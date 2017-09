U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 11 - 1810 ET

Feb 11 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACADIAN TIMBER CORP Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.25 0.20 -0.05 26.0 21.8 -4.2 ADVANCED PHOTONIX INC Q3 DEFENSE USD 0.00 -0.02 -0.02 8.5 7.5 -1.0 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.08 0.09 0.02 26.8 27.3 0.6 ANDERSONS (THE) Q4 FOOD PROCESSORS USD 1.61 1.08 -0.53 1738.3 1584.3 -154.1 ANWORTH MORTGAGE ASSET C Q4 INVESTMENTS USD 0.09 0.07 -0.02 18.1 14.8 -3.2 ARCH CAPITAL GROUP Q4 INSURANCE USD 0.96 1.12 0.16 646.5 748.9 102.4 ARGO GROUP INTERNATIONAL Q4 INSURANCE USD 0.76 0.82 0.06 332.3 341.6 9.3 CAE INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.18 0.18 0.01 533.2 513.6 -19.6 CAE INC Q3 DEFENSE CAD 0.18 0.18 0.00 533.1 513.6 -19.5 CAMBREX CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.30 0.30 0.00 95.3 103.0 7.8 CBIZ INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD -0.05 -0.07 -0.02 151.2 149.8 -1.4 CEL-SCI CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.11 -0.11 0.00 0.0 0.1 0.1 CHARLES RIVER LABORATORI Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.68 0.73 0.05 289.6 289.2 -0.3 CIBER INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.04 0.02 218.3 222.3 4.0 CINEPLEX INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.48 0.32 -0.16 327.0 323.2 -3.8 CNO FINANCIAL GROUP INC Q4 INSURANCE USD 0.29 0.33 0.04 1082.1 1158.2 76.1 COMPUGEN LTD Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.12 -0.07 0.05 0.8 1.8 1.0 COMSCORE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.00 -0.01 75.6 76.5 0.9 CONVERSANT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.57 -- -- 168.7 176.4 7.8 CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.85 0.84 -0.01 216.9 224.5 7.6 COVANTA HOLDING CORP Q4 INSURANCE USD 0.21 0.19 -0.02 426.5 422.0 -4.5 CUTERA INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.01 -0.02 -0.01 21.7 22.2 0.5 CVS CAREMARK CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 1.11 1.12 0.01 32666.8 32830.0 163.2 CYAN INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.25 -0.25 0.00 20.4 20.9 0.4 DAVITA HEALTHCARE PARTNE Q4 HOSPITALS USD 0.98 0.99 0.01 3024.7 3063.2 38.5 DEAN FOODS CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.19 0.18 -0.01 2266.7 2295.5 28.7 DEMANDWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 33.2 35.5 2.3 DIODES INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.21 0.24 0.03 212.5 211.0 -1.5 DOUGLAS EMMETT INC Q4 INVESTMENTS USD 0.08 0.06 -0.02 151.4 147.7 -3.7 DR REDDY'S LABORATORIES Q3 DRUGS USD 0.45 -- -- 558.2 571.0 12.8 ELECTROMED INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.03 0.00 3.5 3.5 0.0 ENBRIDGE INCOME FUND Q4 INVESTMENTS CAD 0.34 0.39 0.05 107.7 -- -- ENTERCOM COMMUNICATIONS Q4 COMMUNICATIONS USD 0.26 0.25 -0.01 97.6 99.6 1.9 ENTERGY CP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.81 1.00 0.19 2485.7 2691.9 206.2 FIREEYE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.38 -0.35 0.03 56.1 57.3 1.2 FOSSIL GROUP INC Q4 HOME PRODUCTS USD 2.43 2.68 0.25 1020.1 1062.4 42.3 GENESEE & WYOMING INC Q4 RAILROADS USD 1.16 1.07 -0.09 398.1 391.7 -6.4 GIGOPTIX INC Q4 ELECTRICAL USD 0.00 0.00 0.00 7.8 7.8 0.0 GUIDANCE SOFTWARE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.09 -0.07 0.02 28.4 28.0 -0.5 HATTERAS FINANCIAL CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.45 -0.16 -0.61 56.9 64.0 7.1 HCC INS HLDGS INC Q4 INSURANCE USD 0.90 1.12 0.22 560.2 560.0 -0.1 HCP INC Q4 INVESTMENTS USD 0.48 0.52 0.04 510.4 530.3 19.9 HEALTH NET INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.29 0.24 -0.05 2754.5 2743.2 -11.3 HENRY SCHEIN Q4 RETAILING - GOODS USD 1.40 1.43 0.04 2525.7 2526.4 0.6 HEXAGON AB Q4 MACHINERY USD 0.40 0.39 -0.01 861.3 860.1 -1.2 HUNTSMAN CORP Q4 CHEMICALS USD 0.37 0.48 0.11 2700.9 2705.0 4.1 INDEPENDENT BANK GROUP I Q4 BANKING USD 0.37 0.35 -0.02 22.3 23.4 1.1 INGERSOLL RAND PLC Q4 MACHINERY USD 0.62 0.61 -0.01 3033.7 3098.9 65.2 KFORCE INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.28 0.28 0.00 301.1 302.9 1.8 LIGAND PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 0.19 0.35 0.17 13.7 14.7 1.0 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q4 INVESTMENTS USD 0.58 0.63 0.05 1071.9 1093.9 22.0 MARIN SOFTWARE INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.23 -0.21 0.02 21.3 21.8 0.6 MARSH & MCLENNAN COS INC Q4 INSURANCE USD 0.56 0.57 0.01 3129.0 3115.0 -14.0 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.39 0.04 389.4 385.8 -3.6 MOSAIC CO Q4 CHEMICALS USD 0.44 -- -- 1856.7 2181.5 324.8 NATIONAL RETAIL PROPERTI Q4 INVESTMENTS USD 0.28 0.29 0.01 101.5 103.6 2.1 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.01 0.06 0.05 59.1 57.8 -1.3 OMNICOM GROUP Q4 COMMUNICATIONS USD 1.16 1.18 0.02 4034.6 4058.1 23.5 P G & E CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.41 0.42 0.01 3899.8 3975.0 75.2 PHH CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.07 0.67 0.60 636.4 675.0 38.6 PNI DIGITAL MEDIA INC Q1 LEISURE TIME CAD 0.03 0.02 -0.01 7.5 8.2 0.6 PROTECTIVE LIFE CORP Q4 INSURANCE USD 1.13 1.43 0.30 972.2 -- -- PROTO LABS INC Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.37 0.39 0.02 43.7 44.0 0.4 PZENA INVESTMENT MANAGEM Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.12 0.15 0.03 26.8 -- -- QUIDEL CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.03 -0.06 48.7 50.2 1.5 RADISYS CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.18 -0.21 -0.03 46.8 50.1 3.4 RAMCO-GERSHENSON PROPERT Q4 INVESTMENTS USD 0.05 0.04 -0.01 46.1 48.0 1.9 REACHLOCAL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 -0.02 -0.05 134.5 132.9 -1.6 REGENERON PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.98 0.86 -0.12 580.5 610.4 29.9 REYNOLDS AMERICAN INC Q4 TOBACCO USD 0.81 0.77 -0.04 2067.8 2039.0 -28.8 RPX CORP Q4 MULTI-IND BASIC USD 0.20 0.18 -0.02 60.3 60.3 0.0 RUSH ENTERPRISES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.38 0.37 -0.01 889.4 925.2 35.7 SAGENT PHARMACEUTICALS I Q4 DRUGS USD -0.01 0.07 0.08 60.3 64.1 3.9 SANGAMO BIOSCIENCES INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.13 -0.03 5.7 6.9 1.2 SEATTLE GENETICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.24 -0.13 0.11 59.3 67.4 8.1 SERVICE CP INTERNATIONAL Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.24 0.27 0.04 654.0 668.6 14.6 SPARTAN MOTORS Q4 TRUCK MFG USD 0.05 0.07 0.03 130.4 126.5 -3.9 SPRINT CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.33 -0.26 0.07 8973.7 9142.0 168.3 TANGER FACTORY OUTLET CE Q4 INVESTMENTS USD 0.23 0.23 0.00 101.6 -- -- TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.44 0.46 0.02 610.7 621.8 11.1 TEXTAINER GROUP HOLDINGS Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.80 0.76 -0.04 133.7 137.5 3.8 TOMTOM NV Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES EUR 0.05 0.06 0.01 259.0 267.6 8.6 TRIMBLE NAVIGATION LTD Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.37 0.43 0.06 567.4 599.2 31.8 TRIPADVISOR INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.21 0.00 205.5 212.7 7.2 TRIPLE S MANAGEMENT CORP Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.60 0.05 -0.55 574.8 588.0 13.2 TW TELECOM INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.11 0.11 0.00 400.6 400.0 -0.6 USA TRUCK INC Q4 TRUCKING USD -0.01 0.00 0.01 138.3 141.4 3.1 VIASAT INC. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.09 -- -- 348.9 332.6 -16.3 WESTERN UNION COMPANY (T Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 0.31 -0.01 1429.8 1421.9 -7.9 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC Q4 INSURANCE USD 0.49 0.42 -0.07 910.5 919.0 8.5 ZOETIS INC Q4 DRUGS USD 0.34 0.36 0.02 1205.1 1254.0 48.9 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)