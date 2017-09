U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 21 - 1800 ET

Feb 21 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Friday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AMEREN CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.12 0.19 0.07 1339.2 1322.0 -17.2 BARNES GROUP INCORPORATED Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.52 0.57 0.05 297.5 291.1 -6.4 CHARTER COMMUNICATIONS I Q4 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.35 0.12 2162.2 2148.0 -14.2 CHENIERE ENERGY INC Q4 OIL USD -0.38 -0.50 -0.12 65.3 66.4 1.1 CHENIERE ENERGY PARTNERS Q4 GAS UTILITIES USD -0.81 0.45 1.26 65.7 67.0 1.3 CONIFEX TIMBER INC Q4 BUILDING MATERIALS CAD 0.07 0.05 -0.02 69.1 63.7 -5.4 DISH NETWORK CORP Q4 COMMUNICATIONS USD 0.41 0.63 0.22 3591.5 3538.5 -52.9 DONALDSON COMPANY INC Q2 MACHINERY USD 0.36 0.39 0.03 597.9 581.6 -16.3 DONEGAL GROUP INC Q4 INSURANCE USD 0.27 0.37 0.10 139.7 139.4 -0.3 ECHOSTAR CORP Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -0.09 0.05 0.14 819.7 808.1 -11.6 ECOLAB INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.05 1.04 -0.01 3544.3 3559.5 15.2 ELDORADO GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.01 -0.04 241.7 231.7 -10.0 ELDORADO GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.04 0.01 -0.03 251.5 231.7 -19.7 FEDERAL NATIONAL MORTGAG Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.60 1.11 0.51 5269.0 4851.0 -418.0 GEEKNET INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.23 0.76 -0.47 79.6 74.3 -5.3 GLOBAL INDEMNITY PLC Q4 INSURANCE USD 0.28 0.76 0.48 79.5 101.0 21.5 LIBBEY INC Q4 HOME PRODUCTS USD 0.51 0.58 0.07 220.8 221.0 0.2 LUNDIN MINING CORP Q4 COAL USD 0.05 0.07 0.02 175.1 186.9 11.8 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.03 0.02 36.4 39.6 3.2 NORTH AMERICAN PALLADIUM Q4 PRECIOUS METALS CAD -0.05 -0.03 0.02 35.4 39.6 4.2 PINNACLE WEST CAPITAL CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.19 0.22 0.03 688.1 699.8 11.6 RUTH'S HOSPITALITY GROUP Q4 LEISURE USD 0.18 0.21 0.03 109.6 108.9 -0.7 STARZ Q4 COMMUNICATIONS USD 0.45 0.62 0.18 430.0 414.7 -15.3 STRAYER EDUCATION Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.98 1.32 0.34 119.3 124.1 4.8 TELEFLEX INC Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.27 1.36 0.09 437.1 450.5 13.5 TENARIS SA Q4 OIL USD 0.70 -- -- 2702.6 2674.1 -28.5 WESTERN FOREST PRODUCTS Q4 FOREST PRODUCTS CAD 0.04 -- -- 238.0 242.0 4.0 WESTMORELAND COAL CO Q4 COAL USD 0.14 0.28 0.14 185.8 173.9 -11.9 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)