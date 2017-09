U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 24 - 1800 ET

Feb 24 (Reuters) - The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGREE REALTY CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.40 0.40 0.01 12.1 11.7 -0.4 ALLIED NEVADA GOLD CORP Q4 PRECIOUS METALS USD 0.03 -- -- 92.7 83.0 -9.7 APPROACH RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.16 0.20 0.04 57.8 58.6 0.8 ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.41 0.32 -0.09 654.3 661.3 7.0 AUTOHOME INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES CNY 1.03 1.25 0.22 354.7 385.2 30.4 BRAVO BRIO RESTAURANT Q4 RETAILING - FOODS USD 0.28 0.30 0.02 105.9 106.1 0.2 CHINA CORD BLOOD CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.06 0.07 0.01 24.2 24.9 0.7 CYREN LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.02 -0.03 8.5 8.4 -0.1 DIGITAL REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.24 -- -- 376.8 380.9 4.1 DILLARD INC Q4 RETAILING - GOODS USD 3.00 2.21 -0.79 2086.2 2034.0 -52.2 EASTERN VIRGINIA BANKSHA Q4 BANKING USD 0.10 0.11 0.01 11.0 11.6 0.7 EL PASO ELEC CO Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.12 0.03 -0.09 178.7 122.4 -56.3 ENDOCYTE INC Q4 DRUGS USD -0.14 -0.08 0.06 15.9 17.3 1.4 EOG RESOURCES INC Q4 OIL USD 1.94 2.00 0.06 3627.7 3749.0 121.4 FERRO CORPORATION Q4 BUILDING & RELATED USD 0.07 0.09 0.02 379.1 374.3 -4.8 FIRST BANK Q4 BANKING USD 0.06 0.05 -0.01 3.7 3.6 -0.1 FRANK S INTERNATIONAL NV Q4 OIL USD 0.32 0.36 0.04 266.2 282.1 15.9 FRONTIER COMMUNICATIONS Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.06 0.07 0.01 1177.1 1180.4 3.3 GLADSTONE LAND CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.02 -0.20 -0.22 1.1 -- -- GREATBATCH INC Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.55 0.55 0.00 174.2 176.6 2.5 GT ADVANCED TECHNOLOGIES Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.35 -0.26 0.09 37.4 32.6 -4.8 HACKETT GROUP INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.08 -- -- 52.0 52.6 0.6 HANG SENG BANK LTD Q2 BANKING HKD 4.34 4.30 -0.04 13585.0 13257.0 -328.0 HAVERTY FURNITURE COS INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.39 0.41 0.02 192.5 196.2 3.7 KONGZHONG CORP Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.21 0.02 42.2 42.6 0.4 KOSMOS ENERGY LTD Q4 OIL USD 0.01 0.01 0.00 217.3 214.9 -2.4 LIVE NATION ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD -0.37 -0.42 -0.05 1462.2 1613.1 150.9 MAGNUM HUNTER RESOURCES Q4 OIL USD -0.21 -0.14 0.07 84.7 -- -- MERIT MED SYS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.19 0.22 0.03 117.3 120.0 2.8 NATIONAL BANK OF CANADA Q1 BANKING CAD 1.05 1.09 0.04 1334.9 1326.0 -8.9 NAUTILUS INC Q4 LEISURE TIME USD 0.30 0.30 0.00 77.1 77.1 0.0 ONEOK PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.66 0.67 0.01 3147.1 3448.9 301.8 PALO ALTO NETWORKS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.10 0.01 135.6 141.1 5.4 POLYPORE INTERNATIONAL Q4 CHEMICALS USD 0.30 0.39 0.10 164.4 169.4 5.0 QUMU CORP Q4 OTHER COMPUTERS USD -0.21 -0.32 -0.11 19.2 20.7 1.5 REALPAGE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 -- -- 103.5 95.5 -8.0 REDWOOD TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD 0.28 -- -- 36.2 38.0 1.8 REMY INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY USD 0.29 0.53 0.24 254.0 -- -- RETAIL OPPORTUNITY INVES Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.05 0.05 0.01 28.8 33.6 4.9 ROGERS CORPORATION Q4 ELECTRICAL USD 0.76 0.81 0.05 129.6 136.2 6.6 ROSETTA RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.79 0.83 0.04 220.9 204.8 -16.1 SCORPIO TANKERS INC Q4 MARITIME USD 0.02 -0.08 -0.10 68.2 53.4 -14.8 SINA CORPORATION Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.46 0.47 0.01 191.9 192.3 0.4 STANDARD MTR PRODS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.33 0.42 0.09 194.1 218.7 24.7 STARTEK INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.04 -0.07 -0.11 61.6 63.4 1.8 STIFEL FINL CORPORATION Q4 INVESTMENTS USD 0.68 0.79 0.12 541.2 564.7 23.4 STONE ENERGY CORP Q4 OIL USD 0.57 0.56 -0.01 245.5 -- -- STONEGATE MORTGAGE CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.29 0.11 -0.18 42.4 43.8 1.5 TENET HEALTHCARE CORPORA Q4 HOSPITALS USD 0.37 0.43 0.06 3871.3 3885.0 13.7 TEXAS ROADHOUSE INC Q4 LEISURE USD 0.24 -- -- 367.5 376.0 8.5 TGC INDUSTRIES INC Q4 OIL USD 0.03 -0.21 -0.24 32.0 -- -- TREX COMPANY INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.06 0.23 0.17 50.6 63.5 12.8 TUTOR PERINI CORP Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.61 -- -- 1158.7 1099.3 -59.4 VIVUS, INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.40 -0.17 0.23 28.2 44.1 15.9 VOLCANO CORP Q4 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.24 -0.29 -0.05 103.0 103.3 0.3 WRIGHT MEDICAL GROUP INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.18 -0.17 0.01 65.0 50.4 -14.6 XPO LOGISTICS INC Q4 UNDESIGNATED TRANSPORT USD -0.31 -0.33 -0.03 264.3 257.2 -7.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)