0.10 146.6 142.9 -3.7 ADVISORY BOARD CO. Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.29 0.31 0.02 128.0 128.3 0.4 AECON GROUP INC Q3 HOME BUILDING CAD 0.53 0.53 0.00 827.2 897.3 70.1 AERCAP HOLDINGS NV Q3 AIRLINES USD 0.62 0.79 0.17 255.7 279.4 23.7 ALBANY INTERNATIONAL Q3 MACHINERY USD 0.37 0.15 -0.22 196.0 183.1 -12.9 ALLEGHANY CORPORATION DEL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 6.36 6.34 -0.02 1076.5 1189.5 113.0 AMERICAN EQUITY INVT LIF Q3 INSURANCE USD 0.45 0.80 0.35 345.2 354.1 8.9 AMERICAN STATES WATER CO Q3 WATER UTILITIES USD 0.47 0.53 0.06 137.1 130.9 -6.2 ANADARKO PETROLEUM CO Q3 OIL USD 1.16 1.13 -0.03 3823.4 3853.0 29.6 ANADIGICS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 -0.11 0.01 36.7 37.0 0.3 APOLLO COMMERCIAL REAL E Q3 INVESTMENTS USD 0.34 0.35 0.01 17.3 18.8 1.5 ARGO GROUP INTERNATIONAL Q3 INSURANCE USD 0.68 0.80 0.12 328.5 364.0 35.5 ATLANTIC TELE NETWORK INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.56 -1.47 -2.03 171.0 79.4 -91.7 ATLAS PIPELINE PARTNERS- Q3 GAS USD 0.28 -- -- 550.1 557.9 7.8 AVEDA TRANSPORTATION AND Q3 BIOTECHNOLOGY CAD 0.04 0.21 0.17 21.7 23.4 1.7 BLACK DIAMOND INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.04 -0.04 -0.08 60.0 52.8 -7.3 BLACK HILLS CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.44 0.47 0.04 323.5 259.9 -63.6 BRE PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS USD 0.29 0.29 0.00 103.5 104.6 1.1 BROADSOFT INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.31 0.01 45.2 42.9 -2.3 CAPITAL SENIOR LIVING CO Q3 HOSPITALS USD 0.06 0.03 -0.03 90.0 83.1 -6.9 CARDICA INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.07 0.00 1.0 0.8 -0.1 CARDTRONICS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.49 0.56 0.07 231.8 228.8 -2.9 CARRIZO OIL AND GAS INCO Q3 OIL USD 0.70 0.72 0.02 146.5 145.5 -1.0 CENTURY ALUMINUM CO Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.31 -0.24 0.07 398.9 399.9 1.0 CF INDUSTRIES HOLDINGS I Q3 CHEMICALS USD 4.00 3.89 -0.11 1135.7 1097.0 -38.7 CHATHAM LODGING TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.15 -- -- 34.2 35.4 1.2 CHEMTURA CORP Q3 CHEMICALS USD 0.10 0.10 0.00 556.3 569.0 12.7 CME GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.75 0.02 713.3 714.6 1.3 COMMERCIAL VEHICLE GROUP Q3 AUTO PART MFG USD 0.08 0.00 -0.08 204.2 187.9 -16.3 COMSTOCK RESOURCES Q3 OIL USD -0.32 -0.40 -0.08 112.2 111.6 -0.7 CRAWFORD & CO Q3 INSURANCE USD 0.24 0.24 0.00 277.7 293.3 15.6 CST BRANDS INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.56 0.57 0.01 3321.0 3316.0 -5.0 CUTERA INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.11 -0.08 21.0 16.8 -4.1 DDR CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.03 -0.02 -0.05 211.3 219.4 8.1 DIAMONDBACK ENERGY INC Q3 OIL USD 0.34 0.35 0.01 55.6 57.8 2.2 DOUGLAS DYNAMICS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.22 0.02 -0.20 52.6 52.0 -0.6 DRYSHIPS INC Q3 MARITIME USD -0.05 -0.09 -0.04 352.7 404.9 52.3 DUN & BRADSTREET CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 1.90 2.01 0.11 412.6 411.1 -1.5 DUNDEE INDUSTRIAL REAL E Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 39.0 37.8 -1.2 DURECT CORPORATION Q3 DRUGS USD -0.06 -0.06 0.00 3.5 3.0 -0.6 EARTHLINK INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.11 0.01 308.5 330.8 22.3 ENBRIDGE ENERGY MGMT Q3 GAS UTILITIES USD 0.23 0.09 -0.14 1684.4 1789.4 105.0 ENDURANCE SPECIALTY HOLD Q3 INSURANCE USD 1.07 1.89 0.82 458.7 395.3 -63.3 EXTREME NETWORKS INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.04 0.06 0.02 74.2 75.9 1.7 FABRINET Q1 ELECTRICAL USD 0.33 0.40 0.07 160.8 171.6 10.7 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -1.22 -0.51 0.71 235.2 236.0 0.8 FOREST OIL CORPORATION Q3 OIL USD 0.09 0.06 -0.03 132.4 118.2 -14.2 GENERAL MOLY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -- -0.02 -- -- 0.0 -- GENERAL MOLY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.03 -0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 GIGAMON INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.18 0.04 38.4 39.0 0.6 GLADSTONE COMMERCIAL COR Q3 INVESTMENTS USD -0.05 -0.06 -0.01 15.7 16.2 0.5 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q3 PRECIOUS METALS USD -0.03 0.02 0.05 118.2 118.2 0.0 GOLDEN STAR RESOURCES LT Q3 PRECIOUS METALS USD -0.03 0.02 0.05 118.2 118.2 -0.1 GOODRICH PETROLEUM CORP Q3 OIL USD -0.69 -0.54 0.15 58.7 57.2 -1.5 GRANITE CONSTRUCTION INC Q3 MACHINERY USD 0.78 0.28 -0.50 900.8 741.6 -159.2 GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.01 -0.16 -0.15 92.5 40.3 -52.2 HFF INC Q3 INVESTMENTS USD 0.35 0.36 0.02 86.8 89.4 2.6 HILL INTERNATIONAL INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.05 0.06 0.01 131.7 130.2 -1.6 HUDSON PACIFIC PROPERTIE Q3 INVESTMENTS USD -0.03 -- -- 51.3 53.3 2.0 IMMUNOMEDICS INCORPORATED Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.05 0.04 1.4 5.5 4.1 IMPAX LABORATORIES INC Q3 DRUGS USD -0.07 0.25 0.32 111.8 132.6 20.8 IMRIS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.10 -0.07 0.03 17.4 17.8 0.4 IMRIS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES CAD -0.11 -0.07 0.04 17.7 17.8 0.1 INCONTACT INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.05 -0.01 32.4 32.2 -0.1 INTERVAL LEISURE GROUP I Q3 LEISURE USD 0.30 0.29 -0.01 121.3 119.2 -2.1 JAMBA INC Q3 BEVERAGES USD 0.20 0.15 -0.05 62.0 61.4 -0.6 KADANT Q3 MACHINERY USD 0.51 0.57 0.06 89.5 91.3 1.9 KELLOGG CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.89 0.95 0.06 3713.5 3716.0 2.5 KERYX BIOPHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.19 -0.08 2.2 0.0 -2.2 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q3 LEISURE TIME USD 0.32 0.37 0.05 206.7 201.0 -5.7 LEGACY RESERVES LP Q3 OIL USD 0.34 -0.05 -0.39 125.9 136.2 10.3 LTC PROPERTIES INCORPORA Q3 INVESTMENTS USD 0.40 0.47 0.07 25.6 25.8 0.2 LUMINEX Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.06 -0.05 54.7 50.8 -3.9 MACDONALD DETTWILER & AS Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 1.30 1.29 -0.01 465.8 463.3 -2.5 MANNKIND CORP Q3 DRUGS USD -0.14 -0.17 -0.03 0.0 0.0 0.0 MARATHON OIL CORP Q3 OIL USD 0.77 0.87 0.10 3802.0 3914.0 112.0 MAST THERAPEUTICS INC 'Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 MCDERMOTT INTERNATIONAL Q3 MACHINERY USD -0.03 -0.27 -0.24 743.1 686.9 -56.3 MEDALLION FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.29 -0.04 8.8 9.4 0.7 MFA FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.18 -0.02 84.2 76.4 -7.8 MINDRAY MEDICAL INTERNAT Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.44 0.25 -0.19 319.4 296.3 -23.1 NATIONAL HEALTH INVS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.74 0.84 0.10 30.3 31.8 1.5 NAUTILUS INC Q3 LEISURE TIME USD 0.04 0.05 0.01 42.3 46.3 4.0 NEWFIELD EXPLORATION COM Q3 OIL USD 0.51 0.62 0.11 569.4 486.0 -83.4 OCEAN RIG UDW INC Q3 OIL USD 0.21 0.30 0.10 299.7 328.5 28.8 ORCHID ISLAND CAPITAL INC Q3 FINANCE & LOAN USD 0.42 0.03 -0.39 1.8 2.3 0.5 PAA NATURAL GAS STORAGE Q3 GAS USD 0.20 0.20 0.00 93.2 55.5 -37.8 PARKWAY PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS USD -0.04 0.05 0.09 64.0 74.6 10.6 PASON SYSTEMS INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.30 0.13 -0.17 97.1 104.0 6.9 PIKE ELECTRIC CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.13 0.03 -0.10 214.6 193.3 -21.3 PIONEER NATURAL RESOURCE Q3 OIL USD 1.35 1.26 -0.09 960.3 826.8 -133.5 PIONEER SOUTHWEST ENERGY Q3 OIL USD 0.57 0.57 0.00 49.3 51.6 2.3 PLAINS ALL AMERICAN PIPE Q3 OIL USD 0.49 0.53 0.04 9736.4 10703.0 966.6 POLYPORE INTERNATIONAL I Q3 CHEMICALS USD 0.31 0.24 -0.07 167.3 152.0 -15.3 PREFERRED APARTMENT COMM Q3 INVESTMENTS USD -0.21 -0.08 0.13 8.1 8.8 0.7 PROCERA NETWORKS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.01 0.05 20.6 21.3 0.7 PROS HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.15 0.04 36.6 36.8 0.2 PROSPECT CAPITAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 0.32 -0.01 159.6 138.4 -21.2 QUALYS INC Q3 COMPUTER MFRS USD 0.05 0.08 0.03 27.5 -- -- REALOGY HOLDINGS CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.85 0.74 -0.11 1483.8 1553.0 69.2 RED LION HOTELS CORP Q3 LEISURE USD 0.09 0.07 -0.02 43.6 42.7 -0.9 RETAIL PROPERTIES OF AME Q3 INVESTMENTS USD -0.03 -- -- 141.0 142.3 1.3 RIGNET INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.28 0.29 0.01 54.3 56.9 2.5 ROCK-TENN COMPANY Q4 FOREST PRODUCTS USD 2.46 2.66 0.20 2570.9 2485.1 -85.8 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.06 0.00 46.4 44.0 -2.3 SAFE BULKERS INC Q3 MARITIME USD 0.14 0.16 0.03 38.2 41.9 3.7 SAFETY INSURANCE GROUP I Q3 INSURANCE USD 0.80 1.10 0.30 -- -- -- SBA COMMUNICATIONS CORP Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.13 -0.09 0.04 322.4 332.1 9.7 SEQUENTIAL BRANDS GROUP Q3 CLOTHING USD 0.00 0.08 0.08 4900.0 6.1 -4893.9 SIMPLICITY BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.16 0.15 -0.01 8.6 -- -- SKILLED HEALTHCARE GROUP Q3 HOSPITALS USD 0.10 0.06 -0.04 214.5 212.4 -2.0 SPECTRA ENERGY CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.33 0.42 0.09 1241.0 1144.0 -97.0 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q3 GAS USD 0.38 0.47 0.09 63.5 133.1 69.6 STAG INDUSTRIAL INC Q3 INVESTMENTS USD -0.07 -- -- 33.3 34.9 1.5 STONE ENERGY CORP. Q3 OIL USD 0.76 0.72 -0.04 248.5 256.7 8.2 SUN HYDRAULICS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.34 0.32 -0.02 49.9 49.4 -0.5 SYKES ENTERPRISES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.28 0.39 0.11 307.5 322.1 14.6 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.34 0.00 90.1 90.3 0.2 SYNTA PHARMACEUTICALS CO Q3 DRUGS USD -0.31 -0.33 -0.02 0.0 0.0 0.0 SYSCO CORPORATION Q1 RETAILING - FOODS USD 0.48 0.56 0.08 11623.2 11714.3 91.0 TARGA RESOURCES PARTNERS Q3 GAS USD 0.31 0.33 0.02 1981.4 1556.9 -424.5 TENET HEALTHCARE CORPORA Q3 HOSPITALS USD 0.45 0.47 0.02 2387.0 2408.0 21.0 TESCO CORP Q3 OIL USD 0.24 0.29 0.05 133.1 132.2 -0.9 THERAPEUTICSMD INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.06 -0.01 2.5 2.3 -0.2 THL CREDIT INC Q3 INVESTMENTS USD 0.33 0.34 0.01 19.0 19.1 0.0 THRESHOLD PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 0.02 0.16 3.2 3.2 0.0 TIDEWATER INC Q2 OIL USD 0.87 1.15 0.28 358.9 367.9 9.1 TOROMONT INDS LTD Q3 MACHINERY CAD 0.42 0.56 0.14 412.9 498.3 85.4 TOTAL ENERGY SERVICES INC Q3 OIL CAD 0.34 0.29 -0.05 81.4 89.1 7.6 TRAVELCENTERS OF AMERICA Q3 LEISURE USD 0.44 0.53 0.09 2168.5 2062.1 -106.4 TREDEGAR CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 0.31 0.30 -0.01 246.2 243.2 -3.0 TUTOR PERINI CORP Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.55 0.49 -0.06 1228.2 1030.4 -197.8 UIL HOLDING CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.30 0.31 0.01 335.1 316.5 -18.7 UNIVERSAL STAINLESS & AL Q3 STEEL USD -0.13 -0.30 -0.17 47.2 48.5 1.3 UNUM GROUP Q3 INSURANCE USD 0.82 0.85 0.03 2588.2 2540.9 -47.3 US AUTO PARTS NETWORK INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.12 -0.04 0.08 61.8 61.7 0.0 VIMICRO INTERNATIONAL CO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.00 0.06 0.06 24.5 24.2 -0.3 VIRTUSA CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.28 -0.02 94.4 94.3 -0.1 VOLCANO CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.02 -0.08 -0.07 96.8 95.8 -1.0 VORNADO REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.31 0.36 0.06 665.7 683.4 17.7 VULCAN MATERIALS CO Q3 BUILDING & RELATED USD 0.27 0.32 0.05 774.1 813.6 39.4 WEATHERFORD INTERNATIONA Q3 OIL USD 0.22 0.23 0.02 4102.0 3820.0 -282.0 WHITESTONE REIT Q3 INVESTMENTS USD 0.12 0.03 -0.09 16.1 16.3 0.2 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.18 0.00 56.3 57.6 1.4 ZALICUS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.50 -0.46 0.04 3.7 3.4 -0.3 ZOGENIX INC Q3 DRUGS USD -0.09 -0.10 -0.01 9.3 7.2 -2.2