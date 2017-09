U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 24 - 1700 ET

Jan 24 (Reuters) - The following U.S.-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMCOL INTERNATIONAL CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.46 0.45 -0.01 248.8 258.5 9.7 BNC BANCORP Q4 BANKING USD 0.16 0.12 -0.04 34.9 35.1 0.2 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q4 DRUGS USD 0.43 0.51 0.08 4306.4 4441.0 134.6 COFFEE HOLDING CO INC Q4 BEVERAGES USD -0.05 0.02 0.07 -- -- -- COVIDIEN PLC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.94 1.00 0.06 2601.7 2639.0 37.3 FIRST NIAGARA FINANCIAL Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.20 0.20 0.00 363.5 369.6 6.1 HOME FEDERAL BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD -0.10 -- -- 9.6 11.6 2.0 HONEYWELL INTERNATIONAL Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.21 1.24 0.03 10190.6 10837.0 646.4 KANSAS CITY SOUTHN Q4 RAILROADS USD 1.10 1.03 -0.07 617.8 615.6 -2.2 KIMBERLY CLARK CORP Q4 HOME PRODUCTS USD 1.39 1.44 0.05 5278.8 5305.0 26.2 MOOG INC Q1 DEFENSE USD 0.89 0.88 -0.01 640.7 643.4 2.7 NORTHWEST BANCSHARES INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.17 0.22 0.05 62.7 62.0 -0.6 PARKE BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.27 0.51 0.24 8.6 8.2 -0.4 PROCTER & GAMBLE CO Q2 HOME PRODUCTS USD 1.20 1.21 0.01 22332.4 22280.0 -52.4 PROSPERITY BANCSHARES Q4 BANKING USD 0.91 0.98 0.07 157.9 170.6 12.8 STANLEY BLACK & DECKER Q4 TOOLS AND HARDWARE USD 1.30 1.32 0.02 2865.3 2906.0 40.7 STATE STREET CORP Q4 BANKING USD 1.19 1.15 -0.04 2504.5 2528.0 23.5 TOMPKINS FINANCIAL CORP Q4 BANKING USD 0.83 0.91 0.08 57.5 60.1 2.6 WEST BANCORPORATION Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.27 0.03 13.9 13.8 -0.1 WW GRAINGER INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 2.62 2.59 -0.03 2372.6 2377.2 4.6 XEROX CORPORATION Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.29 0.29 0.00 5644.7 5569.0 -75.7