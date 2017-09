U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 23 - 1800 ET

Jan 23 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. *** Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALASKA AIR GROUP Q4 AIRLINES USD 1.07 1.10 0.03 1206.8 1210.0 3.2 ALTERA CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.30 0.31 0.01 442.1 454.4 12.3 AMERICAN NATIONAL BANKSH Q4 BANKING USD 0.49 0.40 -0.09 11.1 11.5 0.4 AMERICAN RIVER BANKSHARES Q4 BANKING USD 0.10 0.10 0.01 4.9 5.1 0.1 AMERIS BANCORP Q4 BANKING USD 0.28 0.18 -0.10 44.5 40.6 -4.0 AMERISOURCEBERGEN CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.78 0.80 0.02 27427.6 29176.4 1748.8 APPLIED MICRO CIRCUITS C Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 0.02 0.00 54.9 54.8 -0.1 ARCTIC CAT INC Q3 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.32 0.89 -0.43 241.6 225.8 -15.8 AVNET INCORPORATED Q2 ELECTRICAL USD 1.10 1.17 0.07 6969.0 7421.9 452.9 BANKUNITED INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.46 0.50 0.04 170.5 170.1 -0.4 BAXTER INTERNATIONAL Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.25 1.26 0.01 4247.6 4368.0 120.4 BRIDGE CAPITAL HOLDINGS Q4 BANKING USD 0.28 0.33 0.05 17.9 18.4 0.5 BRIGGS & STRATTON CORP Q2 MACHINERY USD 0.09 0.05 -0.04 440.0 416.6 -23.4 CABOT MICROELECTRONICS C Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.56 0.45 -0.11 108.1 100.5 -7.5 CAPITAL BANK FINANCIAL C Q4 BANKING USD 0.22 0.23 0.02 77.8 79.0 1.2 CAPITALSOURCE INC. Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.29 0.12 94.1 94.5 0.4 CASH AMERICA INTERNATION Q4 FINANCE & LOAN USD 0.99 1.01 0.02 499.0 480.3 -18.6 CATHAY GENERAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.40 0.40 0.00 92.3 90.3 -1.9 CELANESE CORP Q4 CHEMICALS USD 1.02 1.04 0.03 1567.9 1616.0 48.1 CITY NATIONAL CORPORATION Q4 BANKING USD 1.06 0.95 -0.11 305.1 296.0 -9.1 CLEARFIELD INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.15 0.01 -- -- -- COLUMBIA BKG SYS INC Q4 BANKING USD 0.38 0.38 0.00 91.2 87.8 -3.3 COLUMBUS MCKINNON CORP Q3 MACHINERY USD 0.38 0.31 -0.07 144.1 145.1 1.0 COMPUWARE CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.17 0.04 257.2 250.5 -6.6 COVISINT CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -0.10 -0.01 27.0 24.1 -2.9 CUBIST PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -0.01 0.20 0.21 282.7 299.7 17.0 CUSTOMERS BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.32 0.36 0.04 33.4 35.6 2.2 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.09 0.01 166.6 167.8 1.2 DELTA APPAREL INC Q1 CLOTHING USD 0.03 -0.20 -0.23 107.5 100.0 -7.5 DELUXE CORPORATION Q4 COMMUNICATIONS USD 0.99 1.04 0.06 411.4 417.8 6.4 DIGI INTL INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.05 0.03 -0.02 49.4 47.3 -2.1 DISCOVER FINANCIAL SERVI Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.18 1.23 0.05 2106.1 2129.0 22.9 DNB FINANCIAL CORP Q4 BANKING USD 0.38 0.41 0.03 5.1 5.2 0.0 DOLBY LABORATORIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.34 0.43 0.10 212.1 231.3 19.2 E*TRADE FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.19 0.20 0.01 425.8 447.1 21.3 ENTERPRISE FINANCIAL SER Q4 BANKING USD 0.40 0.26 -0.14 36.4 37.3 1.0 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.11 0.02 342.6 341.1 -1.5 FEDERATED INVESTORS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 0.39 0.02 214.6 214.7 0.1 FIDELITY SOUTHERN CORPOR Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.30 0.16 -0.14 21.5 -- -- FIFTH THIRD BANCORP Q4 BANKING USD 0.42 0.43 0.01 1529.3 1608.0 78.7 FIRST FINANCIAL BANKSHAR Q4 BANKING USD 0.69 0.66 -0.03 67.0 62.5 -4.5 GATX CORP Q4 LEASING USD 0.93 1.14 0.21 351.8 356.6 4.8 GLACIER BANCORP INCORPOR Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.36 0.36 0.00 68.7 67.0 -1.7 GREAT SOUTHERN BANCORP I Q4 BANKING USD 0.46 0.62 0.16 39.4 39.6 0.3 HANCOCK HLDG CO Q4 BANKING USD 0.56 0.41 -0.15 230.9 227.5 -3.4 HERITAGE COMMERCE CORPOR Q4 BANKING USD 0.10 0.10 0.00 13.2 13.0 -0.1 HERITAGE OAKS BANCORP Q4 BANKING USD 0.11 0.06 -0.05 13.3 12.6 -0.7 HEXCEL CORPORATION Q4 DEFENSE USD 0.46 0.46 0.00 424.5 426.8 2.3 HILL ROM HOLDINGS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.51 0.36 -0.15 406.0 393.4 -12.6 INDEPENDENT BANK CORP MA Q4 BANKING USD 0.62 0.61 -0.01 64.2 64.4 0.2 INFORMATICA CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.48 0.49 0.01 270.5 276.0 5.6 INTERNATIONAL GAME TECHNO Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.30 0.25 -0.05 554.6 541.2 -13.4 INTUITIVE SURGICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 3.83 4.28 0.45 558.5 576.2 17.7 JANUS CAPITAL GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.21 0.03 225.2 226.2 1.0 JB HUNT TRANSPORT SERVIC Q4 TRUCKING USD 0.79 0.77 -0.02 1474.8 1474.3 -0.5 JOHNSON CTLS INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.69 0.69 0.00 10731.1 10908.0 176.9 JUNIPER NETWORKS INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.37 0.43 0.06 1221.2 1273.6 52.4 KEYCORP Q4 BANKING USD 0.24 0.25 0.01 1027.7 1042.0 14.3 KLA-TENCOR CORPORATION Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.80 0.85 0.05 705.1 705.1 0.1 LEGGETT & PLATT INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.34 0.35 0.01 889.8 896.8 7.0 LOCKHEED MARTIN CORPORAT Q4 DEFENSE USD 1.95 -- -- 11336.9 11533.0 196.1 LSI INDUSTRIES INC OHIO Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.10 0.04 -0.06 77.8 76.1 -1.7 MATTHEWS INTERNATIONAL Q1 NONFERROUS BASE METALS USD 0.39 0.38 -0.01 233.9 229.9 -4.0 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS Q2 ELECTRICAL USD 0.39 0.36 -0.03 620.3 620.3 0.0 MCDONALDS CORP Q4 RETAILING - FOODS USD 1.39 1.40 0.01 7111.5 7093.2 -18.3 MGIC INVT CORP WIS Q4 INSURANCE USD -0.03 -0.01 0.02 254.7 251.9 -2.7 MICROSEMI CORPORATION Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.44 0.46 0.02 241.8 255.6 13.8 MICROSOFT CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.68 0.78 0.10 23678.9 24519.0 840.1 NATIONAL PENN BANCSHARES Q4 FINANCE & LOAN USD 0.17 0.17 0.00 91.0 86.8 -4.2 NETSCOUT SYSTEMS INC. Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.42 0.50 0.08 102.9 -- -- OCEANFIRST FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.25 0.30 0.05 18.0 18.3 0.2 OLD REP INTL CORP Q4 INSURANCE USD 0.20 0.25 0.05 1330.6 1330.1 -0.5 OPEN TEXT CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.51 1.58 0.07 351.2 363.5 12.3 OPEN TEXT CORPORATION Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.50 1.58 0.08 352.1 363.5 11.4 ORITANI FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.22 0.23 0.01 24.7 24.3 -0.4 PACWEST BANCORP Q4 BANKING USD 0.50 0.17 -0.33 84.4 85.2 0.8 PEOPLES BANCORP INC (OHI Q4 FINANCE & LOAN USD 0.37 0.47 0.10 24.3 24.9 0.7 POPULAR INC Q4 BANKING USD 0.65 1.57 0.92 359.4 376.3 16.9 PRECISION CASTPARTS CORP Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 3.04 2.95 -0.09 2462.8 2357.0 -105.8 PTC INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.44 0.50 0.06 318.2 324.9 6.7 QUALITY SYS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.21 0.22 0.01 113.8 108.9 -4.9 RESMED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.63 0.61 -0.02 397.6 384.3 -13.3 RICHELIEU HARDWARE LTD Q4 TOOLS AND HARDWARE CAD 0.64 0.64 0.00 -- -- -- SANDY SPRING BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.42 0.38 -0.04 32.8 32.4 -0.4 SHORE BANCSHARES, INC. Q4 BANKING USD 0.07 0.14 0.08 8.4 8.6 0.2 SHORETEL INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 0.05 0.02 83.1 84.5 1.3 SILICOM LIMITED Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.70 0.94 0.24 20.6 25.4 4.7 SIMMONS FIRST NATIONAL C Q4 BANKING USD 0.49 0.48 -0.01 47.5 47.3 -0.1 SOUTHERN NATIONAL BANCOR Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.14 0.12 -0.02 7.7 7.6 -0.1 SOUTHWEST AIRLS CO Q4 AIRLINES USD 0.29 0.33 0.04 4389.7 4428.0 38.3 STARBUCKS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.69 0.69 0.00 4293.6 4329.6 36.0 STRATTEC SECURITY CORP Q2 AUTO PART MFG USD 0.91 1.09 0.19 77.6 81.5 3.9 SVB FINANCIAL GROUP Q4 BANKING USD 1.10 1.27 0.17 254.9 425.7 170.8 SYNAPTICS INC. Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.88 0.86 -0.02 201.7 205.8 4.0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Q4 DEFENSE USD 1.22 1.44 0.22 595.0 596.6 1.6 TESSCO TECHNOLOGIES INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.62 0.53 -0.09 155.0 144.9 -10.0 TRAVELZOO INC Q4 LEISURE USD 0.18 0.21 0.04 37.2 37.5 0.3 UNION PACIFIC CORP Q4 RAILROADS USD 2.49 2.55 0.06 5567.1 5630.0 62.9 UNITED COMMUNITY BANKS I Q4 BANKING USD 0.22 0.22 0.00 68.8 69.4 0.6 UNITED CONTINENTAL HOLDI Q4 AIRLINES USD 0.65 0.78 0.13 9284.5 9329.0 44.5 UNITED FINANCIAL BANCORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.21 -0.02 19.6 19.4 -0.3 UROPLASTY INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.03 0.01 6.1 6.4 0.3 VIRGINIA COMM BANCORP INC Q4 INSURANCE USD 0.22 0.22 0.00 25.8 23.9 -1.9 WESTERN ALLIANCE BANCORP Q4 BANKING USD 0.34 0.36 0.03 93.9 89.8 -4.0