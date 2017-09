U.S./Canada daily earnings hits & misses Jan 29 - 1815 ET

Jan 29 (Reuters) - The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1-800-FLOWERS.COM INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.27 0.27 0.00 264.9 266.3 1.5 ACXIOM CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.25 0.06 273.6 277.9 4.2 AGF MANAGEMENT LTD Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.12 0.11 -0.01 116.2 117.4 1.2 ALLEGIANT TRAVEL CO Q4 AIRLINES USD 0.93 0.94 0.02 239.6 238.5 -1.2 AMDOCS LTD Q1 COMMUNICATIONS USD 0.75 0.76 0.01 859.8 864.0 4.2 AMETEK INCORPORATED Q4 ELECTRICAL USD 0.54 0.55 0.01 909.3 942.5 33.1 ANCHOR BANCORP Q2 BANKING USD 0.05 -0.10 -0.15 4.7 4.5 -0.2 ASTORIA FINANCIAL CORPOR Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.15 0.18 0.03 86.6 86.8 0.2 ATLANTIC COAST FINANCIAL Q4 BANKING USD -0.05 -1.05 -1.00 5.3 5.1 -0.2 BIOGEN IDEC INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 2.28 2.34 0.06 1929.7 1965.9 36.2 BOEING COMPANY Q4 DEFENSE USD 1.57 1.88 0.31 22741.2 23785.0 1043.8 BOK FINANCIAL CORPORATION Q4 BANKING USD 1.06 1.06 0.00 315.4 313.3 -2.1 BROOKLINE BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.14 0.11 -0.03 43.6 43.8 0.2 CABOT CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.71 0.86 0.15 854.7 899.0 44.3 CACI INTERNATIONAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.43 1.38 -0.05 892.3 894.2 1.8 CADENCE DESIGN SYSTEMS I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 375.6 -- -- CALLAWAY GOLF CO Q4 LEISURE PRODUCTS USD -0.32 -0.34 -0.02 122.1 127.2 5.1 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q4 RAILROADS CAD 1.93 1.91 -0.02 1620.9 1607.0 -13.9 CANADIAN PACIFIC RAILWAYS Q4 RAILROADS CAD 1.95 1.91 -0.04 1627.0 1607.0 -20.0 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.13 0.12 -0.01 44.4 44.2 -0.2 CAPSTEAD MORTGAGE CORPOR Q4 INSURANCE USD 0.31 0.35 0.04 53.6 58.5 4.9 CARDIOVASCULAR SYSTEMS I Q2 BIOTECHNOLOGY USD -0.36 -0.32 0.04 30.6 32.3 1.7 CENTRAL VALLEY COMMUNITY Q4 BANKING USD 0.20 0.19 -0.01 11.3 11.2 -0.2 CGI GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.70 0.65 -0.05 2639.8 2644.7 4.9 CGI GROUP INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.70 0.65 -0.05 2640.8 2644.7 3.9 CITRIX SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.98 1.04 0.06 805.4 804.4 -1.0 COHERENT INC Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.81 0.68 -0.13 197.7 193.6 -4.2 COMMUNITY BANKERS TRUST Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.05 0.04 -0.01 9.9 12.0 2.1 COMMVAULT SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.44 0.54 0.10 149.1 153.3 4.2 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 -- -- 156.2 160.3 4.1 CORE LABORATORIES N.V. Q4 OIL USD 1.41 1.43 0.02 279.2 276.3 -2.9 CULLEN FROST BANKERS INC Q4 BANKING USD 0.97 0.99 0.02 255.5 263.5 8.0 DOW CHEMICAL COMPANY Q4 CHEMICALS USD 0.43 0.65 0.22 14131.7 14386.0 254.3 EMC CORPORATION MASS Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.59 0.60 0.01 6634.6 6682.0 47.4 ENERGIZER HOLDINGS INC Q1 HOME PRODUCTS USD 2.14 2.10 -0.04 1158.5 1113.9 -44.6 EVERBANK FINANCIAL CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.13 -0.12 241.0 230.7 -10.2 EVERCORE PARTNERS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.67 0.71 0.04 210.2 214.6 4.3 EXAR CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.04 -0.03 32.1 30.7 -1.5 FACEBOOK INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.27 0.31 0.04 2325.9 2585.0 259.1 FARMERS NATIONAL BANC CP Q4 BANKING USD 0.10 0.12 0.02 12.5 12.7 0.2 FINANCIAL INSTITUTIONS I Q4 BANKING USD 0.47 0.43 -0.04 23.3 23.4 0.1 FIRST CAPITAL BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.06 0.06 0.00 -- -- -- FIRST COMMONWEALTH FINAN Q4 BANKING USD 0.08 0.10 0.02 61.5 60.6 -0.9 FIRST INTERNET BANCORP Q4 BANKING USD 0.12 0.19 0.07 4.7 5.0 0.2 FIRST INTERSTATE BANCSYS Q4 BANKING USD 0.47 0.47 0.01 87.2 85.6 -1.5 FLEXTRONICS INTERNATIONA Q3 ELECTRONICS USD 0.23 0.26 0.03 6700.9 7183.4 482.5 FORTINET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 166.1 177.4 11.3 FORTUNE BRANDS HOME & SE Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.38 0.38 0.00 1104.2 1101.9 -2.3 GENTEX CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.43 0.48 0.05 319.7 326.8 7.1 HANESBRANDS INC Q4 CLOTHING USD 0.90 0.98 0.08 1258.4 1285.8 27.4 HERITAGE FINANCIAL CORPO Q4 BANKING USD 0.21 0.04 -0.17 20.1 20.1 0.0 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q4 FINANCE & LOAN USD 0.36 0.47 0.11 18.2 20.8 2.6 HUDSON CITY BANCORP INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.07 0.09 0.02 133.6 135.9 2.3 IDEX CORPORATION Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.80 0.82 0.03 520.2 520.6 0.4 INFINERA CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.02 0.00 0.02 136.0 -- -- INTEGRATED SILICON SOLUT Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.20 0.18 -0.02 78.8 79.1 0.3 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.26 0.18 77.5 90.8 13.3 INTERNATIONAL RECTIFIER Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.18 0.19 0.02 265.6 270.0 4.3 INTERSIL CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.19 0.02 145.3 146.0 0.7 INTEVAC INC Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.13 -0.08 0.05 19.3 20.6 1.3 INVENSENSE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.12 0.00 -0.12 67.1 66.7 -0.4 JETBLUE AIRWAY CORP Q4 AIRLINES USD 0.13 0.14 0.01 1347.0 1365.0 18.0 KIRBY CORPORATION Q4 MARITIME USD 1.13 1.13 0.00 552.2 568.4 16.2 KNIGHT TRANSPORTATION, I Q4 TRUCKING USD 0.24 0.25 0.01 249.4 249.7 0.3 LAM RESEARCH CORP Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.03 1.10 0.07 1103.8 1116.1 12.3 LAS VEGAS SANDS CORP Q4 LEISURE USD 0.85 0.72 -0.13 3712.2 3655.7 -56.5 M/I HOMES INC Q4 HOME BUILDING USD 0.55 0.44 -0.11 303.4 336.3 32.9 MAINSOURCE FINANCIAL GRP Q4 FINANCE & LOAN USD 0.36 0.36 0.00 34.9 33.5 -1.4 MAM SOFTWARE GROUP INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- MARATHON PETROLEUM CORP Q4 OIL USD 1.15 2.10 0.95 22781.8 24932.0 2150.2 MARINE PRODUCTS CORP Q4 LEISURE PRODUCTS USD 0.04 0.06 0.02 37.8 39.5 1.7 MARKETAXESS HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.42 0.41 -0.01 60.5 60.4 -0.1 MASTECH HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.22 -0.04 -- -- -- MCCORMICK & CO INC Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.19 1.20 0.01 1219.0 1170.1 -48.9 MEADWESTVACO CORP Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.24 0.29 0.05 1317.1 1316.0 -1.1 MEREDITH CORP Q2 COMMUNICATIONS USD 0.68 0.69 0.01 354.1 354.0 -0.1 MERITOR INC Q1 AUTO PART MFG USD 0.06 0.12 0.06 908.8 907.0 -1.8 MICROFINANCIAL INCORPORA Q4 LEASING USD 0.18 0.17 -0.01 -- -- -- MKS INSTRUMENTS INC. Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.36 0.40 0.04 191.7 204.4 12.7 MPLX LP Q4 OIL USD 0.27 0.27 0.00 122.9 125.6 2.7 MURPHY OIL CORPORATION Q4 OIL USD 1.21 0.96 -0.25 2935.3 1347.7 -1587.7 NATUS MEDICAL INCORPORAT Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.32 0.37 0.05 89.6 90.6 1.0 NAVIOS MARITIME PARTNERS Q4 MARITIME USD 0.14 0.13 -0.01 51.5 52.1 0.6 NEUSTAR INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.86 0.94 0.08 233.9 237.6 3.7 NEW YORK COMMUNITY BANCO Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.26 0.27 0.01 294.7 297.3 2.6 NOVARTIS AG Q4 DRUGS USD 1.26 1.19 -0.07 15149.0 15078.0 -71.0 O2MICRO INTERNATIONAL Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.15 -0.16 -0.01 18.6 19.1 0.5 OPLINK COMMUNICATIONS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.10 0.12 0.02 50.0 50.4 0.4 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q2 HOME HEALTH CARE USD 0.49 0.51 0.02 480.2 487.1 6.9 PHILLIPS 66 Q4 OIL USD 1.10 1.34 0.24 42113.2 -- -- PIPER JAFFRAY COMPANIES Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.73 -- -- 136.0 187.6 51.6 PRAXAIR Q4 CHEMICALS USD 1.55 1.59 0.04 3045.9 3010.0 -35.9 QLOGIC CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.24 0.29 0.05 117.6 119.4 1.9 QUALCOMM INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.18 1.01 -0.17 6665.2 6622.0 -43.2 QUANTUM CORP Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.02 0.02 0.00 143.3 145.9 2.6 ROCKWELL AUTOMATION INC Q1 MACHINERY USD 1.39 1.47 0.09 1556.3 1591.7 35.4 ROLLINS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.18 0.19 0.01 322.7 324.7 2.0 RPC INCORPORATED Q4 OIL USD 0.22 0.17 -0.05 480.4 487.0 6.5 SEACOAST BANKING FLORIDA Q4 BANKING USD 0.07 0.03 -0.04 22.8 22.2 -0.5 SEI INVESTMENTS COMPANY Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.36 0.37 0.01 291.4 299.0 7.6 SILICON GRAPHICS INTERNA Q2 OTHER COMPUTERS USD -0.22 -0.20 0.02 116.0 116.1 0.1 SILICON LABORATORIES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.49 0.06 143.0 146.2 3.3 SOUTHERN COMPANY Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.46 0.50 0.04 3871.1 3927.0 55.9 SPAN-AMERICA MEDICAL SYS Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.30 0.22 -0.08 -- -- -- SPECTRUM BRANDS HOLDINGS Q1 HOME PRODUCTS USD 0.99 1.09 0.10 1079.3 1100.6 21.3 STANCORP FINANCIAL GROUP Q4 INSURANCE USD 1.18 1.49 0.31 711.0 718.6 7.6 SYMANTEC CORPORATION Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.43 0.51 0.09 1660.7 1705.0 44.3 TCF FINANCIAL CORPORATION Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.23 0.25 0.02 201.3 201.9 0.6 TETRA TECH INC Q1 MACHINERY USD 0.37 0.42 0.05 497.9 483.0 -14.9 TRACTOR SUPPLY COMPANY Q4 RETAILING - GOODS USD 0.65 0.68 0.03 1426.7 1415.1 -11.7 TRISTATE CAPITAL HOLDING Q4 BANKING USD 0.13 0.19 0.06 17.5 18.0 0.5 TUPPERWARE BRANDS CORP Q4 HOME PRODUCTS USD 1.84 1.81 -0.03 727.9 717.1 -10.8 UNITIL CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.68 0.75 0.07 108.5 108.4 -0.1 VALERO ENERGY CORPORATION Q4 OIL USD 1.66 1.78 0.12 30846.2 34429.0 3582.8 VERTEX PHARMACEUTICALS I Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.55 0.19 0.74 179.8 351.2 171.4 VISTAPRINT NV Q2 COMMUNICATIONS USD 1.23 1.53 0.30 375.0 370.8 -4.2 WELLPOINT INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.87 0.87 0.00 17777.5 17645.7 -131.8 WESTFIELD FINANCIAL INC Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.07 0.09 0.02 7.9 7.6 -0.3 YADKIN FINANCIAL CORP Q4 BANKING USD 0.28 0.30 0.02 21.2 17.9 -3.3