U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 16 - 1800 ET

Jan 16 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMERICAN EXPRESS CO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.25 1.25 0.00 8547.4 8547.0 -0.4 ASSOCIATED BANC CORP Q4 BANKING USD 0.28 0.28 0.00 236.8 243.1 6.3 BANCFIRST CORP Q4 BANKING USD 0.85 0.88 0.03 64.7 64.2 -0.6 BANK OF KENTUCKY Q4 BANKING USD 0.65 0.76 0.12 20.4 20.3 -0.1 BB&T CORP Q4 BANKING USD 0.71 -- -- 2373.6 2382.0 8.4 BLACKROCK INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 4.33 4.92 0.59 2682.2 2777.0 94.8 CAPITAL ONE FINANCIAL CO Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.54 1.45 -0.09 5479.0 5544.0 65.0 CHARLES SCHWAB CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.21 0.23 0.02 1397.7 1435.0 37.3 CITIGROUP INC Q4 FINANCE & LOAN USD 0.95 0.82 -0.13 18182.0 17944.0 -238.0 FIRST REPUBLIC BANK Q4 BANKING USD 0.75 0.75 0.00 328.3 314.8 -13.5 GOLDMAN SACHS GROUP INC Q4 INVESTMENTS USD 4.21 4.60 0.39 7713.3 8782.0 1068.7 HOME BANCSHARES INC Q4 BANKING USD 0.33 0.37 0.04 79.3 79.3 0.0 HUNTINGTON BANCSHARES INC Q4 BANKING USD 0.17 0.18 0.01 680.8 685.5 4.7 IGATE CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 0.49 0.01 296.1 299.3 3.2 INSTEEL INDUSTRIES INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.10 0.15 0.05 -- -- -- INTEL CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.52 0.51 -0.01 13719.9 13834.0 114.1 PEOPLES UNITED FINANCIAL Q4 BANKING USD 0.20 0.20 0.00 310.9 305.1 -5.8 PNC FINANCIAL SERVICES Q4 BANKING USD 1.65 1.85 0.20 3834.3 4073.0 238.7 PPG INDS INC Q4 CHEMICALS USD 1.73 1.81 0.08 3711.3 3702.0 -9.3 PRIVATEBANCORP INC Q4 BANKING USD 0.41 0.43 0.02 134.5 135.2 0.7 SKYWORKS SOLUTIONS INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.66 0.67 0.01 500.0 505.2 5.2 SLM CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 0.61 -0.12 674.0 674.0 0.0 UNITEDHEALTH GROUP INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.40 1.41 0.01 31063.3 31117.0 53.7 WESTAMERICA BANCORP Q4 BANKING USD 0.61 0.60 -0.01 53.4 49.7 -3.7