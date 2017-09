U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 5 - 1800 ET

Nov 5 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACELRX PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.19 -0.26 -0.07 0.3 0.5 0.2 ACTUATE CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.07 -0.02 33.7 32.3 -1.4 AETERNA ZENTARIS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 0.13 0.27 1.3 21.1 19.8 AETERNA ZENTARIS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 0.13 0.27 1.3 21.1 19.8 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q3 INVESTMENTS USD 2.15 2.19 0.04 556.9 551.6 -5.3 AG MORTGAGE INVESTMENT Q3 INVESTMENTS USD 0.58 0.45 -0.13 26.4 27.7 1.3 AKORN INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.14 0.15 0.01 79.9 81.9 2.0 ALLIED NEVADA GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.05 0.04 73.4 76.7 3.4 ALLIED NEVADA GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.05 0.03 -- 76.7 -- ALMOST FAMILY INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.27 0.24 -0.03 85.8 88.8 3.0 AMDOCS LTD Q4 COMMUNICATIONS USD 0.64 0.63 -0.01 847.3 845.2 -2.1 AMERICAN CAPITAL LTD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.16 -0.07 132.2 106.0 -26.2 AMERICAN PUBLIC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.56 0.61 0.06 79.7 81.8 2.1 AMREIT INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.2 11.6 0.4 AMTRUST FINANCIAL SERVIC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.83 0.10 503.2 613.9 110.7 AOL INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.35 -- -- 548.8 561.3 12.5 ARCOS DORADOS HOLDINGS Q3 RETAILING - FOODS USD 0.14 -- -- 1040.1 1021.2 -18.9 ARES CAPITAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.39 0.47 0.08 213.7 246.8 33.1 ASHLAND INC Q4 CHEMICALS USD 1.50 1.54 0.04 1927.2 1911.0 -16.2 ASIAINFO-LINKAGE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -- -- -- 145.2 143.2 -2.1 ASTRONICS CORPORATION Q3 DEFENSE USD 0.38 0.39 0.01 92.9 89.7 -3.2 AVIGILON CORP Q3 ELECTRICAL CAD 0.07 0.23 0.16 40.5 51.2 10.7 BALCHEM CORP Q3 CHEMICALS USD 0.41 0.38 -0.03 86.8 87.6 0.8 BECTON DICKINSON & CO Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.46 1.54 0.08 2046.5 2101.0 54.5 BIOCRYST PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.14 -0.03 5.8 2.4 -3.4 BLOOMIN' BRANDS INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.10 0.10 0.00 987.9 967.6 -20.3 BLUCORA INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.30 0.13 114.0 124.1 10.1 BLUEKNIGHT ENERGY Q3 OIL USD 0.15 0.19 0.04 47.7 55.2 7.5 BOFI HOLDING INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.85 0.85 0.00 29.0 28.1 -0.9 BRAVO BRIO RESTAURANT Q3 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.11 -0.03 97.4 96.3 -1.1 BRIDGEPOINT EDUCATION INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.25 0.18 -0.07 190.4 185.6 -4.8 BROOKFIELD RENEWABLE ENE Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD -0.02 -- -- 398.0 392.0 -6.0 BROOKFIELD RESIDENTIAL Q3 INVESTMENTS USD 0.29 0.29 0.00 338.3 332.6 -5.7 CADENCE PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.08 -0.08 0.00 27.0 29.0 1.9 CALGON CARBON CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 0.22 0.22 0.00 140.1 139.4 -0.8 CANADIAN APARTMENT PROPE Q3 INVESTMENTS CAD 0.42 0.53 0.11 120.7 120.0 -0.7 CANWEL BUILDING MATERIAL Q3 BUILDING MATERIALS CAD 0.08 0.08 0.01 -- -- -- CARMIKE CINEMAS INC Q3 LEISURE USD 0.25 0.16 -0.09 157.6 165.0 7.4 CARRIAGE SERVICES Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.19 0.16 -0.03 52.8 49.7 -3.1 CARROLS RESTAURANT GROUP Q3 RETAILING - FOODS USD -0.06 -0.09 -0.04 170.0 168.3 -1.7 CATHEDRAL ENERGY SERVICE Q3 OIL CAD 0.09 0.22 0.13 57.8 59.7 1.9 CBL & ASSOCIATES PROPERT Q3 INVESTMENTS USD 0.17 -- -- 263.4 257.5 -5.8 CENTRIC HEALTH CORP Q3 UNDESIGNATED HEALTH CAD -0.01 -0.11 -0.10 113.4 110.6 -2.8 CH ROBINSON WORLDWIDE INC Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.73 0.69 -0.04 3229.3 3316.7 87.4 CHARTER COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.10 -0.68 -0.78 2105.9 2118.0 12.1 CHELSEA THERAPEUTICS INT Q3 DRUGS USD -0.06 -0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.42 0.56 0.14 47.2 53.2 6.0 CHURCHILL CORP-A Q3 BUILDING MATERIALS CAD 0.13 0.10 -0.03 313.1 294.8 -18.3 CINEPLEX INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.50 0.41 -0.09 301.7 298.6 -3.1 COCA-COLA BOTTLING CO CO Q3 BEVERAGES USD 1.23 1.38 0.15 -- -- -- COGNIZANT TECH SOLUTIONS Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.01 1.05 0.04 2258.0 2305.7 47.8 COLE REAL ESTATE INVESTM Q3 INVESTMENTS USD 0.10 0.05 -0.05 156.9 159.8 2.9 COMMAND SECURITY CORP Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.04 0.07 0.03 39.7 40.1 0.5 COMPRESSCO PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.22 -- -- 29.8 30.0 0.1 CONIFEX TIMBER INC Q3 BUILDING MATERIALS CAD -0.09 -0.10 -0.01 67.1 65.2 -1.9 CORINTHIAN COLLEGES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.07 -0.09 -0.02 374.9 365.0 -9.9 CPI AEROSTRUCTURES INC Q3 DEFENSE USD 0.20 0.23 0.03 15.9 20.7 4.8 CTRIP.COM INTERNATIONAL Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.27 0.40 0.13 241.5 252.0 10.4 CUMBERLAND PHARMACEUTICA Q3 DRUGS USD 0.00 -0.04 -0.04 7.6 6.5 -1.1 CVS CAREMARK CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 1.02 1.05 0.03 31529.3 31968.0 438.7 DAVIS & HENDERSON INCOME Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.50 0.52 0.02 225.5 225.3 -0.2 DAVITA HEALTHCARE PARTNE Q3 HOSPITALS USD 0.96 0.98 0.02 2925.2 2999.6 74.4 DCP MIDSTREAM PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.31 -0.24 -0.55 635.4 -- -- DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.39 0.05 120.5 124.6 4.1 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q3 AUTO PART MFG USD 0.94 0.97 0.03 4033.8 4017.0 -16.8 DEMANDWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.13 -0.09 0.04 23.6 24.5 0.8 DENBURY RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.43 0.45 0.02 666.4 684.8 18.4 DEPOMED INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.11 0.04 35.5 37.5 1.9 DIRECTV Q3 COMMUNICATIONS USD 1.01 -- -- 7841.6 7880.0 38.4 DOMINION RESOURCE INC VA Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.90 1.00 0.10 3211.6 -- -- DOUGLAS EMMETT INC Q3 INVESTMENTS USD 0.08 0.07 -0.01 149.1 -- -- DYNEX CAPITAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.28 0.27 -0.01 21.0 22.9 1.9 EMERALD OIL INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.17 -0.08 0.09 12.7 14.6 1.9 EMERITUS CORP Q3 HOSPITALS USD -0.46 -0.57 -0.11 485.3 491.7 6.4 EMERSON ELECTRIC CO Q4 ELECTRICAL USD 1.11 1.18 0.07 6761.6 6812.0 50.4 ENBRIDGE INCOME FUND Q3 INVESTMENTS CAD 0.33 0.38 0.05 -- -- -- ENDEAVOUR SILVER CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 -- -- 51.4 67.8 16.4 ENDO HEALTH SOLUTIONS INC Q3 DRUGS USD 1.11 1.34 0.23 695.6 715.0 19.3 ENDOCYTE INC Q3 DRUGS USD -0.21 -0.08 0.13 15.4 16.6 1.2 ENERGIZER HOLDINGS INC Q4 HOME PRODUCTS USD 1.32 1.38 0.06 1070.2 1066.1 -4.1 ENERGY TRANSFER EQUITY LP Q3 OIL USD 0.58 0.22 -0.36 11930.9 12486.0 555.1 ENERGY TRANSFER PARTNERS Q3 OIL USD 0.59 0.34 -0.25 11433.6 11902.0 468.4 ENPHASE ENERGY INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.10 -0.09 0.01 60.9 62.0 1.1 ENTERCOM COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.18 0.02 97.5 98.4 1.0 EPR PROPERTIES Q3 INVESTMENTS USD 0.70 0.79 0.09 61.7 62.2 0.5 EPSILON ENERGY LTD Q3 OIL USD 0.03 0.00 -0.03 10.4 10.6 0.2 ESSEX RENTAL CORP Q3 SHIPBUILDING USD -0.06 -0.08 -0.02 27.5 22.8 -4.7 EXPEDITORS INTL WASH INC Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.49 0.45 -0.04 1587.0 1535.1 -51.9 EXTERRAN HOLDINGS INC Q3 OIL USD 0.21 0.34 0.13 825.3 776.0 -49.3 EXTERRAN PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.30 0.16 -0.14 117.4 115.8 -1.6 FIESTA RESTAURANT GROUP Q3 RETAILING - FOODS USD 0.19 0.21 0.02 140.6 140.1 -0.6 FINANCIAL ENGINES INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.18 0.20 0.02 60.5 62.1 1.6 FIRST MARBLEHEAD CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD -0.09 -0.10 -0.01 13.4 13.9 0.5 FIRSTENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.92 0.94 0.02 4296.3 -- -- FOSSIL GROUP INC Q3 HOME PRODUCTS USD 1.36 1.58 0.22 771.9 810.4 38.5 FRONTIER COMMUNICATIONS Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.06 0.00 1184.6 1185.3 0.6 FURIEX PHARMACEUTICALS I Q3 DRUGS USD -1.35 -0.85 0.50 13.2 15.6 2.4 GENOMIC HEALTH INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.04 0.02 0.06 65.0 66.0 1.0 GENTIVA HEALTH SERVICES Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.23 0.15 -0.08 417.1 410.5 -6.6 GETTY REALTY CORP Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 32.0 29.3 -2.7 GEVO INC Q3 OIL USD -0.35 -0.34 0.01 1.1 1.1 0.0 GIVEN IMAGING LTD Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.25 0.07 48.9 50.0 1.1 GLOBAL CASH ACCESS Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.19 -0.02 147.4 146.1 -1.3 GLOBAL INDEMNITY PLC Q3 INSURANCE USD 0.25 0.24 -0.01 76.4 74.8 -1.6 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q3 MARITIME USD 0.05 -0.01 -0.06 183.1 198.8 15.7 GSI GROUP INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.12 -- -- 85.8 85.5 -0.3 GUIDANCE SOFTWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.09 0.03 28.3 28.3 0.0 GULFPORT ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.13 0.14 0.01 81.3 69.3 -12.0 HACKETT GROUP INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.12 0.12 0.01 58.0 57.9 -0.1 HAIN CELESTIAL GROUP Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.50 0.52 0.02 474.8 477.5 2.7 HCA HOLDINGS INC Q3 HOSPITALS USD 0.76 0.79 0.03 8417.4 8456.0 38.6 HCI GROUP INC Q3 INSURANCE USD 0.78 1.13 0.35 49.6 54.7 5.0 HEADWATERS Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.22 0.18 -0.04 219.3 215.0 -4.3 HEALTH CARE REIT Q3 INVESTMENTS USD 0.24 0.07 -0.17 744.7 777.9 33.2 HECLA MINING CO Q3 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.01 0.01 110.9 106.6 -4.3 HENRY SCHEIN Q3 RETAILING - GOODS USD 1.21 1.22 0.01 2371.4 2349.0 -22.5 HORIZON TECHNOLOGY Q3 FINANCE & LOAN USD 0.35 0.36 0.01 7.9 8.7 0.8 HORSEHEAD HOLDING CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.04 -0.03 0.01 110.3 109.6 -0.7 HOSPITALITY PROPERTIES T Q3 INVESTMENTS USD 0.24 0.21 -0.03 392.1 412.3 20.2 HOST HOTELS & RESORTS INC Q3 INVESTMENTS USD 0.03 0.03 0.00 1245.8 1223.0 -22.8 IAMGOLD CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.07 0.02 309.7 293.5 -16.2 IAMGOLD CORPORATION Q3 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.07 0.02 291.9 293.5 1.6 ICF INTERNATIONAL INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.52 0.55 0.03 244.8 244.1 -0.7 IDACORP INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.60 1.43 -0.17 -- -- -- IGNITE RESTAURANT GROUP Q3 LEISURE USD 0.21 -0.04 -0.25 232.6 227.6 -5.0 IMPERVA INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 -0.01 0.04 34.5 35.1 0.6 INDIGO BOOKS & MUSIC INC Q2 RETAILING - GOODS CAD -0.16 -0.39 -0.23 178.6 179.4 0.8 INNERGEX RENEWABLE Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.02 0.09 0.07 51.3 58.0 6.8 INNOSPEC INC Q3 CHEMICALS USD 0.83 0.65 -0.18 199.6 192.8 -6.8 INSMED INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.41 -0.46 -0.05 0.0 0.0 0.0 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.20 0.18 73.2 78.0 4.7 INTERCONTINENTALEXCHANGE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.83 1.97 0.14 332.8 337.9 5.1 INTL FLAVORS & FRAGRANCE Q3 COSMETICS USD 1.18 1.22 0.04 744.3 742.3 -2.1 ISIS PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.21 0.06 19.8 23.6 3.8 J2 GLOBAL INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.71 0.64 -0.07 130.4 127.8 -2.6 JACK HENRY & ASSOCIATES Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.57 0.58 0.02 294.7 295.7 1.0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q3 DRUGS USD 1.67 1.79 0.12 227.4 232.2 4.8 KAR AUCTION SERVICES INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.29 0.01 510.7 533.7 23.0 KENNEDY-WILSON HOLDINGS Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.16 -0.06 0.10 22.2 33.2 11.0 KEYERA CORP Q3 GAS UTILITIES CAD 0.50 0.52 0.02 756.2 -- -- KILLAM PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.38 0.22 -0.16 36.5 37.1 0.6 KIMBALL INTERNATIONAL INC Q1 HOME FURNISHINGS USD 0.13 0.17 0.04 -- -- -- KINDRED HEALTHCARE INC Q3 HOSPITALS USD 0.15 0.05 -0.10 1384.6 1198.5 -186.1 KOSMOS ENERGY LTD Q3 OIL USD -0.06 -0.12 -0.06 200.2 215.4 15.2 LB FOSTER CO Q3 STEEL USD 0.88 0.95 0.07 171.8 162.2 -9.5 LEXINGTON REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.05 0.01 -0.04 100.0 97.9 -2.0 LIBERTY INTERACTIVE CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.17 -0.02 2250.8 2245.0 -5.8 LIBERTY MEDIA CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.82 -- -- 1126.9 1110.0 -16.9 LIFE TECHNOLOGIES CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.97 1.02 0.05 926.1 935.1 9.0 LIMELIGHT NETWORKS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.07 -0.07 0.00 42.9 42.7 -0.3 LINCOLN EDUCATIONAL SERV Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.16 -0.09 0.07 86.9 88.5 1.6 LIVE NATION ENTERTAINMEN Q3 LEISURE USD 0.34 0.22 -0.12 2087.1 2262.2 175.2 LOUISIANA PACIFIC CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.15 0.13 -0.02 512.8 507.4 -5.4 LSB INDUSTRIES INC Q3 CHEMICALS USD 0.74 0.43 -0.31 206.5 117.4 -89.1 M/A-COM TECHNOLOGY SOLUT Q4 ELECTRONICS USD 0.25 0.25 0.00 84.3 83.7 -0.7 MAKO SURGICAL CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.27 -0.15 33.0 22.8 -10.3 MANDALAY RESOURCES CORP Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.04 0.04 0.00 54.9 50.3 -4.6 MARCHEX INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.04 0.01 37.2 39.7 2.5 MARINEMAX INC Q4 RETAILING - GOODS USD -0.04 0.21 0.25 152.2 149.7 -2.5 MEADOWBROOK INSURANCE Q3 INSURANCE USD 0.12 0.10 -0.02 177.3 203.9 26.6 MEDICAL PROPERTIES TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.16 -0.02 61.6 60.5 -1.1 MEDIFAST INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.42 0.41 -0.01 95.1 86.5 -8.6 MERCADOLIBRE INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.73 0.66 -0.07 123.7 123.1 -0.6 MESA LABORATORIES INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.64 0.65 0.01 -- -- -- METABOLIX INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.24 -0.21 0.03 1.5 0.9 -0.6 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q2 RETAILING - GOODS USD 0.68 0.71 0.03 725.9 740.3 14.4 MID-CON ENERGY PARTNERS Q3 OIL USD 0.54 0.50 -0.04 23.8 16.2 -7.6 MINDSPEED TECHNOLOGIES I Q4 COMPUTER MFRS USD -0.02 0.02 0.04 36.0 36.0 0.0 MOMENTA PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.48 -0.50 -0.02 8.6 10.8 2.2 MOSAIC CO Q3 CHEMICALS USD 0.56 0.51 -0.05 1969.8 1908.7 -61.1 MTR GAMING GROUP INC Q3 LEISURE USD -- -- -- 132.1 128.9 -3.2 MYRIAD GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.46 0.68 0.22 167.6 202.5 34.8 NANOSTRING TECHNOLOGIES Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.67 -0.44 0.23 7.7 8.4 0.7 NATIONAL RETAIL Q3 INVESTMENTS USD 0.28 0.29 0.01 99.0 100.6 1.6 NATURAL RESOURCE PARTNERS Q3 COAL USD 0.36 0.32 -0.04 85.5 82.2 -3.2 NEW YORK MORTGAGE TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.22 0.27 0.05 18.0 15.3 -2.7 NEXSTAR BROADCASTING Q3 COMMUNICATIONS USD 0.22 0.13 -0.09 124.5 125.8 1.3 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q2 OIL CAD -0.10 -0.24 -0.14 116.6 109.1 -7.5 NORTH AMERICAN ENERGY PA Q2 OIL CAD -0.04 -0.24 -0.20 126.0 109.1 -16.9 NTELOS HOLDINGS CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.22 0.48 0.26 124.6 130.9 6.3 NUVISTA ENERGY LTD Q3 GAS CAD -0.06 -0.02 0.04 -- -- -- NYSE EURONEXT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.53 -0.02 582.3 574.0 -8.3 OCH-ZIFF CAPITAL Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.27 0.07 181.7 256.9 75.2 OFFICE DEPOT Q3 RETAILING - GOODS USD 0.06 0.02 -0.04 2599.7 2619.4 19.8 OFFICEMAX INC Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.22 0.15 -0.07 1680.3 1664.9 -15.4 ONEOK INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.29 0.35 0.06 3598.8 -- -- OPENTABLE INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.42 0.50 0.08 46.0 46.7 0.6 ORBITZ WORLDWIDE INC Q3 LEISURE USD 0.13 0.11 -0.02 220.7 220.9 0.2 OXFORD RESOURCE PARTNERS Q3 COAL USD -0.24 -0.22 0.02 89.0 87.6 -1.4 PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q3 RETAILING - FOODS USD 0.65 0.65 0.00 348.4 346.3 -2.0 PETROQUEST ENERGY INC Q3 OIL USD 0.08 0.01 -0.07 57.7 55.6 -2.1 PHARMERICA CORP Q3 DRUGS USD 0.33 0.49 0.16 401.7 436.8 35.1 PORTOLA PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.68 -0.53 0.15 1.9 2.8 0.8 PRIMORIS SERVICES CORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.42 0.42 0.00 513.8 551.3 37.6 QEP MIDSTREAM PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.24 0.12 -0.12 30.8 32.7 1.9 QEP RESOURCES INC Q3 GAS USD 0.39 0.36 -0.03 795.4 772.8 -22.6 QUALITY DISTRIBUTION INC Q3 TRUCKING USD 0.20 0.20 0.00 243.4 235.7 -7.8 QUINSTREET INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.10 0.10 0.00 77.7 77.0 -0.7 RADISYS CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.06 -0.16 -0.10 58.5 54.1 -4.4 REACHLOCAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.04 -0.03 131.4 133.1 1.8 RED ROBIN GOURMET BURGERS Q3 RETAILING - FOODS USD 0.29 0.32 0.03 228.9 230.7 1.7 REGENCY ENERGY PARTNERS Q3 GAS USD 0.09 0.05 -0.04 555.0 665.0 110.0 REGENERON PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.90 1.25 0.35 502.8 597.0 94.2 REGIS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.06 0.01 0.07 461.4 468.6 7.2 RENAISSANCERE HOLDINGS Q3 INSURANCE USD 2.55 3.36 0.82 329.4 391.6 62.2 RENEWABLE ENERGY GROUP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.59 2.31 1.72 363.2 458.4 95.2 RESPONSYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 48.1 51.7 3.6 RETAILMENOT INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.15 -0.06 -0.21 45.9 47.4 1.4 REX ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.16 0.12 -0.04 64.5 63.0 -1.5 RG BARRY CORP Q1 CLOTHING USD 0.57 0.41 -0.16 49.6 41.9 -7.7 RIGEL PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.25 0.04 0.3 0.0 -0.3 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q3 MACHINERY USD 0.09 0.15 0.06 94.3 105.8 11.6 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q3 MACHINERY USD 0.11 0.15 0.04 93.4 105.8 12.4 ROCKWELL MEDICAL INC Q3 DRUGS USD -0.24 -0.34 -0.10 13.7 13.1 -0.6 ROWAN COS INC Q3 OIL USD 0.41 0.42 0.01 381.1 382.8 1.7 RR DONNELLEY & SONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.36 0.38 0.02 2532.9 2614.9 82.0 RYMAN HOSPITALITY Q3 LEISURE USD 0.27 -- -- 227.9 221.2 -6.7 SAGA COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.76 0.75 -0.01 32.5 32.9 0.4 SAGENT PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.02 0.10 0.12 60.8 60.8 0.0 SALEM COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.21 0.09 57.4 58.5 1.1 SANDRIDGE ENERGY INC Q3 OIL USD 0.03 0.07 0.05 465.7 493.6 27.9 SAPIENT CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 0.19 0.03 322.0 334.9 12.9 SCIQUEST INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.09 0.00 23.1 22.5 -0.6 SEATTLE GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.19 0.03 57.8 71.0 13.2 SEMPRA ENERGY Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.22 -- -- 2623.3 2551.0 -72.3 SOLAZYME INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.36 -0.47 -0.11 13.8 10.6 -3.2 SOLIUM CAPITAL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.03 0.05 0.02 15.5 16.9 1.3 SOTHERLY HOTELS INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 22.0 21.5 -0.5 SOVRAN SELF STORAGE INC Q3 INVESTMENTS USD 0.61 0.62 0.01 67.7 -- -- SPARTON CORP Q1 DEFENSE USD 0.17 0.24 0.07 64.4 74.2 9.8 SPEED COMMERCE INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.01 -0.05 -0.06 117.6 119.0 1.4 STEMCELLS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.14 -0.17 -0.04 0.2 0.3 0.1 STRAD ENERGY SERVICES Q3 OIL CAD 0.02 0.06 0.04 47.1 47.4 0.4 STURM RUGER & CO INC Q3 LEISURE PRODUCTS USD 1.21 1.44 0.23 154.3 170.9 16.6 SUCAMPO PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.02 0.03 0.05 19.1 21.2 2.1 SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q3 OIL USD 0.85 0.45 -0.40 3626.3 4528.0 901.7 SUNOPTA INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.11 0.07 -0.04 304.5 302.7 -1.8 SUNOPTA INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.10 0.07 -0.03 302.2 302.7 0.5 SURMODICS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.22 0.24 0.02 14.8 14.3 -0.5 SWS GROUP INC Q1 INVESTMENTS USD -0.06 -0.06 0.00 65.4 69.0 3.6 SYNACOR INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.03 0.01 25.4 26.6 1.1 SYNERGY RESOURCES CORP Q4 OIL USD 0.06 0.03 -0.03 14.3 14.7 0.4 TANGOE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.16 -0.01 48.1 47.6 -0.5 TARGACEPT INC Q3 DRUGS USD -0.39 -0.38 0.01 0.1 0.0 -0.1 TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.47 0.44 -0.03 596.8 559.2 -37.6 TERNIUM SA Q3 STEEL USD 0.48 0.50 0.02 2147.0 2143.8 -3.2 TESLA MOTORS INC Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.11 0.12 0.01 534.6 602.6 67.9 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.86 0.70 -0.16 132.1 132.6 0.6 TOR MINERALS INTERNATION Q3 BUILDING & RELATED USD 0.21 0.03 -0.18 -- -- -- TORNIER NV Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.14 -0.18 -0.04 70.5 66.7 -3.7 TRANSCANADA CORP Q3 GAS UTILITIES CAD 0.59 0.63 0.04 2270.7 2204.0 -66.7 TRANSCANADA CORP Q3 GAS UTILITIES CAD 0.58 0.63 0.05 2177.7 2204.0 26.3 TRANSMONTAIGNE PARTNERS Q3 OIL USD 0.44 0.37 -0.07 39.8 38.4 -1.5 TVA GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.04 0.29 0.25 93.4 102.2 8.8 TWENTY-FIRST CENTURY FOX Q1 COMMUNICATIONS USD 0.35 0.33 -0.02 6796.5 7061.0 264.5 UFP TECHNOLOGIES INC Q3 CONTAINERS USD 0.37 0.41 0.04 34.4 34.7 0.3 UNIT CORPORATION Q3 OIL USD 1.00 0.85 -0.15 341.9 333.8 -8.1 UNITED FIRE & CAS CO Q3 INSURANCE USD 0.57 0.42 -0.15 217.1 223.0 5.9 URS CORPORATION Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.20 1.20 0.00 2959.4 2735.5 -223.9 VALUECLICK INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.40 0.38 -0.02 166.5 134.1 -32.4 VERESEN INC Q3 OIL CAD 0.05 0.14 0.09 100.3 84.5 -15.8 VERISK ANALYTICS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.60 0.62 0.02 444.8 438.6 -6.2 VITAMIN SHOPPE INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.52 0.53 0.01 273.8 272.5 -1.3 VIVUS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.38 -0.48 -0.10 21.8 27.4 5.6 WAGEWORKS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.17 0.18 0.01 53.2 53.6 0.4 WAJAX CORP Q3 MACHINERY CAD 0.70 0.68 -0.02 340.6 338.5 -2.2 WEB.COM GROUP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.53 0.60 0.07 134.2 134.8 0.6 WESTJET AIRLINES LTD Q3 AIRLINES CAD 0.48 0.50 0.02 925.7 924.8 -0.8 WP CAREY INC Q3 INVESTMENTS USD 0.56 0.28 -0.28 77.0 137.9 60.9 ZAGG INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.09 0.10 0.01 52.0 49.9 -2.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.66 0.76 0.10 258.1 263.5 5.4 ZILLOW INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.08 -0.05 0.03 51.4 53.3 2.0 ZOETIS INC Q3 DRUGS USD 0.34 0.34 0.00 1062.9 1103.0 40.1