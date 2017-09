U.S./Canada daily earnings hits & misses Nov 7 - 1820 ET

Nov 7 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AAON INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.26 0.28 0.03 79.5 89.7 10.2 ACCURAY INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.21 -0.01 80.8 76.6 -4.2 ACETO CORP. Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.25 0.40 0.16 126.1 129.3 3.1 ACI WORLDWIDE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 0.35 -0.08 217.6 213.9 -3.6 ADA-ES INC Q3 CHEMICALS USD 0.14 0.16 0.02 72.6 74.6 2.0 ADDUS HOMECARE CORP Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.23 0.25 0.02 65.7 67.3 1.7 ADEPT TECHNOLOGY INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.05 -0.03 13.2 13.6 0.4 AEROFLEX HOLDING CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.05 -0.01 138.4 132.7 -5.7 AES CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.34 0.39 0.05 4999.0 4003.0 -996.0 AGILYSYS INC. Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.03 0.02 -- -- -- AGIOS PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.47 -0.18 6.2 6.3 0.1 AIR METHODS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.84 0.91 0.07 243.4 252.4 9.0 ALAMO GROUP INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 0.79 0.93 0.15 164.3 174.7 10.4 ALCOBRA LTD Q3 DRUGS USD -0.09 -0.28 -0.19 0.0 0.0 0.0 ALEXANDER & BALDWIN INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.12 0.10 -0.02 92.8 72.2 -20.6 ALLIANT ENERGY CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.34 1.43 0.09 1030.1 866.6 -163.5 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q2 DEFENSE USD 2.39 -- -- 1103.0 1142.4 39.4 ALLSCRIPTS HEALTHCARE Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.08 0.05 -0.03 353.4 334.2 -19.2 ALON USA ENERGY INC Q3 OIL USD -0.29 -0.47 -0.18 1604.9 1892.8 288.0 ALPHATEC HOLDINGS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.02 -0.15 -0.13 48.6 50.2 1.6 AMARIN CORPORATION PLC Q3 DRUGS USD -0.32 -0.29 0.03 10.2 8.4 -1.8 AMBIT BIOSCIENCES CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -- -- 6.3 7.7 1.3 AMC NETWORKS INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.86 0.80 -0.06 396.3 395.3 -0.9 AMEREN CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.24 1.25 0.01 1869.2 1638.0 -231.2 AMERESCO INC Q3 ELECTRICAL USD 0.18 0.10 -0.08 185.0 161.6 -23.4 AMERICAN HOMES 4 RENT Q3 INVESTMENTS USD 0.02 -0.05 -0.07 50.2 49.5 -0.7 AMERICAN REALTY CAPITAL Q3 INVESTMENTS USD 0.02 -0.30 -0.32 51.6 60.9 9.3 AMERICAN SUPERCONDUCTOR Q2 ELECTRICAL USD -0.18 -0.18 0.00 24.1 24.2 0.1 ANACOR PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.39 -0.41 -0.02 2.6 3.6 1.0 ANNIE S INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.29 0.28 -0.01 57.1 57.9 0.8 ANSYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.75 -- -- 214.8 213.4 -1.3 APACHE CORP Q3 OIL USD 2.15 2.32 0.18 4321.7 4019.0 -302.7 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.94 1.34 0.40 688.8 -- -- APPROACH RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.07 0.07 0.01 46.0 44.2 -1.8 ARENA PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.08 0.04 5.3 3.6 -1.7 ARQULE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.13 -0.09 0.04 2.8 3.5 0.8 ARTIS REAL ESTATE INVEST Q3 INVESTMENTS CAD 0.34 -- -- 117.2 121.0 3.8 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIE Q3 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.10 -0.19 -0.09 1.5 0.3 -1.2 ATA INC Q2 COMMUNICATIONS USD -0.12 -0.03 0.09 6.8 7.4 0.5 ATLAS AIR WORLDWIDE Q3 AIRLINES USD 1.15 1.13 -0.02 412.5 405.4 -7.1 AURICO GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.00 -0.02 73.5 29.6 -43.9 AURICO GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.01 0.00 -0.01 52.7 29.6 -23.1 AUTOBYTEL INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.13 0.06 18.6 21.6 3.0 AVEO PHARMACEUTICALS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.47 0.00 0.2 0.3 0.1 AVIV REIT INC Q3 INVESTMENTS USD 0.23 0.20 -0.03 35.0 32.9 -2.1 BACTERIN INTERNATIONAL Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.08 -0.03 8.7 7.9 -0.8 BCE INCORPORATED Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.77 0.75 -0.02 5158.7 5099.0 -59.7 BCE INCORPORATED Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.77 0.75 -0.02 5162.8 5099.0 -63.8 BEAZER HOMES Q4 HOME BUILDING USD 0.24 0.38 0.14 397.2 438.3 41.1 BEBE STORES INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.18 -0.12 0.06 103.9 114.1 10.3 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q3 OIL CAD 0.07 0.08 0.01 64.2 60.2 -4.0 BELLATRIX EXPLORATION LTD Q3 OIL CAD 0.08 0.08 0.00 64.2 60.2 -4.0 BENEFITFOCUS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.42 -0.30 0.12 25.2 26.3 1.1 BIO RAD LABORATORIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.91 -0.25 -1.16 529.0 505.1 -24.0 BIOAMBER INC Q3 AUTOMOTIVE MFG USD -0.47 -0.37 0.10 0.6 0.9 0.3 BITAUTO HOLDINGS LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.32 0.06 60.1 61.8 1.7 BLACKPEARL RESOURCES INC Q3 OIL CAD 0.02 0.03 0.01 63.4 69.1 5.7 BOINGO WIRELESS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.01 -0.01 27.8 28.6 0.8 BOSTON PIZZA ROYALTIES Q3 RETAILING - FOODS CAD -- -- -- 8.4 8.1 -0.2 BOULDER BRANDS INC Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.07 0.08 0.01 113.7 118.5 4.8 BPZ RESOURCES INC Q3 OIL USD -0.09 -0.13 -0.04 12.1 12.5 0.4 BRASKEM SA Q3 CHEMICALS USD -- -- -- 4936.0 4678.9 -257.1 BRIGHTPATH EARLY LEARNIN Q3 UNDESIGNATED CONR SVC CAD -0.01 -0.01 0.00 10.3 11.2 0.9 BRISTOW GROUP INC Q2 OIL USD 1.04 1.27 0.23 401.3 417.3 16.0 BROADRIDGE FINANCIAL SOL Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.20 0.39 0.19 512.9 545.2 32.3 CALPINE CORPORATION Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.61 -0.07 1856.2 2050.0 193.8 CAMTEK LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 0.02 -0.01 20.6 -- -- CANADIAN NATURAL RESOURC Q3 OIL CAD 0.90 0.93 0.03 4677.8 4659.0 -18.8 CANADIAN NATURAL RESOURC Q3 OIL CAD 0.91 0.93 0.02 4854.0 4659.0 -195.0 CANADIAN TIRE CORP LTD Q3 RETAILING - GOODS CAD 1.77 1.79 0.03 2900.3 2956.0 55.7 CANELSON DRILLING INC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.14 0.12 -0.02 66.3 66.2 -0.2 CAPSTONE TURBINE Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.01 -0.01 0.00 38.7 35.3 -3.4 CAREFUSION CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.39 0.44 0.05 818.7 830.0 11.3 CASCADES INCORPORATED Q3 FOREST PRODUCTS CAD 0.13 0.07 -0.06 987.0 995.0 8.0 CECO ENVIRONMENTAL CORP. Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.21 0.24 0.03 49.7 49.8 0.1 CEDAR FAIR L P Q3 LEISURE USD 2.87 3.30 0.43 581.7 592.1 10.4 CEDAR REALTY TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD -0.01 -0.05 -0.05 35.0 35.4 0.4 CHEMBIO DIAGNOSTICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.07 -0.01 8.3 9.6 1.3 CHEMOCENTRYX INC Q3 DRUGS USD -0.26 -0.22 0.04 2.0 1.5 -0.4 CHESAPEAKE UTILITIES Q3 GAS UTILITIES USD 0.38 0.40 0.02 74.5 86.5 12.0 CHINA SUNERGY CO LTD Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.94 -- -- 66.0 71.9 5.9 CHIQUITA BRANDS Q3 FOOD PROCESSORS USD -0.23 -0.40 -0.17 741.1 723.0 -18.1 CI FINANCIAL CORP Q3 INVESTMENTS CAD 0.39 0.38 -0.01 408.8 -- -- CINCINNATI BELL INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.01 0.03 0.04 305.0 310.8 5.8 CINEMARK HOLDINGS INC Q3 LEISURE USD 0.55 0.69 0.14 733.2 757.6 24.3 CLEAN ENERGY FUELS CORP Q3 GAS UTILITIES USD -0.21 -0.16 0.05 87.5 86.3 -1.2 CLEAR CHANNEL OUTDOOR Q3 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.01 0.02 714.3 723.0 8.8 CLEARFIELD INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.19 0.10 -- -- -- COAST WHOLESALE APPLIANC Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.15 0.17 0.02 -- -- -- COLEMAN CABLE INC Q3 ELECTRICAL USD 0.44 0.40 -0.04 237.2 229.0 -8.2 COLONY FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.37 0.38 0.01 41.1 47.5 6.4 CONSOLIDATED COMMUNICATI Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.18 0.30 0.12 150.2 150.8 0.6 CORCEPT THERAPEUTICS INC Q3 DRUGS USD -0.12 -0.11 0.01 2.7 2.6 -0.1 CORNERSTONE THERAPEUTICS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.27 0.31 0.04 42.0 53.7 11.7 CRESCENT POINT ENERGY CO Q3 OIL CAD 0.30 0.42 0.12 955.9 -- -- CTC MEDIA INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.18 0.30 0.12 174.0 171.1 -2.9 CTPARTNERS EXECUTIVE SEA Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.08 0.08 0.01 33.5 33.6 0.1 CUBESMART Q3 INVESTMENTS USD 0.03 0.11 0.08 84.4 82.8 -1.5 DARLING INTERNATIONAL IN Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.34 0.23 -0.11 436.2 425.8 -10.4 DEMAND MEDIA INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.04 0.04 0.00 94.6 96.3 1.7 DENISON MINES CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.01 -0.02 -0.01 -- -- -- DENISON MINES CORP Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- DIGITAL CINEMA DESTINATI Q1 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.16 -0.06 12.2 11.5 -0.7 DOREL INDUSTRIES B Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.59 0.64 0.05 615.7 607.3 -8.4 DUNDEE INTERNATIONAL REA Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 58.9 56.9 -1.9 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.09 0.01 1.8 2.9 1.1 DYNEGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.14 0.22 0.08 509.4 446.0 -63.4 ECHELON CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.08 0.02 17.5 18.0 0.5 ECHO THERAPEUTICS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.63 -0.49 0.14 0.0 0.0 0.0 EGI FINANCIAL HOLDINGS I Q3 INSURANCE CAD 0.27 0.32 0.05 56.9 50.7 -6.2 EMC INSURANCE GROUP INC Q3 INSURANCE USD 0.62 0.50 -0.12 130.1 132.4 2.2 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Q3 DRUGS USD 0.21 0.36 0.16 79.1 89.1 10.0 ENCORE CAPITAL GRP INC Q3 FINANCE & LOAN USD 0.94 1.02 0.08 209.1 235.6 26.4 ENERNOC INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 3.55 3.70 0.15 270.8 278.5 7.7 ENSIGN GROUP INC Q3 HOSPITALS USD 0.68 0.56 -0.12 233.2 229.3 -3.9 ENSTAR GROUP LTD Q3 INSURANCE USD 2.38 2.39 0.01 49.5 123.1 73.6 EPLUS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.15 1.06 -0.09 -- -- -- EQUAL ENERGY LTD Q3 OIL CAD 0.27 0.07 -0.20 -- -- -- EQUAL ENERGY LTD Q3 OIL CAD -- 0.07 -- -- -- -- ERICKSON AIR-CRANE INC Q3 MACHINERY USD 1.43 1.16 -0.27 125.5 120.2 -5.3 EZCORP INC Q4 FINANCE & LOAN USD 0.46 0.43 -0.03 248.7 234.4 -14.4 FAIRWAY GROUP HOLDINGS C Q2 RETAILING - FOODS USD -0.07 -- -- 187.3 183.2 -4.1 FANNIE MAE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.62 1.47 0.85 5769.0 5582.0 -187.0 FIDUS INVESTMENT CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.38 0.37 -0.01 10.3 10.3 0.0 FIREEYE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -1.28 -1.21 0.07 39.8 42.7 2.9 FLOWERS FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.21 0.18 -0.03 881.2 878.5 -2.7 FLY LEASING LTD Q3 AIRLINES USD 0.02 0.00 -0.02 78.9 -- -- FOSTER WHEELER AG Q3 MACHINERY USD 0.43 0.52 0.09 891.6 801.8 -89.8 FRANKLIN COVEY CO Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.28 0.47 0.19 56.0 61.6 5.5 FREDDIE MAC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.17 2.03 0.86 -- -- -- FTI CONSULTING Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.48 0.72 0.24 402.2 414.6 12.5 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS I Q3 AUTO PART MFG USD 0.05 0.05 0.00 97.6 97.6 0.0 FULL HOUSE RESORTS INC Q3 LEISURE USD 0.06 0.02 -0.04 38.9 37.4 -1.4 FUTUREFUEL CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.32 0.35 0.03 100.4 121.1 20.7 FX ENERGY INC Q3 OIL USD -0.02 0.12 0.14 8.1 8.2 0.1 GAIAM INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.01 0.01 0.00 42.2 52.8 10.6 GARTNER INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.39 0.40 0.01 417.1 410.7 -6.4 GERON CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.06 0.00 0.4 0.2 -0.2 GLOBAL PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.38 0.09 -0.29 4934.6 4433.4 -501.1 GLOBAL POWER EQUIPMENT G Q3 MACHINERY USD 0.17 0.08 -0.09 139.9 110.0 -29.9 GLOBE SPECIALTY METALS I Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.06 0.08 0.02 178.7 173.0 -5.7 GLUSKIN SHEFF + ASSOCIAT Q1 INVESTMENTS CAD 0.23 0.28 0.05 22.1 23.1 1.0 GLV INC Q2 MACHINERY CAD 0.03 0.03 0.00 148.9 149.8 0.9 GRAMERCY PROPERTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 11.3 13.4 2.1 GRAY TELEVISION INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.12 0.12 0.00 88.2 88.3 0.1 GREAT PLAINS ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.93 0.93 0.00 770.2 765.0 -5.2 GREAT WEST LIFECO INC Q3 INSURANCE CAD 0.59 0.59 0.00 7387.0 4598.0 -2789.0 GROUPON INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.02 0.01 615.7 595.1 -20.6 HALLMARK FINANCIAL SERVI Q3 INSURANCE USD 0.11 0.32 0.21 95.1 102.9 7.8 HALOGEN SOFTWARE INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.13 -0.03 0.10 11.7 12.3 0.6 HANNON ARMSTRONG SUSTAIN Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.14 0.00 4.0 4.8 0.8 HARDINGE INC Q3 MACHINERY USD 0.36 0.20 -0.16 87.5 82.3 -5.2 HARSCO CORPORATION Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.21 0.20 -0.01 731.5 740.0 8.5 HAWAIIAN ELEC INDS INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.48 0.48 0.00 865.4 831.2 -34.1 HEALTH NET INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.59 0.56 -0.03 2721.9 2775.0 53.2 HEARTWARE INTERNATIONAL Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.83 -0.69 0.14 49.4 54.8 5.4 HERCULES TECHNOLOGY GROW Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.35 0.06 34.6 41.0 6.5 HIGH LINER FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.67 0.66 -0.01 23.2 -- -- HIGHER ONE HOLDINGS INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.11 0.14 0.03 53.7 57.1 3.4 HIMAX TECHNOLOGIES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.07 -0.02 193.5 192.8 -0.7 HOWARD HUGHES CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.55 0.17 -0.38 90.5 103.5 13.0 HUNTINGTON INGALLS Q3 SHIPBUILDING USD 0.82 1.17 0.35 1641.3 1637.0 -4.3 HYDROGENICS CORP Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.26 -0.05 0.21 10.9 9.2 -1.7 I.D. SYSTEMS INC. Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.02 0.06 0.08 10.6 11.2 0.6 IDENTIVE GROUP INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.04 0.00 0.04 24.0 26.3 2.3 IGM FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.79 0.77 -0.02 672.9 667.5 -5.5 INFINITY PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.74 -0.71 0.03 0.0 0.0 0.0 INFINITY PROPERTY AND CA Q3 INSURANCE USD 0.77 0.63 -0.14 341.0 335.0 -6.0 INFORMATION SERVICES GRO Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.01 -0.03 51.7 51.4 -0.3 INLAND REAL ESTATE CORP Q3 INVESTMENTS USD -0.01 0.02 0.03 48.8 51.8 3.0 INSULET CORP Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.16 -0.18 -0.02 62.0 61.1 -0.9 INTER PIPELINE LTD Q3 GAS UTILITIES CAD 0.27 0.28 0.01 291.3 340.6 49.3 INTERNATIONAL GAME Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.34 0.30 -0.04 603.1 632.3 29.3 INTRALINKS HOLDINGS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.05 0.02 55.4 59.1 3.7 INTREXON CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 0.15 0.16 9.8 6.1 -3.7 J & J SNACK FOODS CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.09 1.09 0.00 248.5 237.9 -10.6 JAMES RIVER COAL CO Q3 COAL USD -1.22 -- -- 173.3 150.2 -23.2 K12 INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.14 -0.13 0.01 227.2 228.4 1.1 KCAP FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS USD 0.24 0.22 -0.02 12.7 12.6 -0.1 KIOR INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.33 -0.38 -0.05 1.8 0.7 -1.1 KOPPERS HOLDINGS INC Q3 CHEMICALS USD 0.78 0.90 0.12 399.6 395.2 -4.4 KRATOS DEFENSE & SECURIT Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.00 -0.02 -0.02 233.7 226.4 -7.3 KULICKE & SOFFA INDS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.39 -0.02 183.3 173.6 -9.7 LANNETT CO INC Q1 DRUGS USD 0.13 0.22 0.09 41.2 45.8 4.7 LAREDO PETROLEUM HOLDING Q3 OIL USD 0.15 0.15 0.00 171.3 170.8 -0.5 LEUCADIA NATL CORP Q3 INSURANCE USD 0.41 0.01 -0.40 -- -- -- LIFETIME BRANDS INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.51 0.47 -0.04 147.3 142.2 -5.1 LIFEVANTAGE CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 0.03 0.01 -- -- -- LOCAL CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD -0.04 -0.08 -0.04 24.2 23.5 -0.7 LONG RUN EXPLORATION LTD Q3 OIL CAD 0.08 0.08 0.00 130.4 129.9 -0.5 LUNDIN PETROLEUM AB Q3 OIL USD -0.01 0.01 0.02 297.0 279.8 -17.2 MAD CATZ Q2 ELECTRONICS USD 0.00 -0.05 -0.05 -- -- -- MAD CATZ Q2 ELECTRONICS USD 0.00 -0.05 -0.05 -- -- -- MAIN STREET CAPITAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.51 0.47 -0.04 29.7 29.7 -0.1 MALLINCKRODT PLC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.85 1.02 0.17 572.6 552.2 -20.4 MANITEX INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY USD 0.20 0.21 0.01 62.7 57.5 -5.2 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.22 0.72 0.50 419.1 408.4 -10.7 MANULIFE FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.36 0.36 0.01 11340.3 6288.0 -5052.3 MANULIFE FINANCIAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.34 0.36 0.02 -- 6288.0 -- MARRONE BIO INNOVATION Q3 CHEMICALS USD -0.45 -0.53 -0.08 2.0 1.3 -0.7 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q3 BUILDING & RELATED USD 1.47 1.55 0.09 640.8 665.3 24.5 MATRIX SERVICE CO Q1 OIL USD 0.25 0.25 0.00 238.7 226.2 -12.5 MCCOY CORP Q3 TRUCK MFG CAD 0.17 0.15 -0.02 46.8 40.8 -6.0 MEMORIAL PRODUCTION PART Q3 OIL USD 0.45 0.16 -0.29 67.6 59.5 -8.1 MERIDIAN BIOSCIENCE Q4 DRUGS USD 0.23 0.22 -0.01 49.2 49.0 -0.3 MERRIMACK PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.39 -0.08 15.5 6.9 -8.6 METTLER-TOLEDO INTL Q3 MACHINERY USD 2.59 2.60 0.01 591.8 591.7 -0.1 MICROSEMI CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.53 0.53 0.00 250.1 250.4 0.3 MITEK SYS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.08 -0.05 0.03 3.4 4.4 1.0 MIX TELEMATICS LTD Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.08 0.10 0.02 30.2 31.2 1.0 MOLYCORP INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.29 -0.27 0.02 161.1 149.1 -12.0 MONSTER BEVERAGE CORP Q3 BEVERAGES USD 0.57 0.53 -0.04 602.3 590.4 -11.9 MONSTER WORLDWIDE INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.08 0.00 199.1 196.8 -2.3 MULTI FINELINE ELECTRONI Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.42 -0.56 -0.14 203.9 188.3 -15.6 MWI VETERINARY SUPPLY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.09 -- -- 609.3 605.1 -4.2 NATIONSTAR MORTGAGE HOLD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.26 0.91 -0.35 604.3 631.8 27.6 NATURAL GAS SERVICES GRO Q3 OIL USD 0.31 0.27 -0.04 21.9 21.9 0.0 NAVIGATORS GROUP INC Q3 INSURANCE USD 0.74 1.60 0.87 220.5 213.9 -6.6 NEKTAR THERAPEUTICS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.14 0.08 54.3 60.9 6.6 NELNET INC. Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.36 1.49 0.13 214.9 206.1 -8.8 NEONODE INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.08 -0.09 -0.02 2.0 1.1 -0.9 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.37 0.10 113.7 123.5 9.8 NEULION INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.01 -0.01 0.00 10.3 10.0 -0.3 NEVSUN RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD -0.01 0.01 0.02 14.0 25.8 11.8 NEVSUN RESOURCES LTD Q3 PRECIOUS METALS USD -0.02 0.01 0.03 11.9 25.8 13.9 NEW FLYER INDUSTRIES INC Q3 TRUCK MFG USD 0.17 0.14 -0.03 320.5 309.0 -11.5 NEW RESIDENTIAL INVESTME Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.15 -0.03 18.3 18.4 0.1 NGP CAPITAL RESOURCES CO Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.13 0.13 0.00 6.0 6.0 -0.1 NIC INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.13 0.02 61.4 57.7 -3.7 NORTEK INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.82 0.27 -0.55 587.5 589.2 1.7 NORTHERN OIL AND GAS INC Q3 OIL USD 0.32 0.32 0.00 98.3 69.8 -28.5 NORTHWEST NAT GAS CO Q3 GAS UTILITIES USD -0.30 -0.31 -0.01 93.4 88.2 -5.2 NOVAVAX INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.09 -0.03 4.7 4.8 0.1 NUVERRA ENVIRONMENTAL SO Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.02 -0.38 -0.36 175.5 162.6 -12.9 NVIDIA CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.20 0.01 1052.4 1054.0 1.6 NXSTAGE MEDICAL INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.08 -0.02 66.8 66.9 0.1 OCLARO INC Q1 ELECTRONICS USD -0.33 -0.30 0.03 136.4 138.9 2.4 OMEROS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.46 -0.02 0.1 0.2 0.1 ONCOGENEX PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.69 -0.68 0.01 6.4 9.9 3.5 ONCOLYTICS BIOTECH INC Q3 BIOTECHNOLOGY CAD -0.07 -0.07 0.00 0.0 0.0 0.0 ONE LIBERTY PROPERTIES I Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 12.2 13.2 1.0 ORBCOMM INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.02 -0.01 18.7 19.7 1.0 ORYX PETROLEUM CORP LTD Q3 OIL USD -0.09 -0.08 0.01 0.0 -- -- PACIFIC RUBIALES ENERGY Q3 OIL USD 0.51 0.33 -0.18 1182.3 1110.0 -72.3 PARAGON SHIPPING INC Q3 MARITIME USD -0.33 -0.09 0.24 12.1 12.7 0.6 PENGROWTH ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.02 -0.21 -0.23 350.2 414.2 64.0 PENGROWTH ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.01 -0.21 -0.22 373.5 414.2 40.7 PERFICIENT INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.29 0.32 0.03 95.4 96.8 1.3 PERFORMANT FINANCIAL CORP Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.34 0.13 67.0 76.8 9.8 PHARMACYCLICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.49 0.55 0.06 75.8 79.1 3.3 PHARMATHENE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.08 -0.05 5.8 3.5 -2.3 PIXELWORKS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.10 -0.01 15.0 15.3 0.3 PREMIUM BRANDS HOLDINGS Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.34 0.25 -0.09 289.1 287.0 -2.1 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.43 0.47 0.05 160.8 163.0 2.2 PRICELINE.COM Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 16.15 17.30 1.15 2215.0 2269.9 54.9 PTC INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.53 0.59 0.06 335.0 345.1 10.1 PURE TECHNOLOGIES LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.03 -0.02 -0.05 17.1 15.1 -2.0 QLT INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.14 -0.04 0.0 0.0 0.0 QLT INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.14 -0.03 0.0 0.0 0.0 QUEBECOR INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.41 0.51 0.11 1072.0 1075.1 3.1 RADIAN GROUP INC Q3 INSURANCE USD -0.11 -- -- 211.0 212.0 1.0 RAPTOR PHARMACEUTICAL CO Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.28 -0.29 -0.01 2.7 6.6 4.0 RBC BEARINGS INC Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.66 0.64 -0.02 105.2 102.0 -3.3 REALPAGE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 99.7 98.1 -1.6 REGADO BIOSCIENCES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -1.43 -0.99 0.0 -- -- RENTECH INCORPORATED Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.01 0.04 0.05 92.4 115.8 23.4 RENTECH NITROGEN PARTNER Q3 CHEMICALS USD 0.36 0.19 -0.17 84.4 93.3 8.9 RENTRAK CORP Q2 LEISURE USD -0.14 -0.05 0.09 27.8 29.5 1.6 REPLIGEN CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.13 0.18 0.05 -- -- -- REPROS THERAPEUTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 RESPONSE GENETICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.07 -0.05 0.02 5.4 5.4 0.0 RETROCOM REAL ESTATE INV Q3 INVESTMENTS CAD 0.12 0.12 0.00 30.0 26.5 -3.6 RICHMONT MINES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.03 0.02 -- -- -- RING ENERGY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.02 -0.01 0.01 1.6 2.8 1.3 RIOCAN REAL ESTATE INVST Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 274.2 269.0 -5.2 ROCKET FUEL INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.15 -0.16 -0.01 59.0 62.5 3.5 ROCKWELL AUTOMATION INC Q4 MACHINERY USD 1.52 1.62 0.11 1696.9 1715.7 18.8 ROFIN-SINAR TECHNOLOGY I Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.30 0.35 0.05 138.7 147.6 8.9 ROYAL GOLD INCORPORATED Q1 PRECIOUS METALS USD 0.22 0.23 0.01 54.0 56.5 2.5 ROYAL GOLD INCORPORATED Q1 PRECIOUS METALS USD 0.24 0.23 -0.01 58.4 56.5 -2.0 RTI INTERNATIONAL METALS Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.23 0.31 0.08 193.9 196.5 2.6 RUSSEL METALS Q3 STEEL CAD 0.41 0.36 -0.05 805.7 796.8 -8.9 SALIX PHARMACEUTICALS LTD Q3 DRUGS USD 0.86 0.89 0.03 239.7 238.2 -1.5 SANTARUS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.33 0.45 0.12 94.4 98.8 4.3 SANTONIA ENERGY INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD -0.01 -0.18 -0.17 14.2 13.6 -0.5 SAPUTO INC Q2 FOOD PROCESSORS CAD 0.76 0.67 -0.09 2203.6 2230.3 26.7 SAVANNA ENERGY SERVICES Q3 OIL CAD 0.09 0.08 -0.01 172.1 170.6 -1.4 SCIENTIFIC GAMES CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.04 -0.01 -0.05 237.9 234.4 -3.5 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Q4 CHEMICALS USD -0.37 -0.18 0.19 431.4 443.0 11.6 SCRIPPS NETWORKS INTERAC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.84 0.87 0.03 619.1 616.9 -2.2 SELECTICA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.48 -0.39 0.09 4.1 3.9 -0.2 SEQUENOM Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.19 0.03 40.6 44.0 3.4 SHAWCOR LTD Q3 OIL CAD 1.10 1.21 0.11 457.4 525.8 68.5 SHUTTERSTOCK INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.21 0.02 56.9 59.6 2.6 SIERRA WIRELESS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.07 0.11 0.04 113.9 112.3 -1.6 SIERRA WIRELESS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.07 0.11 0.04 113.5 112.3 -1.3 SIROCCO MINING INC Q3 MULTI-IND BASIC CAD 0.01 -0.01 -0.02 -- -- -- SMART TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.06 -0.04 145.7 151.1 5.5 SMART TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.06 -0.01 137.9 151.1 13.2 SMITH MICRO SOFTWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.11 -0.20 -0.10 10.5 8.7 -1.7 SNYDERS-LANCE INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.31 0.32 0.01 461.2 453.0 -8.2 SOUFUN HOLDINGS LTD Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.86 1.15 0.29 173.7 185.0 11.3 SPROUTS FARMERS MARKET I Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.10 0.14 0.04 620.2 633.6 13.5 ST JOE COMPANY Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.01 0.05 0.04 30.6 36.8 6.2 STANDEX INTERNATIONAL CO Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 1.04 1.02 -0.02 -- -- -- STARTEK INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.02 -0.12 -0.10 57.0 58.4 1.4 STIFEL FINL CORPORATION Q3 INVESTMENTS USD 0.52 0.53 0.01 486.6 479.6 -7.0 STONEMOR PARTNERS LP Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.10 -- -- 63.4 61.5 -1.9 STRATASYS LTD Q3 MACHINERY USD 0.42 0.45 0.03 117.1 -- -- STUDENT TRANSPORTATION I Q1 MULTI-IND TRANSN USD -0.11 -0.11 0.00 -- -- -- SUMMIT MIDSTREAM PARTNER Q3 OIL USD 0.29 -- -- 65.8 63.1 -2.7 TALLGRASS ENERGY PARTNER Q3 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.22 0.17 -0.05 60.9 63.3 2.4 TAMINCO CORP Q3 CHEMICALS USD 0.17 0.09 -0.08 306.5 302.0 -4.5 TANDY LEATHER FACTORY INC Q3 TEXTILES USD 0.14 0.15 0.01 -- -- -- TECHTARGET INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 0.03 0.00 22.0 22.1 0.1 TEEKAY CORP Q3 MARITIME USD -0.65 -0.51 0.14 402.8 426.8 24.0 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q3 MARITIME USD 0.56 0.68 0.12 99.4 100.7 1.2 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q3 MARITIME USD 0.30 0.13 -0.17 232.5 235.6 3.1 TEEKAY TANKERS LTD Q3 MARITIME USD -0.08 -0.05 0.03 39.6 39.5 -0.1 TELEFONICA BRASIL SA Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.38 0.30 -0.08 3879.1 3768.5 -110.6 TEN PEAKS COFFEE CO INC Q3 INVESTMENTS CAD 0.03 0.08 0.05 13.8 13.2 -0.6 TESARO INC Q3 DRUGS USD -0.69 -0.52 0.17 0.0 0.0 0.0 TETRA TECHNOLOGIES INC D Q3 OIL USD 0.25 0.28 0.03 247.9 254.3 6.4 THERMON GROUP HOLDINGS I Q2 MACHINERY USD 0.28 0.30 0.02 70.0 72.8 2.8 TICC CAPITAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.28 0.26 -0.02 27.8 27.4 -0.4 TIM HORTONS INC Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.77 0.75 -0.02 824.5 825.4 0.8 TIM HORTONS INC Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.77 0.75 -0.02 826.5 825.4 -1.1 TMX GROUP LTD Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE CAD 0.62 -- -- 175.2 165.3 -9.9 TOREX GOLD RESOURCES INC Q3 PRECIOUS METALS CAD -0.03 -0.02 0.01 -- -- -- TOWERS WATSON & CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.34 -- -- 815.2 809.9 -5.2 TRANSACT TECHNOLOGY INC. Q3 OFFICE PRODUCTS USD 0.15 0.17 0.02 17.0 16.8 -0.3 TRANSATLANTIC PETROLEUM Q3 OIL USD 0.00 -0.01 -0.01 35.1 33.3 -1.8 TRANSATLANTIC PETROLEUM Q3 OIL USD 0.00 -0.01 -0.01 34.7 33.3 -1.4 TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.25 -0.05 0.2 0.4 0.2 TREE.COM INC Q3 INVESTMENTS USD 0.18 0.03 -0.15 33.8 37.3 3.6 TREEHOUSE FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.77 0.82 0.05 564.8 567.2 2.3 TREMOR VIDEO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 -0.35 -0.33 36.3 35.3 -1.0 TRILOGY ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.05 -0.08 -0.13 -- -- -- TUMI HOLDINGS INC Q3 CLOTHING USD 0.17 0.18 0.01 110.1 108.9 -1.2 UBIQUITI NETWORKS INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.40 0.46 0.07 119.7 129.7 10.0 UNI-PIXEL INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.22 -0.44 -0.22 3.8 0.0 -3.8 UNIVERSAL AMERICAN CORPO Q3 INSURANCE USD 0.07 -0.08 -0.15 529.1 520.2 -8.9 UNIVERSAL DISPLAY CORP Q3 MACHINERY USD -0.04 0.12 0.16 21.8 32.8 11.1 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.55 0.62 0.07 140.3 142.4 2.1 US PHYSICAL THERAPY INC Q3 HOSPITALS USD 0.40 0.38 -0.02 66.3 65.8 -0.5 USA COMPRESSION PARTNERS Q3 MACHINERY USD 0.12 0.05 -0.07 38.4 38.4 0.0 VAALCO ENERGY GROUP INC Q3 GAS USD 0.27 0.04 -0.23 -- -- -- VANDA PHARMACEUTICALS INC Q3 DRUGS USD -0.30 -0.17 0.13 8.5 8.7 0.3 VANTAGE DRILLING CO Q3 OIL USD 0.02 0.02 0.01 169.3 175.9 6.6 VECTREN CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.48 0.52 0.04 542.0 579.6 37.6 VERMILION ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.77 0.66 -0.11 306.4 308.5 2.0 VISTEON CORP Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.16 1.17 0.01 1777.4 1733.0 -44.4 WALT DISNEY COMPANY Q4 LEISURE USD 0.76 0.77 0.01 11403.0 11568.0 165.0 WENDYS CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.08 0.02 643.4 640.8 -2.7 WESDOME GOLD MINES LTD Q3 PRECIOUS METALS CAD 0.01 -0.01 -0.02 -- -- -- WESTAR ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.00 1.04 0.04 702.6 695.0 -7.6 WESTERN ASSET MORTGAGE C Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.81 0.83 0.02 26.7 26.4 -0.4 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q3 CHEMICALS USD 2.22 2.54 0.32 939.1 1004.2 65.0 WHITECAP RESOURCES INC Q3 OIL CAD 0.14 0.10 -0.04 -- -- -- WHITEWAVE FOODS CO Q3 RETAILING - FOODS USD 0.18 0.19 0.01 633.3 638.5 5.3 WILLDAN GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.10 0.11 0.01 23.4 21.2 -2.2 WINDSTREAM HOLDINGS INC Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.09 0.06 -0.03 1505.3 1503.6 -1.7 WINTHROP REALTY TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 15.9 15.1 -0.8 WPX ENERGY INC Q3 OIL USD -0.21 -0.41 -0.20 711.4 658.0 -53.4 XENOPORT INC Q3 DRUGS USD -0.51 -0.39 0.12 3.0 2.5 -0.5 XO GROUP INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.09 0.12 0.04 33.5 34.0 0.5 XOMA LTD Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.34 -0.16 7.9 6.3 -1.6