U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 20 - 1800 ET

Feb 20 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 51JOB INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.76 0.85 0.09 71.7 78.0 6.4 ACACIA RESEARCH CORP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 -0.22 -0.37 25.3 15.1 -10.2 ACTAVIS PLC Q4 DRUGS USD 3.04 3.17 0.13 2664.9 2779.3 114.4 AERCAP HOLDINGS NV Q4 AIRLINES USD 0.67 0.66 -0.01 265.7 277.8 12.1 ALAMOS GOLD INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.05 -0.01 50.5 53.8 3.3 ALEXANDER & BALDWIN INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.27 0.46 0.19 161.5 204.8 43.3 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.08 0.08 0.00 343.5 351.0 7.5 ALTISOURCE RESIDENTIAL C Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.50 0.31 34.8 41.6 6.9 AMN HEALTHCARE SERVICES Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.16 0.17 0.01 248.7 248.7 -0.1 ANADIGICS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.10 -0.10 0.00 35.9 36.3 0.4 ARMADA HOFFLER PROPERTIE Q4 INVESTMENTS USD 0.07 0.09 0.02 14.9 15.0 0.1 ARUBA NETWORKS INC Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.17 0.18 0.01 167.6 176.4 8.8 ATCO LIMITED Q4 GAS CAD 0.91 0.84 -0.07 -- -- -- AUTOBYTEL INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.08 0.06 -0.02 19.6 20.7 1.1 AVIV REIT INC Q4 INVESTMENTS USD 0.16 0.22 0.06 37.5 38.5 1.0 BANCO MACRO SA Q4 BANKING USD 1.51 2.50 0.99 -- -- -- BLUCORA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.39 0.40 0.01 158.3 167.3 9.1 BRADY CORPORATION Q2 ELECTRICAL USD 0.38 -- -- 301.0 291.2 -9.8 CC MEDIA HOLDINGS INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.36 -- -- 1648.0 806.1 -841.9 CEDAR FAIR L P Q4 LEISURE USD -0.09 -0.37 -0.29 136.7 139.1 2.3 CENTURY ALUMINUM CO Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.22 -0.20 0.02 400.3 401.2 0.9 CHESAPEAKE LODGING TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.17 -- -- 112.4 111.6 -0.8 CHORUS AVIATION INC Q4 AIRLINES CAD 0.14 0.17 0.03 404.4 411.7 7.3 CINCINNATI BELL INC Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.02 -- -- 306.0 308.4 2.4 CLAYTON WILLIAMS ENERGY Q4 OIL USD 0.86 0.53 -0.33 110.8 112.3 1.5 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HL Q4 COMMUNICATIONS USD 0.06 -- -- 789.6 806.1 16.5 COEUR MINING INC Q4 PRECIOUS METALS USD -0.22 -0.25 -0.03 -- 168.8 -- COEUR MINING INC Q4 PRECIOUS METALS USD -0.18 -0.25 -0.07 188.4 168.8 -19.6 COGENT COMMUNICATIONS GR Q4 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.09 0.03 91.4 89.9 -1.5 COLONY FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS USD 0.36 0.40 0.04 49.3 58.4 9.1 COMMSCOPE HOLDING COMPAN Q4 COMMUNICATIONS USD 0.29 0.30 0.01 820.5 846.6 26.1 COVER-ALL TECHNOLOGIES I Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.06 -0.06 5.4 4.5 -0.9 CROCS INC Q4 CLOTHING USD -0.22 -0.20 0.02 221.2 228.7 7.4 CRYOLIFE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.35 0.08 -0.27 34.9 35.5 0.6 CURIS INCORPORATED Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.05 0.03 1.6 1.5 -0.1 CVENT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.01 0.01 30.1 30.7 0.6 CVR ENERGY INC Q4 OIL USD 0.39 0.71 0.32 2114.9 2436.0 321.1 CVR PARTNERS LP Q4 CHEMICALS USD 0.33 0.38 0.06 76.1 84.3 8.2 CVR REFINING LP Q4 OIL USD 0.34 -0.75 -1.09 1849.2 2360.9 511.7 CYBERONICS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.49 0.51 0.02 69.7 68.2 -1.5 CYRUSONE INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.00 -0.06 -0.06 71.0 72.3 1.3 DANA HOLDING CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.44 0.49 0.05 1610.9 1624.0 13.1 DATALINK CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.34 0.34 0.00 174.0 173.4 -0.6 DENBURY RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.31 0.27 -0.04 617.0 599.1 -17.9 DEUTSCHE BANK Q4 BANKING EUR 0.47 0.64 0.18 7727.0 6580.0 -1147.0 DEXCOM INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -0.04 0.03 48.5 51.7 3.2 DIRECTV Q4 COMMUNICATIONS USD 1.28 -- -- 8474.7 8594.0 119.3 EHEALTH INC Q4 INSURANCE USD -0.05 -0.11 -0.06 54.0 54.2 0.2 EMC INSURANCE GROUP INC Q4 INSURANCE USD 1.18 0.95 -0.23 133.7 135.5 1.8 EMERITUS CORP Q4 HOSPITALS USD -0.47 -0.87 -0.40 518.3 513.3 -5.0 ENVESTNET INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.15 0.00 74.1 74.4 0.3 EXACT SCIENCES CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.19 -0.17 0.02 1.0 1.0 0.0 EXELIXIS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.38 -0.38 0.00 5.7 4.3 -1.3 EXPRESS SCRIPTS HOLDING Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.12 1.12 0.00 25369.7 25781.4 411.7 EXTRA SPACE STORAGE INC Q4 INVESTMENTS USD 0.33 0.42 0.10 133.6 141.9 8.3 FEDERAL MOGUL CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.22 -- -- 1690.0 1694.0 4.0 FINANCIAL ENGINES INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.23 0.22 -0.01 65.9 65.2 -0.6 FIRST QUANTUM MINERALS L Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.22 0.23 0.01 933.9 897.0 -36.9 FLEETMATICS GROUP PLC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.01 49.1 50.1 1.0 FTI CONSULTING Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.43 0.49 0.06 402.3 416.0 13.7 GAMING AND LEISURE PROPE Q4 INVESTMENTS USD 0.34 0.08 -0.26 109.9 113.8 3.9 GIBRALTAR INDUSTRIES INC Q4 STEEL USD 0.05 0.08 0.03 186.8 188.8 2.0 GRAND CANYON EDUCATION I Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.52 0.56 0.04 159.1 162.4 3.3 GROUPON INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.04 0.02 718.0 768.4 50.4 HALOGEN SOFTWARE INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.12 -0.10 0.02 12.1 12.6 0.5 HANSEN MEDICAL INC Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.14 -0.12 0.02 5.9 5.6 -0.3 HARSCO CORPORATION Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.20 0.25 0.05 618.9 681.3 62.4 HEWLETT PACKARD CO Q1 COMPUTER MFRS USD 0.84 0.90 0.06 27191.2 28154.0 962.8 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.20 0.19 -0.01 71.4 77.9 6.4 HORMEL FOODS CORPORATION Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.58 0.57 -0.01 2253.2 2242.7 -10.5 HSN INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.09 -- -- 1022.4 1019.8 -2.6 ICG GROUP INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.10 -0.09 0.01 17.4 17.7 0.3 ICON PLC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.45 0.53 0.08 339.9 345.2 5.4 ICONIX BRAND GROUP INC Q4 CLOTHING USD 0.51 0.54 0.03 102.8 105.3 2.5 IDACORP INC. Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.49 0.55 0.06 -- -- -- IMAX CORP Q4 LEISURE USD -- 0.44 -- 88.8 105.1 16.2 IMAX CORP Q4 LEISURE USD 0.33 0.44 0.11 93.4 105.1 11.7 IMMERSION CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.02 -0.05 12.4 12.1 -0.4 IMPAX LABORATORIES INC Q4 DRUGS USD 0.03 -0.02 -0.05 119.0 100.7 -18.3 INLAND REAL ESTATE CORP Q4 INVESTMENTS USD -0.01 0.10 0.11 47.9 52.6 4.7 INTELSAT SA Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.38 -- -- 642.1 642.8 0.8 INTERDIGITAL INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.30 0.35 0.05 81.6 99.7 18.0 INTERNAP NETWORK SVCS. C Q4 COMMUNICATIONS USD -0.02 -0.09 -0.07 70.8 74.1 3.3 INTUIT Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.02 0.00 778.9 782.0 3.1 IPC THE HOSPITALIST COMP Q4 HOSPITALS USD 0.57 0.56 -0.01 158.7 161.6 2.9 ISTAR FINANCIAL INC Q4 INVESTMENTS USD -0.41 -0.60 -0.19 95.9 101.1 5.2 KVH INDUSTRIES INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.07 -0.02 -0.09 39.4 38.9 -0.4 LEXINGTON REALTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.05 -0.04 -0.09 105.3 109.6 4.3 LIFE TIME FITNESS INC Q4 LEISURE USD 0.62 0.63 0.01 294.1 291.0 -3.1 LOBLAW COMPANIES LIMITED Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.55 0.73 0.18 7596.1 7640.0 43.9 LOJACK CORP Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.11 0.25 0.14 38.8 40.5 1.7 LTC PROPERTIES INCORPORA Q4 INVESTMENTS USD 0.43 0.40 -0.03 26.6 25.3 -1.3 LUCARA DIAMOND CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.07 0.05 -0.02 57.8 58.7 0.9 MARVELL TECHNOLOGY GROUP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.25 0.29 0.04 901.1 931.7 30.6 MATTSON TECHNOLOGY Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.04 0.00 40.4 40.8 0.4 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q4 DEFENSE USD -0.04 -0.10 -0.07 36.5 39.0 2.5 MDC PARTNERS INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.62 -1.33 -0.71 322.9 307.1 -15.9 MERGE HEALTHCARE INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.04 0.04 0.00 57.6 53.6 -4.0 MOHAWK INDS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 1.75 1.79 0.05 1916.2 1924.1 7.9 MONTAGE TECHNOLOGY GROUP Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.30 0.37 0.07 35.2 35.4 0.2 MRC GLOBAL INC Q4 MACHINERY USD 0.41 0.32 -0.09 1319.2 1344.2 25.0 MYERS INDS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.28 0.26 -0.02 220.8 211.3 -9.5 NATIONAL CINEMEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.16 -- -- 117.6 122.7 5.1 NORDSTROM INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.34 1.41 0.08 3725.4 3614.0 -111.4 PAN AMERICAN SILVER CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.08 -0.56 -0.64 216.6 192.4 -24.2 PAN AMERICAN SILVER CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.07 -0.56 -0.63 196.5 192.4 -4.1 PATRICK INDUSTRIES Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.30 0.47 0.17 136.7 146.6 9.9 PATTERSON COMPANIES INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.57 0.57 0.00 1072.4 1082.7 10.3 PDC ENERGY INC Q4 OIL USD 0.26 0.36 0.10 118.7 141.1 22.3 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.10 0.08 -0.02 128.8 126.8 -2.0 PHARMACYCLICS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.67 0.82 0.15 85.7 123.6 37.9 PILGRIM'S PRIDE CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.47 0.56 0.09 2083.9 2047.3 -36.7 PREMIERE GLOBAL SERVICES Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 -- -- 132.0 134.6 2.6 PRICELINE.COM Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 8.29 8.85 0.56 1515.8 1541.2 25.4 PROASSURANCE CORP Q4 INSURANCE USD 1.08 0.99 -0.09 174.4 192.9 18.5 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.45 0.49 0.04 2605.5 2318.0 -287.5 QLIK TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.30 0.31 0.01 158.2 161.8 3.6 QTS REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.13 0.10 -0.03 47.6 47.4 -0.2 QUANTA SERVICES INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.40 0.45 0.05 1705.8 1817.6 111.8 RAIT FINANCIAL TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.23 0.18 -0.05 31.6 -- -- RELIANCE STEEL & ALUMINUM Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.98 0.92 -0.06 2364.3 2306.7 -57.6 REX ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.14 0.10 -0.04 69.3 72.1 2.9 RICHMONT MINES INC Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.08 -0.14 -0.06 25.0 27.8 2.8 ROCKET FUEL INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 0.06 0.05 81.7 85.6 3.8 SCANA CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.77 0.73 -0.04 1200.2 1117.0 -83.2 SELECT INCOME REIT Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.49 0.48 -0.01 50.2 49.9 -0.3 SELECT MEDICAL HOLDINGS Q4 HOSPITALS USD 0.20 0.21 0.01 735.0 746.2 11.2 SHUTTERSTOCK INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.21 0.26 0.05 65.9 68.0 2.2 SONUS NETWORKS Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.02 0.02 0.00 72.4 76.2 3.8 STATE AUTO FINL CORP Q4 INSURANCE USD 0.29 0.28 -0.01 291.1 289.7 -1.4 STEALTHGAS INC Q4 MARITIME USD 0.18 0.16 -0.02 30.8 32.0 1.2 SUN COMMUNITIES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.02 0.00 -0.02 76.8 78.1 1.4 SUPERIOR UNIFORM GROUP Q4 CLOTHING USD 0.23 0.25 0.02 -- -- -- SYMMETRY MEDICAL INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.10 0.02 101.9 101.2 -0.8 SYNERON MEDICAL LTD Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.08 0.11 0.04 65.7 64.3 -1.4 TECHNIP SA Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.40 0.36 -0.04 3237.9 3382.6 144.7 TEEKAY CORP Q4 MARITIME USD -0.12 0.02 0.14 456.0 461.8 5.8 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q4 MARITIME USD 0.55 0.62 0.07 104.2 104.9 0.7 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q4 MARITIME USD 0.39 0.40 0.01 243.3 260.7 17.3 TEEKAY TANKERS LTD Q4 MARITIME USD -0.05 -0.03 0.02 39.5 42.2 2.7 TILE SHOP HOLDINGS INC Q4 HOME BUILDING USD 0.04 0.04 0.00 57.8 57.8 0.0 TIM HORTONS INC Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.76 0.80 0.04 836.8 898.5 61.7 TIM HORTONS INC Q4 RETAILING - FOODS CAD 0.77 0.80 0.03 839.2 898.5 59.3 TITAN INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.15 -0.03 -0.18 526.3 494.4 -31.9 TORNIER NV Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.15 -0.17 -0.02 77.6 83.4 5.8 TORO CO Q1 TOOLS AND HARDWARE USD 0.37 0.44 0.07 432.3 446.0 13.7 TRANSCANADA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.59 0.58 -0.01 2345.3 2332.0 -13.3 TRANSCANADA CORP Q4 GAS UTILITIES CAD 0.59 0.58 -0.01 2336.4 2332.0 -4.4 TRIMAS CORP Q4 AUTO PART MFG USD 0.36 0.31 -0.05 321.5 323.4 1.9 ULTRA PETROLEUM CORPORAT Q4 OIL USD 0.38 0.42 0.04 227.6 255.2 27.6 UNIVERSAL ELECTRONICS IN Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.48 0.49 0.01 129.9 136.1 6.2 UNIVERSAL TRUCKLOAD SERV Q4 TRUCKING USD 0.40 0.39 -0.01 249.7 259.5 9.9 VALMONT INDUSTRIES INC Q4 MACHINERY USD 2.66 2.66 0.00 842.9 827.9 -15.0 VOCERA COMMUNICATIONS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 28.5 28.7 0.2 WAGEWORKS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.15 0.17 0.02 53.9 55.0 1.1 WAL-MART STORES INC Q4 RETAILING - GOODS USD 1.59 1.60 0.01 130232.6 129706.0 -526.6 WALTER ENERGY INC Q4 COAL USD -0.84 -0.55 0.29 477.4 463.0 -14.4 WEBMD HEALTH CORP Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.23 0.25 0.02 145.2 146.3 1.1 WEST PHARMACEUTICAL SERV Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.38 0.38 0.00 348.7 342.7 -6.0 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q4 CHEMICALS USD 2.23 2.54 0.31 924.2 951.6 27.4 WORLD WRESTLING ENTERTAI Q4 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.11 -0.06 116.1 118.4 2.3 XENOPORT INC Q4 DRUGS USD -0.43 -0.40 0.03 3.6 2.9 -0.7 YANDEX NV Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES RUB 9.93 10.08 0.15 12553.2 12086.0 -467.2 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)