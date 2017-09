U.S./Canada daily earnings hits & misses Feb 25 - 1800 ET

Feb 25 (Reuters) - The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCELRYS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.09 0.02 47.6 47.6 0.0 AIRCASTLE LTD Q4 AIRLINES USD 0.27 0.60 0.33 172.6 192.0 19.4 ALLEGHANY CORPORATION DEL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 6.53 -- -- 1073.0 1362.4 289.4 ALLIANT ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.52 0.56 0.04 772.7 832.6 59.9 AM CASTLE & CO Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.29 -0.58 -0.29 247.5 233.2 -14.3 AMERICAN TOWER CORP - CL Q4 COMMUNICATIONS USD 0.47 0.25 -0.22 920.1 942.0 21.9 AMIRA NATURE FOODS LTD Q3 RETAILING - FOODS USD 0.28 0.20 -0.08 126.4 142.5 16.1 AMSURG INC Q4 HOSPITALS USD 0.57 0.60 0.03 283.5 284.6 1.0 AMYRIS INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.24 -0.26 -0.02 18.7 15.4 -3.3 ANNALY CAPITAL MANAGEMEN Q4 INVESTMENTS USD 0.26 0.35 0.09 337.7 633.9 296.2 ARC DOCUMENT SOLUTIONS Q4 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.02 0.02 0.01 98.4 101.3 2.9 ARIAD PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.40 0.07 6.3 8.4 2.0 ARTS WAY MANUFACTURING Q4 MACHINERY USD 0.06 0.04 -0.02 -- -- -- ASTEC INDUSTRIES INC Q4 BUILDING & RELATED USD 0.31 0.36 0.05 224.5 223.9 -0.6 AVAGO TECHNOLOGIES LTD Q1 ELECTRONICS USD 0.78 0.84 0.06 705.3 709.0 3.7 AXT INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.04 0.03 21.0 18.6 -2.4 BANK OF MONTREAL Q1 BANKING CAD 1.53 1.61 0.08 4017.7 4122.0 104.3 BANK OF MONTREAL Q1 BANKING CAD 1.55 1.61 0.06 4055.7 4122.0 66.3 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q4 RETAILING - GOODS USD 0.22 0.27 0.05 252.0 248.3 -3.7 BLOOMIN' BRANDS INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 1049.0 1041.3 -7.7 BOINGO WIRELESS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 -0.08 -0.10 29.6 28.8 -0.8 BOSTON BEER Q4 BEVERAGES USD 1.51 1.33 -0.18 193.3 205.4 12.1 CEDAR REALTY TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD -0.05 0.03 0.08 35.9 35.2 -0.7 CERUS CORP Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.08 0.01 11.8 9.2 -2.5 CHART INDUSTRIES INC Q4 MACHINERY USD 0.83 0.82 -0.01 323.1 303.8 -19.3 CHICAGO BRIDGE & IRON Q4 BUILDING MATERIALS USD 1.16 1.91 0.75 3072.8 3000.3 -72.6 CLECO CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.43 0.41 -0.02 272.3 263.1 -9.2 COMPUTER TASK GROUP INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.23 0.22 -0.01 104.6 102.7 -1.8 CORELOGIC INC Q4 INSURANCE USD 0.36 0.23 -0.13 377.3 311.9 -65.4 CRACKER BARREL OLD COUNT Q2 RETAILING - FOODS USD 1.56 1.56 0.00 709.2 698.5 -10.7 CRH PLC Q2 BUILDING MATERIALS USD 0.90 0.93 0.03 14450.0 13460.1 -989.9 CULP INCORPORATED Q3 TEXTILES USD 0.34 0.31 -0.03 68.3 72.4 4.1 DAVIS & HENDERSON INCOME Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.52 0.52 0.00 265.8 272.1 6.3 DEMAND MEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.03 0.03 0.00 94.5 94.0 -0.5 DIAMONDROCK HOSPITALITY Q4 INVESTMENTS USD 0.06 0.16 0.11 208.6 201.5 -7.1 DOMINOS PIZZA INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.76 0.78 0.02 563.4 566.5 3.2 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q4 LEISURE USD 0.33 0.33 0.00 227.1 204.3 -22.8 DYCOM INDUSTRIES INC Q2 BUILDING MATERIALS USD -0.09 -0.09 0.00 394.3 390.5 -3.7 DYNAMIC MATERIALS CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.26 0.02 -0.24 52.4 51.2 -1.2 EDISON INTERNATIONAL Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.67 0.81 0.14 2589.8 2943.0 353.2 EMCOR GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.70 0.76 0.06 1690.8 1662.9 -27.8 ENCORE CAPITAL GRP INC Q4 FINANCE & LOAN USD 1.01 1.05 0.04 243.2 237.1 -6.1 ENDURANCE INTERNATIONAL Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 -0.08 -0.19 135.0 117.0 -18.0 EPIQ SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.26 0.26 0.00 117.5 129.4 12.0 EXAMWORKS GROUP INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD -0.06 -0.04 0.02 151.5 158.8 7.3 EXCO RESOURCES INC Q4 OIL USD 0.07 0.04 -0.03 187.3 180.0 -7.2 EXPEDITORS INTL WASH INC Q4 MULTI-IND TRANSN USD 0.47 0.41 -0.06 1578.0 1625.9 47.9 EXTERRAN HOLDINGS INC Q4 OIL USD 0.15 0.18 0.03 728.3 739.0 10.7 EXTERRAN PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.26 0.19 -0.07 118.6 118.9 0.3 FELCOR LODGING TRUST INC Q4 INVESTMENTS USD -0.23 -0.24 -0.02 212.7 214.2 1.5 FIESTA RESTAURANT GROUP Q4 RETAILING - FOODS USD 0.19 0.20 0.02 137.4 136.2 -1.3 FIFTH & PACIFIC COMPANIE Q4 CLOTHING USD 0.29 -- -- 505.8 426.9 -78.8 FIRST SOLAR INC Q4 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.99 0.89 -0.10 965.4 768.4 -196.9 FOREST OIL CORPORATION Q4 OIL USD 0.03 0.02 -0.01 96.3 88.5 -7.8 FOUNDATION MEDICINE INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.43 -0.48 -0.05 9.0 9.7 0.6 GP STRATEGIES CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.34 0.38 0.04 118.1 117.2 -0.8 GREAT LAKES DREDGE & DOC Q4 MARITIME USD 0.06 -0.18 -0.24 203.0 216.3 13.3 HEICO CORP Q1 DEFENSE USD 0.35 -- -- 251.5 266.8 15.3 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.06 0.08 0.02 105.6 122.9 17.2 HOLLYFRONTIER CORP Q4 OIL USD 0.20 -- -- 3734.3 4826.8 1092.5 HOME DEPOT INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.73 0.02 17908.7 17696.0 -212.7 HORSEHEAD HOLDING CORP Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.14 0.15 0.29 106.5 103.6 -2.9 HOSPITALITY PROPERTIES Q4 INVESTMENTS USD 0.15 0.19 0.04 380.9 384.8 3.9 HURON CONSULTING GROUP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 1.03 -- -- 210.1 227.6 17.5 INFINITY PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD -0.87 -0.68 0.19 0.0 0.0 0.0 INTEGRA LIFESCIENCES HOL Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.81 0.78 -0.03 223.4 220.8 -2.6 INTRALINKS HOLDINGS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.03 0.00 58.2 62.6 4.4 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Q4 DRUGS USD 1.78 -- -- 238.1 235.8 -2.3 LADBROKES PLC Q2 LEISURE USD 0.07 0.08 0.01 907.3 872.9 -34.4 LEMAITRE VASCULAR INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.05 0.05 0.00 16.5 17.9 1.4 LUMOS NETWORKS CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.22 0.18 -0.04 51.9 51.0 -0.9 MACY'S INC Q4 RETAILING - GOODS USD 2.17 2.31 0.14 9273.0 9202.0 -71.0 MARTHA STEWART LIVING Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.12 0.11 45.4 47.4 2.0 MATSON INC Q4 MARITIME USD 0.33 0.31 -0.02 408.9 410.9 2.0 NATIONAL INTERSTATE CORP Q4 INSURANCE USD 0.37 0.43 0.06 139.5 156.1 16.6 NEWFIELD EXPLORATION COM Q4 OIL USD 0.47 0.48 0.01 584.4 498.0 -86.4 NORDSON CORPORATION Q1 MACHINERY USD 0.62 0.56 -0.06 368.8 359.4 -9.4 OASIS PETROLEUM INC Q4 OIL USD 0.66 0.52 -0.14 338.1 333.6 -4.5 OFFICE DEPOT Q4 RETAILING - GOODS USD 0.03 -0.03 -0.06 4031.3 3486.0 -545.3 OGE ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.25 0.29 0.04 468.1 508.9 40.8 PACIRA PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.36 -0.09 31.1 33.6 2.5 PAPA JOHN'S INTERNATIONA Q4 RETAILING - FOODS USD 0.41 0.41 0.00 373.8 387.9 14.1 PEGASYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.47 0.61 0.14 157.6 155.6 -2.1 PHOENIX NEW MEDIA LTD Q4 COMMUNICATIONS CNY 0.78 1.07 0.29 375.8 400.1 24.3 QEP RESOURCES INC Q4 GAS USD 0.40 -- -- 767.8 715.5 -52.3 QUALITY DISTRIBUTION INC Q4 TRUCKING USD 0.16 0.13 -0.03 225.6 225.4 -0.2 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q4 DRUGS USD 1.66 1.67 0.01 244.2 242.9 -1.3 REALOGY HOLDINGS CORP Q4 INVESTMENTS USD 0.30 0.36 0.06 1217.7 1246.0 28.3 ROCKY BRANDS INC Q4 CLOTHING USD 0.35 0.29 -0.06 61.9 61.6 -0.3 ROSETTA STONE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.05 -0.06 82.4 77.7 -4.7 RR DONNELLEY & SONS COM Q4 COMMUNICATIONS USD 0.38 0.49 0.11 2681.3 2755.3 74.1 SANDERSON FARMS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.85 1.25 0.40 573.1 584.9 11.8 SBA COMMUNICATIONS CORP Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.05 -0.15 -0.10 332.6 335.4 2.8 SOLAR SENIOR CAPITAL LTD Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.32 -- -- 5.5 5.7 0.2 SOVRAN SELF STORAGE INC Q4 INVESTMENTS USD 0.62 0.62 0.01 71.9 72.1 0.2 STEVEN MADDEN LTD Q4 CLOTHING USD 0.53 0.53 0.00 342.6 342.9 0.3 STOCK BUILDING SUPPLY HO Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.06 0.14 0.08 299.8 305.2 5.4 STURM RUGER & CO INC Q4 LEISURE PRODUCTS USD 1.38 1.33 -0.05 179.1 181.9 2.8 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q4 OIL USD 0.31 0.30 -0.01 1163.2 1128.0 -35.1 TAMINCO CORP Q4 CHEMICALS USD 0.07 -0.13 -0.20 284.3 283.0 -1.3 TENNANT CO Q4 MACHINERY USD 0.71 0.65 -0.06 198.1 195.1 -3.0 T-MOBILE US INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.13 -- -- 6953.3 6827.0 -126.3 TOLL BROTHERS INC Q1 HOME BUILDING USD 0.18 0.15 -0.03 643.9 643.7 -0.2 UNIT CORPORATION Q4 OIL USD 0.94 1.11 0.17 348.7 359.1 10.4 UNITED THERAPEUTICS CORP Q4 DRUGS USD 1.51 -0.60 -2.11 295.4 289.0 -6.4 UNS ENERGY CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.33 0.32 -0.01 356.8 350.1 -6.7 VERISK ANALYTICS INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.56 -- -- 441.1 332.5 -108.7 VISTEON CORP Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 1.45 1.93 0.48 1933.5 1958.0 24.5 VITAMIN SHOPPE INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.37 0.38 0.01 253.3 256.4 3.1 VSE CORP Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 1.22 1.20 -0.02 117.1 122.4 5.3 WCI COMMUNITIES INC Q4 BUILDING MATERIALS USD 0.26 0.37 0.11 90.3 94.8 4.5 WEATHERFORD INTERNATIONA Q4 OIL USD 0.07 0.07 0.00 3832.9 3738.0 -94.9 ZAGG INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.15 -0.07 -0.22 61.3 66.8 5.5 ZELTIQ AESTHETICS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.12 -0.15 -0.03 33.3 -- --